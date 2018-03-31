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بالفيديو.. مسرور بارزاني يحضر عزاء رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية

حضر مستشار مجلس أمن اقليم كوردستان مسرور بارزاني السبت عزاء رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية عزيز شيخ رزا المقام في مدينة اربيل.

وتوفي رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية عزيز شيخ رزا ر في 22 آذار مارس الجاري في دولة السويد عن عمر يناهز 79 عاما.

ويعد مسرور بارزاني رئيسا للهيئة التأسيسية لمؤسسة بارزاني الخيرية التي تنشط منذ سنوات طويلة في مجال تقديم المساعدات للنازحين واللاجئين على مستوى اقليم كوردستان والعراق وخارجهما.

وتعد “بارزاني الخيرية” من أهم المنظمات الخيرية العاملة في المجال الإغاثي حيث قدمت المساعدات للكثير من المناطق المنكوبة مثل سنجار والموصل وكوباني وغيرها.

وتمت مراسيم دفن شيخ رزا في 28 من الشهر الجاري في مدينة رانية.

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