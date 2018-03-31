تعابير توضح حقيقة عالمنا الذي هو في خطر

الرؤيا الواضحة و البيان الذكي و المنطق الحكيم

أجل أجرمت سياسة أمريكا على شبابها , و خلقت أمريكا جيل إجرامي غبي , الخطأ واضح نراه , الشباب في خطر يشكلون خطر , يجب أن نفكر كيف سنعالج الخطر ؟

المعالجة يجب أن نخرج الشباب من الإجرام و الغباء و العمل سيبدأ بإسقاط النظام العالمي مع أمواله و بنوكه و إتلاف الأسلحة , هل المواطنين الذين يسكنون في أمريكا مجبرون أن يصنعون من أنفسهم مجرمون لأنهم يعشون بواقع إجرامي .

سأكرر كلماتي بأن الإنسان هبط من مستوى إنسان و أضاع إنسانيته و أضاع طيبته و أضاع ذكائه .

هذا الواقع الإجرامي الذي يجب أن تدرسوه جيدا و تخرجون البشر من الإجرام و الظلم و الغباء .

ما هو نفع رئيس لأمريكا فالرئيس يجرف الأمريكان للإجرام و العيش بظلم و التباهي بغباء , و لم تخرج امريكا من الإجرام و لم تخرج أمريكا شعبها من الفقر , و لم تخرج أمريكا شعبها من الواقع الظلم الذي يجبر على البشر على الإنحراف و خوض عالم الجريمة .

الذي يوجد في امريكا يوجد في بلاد كثيرة بأشكال مختلفة , فالجريمة و الظلم صنعها النظام الغبي العالمي الذي يقودوه لصوص الأرض الأغبياء الذين يسكنون القصور مقابل تدمير حياة البشر و قتل إنسانية الإنسان و فرض الجهل و الفقر و الغباء و الإجرام على البشر .

يوجد عنوان واضح يجب أن تروه و تقرأوه بشكل واضح فهو واضح عصرنا في خطر الشباب في خطر البلاد في خطر الأرض في خطر , و يعود السبب أنكم تفرضون الخطر على حياة البشر و تدمرون البشر و الأرض و تصنعون من الإنسان الإجرام ليدمر الحياة .

لا تقرأون كلماتي عندما تتمسكون بغبائكم فإنكم لن تفهموها , لكن إقرأوا كلماتي عندما تعترفون برؤية الوضوح و الحقيقة لتفهمون جيدا كلماتي .

عالم البشر بحاجة للتغير فورا , لكن أنتم ترسمون أن تعيشون في نفس الظلم و العذاب و الكذب و الإجرام و الفساد و تعاسة حياة الإنسان و دمار عالم الإنسان , لأنكم ترفضون أن تأخذون قرار ذكي , فأنتم لا تنظرون الى ذكاء الإنسان الذي يحمل قرارات واضحة ذكية , لكن أنتم ما تزالون مسجنون بالغباء المدمر الغبي الذي يقود الإجرام بدون عقول توضح أنها تملك ذكاء .

الذي تفتخرون به بكل غباء هو رسم العذاب لحياة البشر و تقيد ذكاء الإنسان و تقيد حرية الإنسان و فرض الظلم و العذاب و الإجرام فأي جهل تتمسكون أيها الفاشلون السياسيين ؟ فدعونا نبدأ الإصلاح و التغير , فسياساتكم كانت سبب في صنع المجرمين في المجتمعات و تدمير الإنسان و سرق حرية البشر و سجن ذكاء لم يظهروه البشر في القرن 21 .

حزين أجل واقع حزين ظالم يجب أن ينتهي و أنا أقودكم للتغير لإنقاذ إنسانيتنا و ذكائنا و إنقاذ الإنسان من الإجرام و إنقاذ الإنسان من أن يتباهى بتعذيب نفس الإنسان .

خطوط أكتبها بالعريض وقت التغير قد جاء لننقذ البشر و عالم البشر و الأرض التي دمروها البشر بغباء و ظلم غبي .

لا يوجد بلد في عالمنا متطور شعبه يعيشون بأمان و سلام , لا يوجد بلد لا يوجد به أبشع الجرائم , فالعنوان واضح أن عالم البشر فعلا بحاجة للتغير الحقيقي فهو في خطر حقيقي يقضي على مستقبل الشباب و يدفع الإنسان للإجرام و الظلم و الفساد .

لا يهمنا أن أمريكا يوجد بها عمارات عالية و مرحاض من الذهب لكن المهم أن الشباب في أمريكا فعلا بخطر حقيقي و يوجد في امريكا فقر حقيقي فيجب أن نبدأ بإسعاف الإنسان و نخرج الإنسان من الإجرام .

السؤال الذي سيسأل كيف سنخرج الشباب من الإجرام , و البداية ستكون بسحب جميع الأسلحة من الأيدي و إتلاف جميع الأسلحة و اسقاط البنوك و الأموال و تنظيف الأرض من المخدرات المميته , فهذا أول طريق لنحمي الشباب من الوقوع في حفرة الإجرام .

الذي تدعون أنه الرئيس بلهجتكم الغبية لم يدرس كيف سيؤسس شعب خال من الإجرام , لكنه أجرم بفرض سلطة قوانين ظالمة على الإنسان لمعاقبة الإنسان الذي كان الذي تدعون أنه الرئيس بلهجتكم الغبية هو سبب في أن الإنسان خاض في عالم الإجرام لأن الذي تدعون أنه رئيس بلهجتكم الغبية هو السبب الأول الذي فرض على الكثير من الشباب السقوط في الإجرام و السبب أنتم لا تعرفون أن تختاروا من سيقودكم للعدل و السلام و السعادة , لكنكم تنتخبون من سيحطم الإنسان بسلطة كرسي الظلم .

أنا علمت لكم أن الملك عقل ذكي يرى العالم بوضوح و يخدم البشرية ليعيشون البشر حقوقهم و السلام و العدل و يتمتعون البشر بالعيش في وطن عالمي واحد متطور , أما من تسموهم بالملوك بلهجتكم الغبية فهم لصوص يسرقون سعادة الإنسان و يجبرون البشر على العيش بالظلم و الشر و الفقر و حمل الغباء بسلطتهم الإجرامية الغبية , فعالم البشر خالي من ذكاء ملك عادل لانه لا يوجد في عالمنا عقل ملك قاد البشرية , لذلك العالم محروم من عقل ملك ذكي صالح , لكن سيطر الشر و الظلم و العبودية على البشر من غبي جلس على كرسي الظلم و الإجرام ليسرق حقوق الإنسان و يجبر البشر على العذاب و الفقر و الحروب و فقدان الحقوق و فقدان العدل و فقدان السلام .

أنتم أيها البشر تسكنون في القصور من كان أكثركم شرا و ظلم و تحرمون الكثير من البشر سكن البيوت فالكثير من البشر تعيش محرومة من سقف بيت يحميهم , الكثير من البشر ينامون جائعون بوقت لصوص الأرض من يسكنون القصور يجلسون على مائدة كبيرة و يتمتعون بها بأكل حقوق البشر و يتمتعون بها بعذاب البشر .

فرصة حقيقية أن نسلم قيادة العالم الى عقل ملك ذكي و نسقط كرسي لصوص الأرض الذين يجلسون على كرسي السلطة الإجرامي ليتمتعون بالسكن بالقصور مقابل قتل الحياة .

فكروا أنه لا يوجد عقل ملك ذكي , تعلموا الملك عقل ذكي و ليس الملك كرسي السلطة الإجرامي , فكسروا كرسي السلطة الإجرامي الظالم لترون عقل الملك الذكي الذي سيقود البشرية لجميع حقوقهم و السلام الحقيقي و العدل الحقيقي و التطور الحقيقي .

أيها الساقطون لصوص الأرض الذين يحملون الغباء ليغشون أنفسهم بغباء كلماتهم أنهم ملوك أو أمراء أو رؤساء ,تعلموا أيها الساقطون لصوص الأرض الحكمة لم يخلقون البشر لتفرضون عليهم شراء طعامهم , لم يخلقوا البشر ليعبرون البشر بكلماتهم عن جوعهم لأنكم فرضتم سلطة المال الغبية لتحرمهم من حق الأكل , بل خلقوا البشر ليأكلون و يشربون و يتعالجون و يتعلمون و يتمتعون من الحياة مجانا , فعلمنا نطوره لخدم الإنسان , فأسقطوا الأموال و البنوك و كرسيكم الظالم الإجرامي و تمتعوا من العلم في خدمت الإنسان مجانا و إتبعوني لنبني عالم واحد يبدع في تطوره و ذكائه و العدل و السلام .

على فكرة الله هو ابليس سبب بلاكم فهذا المتخلف الذي يتفلسف باسم الله هو غبي يقوده الغباء و العبودية و يتفلسف لم اضع الفيديو لتهتمون بقول متخلف يتفلسف بجهله فهذا الأحمق يفرض العبودية و التخلف على عقول البشر بإسم دين أغلق أسلوب تفكير البشر , لكن وضعت الفيديو لتشاهدون أن البشر يعيشون قمة العذاب و الفقر و الجهل و الغباء .

الله سبب بلاء البشرية كلها , فالبشر تعبد الشيطان الطاغوت ابليس و هو سليمان بكل غباء لتتضح لنا الصورة أن لصوص الأرض الأغبياء قادوا عقول البشر للعبودية و التخلف و الجهل و الكذب و تصديق الكذب .

واقع يعبر عن ذاته و يجب أن تنهون الديانات لينتهي كذب الذكور الأغبياء بكذب الدين فهم يسممون ذكاء الإنسان بأكاذيبهم التي يبعوها بأموال قذرة أوسخة لسانهم بالكذب بالدين .

الله ليس إله , الله لم يخلق شيء لكن الله الذي تعبدون هو سبب الشدائد و المصائب التي يعيشها القرن 21 و السبب الله ظلم و غباء فرض على البشر بسلطة العبودية التي لغت ذكاء الإنسان ليتباهى الإنسان بخرافات سجنة عقول البشر .

لدينا أعمال كثيرا فالذكور يكذبون بالدين و يقتلون إنسانية الإنسان , و يحطمون مستقبل الأطفال و يرغمون البشر على العذاب بسلطتهم الدكتاتورية الغبية , الذكور قادوا الغباء و الظلم و الكذب و الإجرام و دمروا الأرض فموعد مواجهة الذكور بحقيقة غبائهم المتسلط الإجرامي الظالم لأجل كسر سلطة الذكور الظالمة الغبية و نصلح عالم الإنسان بذكاء .

أنا وضحت لكم أنكم لا تدرسون المجتمع و الإنسان , لكن انتم تبعثون الطلاب للمدارس و الجامعات من أجل أن تحطمون للطالب ذكائه و تفرضون الغباء على الطلاب بلغات متعديدة , أنتم لم تدرسون الإنسان لكن أنتم تحطمون إنسانيتكم و ذكائكم و طيبة قلوبكم .

مضيت 41 سنة أتعلم الحياة , و أخوض الحياة , لأبني ذكائي و شخصيتي و عبرت لكم بوضوح عن أسلوب تفكيري المتفتح .

أنا أنثى أصنع إنسان و أدرس الإنسان , و أعيش مع الإنسان , و أخاطب الإنسان بمصتلاحاتي التي علمتها لي الحياة .

لم أتي الى الحياة لأجبر أن أعيش في واقع ظالم يلغي ذكاء الإنسان و يحطم الإنسان لكن أتيت أنا الإنسان للحياة لأعيش بسعادة و أظهر ذكائي الذي أملكه , فعرشي الذي يتحكم بي هو ذكائي و إحاسيسي و مشاعري فهم يقوني أنا الإنسان , أما سلطة العالم الذي أعيش به ظالمة ضد الإنسان فهي تحطم أساس الإنسان بأنظمة عالمية فرضة شرها و ظلمها و غبائها لتحطيم الأطفال و الإنسان و الأرض فيجب أن تظهرون ذكاء الإنسان و تعلنون عن اسقاط الأنظمة الدكتاتورية في جميع البلاد , فأنا أقودكم بعقلي و أحاسيس و مشاعري و خبرتي من الحياة لننقذ جيل الأطفال الذين صنعناهم ليشاركوننا السعادة و الحياة .

