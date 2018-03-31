بالفيديو.. مهارة سلطعون في دفاعه عن نفسه بالسكين

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سلطعونا يدافع عن نفسه باستخدام السكين بمهارة عالية منعا من التهامه.
وظهر السلطعون واقفا منتصبا والسكين بين مخلبيه، في مبارزة مع الطاهي، ولكنه في النهاية استسلم لمصيره المحتوم.>
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سلطعونا يدافع عن نفسه باستخدام السكين بمهارة عالية منعا من التهامه.
وظهر السلطعون واقفا منتصبا والسكين بين مخلبيه، في مبارزة مع الطاهي، ولكنه في النهاية استسلم لمصيره المحتوم.>
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