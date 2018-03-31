برناند ليفي: أنا متفائل .. وإن منحني الله عمراً سأشهد استقلال الكورد واقليم كوردستان

عبر الفيلسوف الفرنسي الكبير برناند ليفي يوم الجمعة عن تفاؤله بان يتحصل الكود على استقلالهم في الأجزاء الأربعة من كوردستان، والمقسمة على تركيا، وإيران، وسوريا، والعراق.

وقال ليفي في كلمة له خلال مؤتمر “الكورد ما بعد داعش” والذي انطلقت اعماله اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، ان “لا شك ان العلاقات بين الكورد وفرنسا عريقة جدا وتعود الى عهد فرانسوا ميتران”.

وأضاف ان “الرئيس ايمانويل ماكرون سيستمر في دعم الكورد في الشرق الأوسط”، لافتا الى ان “فرنسا لديها قوة عسكرية ويفترض علينا ان نتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقنا تجاه ما يجري تجاه الكورد في منطقة الشرق الأوسط”.

وقال ليفي أيضا “أنا متفائل، ولدي علاقات مع المسؤولين والمتنفذين في إقليم كوردستان وعلى شعب الإقليم ان يعرف جيدا بما انه يريد الاستقلال يجب عليهم الصبر، ويجب ان يعلموا جيدا كم من الوقت يستغرق هذا الامر”؟

وتابع ان “الكورد كانوا سابقا في الجبال واليوم قد نزلوا منه ولديهم قائد، وقيادة”.

وأضاف ان “الكورد يمتلكون إرادة قوية للحصول على الاستقلال، وإن منحني الله مزيدا من العمر سأكون شاهدا على استقلال كوردستان”.

وتابع الفيلسوف الفرنسي الشهير ان “جغرافية الكورد قد الصقت بالعراق وسوريا، ولكن بلا شك قلوبهم ترفض تلك الدولتين وترنوا للاستقلال”.

وانتقد ليفي بشدة ما يجري في المنطقة بحق الكورد قائلا “انها تشهد امبريالية متمثلة بالنظام في تركيا وايران ولا يجب على الكورد ان يستسلموا لتلك الالمبريالية وسوف ينتصرون أخيرا”.