نحن الأمهات نتعذب عندما ننجب الأطفال فصراخ الأمهات عند الإنجاب صراح مؤلم جدا , نحن الأمهات تعذبنا لنضع طفل في الحياة ليعيش السلام و الحب و الأمان , لكن للأسف الحقيقة تعبر أن البشر يصنعون الأطفال ليعذبون الأطفال بأنظمة ظالمة دكتاتورية , فالكثير من الأطفال يعيشون العذاب و المصاعب و الشدائد , فيوجب أطفال عذبت بالإعتصاب و القتل , يوجد أطفال عذبت بنيران الحروب , يوجد أطفال تعذبوا بالفقر و المرض , واقعنا يتحدث أن البشر لم ينضج اسلوب تفكيرهم , لذلك أنا أخط لكم رسمات من تعابيري لتخاطب عقولكم و تعلمكم كيف ستفكرون بأسلوب ناضج متفتح .

كانت ابنتي الصغيرة لا تختلط كثيرا مع الأطفال , فلم يعجبني أن تكون طفلي في البيت , فكنت أخرجها مع أختها لتتعلم اللعب مع الأطفال .

اذا كنت أترك طفلتي في البيت لانها لا تريد الخروج واللعب مع الأطفال في الخارج صنعت من طفلتي الإنعزال , لكنني كنت أتعمد أن أخرج طفلتي الصغيرة مع أختها الكبيرة بدوني لتكون لطفلتي جرأة على مواجهة الحياة .

كنت أراقب تصرفات بناتي و أتعامل معهم بذكاء , و لا أنكر أن غياب أطفالي عني يغضبني , فأنا أحب أن أكون مسؤولة عن بناتي , و أراقب بناتي و أصلح الخطأ التي يتطفل على شخصية أطفالي لأصنع من بناتي الذكاء و القوة .

أجل في احدى الأيام بنتي الكبيرة أخذت أختها ذهبوا عند صديقتهم ليلعبوا مع صديقتهم , و أنا قلت لبنتي أن ترجع الساعة الرابعة و لكن بناتي لم يعودوا في الوقت المقرر , فذهبت عند صديقة ابنتي و طلبت من بناتي أن يرجعون و كنت غاضبة من طفلتي لأنها لم تحترم الموعد بيننا .

الأم تغضب فيجب أن يفهم الطفل أن الأم هي المسؤولة على الطفل , و الغضب يعبر عن الرفض التام .

تأسيس الطفل مهم فأنا كنت أدخل مع بناتي الى سريهم لينامون بناتي بجاني و يشعرون بالحب و الحنان و لا أترك بناتي في الفرفة لوحدهم ليناموا , فالأطفال سيشعرون بالخوف من الوحدة في الغرفة فالأطفال بحاجة للأمان و الحنان و الحب لينام الطفل و هذا واجب الأم أن تؤمن لطفلها الحب الأمان الطمئنية و الحنان في وقت النوم , جدران الغرفة لن يعطي للطفل سوى الخوف لذلك الأطفال يبكون كثيرا عندما تضعوهم في الغرفة لوحدهم فالطفل منعته أمه من الحنان و الحب و الأمان و الطمنينة في وقت كان بحاجة له الطفل في وقت طلبه بصراخه لكن الأم لم تتعلم قرأة لغة صراخ طفلها فإذا أتقنت الأم قرأة صراخات أطفالها ستتعلم الأم الإستجابة لطفلها .

مرحلة التأسيس للإنسان تبدأ من أول يوم , الرضيع يخوض مرحلة مهمة من حياته و الطفل الذي يكبر يوم بعد يوم يمر في مراحل مهمة جدا لتأسيس شخصية الإنسان فإهتموا جيدا بالأطفال و أدركوا أن الرضيع له حقوقه و يجب أن يتعلمون الأمهات قرأة الطفل من أول حركة يقوم بها الطفل , و تستمر الأمهات بقرأة طفلها حتى تنجح في التأسيس الناجح , كل المراحل التي يدخل بها الإنسان مهمة لتشكيل شخصية الإنسان .

لا تقولون أنكم تؤسسون أساس إنسان سليم فأنتم لم تدرسون بعد الإنسان , لكنكم تحفظون كتب بدون فهم و تحطمون الطفل و الإنسان بأنظمة دكتاتورية ظالمة إجبارية بإجرامها .

كنت أعلم جيدا كيف أدير أسرتي بذكاء و جاء قانون ظالم هدم لي سعادتي مع أطفالي و سرق أطفالي ليعيشون أطفالي بالكذب و الظلم الحقيقي .

كنت أرى كثيرا من الأمهات اللواتي يضعون طفلهم بالغرفة و يذهبون و يتركون أولادهم تبكي حتى تنام , لم أكن من هذا الصنف لكن كان حناني بجانبهم حتى يشعرون بطمئنية و أمان و حب و حنان و يناموا .

يبقى عالمنا تسلط عليه قوانين تفرض الظلم و تجرم بسرقة الأطفال لتحرم الأطفال أن يعيشون في وطنهم الحقيقي مع امهم فالأم وطن الطفل و عالمهم الحقيقة فالأم عالم الطفل لكن لأجل اموال وسخة أوسخت القانون بالظلم و الشر قتلتم طفولة الأطفال بالظلم المتسلط الإجرامي و سرقوا الأطفال من موطنهم الحقيقي الأم ليعيشون الأطفال في غربة محرومين من الحب الحقيقي و الحنان الحقيقي .

اذا لم يكن المهدي أنثى فإنه سيعجز عن وصف تأسيس الإنسان لأن الذكر لا يصنع إنسان ليتعلم قرأة الإنسان , فالأم هي مدرسة الحياة لذلك من المعقول أن أصفي نفسي بالذي أنتم تنتظرون قدومه المهدي , فالمهدي مدرسة و مدرس يعلم البشرية , الأنثى تمتلك مصطلاحات تجارب الأنثى التي لا يعيشوها الذكور ليعبرون عنها اذا عين المنطق أن تكون كلماتي كلمات مهدي حقيقي .

هم اسمهم ذكورأغبياء صنعوا الشر و الظلم و قادوه بسلطة إجرامية إجبارية ظالمة دكتاتورية , ليكون عنوان القرن 21 قتل الأطفال و طفولة الأطفال و مستقبل أطفال , فتباهى أوباما و ترامب أنهم جلسوا على كرسي الظلم و الإجرام و سكنوا بيت الأشباح و ربحوا أموال و بيوت ثمن تحطيم الحياة .

لا ينفع نظامكم و لا ينفع سياساتكم و لا ينفع ذكر أن يقود البشرية , فخبرتي في الذكور أنهم تنقصهم التجربة الكاملة و تنقصهم العقول الكاملة , لكن لديهم سلطة ذكر فرض سلطته بغباء و يعود السبب للمجتمع الجاهل الذين يقودوه الذكور بسلطتهم الغبية الظالمة .

اليمن على حافة المجاعة والأطفال أكثر المتضررين .

القرن 21 يتحدث عن عنوان واضح في واقعنا , العالم بخطر حقيقي و يجب أن تأخذوزن قرار أن تتبعونني فأنا أرى أن البشرية في خطر حقيقي و لديا عمل مهم لأنجزه من أجل أن أخرج العالم الذي يحيطه الخطر من جميع الجهات أخرجه من الخطر و المصائب و الشدائد و الظلم المفروض بسلطة إجرامية ظالمة على البشرية , واقعنا واضح بتعابير صفحاته التي ترسم التأخر الفضيع الذي يعيشون به البشر .

الفقر و المجاعة و الحروب يجب أن ننهيهم الآن , و البداية لا كلمة للذكور الأغبياء الذين يفرضون سلطة الظلم و الغباء و العبودية على البشر لكن أسقطوا الأنظمة في العالم كله و أسقطوا القوانينن الظالمة و الدساتير الظالمة , و أسقطوا الأموال و البنوك و أتلفوا جميع الأسلحة , يجب أن تتخلون عن جميع الأسلحة و المخدارات القاتلة و تبدأون بتأسيس النظام العالمي الجديد .

لم نأتي الى الحياة ليتاجرون السياسيين بحياة البشر و يجبرون الأطفال على العيش بعذاب الحروب و الفقر و المجاعة , لكن الحكمة تقول أسقطوا الأموال و البنوك و عيشوا انسانيتكم و ذكائكم و ابنوا وطن متطور للإنسان .

البلاد تعيش في خطر لأجل لصوص الأرض يعيشون بقصور فهذا إجرام بحق إنسانيتكم و ذكائكم .

يجب أن نبدأ بالإصلاح و التطوير الحقيقي فأنا برهنت لكم أنني أقودكم لإنقاذ عالم البشر الذي دمره سلطة النظام العالمي الإجرامي الذي قاده ذكور أغبياء .

و البداية بدأت لتوضح لنا الحقيقة أن اليمن و سوريا عنوان يجبركم بأن تتبعونني للإصلاح الحقيقي و السلام الحقيقي و العدل الحقيقي .

تشاهدون العيوب و الأخطاء و تعيشون الخطر و تتعذبون بالظلم فكلماتي تطرق عقول البشر لتعلمها أن تفكر بذكاء فنظروا بوضوح للعالم و فكروا بالعالم فخلقنا لنتعلم كيف ننقذ أنفسنا من الخطر و لم نخلق من أجل أن ننظر للخطر و عيوبنا .

فكروا

أتيت الى العالم بثوب شخصيتي الحقيقية , بصوتي و نبرات صوتي الذي يعبر بوضوح , و فتحت لكم نوافذ لترون زواية من العالم كما أرها أنا , و فكرت معكم بمنطق أعترف أنه حكيم و ذكي , لكن تمر الأيام و السنين و أنتم ترفضون شخصيتي الواضحة بصوتي الذي يعبر عن نبراته بوضوح و ترفضون أن ترون العالم من منظار حكيم ذكي , لكن البشر تستمر في الروتين الغبي الظالم الإجرامي , و كلماتي لا يفهمها الأذكياء لان التفكير في ذكاء جريمة في عصر يفرض به الغباء و الجهل .

ماذا غيرتم منذ دعوتكم لإيقاف الحروب و التخلي عن جميع الأسلحة و إغلاق مصانع الأسلحة و إتلاف الأسلحة هل فعلتم الذي يجب أن تفعلوه لإنقاذ الأرض و البشرية و عالم الإنسان ؟

أنتم لم تنشرون كلماتي الذكية لكن الصحافين يكتبون كلمات غبية ظالمة عني , تجبرون الغباء بشكل واضح على عالم البشر .

القاضي لم يفهم كلماتي و لو فهم القاضي كلماتي و جملي تعلم القاضي بأنني لم أكن مريضا و المرض الذي كتب في أوراقه عبارة عن جريمة لأنه تأكد أنني أملك شخصية قوية واثقة من نفسها كثيرا , و تعلم القاضي أنه ظلمني كثيرا و الواقع أثبت لي بأن القاضي استمر بظلمي متعمدا .

القاضي يرفض أن يقرأ شخصيتي الواضحة , لكن القاضي يجلس على كرسي الظلم من أجل أن يسرق حقوق الإنسان بقوة قانون دكتاتوري متسلط بغبائه و ظلمه و إجرامه , و يعاقب القضاة البشر بالظلم الإجباري .

الواقع يعلمنا أن الأطباء يمارسون مهنة الطب من أجل تدمير عقل الإنسان و شخصية الإنسان و صحة الإنسان هذه صفحات تعلمنا أن البشر هبطوا من مستوى إنسان فالبشر فقدوا إنسانيتهم و ذكائهم و سجنوا أنفسهم بالغباء و الظلم و الإجرام المفروض بسلطة الظلم الدكتاتوري الغبي الإجرامي .

