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(بالفيديو) فتاة ايزيدية تم تحريرها من قبضة داعشي في بغداد ..تروي قصتها

 

روت الفتاة الايزيدية هيام صالح مراد تفاصيل اختطافها على يد عنصر من تنظيم داعش قبل ان ينقلها الى بغداد بهويات مزورة وكيفية تحريرها من قبل قوة امنية عراقية.

وكانت قوة عراقية خاصة استطاعت الاربعاء الماضي تحرير الفتاة التي تنحدر من سنجار بينما كانت داخل منزل في منطقة حي الشعب بشمال شرق بغداد.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع العراقية فان العملية اسفرت عن اعتقال الخاطف ايضا.

وكانت قيادة عمليات بغداد اعلنت الاربعاء الماضي ، في بيان ، انه تم القاء القبض على الارهابي خاطف الفتاة وبعد التحقيق اعترف بانتمائه الى ولاية نينوى بتنظيم داعش  وهو مسؤول عن تنفيذ الكثير من العمليات الارهابية ومنها عمليات اختطاف الفتيات الايزيديات.

واوضح البيان ان الإرهابي حاول لحظة القاء القبض عليه الانتحار بواسطة الة حادة الا ان يقظة قواتنا الامنية حالت دون ذلك.

وفي الثالث من أغسطس/ آب 2014 تعرض الايزيديون لأسوأ مجازر  على يد تنظيم داعش عندما اجتاح مسلحوه سنجار ما دفع الآلاف منهم إلى الفرار نحو إقليم كوردستان ومناطق أخرى وتقطعت السبل بآخرين فيما لا يزال الكثير من النساء والأطفال مختطفين لدى التنظيم الذي اختطف مسلحوه الآلاف منهم .

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