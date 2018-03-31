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بسبب القصف التركي والإيراني .. إحصائية صادمة لقرى هجرها سكانها بإقليم كوردستان

منذ سنوات تقصف كل من تركيا وإيران مناطق حدودية في إقليم كوردستان بحجة وجود مقار لإحزاب كوردستانية معارضة لها.

وبسبب استمرار ذلك القصف فانه ما يقارب 115 قرية في حدود منطقة “برادوست” التابعة لناحية سيدكان في أربيل عاصمة الإقليم قد هجرها سكانها وغادروا الى مناطق اكثر امنا خوفا على حياتهم وممتلكاتهم.

وهذه القرى تقع قرب سفوح جبال واودية خصبة صالحة للزراعة والرعي غير ان سكنياها قد تعرضوا لخسائر مالية جسمية إضافة الى الخسائر البشرية.

وبرادوست منطقة تقع بين إيران والعراق وتركيا ضمن ناحية سيدكان التابعة لقضاء سوران في محافظة اربيل وتعد أكبر النواحي مساحة واكثرها وعورة.

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