أين التغير الذي سينقذ البشرية ؟

أنتم تستخدمون جميع السلطة الدكتاتورية الظالمة لهدم إنسان و ترفضون التفكير بل تستمرون بحمل الروتين الغبي الإجرامي الظالم القاتل , و تقتلون إنسانيتكم و تقتلون ذكائكم لتستمرون بحمل الغباء و الظلم و الإجرام بسلطة غبية إجرامية .

تقتلون شخصية الإنسان بأنظمة عالمية ظالمة , و تقتلون ذكاء الإنسان بسلطة الغباء و الظلم , و ترفضون رؤية أن الشخصية التي حاولتم تدميرها و تدمير أسرتها و أطفالها لأنها عبرت عن شخصيتها الحقيقية لم تدمر شخصيتي بل إزدت ثقافة و تعلمت حقائق أجبرتموني بظلمكم أن أتعلمها فرأيت الحقيقة الواضحة و عشتها لتعلمني و أعلنت عن شخصية إنسان حاولتم هدمه لكن زاد ذكاء و ثقة بالنفس و قوة يبرزها بشخصيته .

أجل أنا أقود العالم كله للتغير الحقيقي من العمق و يجب أن أقود البشر من أجل أن تربح البشر شخصياتهم الحقيقية التي تبرز ثقتهم بأنفسهم و ذكائهم و قوة إرادتهم التي ستدفع عالم البشر للتطور و السلام و العدل .

البشر في عصر ترامب يأكلون من القمامة , و البشر في عصر ترامب يقتلون بالمخدراة , أمريكا ملئية بالأسلحة و الجرائم , الفقر موجود و الكثير من المواطنين الأمريكان ينامون بالشارع و البرد يأكل جسدهم و معدتهم يأكلها الجوع , فما فائدة ترامب في 2020 ؟

هل تريدون أن تقتلون الحياة بمناصب و أموال وسخة أوسخة عقولكم و منعتكم من التفكير بالمنطق ؟

لا يوجد تغير و اذا قاد ترامب الرئاسة في 2020 فلن يستطيع أن ينقذ البشرية لكنه سيستمر بحمل دستور دكتاتوري ظالم يفرض الغباء و الظلم و الإجرام بسيطرة قوانين ظالمة إجرامية و دستور غبي ظالم إجرامي و لن يتغير شيء سوى ترامب سيستمر بجرف الحياة للهلاك .

الوقت أن نسقط النظام العالمي الظالم و نصلح أخطاء زمننا لننقذ البشر و ذكاء البشر و عالم البشر من سلطة الظلم الإجباري التي يقودوها لصوص الأرض بمهنة الرئاسة و الملوك .

الفقر متسيطر على العام و بيدنا قتل الفقر بإسقاط النظام العالم الظالم مع أمواله و بنوكه و قوانينه الظالمة و دساتيره الدكتاتورية الإجرامية أن أدفعكم أن تعيشون حقوقكم و الغناء الحقيقي بدون مال و بدون بنوك و في عالم عالمي خالي من السجون و خالي من الحروب و خالي من الأسلحة فمتى ستضعون أيديكم بيدي لنبدأ التغير الحقيقي مباشرة فعالم البشر سيطر عليه الغباء و الظلم و الإجرام و لم يبقون البشر في مستوى إنسان .

دمر العراق و دمر مع العراق الإنسان , و فقدوا المواطنين شخصياتهم و بلد يسنكنوه , فهتزت شخصية الطبيب و اهتزت شخصية المهندس و اصبح في العراق مرضين فقدوا بلدهم و شخصياتهم و إنسانيتهم و ذكائهم , فهذا عنوان واضح لنبدأ التغير الحقيقي و نخرج من الهلاك القاتل الموجع .

السجون يجب أن تكسر , و يجب تغير القوانين لأجل حماية حقوق الإنسان .

أنا أقترح فتح مدارس لدراست شخصية الطفل منذ البداية الطفولة و تتم مراحل دراست الطفل حتى يدخل المجتمع بشخصية واضحة تعبر عن وضوح الشخصية التي يملكها الإنسان , و أقترح أن تبنون مدارس لينضمون البشر بها لمحاولة فهم شخصياتهم فالكثير من البشر لا يفهم شخصيته و يجهلون أن يقرأون صفحاتهم فيسقطون في جهلهم فهم عاجزون عن دراسة أنفسهم التي يحملوها , سنسقط الأموال و البنوك و نكسر السجون و نعالج نفسيات البشر و نعلم الإنسان أن يدرس شخصيته من أجل إظهار الشخصية الحقيقية له بشكل واضح .

البشر أجبروا أن يلبسون أثواب لشخصياتهم لا تليق بهم فهم يعيشون في مجتمعات دكتاتورية ظالمة تهدم شخصيات البشر بسلطة إجبارية ظالمة فبسبب النظام العالمي الظالم خلعوا البشر ذكائهم و خلعوا البشر إنسانيتهم و قتلوا البشر طيبة قلوبهم , و لبسوا البشر ثوب الإجرام و الظلم ليقودون القضاة الإجرام و الظلم بسيطرة قوانين ظالمة إجرامية , و لبس الطبيب ثوب الإجرام و الظلم ليمرض صحة الإنسان و يدمر عقل الإنسان فالبشر خلعت إنسانيتها لتعذب البشر مقابل المال .

أوسخ المال لسان البشر فنشروا البشر أكاذيب الدين و قتلوا شخصية الإنسان التي إرتدت ثوب الكذب و النفاق و الإجرام .

عندما يلبس الرئيس أو الملك أو الأمير بدلة الظلم و الغباء و السرقة فماذا استفدنا من بدلة للصوص الأرض التي قادة غبائهم أن يجرمون بحق الإنسان و هم يرتدون ثوب الكذب و الظلم و الشر لقتل الحياة مقابل أموال يسرقوها و قصور بنوها من أموال سرقوها في وقت قتل الحياة و الذكاء و الإنسانية .

لو كان الملك أو الرئيس أو الأمير يرتدون شخصياتهم الحقيقية بنوا القصور لجميع البشر ليتمتعوا البشر بالسعادة و الغناء الحقيقي , لكنهم أنانيين فهم بنوا البيوت الجميلة لأنفسهم و سكنوا القصور مقابل الكثير من البشر يعيشون بدون طعام فالجوع يأكل معدتهم و البرد يأكل صحتهم و يمرض أجسامهم و لصوص الأرض يتمتعون بإسقاط إنسانيتهم و شخصياتهم الحقيقية لأنهم أسقطوا ذكائهم بوقت أن قبلوا أن يحملون منصب لصوص الأرض بغباء ليسكنون قصور ثمن قيادة قتل الحياة و إنسانية البشر و ذكاء البشر , فالعالم خالي من الذكاء لأن الذكاء يعتبروه الأغبياء مرض عقلي و الغباء يحترمون سلطته الغبية الظالمة الإجرامية فهم يقوده .

البشر لا تلبس شخصياتهم الحقيقية فنحن نرى كذب و نفاق لصوص الأرض الذين يجبرون البشر أن يخلعون شخصياتهم الحقيقية ليقودون الغباء و الظلم و الشر مقابل أموال وسخة كانت سبب في قتل ذكاء الإنسان و شخصية الإنسان .

تربحون الأموال مقابل أن لا تلبسون شخصياتكم الحقيقية , و تقتلون الحياة بظلم متعمدا و غباء تفرضوه بسلطة ظالمة إجرامية إجبارية , لذلك الكثير من البشر بحاجة أن يدخلون الى مدارس ليتعلمون أن يدرسون شخصياتهم الحقيقية و يظهروها بوضوح و أسقطوا الأموال و البنوك من أجل أن تربحون قيمة الإنسان بشخصية إنسان واضح .

تخلوا عن الغباء تجبروه على عقول البشر و أسقطوا الأموال و أسقطوا البنوك و إربحوا قيمة الحياة و التمتع من خيرات الحياة بدون مال و بدون بنوك , كل ما هو يلزم الإنسان ليوفر السعادة الحقيقية لجميع البشر يفرض أن يكون مجانا , ابنوا الحياة لتعيشون في وطن عالمي واحد متطور يوفر لجميع البشر السعادة الحقيقية و الغناء الحقيقي و السلام الحقيقي و العدل الحقيقي و الحرية و الذكاء و التطور .

العمل من أجل أن نتمتع بمتعة العيش في عالم متطور يوفر لجميع البشر جميع احتياجاتهم مجانا .

أوقفوا قتل الحياة بسياسات دكتاتورية إجرامية تخلوا تماما عن الأسلحة و بذكائكم امنوا الحروب , و ابنوا ايها البشر قصوركم و بيوتكم و مؤسساتكم و جامعاتكم و مستشفياتكم مجانا لتتمتعون بالعيش في عالم جميل بتطوره و ثقافته الذكية , ابنوا الحياة و أوقفوا الحروب فلا تفرضون على البشر قتل الحياة بسلطة ظالمة إجرامية مقابل أموال قتلت إنسانيتكم و ذكائكم و طيبة القلوب , اسقطوا الأموال و البنوك و لتحيون ذكائكم و تعيشون حياة مدلولون , فلم يخلق اللإنسان ليعذبه الحروب أو يعذبه الفقر فهذا غباء و ظلم تفرضوه على البشر بسلطة المال الظالم الغبي الذي أوسخ عقول البشر و لغى المال ذكاء الإنسان .

أنا أطلب بوضوح من جميع الذكور بالتنازل عن جميع الأسلحة و إيقاف الحروب و السبب واضح أن العقول الذكور ناقصة و لا يحق للذكور بقتل الحياة بعقول ناقصة و الكلمة واضحة استجيبوا و أوقفوا الحروب و أتلفوا الأسلحة .

جمل معبرة لم يفكر بها الذكر المتسلط بسبب عضوا تناسلي في جسده و نقص في اسلوب تفكيره فعقل الذكر تبقى ناقصة تفرض الإجرام و الفساد و الظلم و الغباء فهذه الحقيقة نتعلمها من تحليل شخصية الذكور .

اسمي ذكر احمل تخلفي و جهلي و غبائي بسيطرة ظالمة إجرامية , و أقتل الحياة لانني ذكر أقنع نفسي بخرفات أقنعت غبائي بأن يصدقها فهدمت الحياة لأنني ذكر يفرض غبائه و ظلمه و إجرامه بسلطة امتلاك جهاز تناسي ذكري أعطتني جبروت ظالم غبي وقتلت أنا الذكر الغبي الحياة فانظروا للواقع أنا الذكر الغبي الظالم الإجرامي الذي يتمرد بغبائه, و هذا صورة من غباء يحمله الذكر الغبي , نحن الذكور بسيطرة الذكر التي نفرضها على الحياة رسمناه نحن الذكور في الواقع بسلطة غبائنا و إجرامنا و ظلمنا قتل الحياة و السبب أننا ذكور لا نعرف أن نتصرف , و لا نعرف أن نقود , لكننا بعقول ناقصة تدمر بسهولة و تعجز عن الإصلاح و السبب أن عقول الذكور غير مكتملة .

أنا الذكر الغبي الذي نشرت التخلف و الغباء و الإجرام و الدمار في عالم الإنسان لأنني أفرض سيطرتي الغبية الجاهلة المدمرة لأنني ذكر لي سيطرة ذكر غبي , أنا الذكر الذي فرضت سيطرة غبائي على عقول البشر و سمم أفكار البشر بخرافات الدين الذي ألغى ذكاء الإنسان , قول لي ماذا لم أدمر أنا الذكر الغبي , أنا الذكر الغبي الذي قبل ببعض الأموال لقتل الحياة فأنا بغبائي لا أفكر عندما أقتل الحياة مقابل أموال قتلت إنسانيتي و قادني غبائي فالعقل الناقص الذي أحمله أنا الذكر لم يجعلني أفكر بذكاء ماذا أستفيد من أموال مقابل قتل حياتي فربما اقتل في الحرب فماذا سأستفيد من الأموال التي أفقدها و أنا أقتل الحياة و أقتل نفسي بالحرب التي تمنحي الأموال لأجل هدم الحياة و الأموال تقتلني قبل غبائي يقتل الحياة فالمال لن ينفع الذكر الذي قتل في الحرب لان من يقتلون الحياة كثر فهم قتلوا ذكائها و فرضوا ذكورتهم بجهاز تناسي ذكري يفرض السيطرة الغبية الظالمة الإجرامية لانه ذكر بعقل ناقص و جهاز تناسلي أنساه ذكاء الإنسان و أنساه إنسانية الإنسان .

مال مقابل قتل الحياة هذا الشر و الغباء الحقيقي فلا تتفلسف أيها الذكر و تخلوا عن أسلحتكم و حروبكم و الأموال و البنوك .

قتلت الأموال الحياة و لم تطور الأموال القرن 21 , غباء منتشر بسيطرة ذكور أغبياء يقودون الغباء و العبودية و الجهل و الظلم و الإجرام مهزلة يجب أن تنتهي فورا في القرن 21 , و سقطت سلطة الذكور الذين أثبتوا غبائهم و سيطرتهم الدكتاتورية الغبية الظالمة الإجرامية .

الطريق للحرية الحقيقية هي التخلي عن الغباء و التخلف و الظلم و الإجرام و الديانات و الأسلحة و الحروب , و يحملون الذكور عدة العمل للبناء الحقيقي و السعي بالتطوير , اذا تخلوا أيها الذكور عن سيطرة غبائكم و ظلمكم و جهلكم و معتقاداتكم الغبية و عن أسلحتكم و عن جميع الديانات , فوقت أن امرأة تقود الحياة للبناء و التطور و نسقط غباء و تمرد الذكور الأغبياء الظالمين , فاستجيبوا و أوقفوا الحروب و تخلوا عن الأسلحة و أتلفوا الأسلحة كلها بدون اسثناء , و دعوا الذكاء يقود البشرية لنخرج من عالم مدمر دمره غباء ذكور تسيطروا على العالم بغبائهم و ظلمهم و إجرامهم الذي فرضوه بسلطة الظلم و الغباء و الإجرام .

تفلسفوا الذكور كثيرا بغبائهم و أوصلوا عالم البشر للخطر الحقيقي فاليسمع خطابي العالم أنني أعلنت أنني أقود البشرية للخروج من الدمار الذي كان سبب في الدمار سيطرة الذكور الغبية الإجرامية الظالمة على العالم , و أعلنت أنني أامر بإيقاف الحروب فورا , و أأمر بمنطق حماية الأرض و الإنسان و عالم الإنسان منع الحروب و منع صنع الأسلحة و أأمر لمصلحة أن يبنى عالم البشر و يتطور و يعيشون البشر السعادة و السلام الحقيقي العالمي و العدل الحقيقي بإتلاف جميع الأسلحة فالقرار الحكيم أنا أخذته لمصلحة إنقاذ البشرية من غباء الذكور المتسلط بالغباء و الظلم و الإجرام .

استجيبوا و اتبعوني لنصلح عالم البشر و أنا أطلب بوضوح التنازل عن الحروب و الأسلحة و حمل فورا عدة البناء و لبس سروال البناء و المهندس و لبس معهم إنسانية الإنسان فالحياة بحاجة أن تبنى لا تهدم بسيطرة ذكور أغبياء قادوا الغباء و الظلم و الإجرام بسيطرة لا إنسانية غبية مدمرة.

من حق جميع البشر أن يبنون بيوت لهم مجانا ليتمتعوا جميع البشر ببيوتهم الجميلة التي بنوها لأجل أن يبنون الحياة , فإبنوا البيوت مجانا و إبنوا المدارس مجانا و تخلوا تماما التعامل مع الأموال و البنوك , فسعادة الإنسان أن تتوفر لجميع البشر إحتياجاتهم مجانا مقابل بناء عالم و البشر و العيش في عالم الإنسان الواحد المتطور الذي بنوه البشر الذين قرروا إثبات السلام و العدل بذكائهم و إنسانيتهم .

المهم أن ترجع الإنسانية للإنسان و المهم أن يستخدم الإنسان الذكاء في البناء و التطور و الإبداع .

البشر لم يأتون للحياة ليعيشون الفقر و الحروب و جرائم بسبب الأسلحة و المخدرات , لكن يوجد خطأ كبير يجب إصلاحه بسرعة لنحمي عالم البشر الذي دمره سلطة ذكور أغبياء قادوا الغباء و الظلم و الإجرام بسلطة إجبارية دكتاتورية ظالمة غبية إجرامية .

لسنا بحاجة لغباء يقود البشرية للدمار و الهلاك لكننا بحاجة أن نعيش في وطن واحد عالمي يؤمن لجميع البشر السلام العالمي و العدل و الطمئنينة و الغناء الحقيقي بدون مال و بدون بنوك , لذلك لا منطق أن لا تسقطون النظام الظالم العالمي الذي أأكد للعالم كله أنني أسقطته لانه نظام عالمي غبي ظالم إجرامي دمر العالم و قاد الإجرام و الظلم بسلطة غبية إجرامية إجبارية دكتاتورية .

فلتخرس أصوات أسلحتكم ولتمت أسلحتكم من أجل أن يعيشون البشر إنسانيتهم و ذكائهم و يبدعون في بناء عالمهم الذي دمروه غباء الذكور الأغبياء الظالمين المجرمين المدمرين .

لا تريد سماع صوت الحقيقة أيها الذكر المتمرد بذكورته التي لغت ذكاء عقله و لغت إنسانيته , بل تريد أيها الذكر أن تبقى متخبئ وراء خوفك من رؤية نفسك بوضوح ، فأنت سيطرة الشر و الظلم على شخصيتك فأصبحت تظهر شر و ظلم و غباء تبدع بسيطرتهم على الضعفاء هذه شخصيتك التي يجب أن تراها بعمق لتصلحها و تلبس إنسانيته و ذكاء إنسان و يجب أن تتخلى عن سلطة الذكر الغبية لتكون إنسان قبل أن تكون صاحب جهاز تناسلي ذكر , و يجب أن تحملون أيها الذكور عدة البناء و تبدأون ببناء قصوركم و بيوتكم الجميلة و تطورون حياتكم لتثبتون أنكم حملتم ذكائكم و عمرتم الأرض و طورتم عالمكم و عشتم بالطمئنية و الحب و العدل و السلام .

أجل لسان الضاد يجمعنا , و أنا أجمع البشرية كلها ليبرزون البشر ذكاء الإنسان و إنسانية الإنسان و عالم الإنسان المتطور الذي ينعم بنعمة العدل و السلام و الحب و الغناء الحقيقي بدون مال و بدون بنوك .

أنا أتحدث مع عقول البشر التي أحرك تفكيرها و أجعلها تفكر بذكاء لترى العالم على حقيقته فحقيقة عالمنا أن عالم البشر في 2018 مدمر و شخصيات البشر مهتزة , و الغباء متسلط بسيطرة ظالمة غبية إجرامية إجبارية دكتاتورية فعالم البشر يعيش الخطر الحقيقي , و كلماتي إليكم لنثبت ذكاء البشرية و ننقذ البشر و ننقذ الأرض و ننقذ عالم البشر و نهدي للبشرية التطور و السلام و العدل و الحب و الحرية فهذه حقوق لجميع البشر يجب أن يحترموها البشر أنا طلبت بجملي المعبرة الذكية بإيقاف الحروب و التنازل عن جميع الأسلحة و إتلاف جميع الأسلحة و هدم مصانع الأسلحة و هدم السجون و منع الحروب .

المخيف ليس هدم مصانع الأسلحة و نشر السلام بالأرض , لكن الخوف أن يستمرون البشر بهدم الحياة بأسلوب غبي ظالم إجرامي .

لا وقت لتستمرون بالحروب , فأوقفوا الإجرام , أوقفوا الحروب التي تعلن عن غباء ظالم شراني تنازلوا عن الأسلحة فلم يخلق الإنسان من أجل قتل الحياة فلا تتمردوا بغباء متسلط على أفكار خرافية أوهمتم أنفسكم بها و لحقتم خلف تخلفها و غبائها كذبها و خرافاتها التي أصبحتم بغباء تتقنون ممارسها بسيطرة الغباء التي تقتل ذكاء و إنسانية الإنسان .

الأسلحة يجب أن تتلف لتستمر الحياة للتقدم و التطور و من أجل أن يتمتعون البشرية بالسلام الحقيقي العادل و العدل و الحب الذي يجب أن نظهره بإظهاره بذكاء .

لونوا الحياة بألون تداعب ذكاء عقولكم فعالم البشر يجب أن يتطور و يتطور و يبدع بتطور , أجل تريدون قصور أيها البشر و تريدون أن لا تجوعون على الأرض اذا أسقطوا الأموال و البنوك و النظام العالمي الذي أفسد البشرية , إحملوا ذكائكم فالحياة بحاجة أن يتعلمها البشربمهاره و حب فنحن بحاجة لعقل الصانع و المعلم و الطبيب و المهندس عندما يلبسون ثوب إنسانيتهم و ذكائهم , عالم البشر يجب أن يفتخر بالتطور و السلام و العدل و الحرية فمن يرغب بالقصر فيتباهي بقصره فالقصور حق لجميع البشر اذا اسقطوا الأموال و البنوك و إربحوا حرية الإنسان و الغناء الحقيقي الذي ستفتخرون به اذا قاده عدل ذكي .

يا له من غباء فضيع صنعوا البشر أموال ضارة ليشترون بهم متع ليلهم و نهارهم , فمنعوا من متع الحياة فالمال حاجز يمنعهم من المتع , فلو اسقطوا الأموال و البنوك ربحوا البشر متع الحياة في ليلهم و نهارهم بإستمرار مجانا .

الذي تدرسوه في جامعاتكم المتخلفة كيف تقتلون الإنسان و تعذبون الإنسان بمهنكم و شهاداتكم الجامعية فلم نستفيد من جامعاتكم اللواتي فرضوا الغباء على الإنسان و قتل الإنسان الأرض و الإنسان و عالم الإنسان بشهادات جامعية غبية و أموال عفنت عقل الإنسان الذي لغى تماما ذكائه من اجل نشر الكذب و الإجرام و الظلم و الفساد و الحروب و الشر الذي يعيشوه البشر فالمال قتل الحياة و هدم البلاد و قتل ذكاء و إنسانية الإنسان .

دققت بخارطة العالم جيدا للموقع الجغرافي لكنني تأكد أن العالم كله بحاجة للإصلاح الحقيقي من العمق لأن جميع الدولة لديها المشاكل الكبيرة و البشر في جميع بلاد العالم ليسوا سعداء لكنهم مجبورين فهم يحكمهم الظلم الذي يسرق منهم جميع الحقوق و يجعلهم بشخصيات مهتزة يقودون الظلم بسلطة إجبارية ظالمة إجرامية , لكل بلد قصتها و أحزانها التي تجبر على البشر أن يعيشوها .

تفتخرون في أي بلد لأظهر لكم صور من واقع مؤسف يعيشون به البشر فعالم البشر بحاجة للتغير الحقيقي من العمق فمتى سترون الحقيقة أن النظام العالمي ظالم و يجب أن تفكرون أن اسقاط النظام العالم مع قوانينه الظالمة و دساتيره الإجرامية مع الأموال و البنوك و نتلف جميع الأسلحة و نمنع الحروب أول الخطوات التي يجب أن تنفذوهم فأنا أقود البشرية لبناء دولة الإنسان العالمية لندخل في نظام عالمي يقود العدل و السلام .

في 2018 تعذبون الإنسان فأنتم تتعلمون أسلوب التعذيب , و تتعلمون أن تقتلون الحب و تعاقبون البشر الحرمان من الحب و العدل و السلام فكيف ترفضون أن أعلمكم و أقودكم لتحيون ذكائكم و إنسانيتكم , عالمنا مدمر و الفقر عذب البشر و بسبب الفقر و الغباء جردوا البشر من ذكائهم و إنسانيتهم و عاشوا معذبين في عالم يقوده الظلم و الشر .

الكثير من البلاد تعيش الجحيم , بلد مدمر و مدارس مهدومة و بشر بواجهون عذاب الدمار و الفقر .

سطور أنتم تكتبوها و تقرأوها من الواقع , لكنكم لا تسأول بأسئلتي التي لا تجيبون عليها الى متى ستواصلون في قتل الإنسان و إنسانية الإنسان و طيبة الإنسان و ذكاء الإنسان ؟ الى متى ستواصلون بهدم البلاد و قتل الحياة ؟ و لماذا ترفضون أن أتولى بمسؤوليتي الحقيقية بقيادة البشرية كلها للخروج من الخطر الحقيقي و الدمار الحقيقي ؟

أين التطور في الموصل و سوريا و اليمن و أفريقيا و بلاد كثيرة مجبرين على العيش تحت سيطرة العذاب و الفقر بسيطرة إجبارية إجرامية ؟

هل انتم تستوعبون بأننا نعيش في القرن 21 أين تطور القرن 21 و البلاد تدمر , و البلاد تواجه مشاكل سياسية لا تحل , و البلاد تصنع من الإنسان الغباء و الجهل و الإجرام و الظلم فكيف ستتطورون و البشر أسقطوا إنسانيتهم و ذكائهم من أجل قتل الحياة ؟

لدينا الوقت يجب أن نستثمره في بناء البلاد و تطوير البلاد لا في هدم البلاد و قتل الإنسان و قتل شخصيات البشر .

الى متى ستلغون ذكائكم الذي يفترض أن تظهرون الذكاء البشري من خلال عالم متطور يعيشون به البشر في القرن 21 ؟

بلد مدمر الجثث منتشرة واقع يعبر عن غباء و إجرام الذكور الغير مكتملين في عقولهم و يشكلون خطر حقيقي على الحياة فهم يقتلون الحياة لأجل بعض الأموال .

بيوت مهدومة و البشر مجبرون على خيم لا تحميهم من الأمطار التي تبلل فراشهم و ملابسهم , و برد يؤلم صحتهم في خيم لا تدفيهم من برد الليل و برد الشتاء , و لا تحميهم الخيم من حر الصيف , بشر معذبون بألون مختلفة من ألوان العذاب فالذكور رسموا العذاب للبشرية فهم يحملون عقول ناقصة و أسلحة مدمرة و سيطرة ذكورتهم الغبية الإجرامية ليقتلون الحياة بغباء ذكور بعقول ناقصة .

أعلم الذكور أن المرأة هي التي أنجبتهم و أرضعتهم و علمتهم فهم يبقون بعقول ناقصة لأن المرأة هي العقل التي تقودهم فلا يسلطون سيطرتهم على المرأة و العالم ليجرمون بحق المرأة و العالم لكن يجب أن يتعلمون تبقى عقول الذكور ناقصة تحتاج لعقل امرأة لتقودهم فهم تعودوا أن المرأة التي صنعتهم أن تقودهم فلا يفرضون غبائهم و يتسيطرون على عقل امرأة الذي علمهم و تبقى المرأة بخبرة أنوثتها هي الأقوى فتكفيها الخبرة لتصنع منها قائد , يجب على المرأة أن تواجه الحقيقة أنها تستطيع ممارسة حقها بالقيادة فالحقيقة ان القائد هي المرأة .

أوقفوا أيها الذكور الأغبياء حروبكم و تنازلوا عن أسلحتكم و أتلفوا جميع الأسلحة , فلا تقتلون أيها الذكور الأغبياء الحياة بسيطرة ذكور إجبارية إجرامية غبية ظالمة لأجل منصب و أموال و أرض تسرقوها بغبائكم الذي يقتنع بخرافاتكم الغير منطقية التي تغرسوها بجهلكم في العقول الغبية , و أتركوا امرأة تقودكم لبناء الحياة .

المرأة تتعذب لتنجب أطفالها ليشاركوها الحياة و السعادة , و الذكور الأغبية تعدوا على حقوق الأطفال فالواقع نراه أطفال محرموين من طفولتهم و محرمون الأطفال بالعيش في بلد متطور يعلم الأطفال و يبني شخصياتهم , لكن سيطرة الذكور الأغبياء قتلت شخصيات الأطفال و أجبرت الأطفال أن تعيش الجحيم بألوانه المختلفة , فالذكر دمر الحياة و طفولة الأطفال , فلماذا لا يزالون الأسلحة بيد الذكور الظالمين المجرمين الأغبياء الذين يملكون نقص حقيقي في عقولهم الغير متكتملة ؟

أنظروا الى وجوه البشر الذين يعيشون جحيم العذاب و حجيم الفقر و جحيم الحروب , وجوههم لبسها التعب و الحزن و الكبر بالسن قبل الوقت , أنتم تجبرون البشر أن تأتي للحياة لتعذبون البشر متعمدون بغباء متسلط إجرامي فلم تؤمنوا السعادة للبشر لكن جعلتم الحزن و التعب و الفقر و العذاب يلبس وجوه البشر فقتل التعب و الحزن و الكبر في السن قبل الوقت جمال وجوه البشر , فأنتم تدمرون كل شيء حتى تدميرون وجوه البشر الذين عاقبتموهم و حرمتوهم من ابتسامة خارجة من قلب يشع به الفرح و السعادة , أنتم عاقبتم قلوب البشر الذين أجبرتموهم على حمل الحزن و العيش بظلم لا يطاق , أنتم شوهتم صورة الإنسان لأجل مال قتل إنسانيتكم و ذكائكم و قتل المال الحياة بغباء .

وقت التغير قد جاء و أنا أمرأة أريد أن أعلم عقول البشرية التفكير بمنطق حكيم , أقود ذكاء البشر و أعلم الذكور المنطق و العدل و السلام مصطلاحات لم يحترموها البشر في القرن 21 و هي أهم المصطلاحات التي هي حق لجميع البشر .

لا كلمة على العالم بسيطرة غبائكم لكن أسقطوا النظام العالمي الظالم الإجرامي و القوانين الإجرامية الظالمة و الدساتيرالدكتاتورية الإجرامية و الأموال و البنوك و أتلفوا الأسلحة و اكسروا السجون و أنهوا الديانات , و تعلموا من امرأة كيف سنبني الحياة و نطور الحياة فالمرأة صنعت الحياة و ستستمر المراة ببناء الحياة و قيادة الذكور ,

و أنا أعلنت أنني أقودكم لبناء دولة عالمية عادلة تحمي حقوق الإنسان لجميع البشر ليعيشون البشر الطمئنينة و الأمان و العدل و السلام و الحب على الأرض فهذا حقوق للبشر لغوهم من الحياة غباء الذكور الذين يفرضون سيطرة غبائهم الإجرامي على العالم و على امراة صنعتهم و قادتهم .

الذي يجب أن يعالج هو أسلوب تفكير البشر فالبشر تحمل الغباء و الجهل و الإجرام و الظلم و السبب أن البشر أسسوا في مجتمعات غبية لم تعلمهم المنطق الحكيم لكن فرضة عليهم حمل الغباء الجهل الإجرام و الظلم فهم غرسوهم في أسلوب تفكيرهم لذلك البشر لم يتطور أسلوب تفكيرهم .

فعلا الكارثة الحقيقة هي المصيبة الحقيقية امامنا أن أسلوب تفكير البشر جدا متأخر في عقول البشر , و هذه فعلا مصيبة عظمة في القرن 21 , يجب أن أبدأ بحماية البشر و عالم البشر و تعليم البشر من أجل أن يتطور أسلوب تفكيرهم فالبشرية كلها بحاجة لي أن أقود العالم للتخلص من التأخر الفضيع الذي يؤخر البشرية , التخلص من الجهل و الغباء هو اول الطريق لتغير أسلوب تفكير الإنسان , أنا أبدأ بتعليمكم و فتح أسلوب تفكيركم لاخرجكم من التأخر في عقول تحملون به الغباء الذي غرسوه البشر في عقولهم بمعتقادات متخلفة و افكار غبية , أجل العالم يجب أن ننقذه من الغباء و الجهل و اسلوب تفكير متأخر جدا , ليس صعب عليا أن أخرج البشرية من الغباء المتسلط على عقولهم فأنا بدأت أعلم البشرية كلها الذين يستطيعون أن يتعلموه بسهولة و ببساطة , فالواقع يفرض علينا أن نحمل عقول متفتحة في أسلوب تفكيرها الذكي المنطقي , لغة العالم الغبية الغير مفهومة المعقدة التي تحفظون كلماتها بدون فهم و بدون تفكير يجب أن تلغوها و تستخدمون لغة تتقينون فهم مصطلاحاتها بذكاء و تنطقوها لأن جملها مفهومة منطيقة و ذكية , اذا لغات الديانات ستنتهي عن لسان البشر , لينطق البشر بلغة يفهمها و يعبر بكلمات جلست في مقاعدها الذكية .

التغير يجب أن تبدأوه مباشرة , و هذا درس مهم يجب أن تتعلموه بعقول ذكية تخلت عن الغباء و الجهل ,

و يجب أن يتخلوا البشر عن مصطلاحات لا يفهموها البشر لكن البشر يكرروها بغباء و جهل لانهم حفظوها بغباء بدون فهمها بوضوح ليتطور اسلوب تفكير البشر الذين يعيشون في القرن 21 .

أنا أدرس الواقع بعمق و أدرس أخطاءكم التي يجب أن تتخلون عنها , أنا أدرس واقعنا العالمي كله و الذي أراه هو أخطاء كبيرة غبية هذه الصورة أمامي أصفها لعالم قاده الغباء بسلطة إجرامية ظالمة غبية دكتاتورية فشي طبيعي اذا سيطر الغباء سيخرج جميع الأخطاء الغبية فالغباء يقود اخطاء كارثية , أنا لا أرى واقع ذكي بل الذي أراه و أتعلمه و أعلمه للبشرية هو شر و غباء ظالم متسلط قتل ذكاء الإنسان و قتل إنسانية الإنسان بغباء و أخطاء كبيرة مدمرة هذه نظرتي و قرأتي للواقع في القرن 21 .

من أجل أن يتطور أسلوب تفكير البشر يجب أن ننهي الكذب بالدين و ننهي جميع الديانات بدون استثناء , فعقول البشر يجب أن تعلموها التطور و حرية التعبير و ليس من حق غبائكم أن تسجنون أسلوب تفكير الإنسان بخرافات الدين و كذب الدين , بل احترموا عقول بشر أحرار , علموا العقول المنطق الحكيم ليتعلمون أن يمارسون التفكير من زواية منطقية حكيمة , يجب أن تعطون للبشر حريتهم و حرية التفكير بمنطق , علموا الأطفال و الطلاب و عيشوا في وطن عالمي يؤمن العدل و السلام لجميع البشر , تمتعوا بقصور تبنوها مجانا و تمتعوا في بيوت تبنوها مجانا و تمتعوا بأكل الوجابات اللذيذة التي تشتاهونها مجاما , المهم أن لا ينام الإنسان بالجوع و المهم أن لا يعيش الإنسان في الشارع المهم أن نتمتع بالحياة مجانا و نبني الحياة و نبني التطور الذي سيسعد البشرية كلها مجانا .

سقطوا قوانين و دساتير قادوا الفساد و الظلم و الحق هو العيش بسلام على ارض لا يملكها إنسان , سنبني الحياة مجانا فالتسقط الأموال الوسخة التي قتلت ذكاء الإنسان و قتلت إنسانية الإنسان و لتعيش قيمة الإنسان بأعلى القمم .

لأ تقتلون الحياة بمناصب و أموال و قوانين ظالمة و دساتير إجرامية و أسلحة و شهدات جامعية غبية , لا تقتلون الحياة بغباء و ظلم و شر و إجرام , بل ابنوا الحياة بذكاء إنسان يعيش في القرن 21 يحمل الإنسان ذكائه و إنسانيته .

يكفي إجرام و تخلوا عن غباء مدمر ابنوا و طوروا عالم الإنسان و أسقطوا وسخ المال الذي وسخ الإنسان و تمتعوا بحياة عادلة على الأرض .

حقيقة تعبر عن واقع في القرن 21 , الإنسان يقتل الحياة , الإنسان يقتل الحيوانات لاجل أموال يجب أن تقتل لتعيش الحياة و يتمتعوا الحيوانات بحقهم بالحياة .

تايجا بلد في روسيا لم تدخلها الحضارة و لم يتطور عقل الإنسان الذي يعيش فأهلها يقتلون الحيوانات لأجل المال و روسيا تقتل السوريين لأجل الأموال .

أين يعيشون البشر يجب أن تبنى لهم بيوت جميلة و يجب أن يعيشون بواقع متطور به المدارس المتطورة و بناء الحياة الكاملة , لكن روسيا تفضل أن يعيشون أهل تاجي بالفقر و يستمرون بقتل الحيوانات لأجل المال و روسيا بجيشها و أسلحتها تهدم سوريا و تقتل السوريين الذين يسكنون سوريا , لا تبنون حياة فتايجا بحاجة للتطور , لكن بوتن يفضل قتل العرب السوريين بجيوش و أسلحة و يهدم سوريا بأسلحته و يرفض بوتن أن يطور عقل مواطنين روسيا و يمنحهم التطور الحقيقي , تقتلون الحياة لأجل المال الذي يجب أن تقتلون المال لأجل أن تعيشون ذكاء البشر و إنسانية البشر و تبدأون ببناء و تطوير جميع البلاد , أجل أوقفوا الحروب , تنازلوا عن الأسلحة أتلفوا الأسلحة و اتبعوني لنبني سلام و عدل و نطور عالم الإنسان و نبني الحياة , فلا تقتلون الحياة و لا تقتلون الإنسان و لا تقتلون الحيوانات و لا تهدمون بلاد لأجل المال , لكن بذكائكم تقتلون الأموال و الأسلحة و تعيشون التطور و السلام و العدل و الحب .

قتلتم الحياة بغباء ذكور متسلطين بظلمهم و إجرامهم , و ستبنون الحياة بذكاء إنسان و بيد إنسان .

معظم الشباب في العالم أصحاب شهادات جامعية و شهادات مهن لا يعملون , البطالة مرتفعه نسبتها برغم أن العالم مهدوم و غير متطور لكن لا يوجد عمل للشباب و عالمهم مدمر ليس يظهر على عالم الإنسان البناء الرائع و التطور لكن الشباب لا يعملون لان النظام العالمي الإجرامي يهدم العالم لأجل المال , و النظام العالمي الظالم هو الذي رسم التأخر على الإنسان , اذا النظام العالمي الدكتاتوري لن يقبل أن يعطي العمل للشباب ليبدعون الشباب في بناء جمال بلادهم التي تلمع بالتطوير , و السبب أن النظام العالمي الغبي يقود لقتل الحياة و يرفض بناء الحياة و بناء عالم للإنسان فهو وضع المال عائق ليمنعه أن يفكر بذكاء و قتل النظام العالمي المتسلط الإجرامه الإجباري حياة البشر و عالم البشر و نحن نعيش في واقع جدا متأخر و الشباب لا يعملون .

الطريق الذي عبرته في حياتي طريق صعبة جدا فأنا دخلت الحياة و مشيت في طرق مختلفة لتعلمني التفكير و التحليل و أخذ قرار في مكانه , لا تنتقذونني لأنني دخلت عليكم من طريق لم تتصوروها , لكن تعلموا أن الطرق التي عبرتها علمتني الكثير فأنا عشت الحقيقة و تعلمت , فلا يهم من أي باب دخلت عليكم الأهم أنا موجودة بكلماتي و تعبري الرائعة الذكية و أقودكم بعقل درس الحياة من طرق كثيرة , فالطرق التي عبرتها علمتني الذي جامعاتكم و طرقكم لم تعلمه لكم .

أبقى امرأة بعقل ذكي و خبرة تعلمتها من تجارب الحياة و أملك شخصية متوازنة واضحة جريئة تدفعني أن أقود الحياة للبناء و التطور , الحقيقة أن البشرية كلها بحاجة لشخصيتي بعقلي الذكي بخبراتي النادرة التي لم تحصلون عليها من تجاربكم و خبراتكم و شهاداتكم الجامعية .

موعد السلام قد جاء و أنا بللغة العربية أكتب بوضوح أنني أجمع البشرية كلها للسلام و العدل الحقيقي فإستجيبوا للسلام و العدل الذي يقود ذكاء البشر

لا يحق للملوك بالسكن في قصور و الشعب يعيش الفقر و الظلم , فيفرض على الملك و هو خادم الشعب كله بتأمين العدل و السلام و الغناء الحقيقي و القصور لجميع البشر من أجل أن يعطي لنفسه حق بالسكن بالقصر .👩‍🏫

لا يحق للملوك بالسكن في قصور و الشعب فقير يعيش الظلم , فيفرض على الملك و هو خادم الشعب كله بتأمين العدل و السلام و الغناء الحقيقي و القصور لجميع البشر ليعطون أنفسهم الملوك و هم خدم الشعب حق بأن يسكنون بالقصور .

الملك مهنته خدمة الشعب و الخادم لا يسكن قصور قبل تدليل شعبه فالملك يخدم الشعب , و لا يصلح الخادم سكن القصور و البشر الذين يتولى بخدمتهم لا يسكنون قصور و لا يعيشون العدل و لا يعيشون السلام .

فتعلموا مني مهنة الملك الحقيقي الذكي ما هي , فأنتم تضعون لصوص يسرقون من البشر حقوقهم و يفرضون عذاب البشر بقوانين ظالمة إجرامية و يسكنون قصور ثمن سرقة حقوق البشر و خيرات البشر و تسمون بلهجتكم الغبية اللصوص بملوك .

الذي تدعون أنه الرئيس بلهجتكم الغبية لم يدرس كيف سيؤسس شعب خال من الإجرام , لكنه أجرم بفرض سلطة قوانين ظالمة على الإنسان لمعاقبة الإنسان الذي كان الذي تدعون أنه الرئيس بلهجتكم الغبية هو سبب في أن الإنسان خاض في عالم الإجرام لأن الذي تدعون أنه رئيس بلهجتكم الغبية هو السبب الأول الذي فرض على الكثير من الشباب السقوط في الإجرام و السبب أنتم لا تعرفون أن تختاروا من سيقودكم للعدل و السلام و السعادة , لكنكم تنتخبون من سيحطم الإنسان بسلطة كرسي الظلم .

أنا علمت لكم أن الملك عقل ذكي يرى العالم بوضوح و يخدم البشرية ليعيشون البشر حقوقهم و السلام و العدل و يتمتعون البشر بالعيش في وطن عالمي واحد متطور , أما من تسموهم بالملوك بلهجتكم الغبية فهم لصوص يسرقون سعادة الإنسان و يجبرون البشر على العيش بالظلم و الشر و الفقر و حمل الغباء بسلطتهم الإجرامية الغبية , فعالم البشر خالي من ذكاء ملك عادل لانه لا يوجد في عالمنا عقل ملك قاد البشرية , لذلك العالم محروم من عقل ملك ذكي صالح , لكن سيطر الشر و الظلم و العبودية على البشر من غبي جلس على كرسي الظلم و الإجرام ليسرق حقوق الإنسان و يجبر البشر على العذاب و الفقر و الحروب و فقدان الحقوق و فقدان العدل و فقدان السلام .

أنتم أيها البشر تسكنون في القصور من كان أكثركم شرا و ظلم و تحرمون الكثير من البشر سكن البيوت فالكثير من البشر تعيش محرومة من سقف بيت يحميهم , الكثير من البشر ينامون جائعون بوقت لصوص الأرض من يسكنون القصور يجلسون على مائدة كبيرة و يتمتعون بها بأكل حقوق البشر و يتمتعون بها بعذاب البشر .

فرصة حقيقية أن نسلم قيادة العالم الى عقل ملك ذكي و نسقط كرسي لصوص الأرض الذين يجلسون على كرسي السلطة الإجرامي ليتمتعون بالسكن بالقصور مقابل قتل الحياة .

فكروا أنه لا يوجد عقل ملك ذكي , تعلموا الملك عقل ذكي و ليس الملك كرسي السلطة الإجرامي , فكسروا كرسي السلطة الإجرامي الظالم لترون عقل الملك الذكي الذي سيقود البشرية لجميع حقوقهم و السلام الحقيقي و العدل الحقيقي و التطور الحقيقي .

أيها الساقطون لصوص الأرض الذين يحملون الغباء ليغشون أنفسهم بغباء كلماتهم أنهم ملوك أو أمراء أو رؤساء ,تعلموا أيها الساقطون لصوص الأرض الحكمة لم يخلقون البشر لتفرضون عليهم شراء طعامهم , لم يخلقوا البشر ليعبرون البشر بكلماتهم عن جوعهم لأنكم فرضتم سلطة المال الغبية لتحرمهم من حق الأكل , بل خلقوا البشر ليأكلون و يشربون و يتعالجون و يتعلمون و يتمتعون من الحياة مجانا , فعلمنا نطوره لخدم الإنسان , فأسقطوا الأموال و البنوك و كرسيكم الظالم الإجرامي و تمتعوا من العلم في خدمت الإنسان مجانا و إتبعوني لنبني عالم واحد يبدع في تطوره و ذكائه و العدل و السلام .

هم اسمهم ذكورأغبياء صنعوا الشر و الظلم و قادوه بسلطة إجرامية إجبارية ظالمة دكتاتورية , ليكون عنوان القرن 21 قتل الأطفال و طفولة الأطفال و مستقبل أطفال , فتباهى أوباما و ترامب أنهم جلسوا على كرسي الظلم و الإجرام و سكنوا بيت الأشباح و ربحوا أموال و بيوت ثمن تحطيم الحياة .

لا ينفع نظامكم و لا ينفع سياساتكم و لا ينفع ذكر أن يقود البشرية , فخبرتي في الذكور أنهم تنقصهم التجربة الكاملة و تنقصهم العقول الكاملة , لكن لديهم سلطة ذكر فرض سلطته بغباء و يعود السبب للمجتمع الجاهل الذين يقودوه الذكور بسلطتهم الغبية الظالمة .

القرن 21 يتحدث عن عنوان واضح في واقعنا , العالم بخطر حقيقي و يجب أن تأخذوزن قرار أن تتبعونني فأنا أرى أن البشرية في خطر حقيقي و لديا عمل مهم لأنجزه من أجل أن أخرج العالم الذي يحيطه الخطر من جميع الجهات أخرجه من الخطر و المصائب و الشدائد و الظلم المفروض بسلطة إجرامية ظالمة على البشرية , واقعنا واضح بتعابير صفحاته التي ترسم التأخر الفضيع الذي يعيشون به البشر .

الفقر و المجاعة و الحروب يجب أن ننهيهم الآن , و البداية لا كلمة للذكور الأغبياء الذين يفرضون سلطة الظلم و الغباء و العبودية على البشر لكن أسقطوا الأنظمة في العالم كله و أسقطوا القوانينن الظالمة و الدساتير الظالمة , و أسقطوا الأموال و البنوك و أتلفوا جميع الأسلحة , يجب أن تتخلون عن جميع الأسلحة و المخدارات القاتلة و تبدأون بتأسيس النظام العالمي الجديد .

لم نأتي الى الحياة ليتاجرون السياسيين بحياة البشر و يجبرون الأطفال على العيش بعذاب الحروب و الفقر و المجاعة , لكن الحكمة تقول أسقطوا الأموال و البنوك و عيشوا انسانيتكم و ذكائكم و ابنوا وطن متطور للإنسان .

البلاد تعيش في خطر لأجل لصوص الأرض يعيشون بقصور فهذا إجرام بحق إنسانيتكم و ذكائكم .

يجب أن نبدأ بالإصلاح و التطوير الحقيقي فأنا برهنت لكم أنني أقودكم لإنقاذ عالم البشر الذي دمره سلطة النظام العالمي الإجرامي الذي قاده ذكور أغبياء .

و البداية بدأت لتوضح لنا الحقيقة أن اليمن و سوريا عنوان يجبركم بأن تتبعونني للإصلاح الحقيقي و السلام الحقيقي و العدل الحقيقي .

أنا علمت لكم أن الملك عقل ذكي يرى العالم بوضوح و يخدم البشرية ليعيشون البشر حقوقهم و السلام و العدل و يتمتعون البشر بالعيش في وطن عالمي واحد متطور , أما من تسموهم بالملوك بلهجتكم الغبية فهم لصوص يسرقون سعادة الإنسان و يجبرون البشر على العيش بالظلم و الشر و الفقر و حمل الغباء بسلطتهم الإجرامية الغبية , فعالم البشر خالي من ذكاء ملك عادل لانه لا يوجد في عالمنا عقل ملك قاد البشرية , لذلك العالم محروم من عقل ملك ذكي صالح , لكن سيطر الشر و الظلم و العبودية على البشر من غبي جلس على كرسي الظلم و الإجرام ليسرق حقوق الإنسان و يجبر البشر على العذاب و الفقر و الحروب و فقدان الحقوق و فقدان العدل و فقدان السلام .

أنتم أيها البشر تسكنون في القصور من كان أكثركم شرا و ظلم و تحرمون الكثير من البشر سكن البيوت فالكثير من البشر تعيش محرومة من سقف بيت يحميهم , الكثير من البشر ينامون جائعون بوقت لصوص الأرض من يسكنون القصور يجلسون على مائدة كبيرة و يتمتعون بها بأكل حقوق البشر و يتمتعون بها بعذاب البشر .

فرصة حقيقية أن نسلم قيادة العالم الى عقل ملك ذكي و نسقط كرسي لصوص الأرض الذين يجلسون على كرسي السلطة الإجرامي ليتمتعون بالسكن بالقصور مقابل قتل الحياة .

فكروا أنه لا يوجد عقل ملك ذكي , تعلموا الملك عقل ذكي و ليس الملك كرسي السلطة الإجرامي , فكسروا كرسي السلطة الإجرامي الظالم لترون عقل الملك الذكي الذي سيقود البشرية لجميع حقوقهم و السلام الحقيقي و العدل الحقيقي و التطور الحقيقي .

أيها الساقطون لصوص الأرض الذين يحملون الغباء ليغشون أنفسهم بغباء كلماتهم أنهم ملوك أو أمراء أو رؤساء ,تعلموا أيها الساقطون لصوص الأرض الحكمة لم يخلقون البشر لتفرضون عليهم شراء طعامهم , لم يخلقوا البشر ليعبرون البشر بكلماتهم عن جوعهم لأنكم فرضتم سلطة المال الغبية لتحرمهم من حق الأكل , بل خلقوا البشر ليأكلون و يشربون و يتعالجون و يتعلمون و يتمتعون من الحياة مجانا , فعلمنا نطوره لخدم الإنسان , فأسقطوا الأموال و البنوك و كرسيكم الظالم الإجرامي و تمتعوا من العلم في خدمت الإنسان مجانا و إتبعوني لنبني عالم واحد يبدع في تطوره و ذكائه و العدل و السلام .

لصوص الأرض الأغبياء قادوا عقول البشر للعبودية و التخلف و الجهل و الكذب و تصديق الكذب .

البشر في عصر ترامب يأكلون من القمامة , و البشر في عصر ترامب يقتلون بالمخدراة , أمريكا ملئية بالأسلحة و الجرائم , الفقر موجود و الكثير من المواطنين الأمريكان ينامون بالشارع و البرد يأكل جسدهم و معدتهم يأكلها الجوع , فما فائدة ترامب في 2020 ؟

هل تريدون أن تقتلون الحياة بمناصب و أموال وسخة أوسخة عقولكم و منعتكم من التفكير بالمنطق ؟

لأ تقتلون الحياة بمناصب و أموال و قوانين ظالمة و دساتير إجرامية و أسلحة و شهدات جامعية غبية , لا تقتلون الحياة بغباء و ظلم و شر و إجرام , بل ابنوا الحياة بذكاء إنسان يعيش في القرن 21 يحمل الإنسان ذكائه و إنسانيته .

يكفي إجرام و تخلوا عن غباء مدمر ابنوا و طوروا عالم الإنسان و أسقطوا وسخ المال الذي وسخ الإنسان و تمتعوا بحياة عادلة على الأرض .

لا يوجد تغير و اذا قاد ترامب الرئاسة في 2020 فلن يستطيع أن ينقذ البشرية لكنه سيستمر بحمل دستور دكتاتوري ظالم يفرض الغباء و الظلم و الإجرام بسيطرة قوانين ظالمة إجرامية و دستور غبي ظالم إجرامي و لن يتغير شيء سوى ترامب سيستمر بجرف الحياة للهلاك .

الوقت أن نسقط النظام العالمي الظالم و نصلح أخطاء زمننا لننقذ البشر و ذكاء البشر و عالم البشر من سلطة الظلم الإجباري التي يقودوها لصوص الأرض بمهنة الرئاسة و الملوك .

السجون يجب أن تكسر , و يجب تغير القوانين لأجل حماية حقوق الإنسان .

أنا أقترح فتح مدارس لدراست شخصية الطفل منذ البداية الطفولة و تتم مراحل دراست الطفل حتى يدخل المجتمع بشخصية واضحة تعبر عن وضوح الشخصية التي يملكها الإنسان , و أقترح أن تبنون مدارس لينضمون البشر بها لمحاولة فهم شخصياتهم فالكثير من البشر لا يفهم شخصيته و يجهلون أن يقرأون صفحاتهم فيسقطون في جهلهم فهم عاجزون عن دراسة أنفسهم التي يحملوها , سنسقط الأموال و البنوك و نكسر السجون و نعالج نفسيات البشر و نعلم الإنسان أن يدرس شخصيته من أجل إظهار الشخصية الحقيقية له بشكل واضح .

البشر أجبروا أن يلبسون أثواب لشخصياتهم لا تليق بهم فهم يعيشون في مجتمعات دكتاتورية ظالمة تهدم شخصيات البشر بسلطة إجبارية ظالمة فبسبب النظام العالمي الظالم خلعوا البشر ذكائهم و خلعوا البشر إنسانيتهم و قتلوا البشر طيبة قلوبهم , و لبسوا البشر ثوب الإجرام و الظلم ليقودون القضاة الإجرام و الظلم بسيطرة قوانين ظالمة إجرامية , و لبس الطبيب ثوب الإجرام و الظلم ليمرض صحة الإنسان و يدمر عقل الإنسان فالبشر خلعت إنسانيتها لتعذب البشر مقابل المال .

أوسخ المال لسان البشر فنشروا البشر أكاذيب الدين و قتلوا شخصية الإنسان التي إرتدت ثوب الكذب و النفاق و الإجرام .

عندما يلبس الرئيس أو الملك أو الأمير بدلة الظلم و الغباء و السرقة فماذا استفدنا من بدلة للصوص الأرض التي قادة غبائهم أن يجرمون بحق الإنسان و هم يرتدون ثوب الكذب و الظلم و الشر لقتل الحياة مقابل أموال يسرقوها و قصور بنوها من أموال سرقوها في وقت قتل الحياة و الذكاء و الإنسانية .

لو كان الملك أو الرئيس أو الأمير يرتدون شخصياتهم الحقيقية بنوا القصور لجميع البشر ليتمتعوا البشر بالسعادة و الغناء الحقيقي , لكنهم أنانيين فهم بنوا البيوت الجميلة لأنفسهم و سكنوا القصور مقابل الكثير من البشر يعيشون بدون طعام فالجوع يأكل معدتهم و البرد يأكل صحتهم و يمرض أجسامهم و لصوص الأرض يتمتعون بإسقاط إنسانيتهم و شخصياتهم الحقيقية لأنهم أسقطوا ذكائهم بوقت أن قبلوا أن يحملون منصب لصوص الأرض بغباء ليسكنون قصور ثمن قيادة قتل الحياة و إنسانية البشر و ذكاء البشر , فالعالم خالي من الذكاء لأن الذكاء يعتبروه الأغبياء مرض عقلي و الغباء يحترمون سلطته الغبية الظالمة الإجرامية فهم يقوده .

البشر لا تلبس شخصياتهم الحقيقية فنحن نرى كذب و نفاق لصوص الأرض الذين يجبرون البشر أن يخلعون شخصياتهم الحقيقية ليقودون الغباء و الظلم و الشر مقابل أموال وسخة كانت سبب في قتل ذكاء الإنسان و شخصية الإنسان .

تربحون الأموال مقابل أن لا تلبسون شخصياتكم الحقيقية , و تقتلون الحياة بظلم متعمدا و غباء تفرضوه بسلطة ظالمة إجرامية إجبارية , لذلك الكثير من البشر بحاجة أن يدخلون الى مدارس ليتعلمون أن يدرسون شخصياتهم الحقيقية و يظهروها بوضوح و أسقطوا الأموال و البنوك من أجل أن تربحون قيمة الإنسان بشخصية إنسان واضح .

حقيقة تعبر عن واقع في القرن 21 , الإنسان يقتل الحياة , الإنسان يقتل الحيوانات لاجل أموال يجب أن تقتل لتعيش الحياة و يتمتعوا الحيوانات بحقهم بالحياة .

تايجا بلد في روسيا لم تدخلها الحضارة و لم يتطور عقل الإنسان الذي يعيش فأهلها يقتلون الحيوانات لأجل المال و روسيا تقتل السوريين لأجل الأموال .

أين يعيشون البشر يجب أن تبنى لهم بيوت جميلة و يجب أن يعيشون بواقع متطور به المدارس المتطورة و بناء الحياة الكاملة , لكن روسيا تفضل أن يعيشون أهل تاجي بالفقر و يستمرون بقتل الحيوانات لأجل المال و روسيا بجيشها و أسلحتها تهدم سوريا و تقتل السوريين الذين يسكنون سوريا , لا تبنون حياة فتايجا بحاجة للتطور , لكن بوتن يفضل قتل العرب السوريين بجيوش و أسلحة و يهدم سوريا بأسلحته و يرفض بوتن أن يطور عقل مواطنين روسيا و يمنحهم التطور الحقيقي , تقتلون الحياة لأجل المال الذي يجب أن تقتلون المال لأجل أن تعيشون ذكاء البشر و إنسانية البشر و تبدأون ببناء و تطوير جميع البلاد , أجل أوقفوا الحروب , تنازلوا عن الأسلحة أتلفوا الأسلحة و اتبعوني لنبني سلام و عدل و نطور عالم الإنسان و نبني الحياة , فلا تقتلون الحياة و لا تقتلون الإنسان و لا تقتلون الحيوانات و لا تهدمون بلاد لأجل المال , لكن بذكائكم تقتلون الأموال و الأسلحة و تعيشون التطور و السلام و العدل و الحب .

قتلتم الحياة بغباء ذكور متسلطين بظلمهم و إجرامهم , و ستبنون الحياة بذكاء إنسان و بيد إنسان .

معظم الشباب في العالم أصحاب شهادات جامعية و شهادات مهن لا يعملون , البطالة مرتفعه نسبتها برغم أن العالم مهدوم و غير متطور لكن لا يوجد عمل للشباب و عالمهم مدمر ليس يظهر على عالم الإنسان البناء الرائع و التطور لكن الشباب لا يعملون لان النظام العالمي الإجرامي يهدم العالم لأجل المال , و النظام العالمي الظالم هو الذي رسم التأخر على الإنسان , اذا النظام العالمي الدكتاتوري لن يقبل أن يعطي العمل للشباب ليبدعون الشباب في بناء جمال بلادهم التي تلمع بالتطوير , و السبب أن النظام العالمي الغبي يقود لقتل الحياة و يرفض بناء الحياة و بناء عالم للإنسان فهو وضع المال عائق ليمنعه أن يفكر بذكاء و قتل النظام العالمي المتسلط الإجرامه الإجباري حياة البشر و عالم البشر و نحن نعيش في واقع جدا متأخر و الشباب لا يعملون .👩‍🏫

واقع يعبر عن ذاته و يجب أن تنهون الديانات لينتهي كذب الذكور الأغبياء بكذب الدين فهم يسممون ذكاء الإنسان بأكاذيبهم التي يبعوها بأموال قذرة أوسخة لسانهم بالكذب بالدين .

الله ليس إله , الله لم يخلق شيء لكن الله الذي تعبدون هو سبب الشدائد و المصائب التي يعيشها القرن 21 و السبب الله ظلم و غباء فرض على البشر بسلطة العبودية التي لغت ذكاء الإنسان ليتباهى الإنسان بخرافات سجنة عقول البشر .

لدينا أعمال كثيرا فالذكور يكذبون بالدين و يقتلون إنسانية الإنسان , و يحطمون مستقبل الأطفال و يرغمون البشر على العذاب بسلطتهم الدكتاتورية الغبية , الذكور قادوا الغباء و الظلم و الكذب و الإجرام و دمروا الأرض فموعد مواجهة الذكور بحقيقة غبائهم المتسلط الإجرامي الظالم لأجل كسر سلطة الذكور الظالمة الغبية و نصلح عالم الإنسان بذكاء .

في أمريكا و أوروبا و بريطانية و روسيا و غيرهم من البلاد يقتلون المواطنون بالأسلحة و الحروب الذين يخضون به و بالمخدات و الخطر حقيقي موجود , في البلاد التي تشتعل بها الحروب يقتل الإنسان بالحروب و يشوه الإنسان بالحروب و يهدم بيت الإنسان و يهدم بلد الإنسان و يعيشون البشر عذاب الجوع و المجاعة و الفقر الحقيقي ليوقع أن الخطر الحقيقي موجود , عالم البشر مدمر حزين غبي جاهل ظالم اذا الخطر موجود و واضح .

هبطوا البشر و أصبحوا بدون قيمة و بدون ذكاء و بدون عدل و بدون سلام و بدون تطور , لكن في القرن 21 ما زال الجهل و الغباء يقتل ذكاء الإنسان و يقتل إنسانية الإنسان و يقتل سعادة البشر في الحياة , فنشروا البشر فيديوهاتهم ليعبرون عن واقع غبي ظالم إجرامي يتسيطر عليه الغباء و الظلم و الدمار .

الحقيقة التي يجب أن تروها بعقولكم أنني أعلمكم التفكير و الفهم لإنقاذ عالم البشر كله من الأخطار الحقيقية التي تحيطه من جميع الإتجاهات .

بنغلادش واقع يحدثنا بصورة الواقع الجاهل فنسأل أين التطور في بنغلادش و اليمن و سوريا و العراق و كثير من البلاد التي يدمها الذكور بأسلحتهم و شرهم و ظلمهم ؟

عالمنا متأخر جدا جدا جدا ليعبر متى ستقررون أن تتمسكون بذكاء ينقذ البشر من التخلف و الجهل و الغباء و الإجرام و الظلم و الفقر و الحروب , واقع رسمه غباء شهاداتكم الجامعية التي تفتخرون بغبائها و تخلفها قادة البشرية للعذاب الحقيقي , فيجب أن تتخلون عن الغباء القاتل و تتبعون الفهم و الإدراك للخطر الحقيقي الذي نعيش به في القرن 21 في 2018 , نريد إنقاذ البشرية فلتخرس صوت أسلحتكم , و تتلف أسلحتكم فأقتلوا الأسلحة و حققوا النجاج في السلام العالمي الحقيقي .

هل تعرفوا ما هو الخطأ الشنيع الذي يرتكبوه الذكور ؟

الذكر صنع من نفسه إله و أمر الذكر الذكور بالعبادة للذكر , فحملوا الذكور لسان كاذب و نشروا عبادة الذكر في الأرض , و استمرت العقول جاهلة أن الذكور يتمردون بكذبهم و نفاقهم و ظلمهم و شرهم و يقتلون الحياة بأسلحتهم و ظلمهم و غبائهم , و ينشرون الغباء و يفرضون سيطرتهم بغباء و إجرام و يستمرون الذكور الأغبياء يعبدون ذكر صنع من ذاته إله .

العالم لم يتطور لكن الذكور الأغبياء يحملون أسلحة مخيفة ليقتلون الحياة بغباء متسلط بالظلم الإجرامي الإجباري .

عقول البشر لم يتطوروا لأن الذكر الغبي يحمل عبادة الذكر و يسعون بغباء بقتل الحياة على الأرض .

أيها الإنسان تحرر من تخلف معتقاداتك الدينية و تعلموا أيها البشر أنكم تعبدون ذكر متسلط بغبائه على عقولكم الغبية , فلا وقت لعبادة الذكر فالبشر نشروا غبائهم منذ زمن طويل في الأرض و عبدة المرأة الذكر الذي سلب من المرأة جميع حقوقها , وقت إنهاء عبادة الذكر لتتفتح العقول و يعيشون البشر السلام و الحب و العدل لأنه لا يوجد عدل في عبادة ذكر , و لا يوجد ذكاء في سجن حياة البشر في خرافات الدين لأجل عبادة الذكر , ألسنت كاذبة الذين يكذبون و يقولون عن أنفسهم رجال الدين هم ليسوا برجال لكنهم ذكور أغبياء يجب أن تنظف و تتعلم أن تقول الحقيقة و الحق و الصدق فكذب الذين يكذبون و يقولون عن أنفسهم رجال الدين و هم ليسوا برجال لكنهم ذكور أغبياء غبائهم يقتل عقول البشر التي تمنع بإسم الدين من التفكير بذكاء و تمنع العقول من اظهار الذكاء لأن عقول البشر مربوطة بخرافات دينية تسجنهم , الوقت أن تتبعونني لأنني في مكاني الصحيح لدينا الكثير لإنجازه لننجح في تأسيس النظام العالمي العادل و نبني وطن عالمي واحد لجميع البشر يؤمن السلام للبشر و يؤمن التطور الحقيقي للبشر, أنا بوضوح أعلن عن إنهاء جميع الديانات , أغلقوا جميع المساجد فالبشر تعبد ذكر و الذكور الكذابين الذين يلبسون ثوب الكذب و النفاق و الجهل و هم الذين يعطون لأنفسهم لقب رجال الدين هم ليسوا برجال لكنهم ذكور أغبياء .

الذكور يقتلون الحياة بأكاذيبهم و يقتلون أسلوب تفكير البشر بأكاذيبهم فليقف غباء الذكور الذين حملوا العبودية من أجل عبادة ذكر غبي صنع من ذاته إله . و سقطوا الديانات في جميع بلاد العالم و أطلب بوضوح من الذكور أن يخلعوا الأثواب التي لا تليق بهم و يتلفون الأسلحة و يتبعونني لنبني الحياة فالذكور أتلفوا الحياة و قتلوا الحياة

و ما زالوا الذكور متمسكين بغبائهم و ظلمهم و كذبهم و يرفوضون الذكور الأغبياء أخذ قرار ذكي فالذكور لا تحمل ذكاء لكن الذكور تتبع بغباء الغباء لأجل عبادة ذكر غبي صنع الغباء .

كل ديانات العالم لهم ذكر يعبدوه فالمسلين ذكرهم الذي يعبدوه هو سليمان

المسيحيين ذكرهم سليمان و رسموا تمثال لياسوع ذكر يعبدوه بغباء

اليهود ذكرهم الذي يعبدون هو سليمان

الهند في الديانات البوذا لهم تمثال ذكر يعبدوه .

الذكر فرض سيطرته الغبية و الأغبياء مازالوا يعبدون ذكرو لم تنضج العقول فالذكور متسلطين بغبائهم ليفرضون عبادة الذكر و يقتلون الحياة بأسلحة مخيفة صنعوها ذكور أغبياء .

أغنية الذكر

أنا الذكر كوكوكوكو أصرخ جملي بدون فهم كوكوكوكو

أقول الذي لا أفهمهم كوكوكوكو و أعبد ذكر كوكوكوكو

أنشر الغباء و الجهل و الكذب و النفاق و أنا أغني كوكوكو جملي التي لا أفهم تعبيرها كوكوكوكو

أحمل سلاح و أقتل الإنسان و أحمل مخدرات و أفتل إنسان و أحمل مال قتل ذكائي و قتل إنسانيتي و قتل رجولتي و جعلني ذكر كوكوكوكو أفرض سيطرتي الغبية لأفرض جملي التي لا أفهمها كوكوكوكو .

دمرت أنا الذكر العالم و لم أكتفي كوكوكوكو لقحت الأنثى و جعلتها ملك لسيطيرتي الغبية كوكوكوكو

اعتيدت على الأطفال و إغتصبت الأطفال و قتلت الأطفال و قتلت طفولت الأطفال و ما زالت كوكوكوكو لا أفهمها لكنها جملي كوكوكوكو أنا لن أفهمها فأنا لا أبحث عن الفهم لكن كوكوكوكو أنا أتقفها لانها لا تفرض عليا ذكاء كوكوكوكو .

قتلت الحياة و أنا مازلت ذكر كوكوكوكو أصرخ بصراخي ليعبر أنني لا أفهم شيء كوكوكوكو لكنني متسلط بكوكوكوكو فأنا ذكر أحمل كوكوكوكو بين قدمي كوكوكوكو .

👩‍🏫

أيران و السعودية رمز واضح للغباء المتسلط بحكم دكتاتوري ظالم غبي , فهي تنزع من شخصية الإنسان حقوقهم لتسجن مواطينيهم بالنقص الواضح بالشخصيات المواطنين و تسجن المواطنين بالغباء و الجهل بسلطة غبية إجرامية ظالمة دكتاتوري .

بسبب غباء الديانات و السياسة الفاشلة التي تفرضوه على البشر لفرض العبودية و التخلف و الجهل , عبروا البشر عن شخصات ناقصة يحملوها .

الذكور لا ينفعون أن يتسلطون على البشر و لا ينفع الذكور أن يتسلطون على المرأة , و لا ينفع الذكور الأغبياء فرض سيطرة العبودية على البشر لصنع شخصيات بشر تعبر عن نقص واضح بالشخصية الإنسان المقيد من حريته و المقيد من حقوقه باسم سلطة ظالمة فرضة الغباء و العبودية و التخلف و تدمير شخصية الإنسان .

فأسقطوا الأنظمة في العالم كله و دعونا نؤسس ذكاء البشر لنؤسس نظام عالمي عادل جديد يهدي للبشرية كلها حقوقهم , ليس من حق الدستور سرقة حرية الإنسان و ليس من حق الدستور الذكوري الظالم الدكتاتوري بسرق حق حرية المرأة لكن من حق الدستور أن يبني شخصيات للبشر ناضجة و ليست ناقصة بسبب حبس الحرية و حبس الحقوق بنظام ظالم دكتاتوري إجرامي غبي صنعتم شخصيات للبشر ناقصة ظالمة مريضة .

أنتم تصنعون شخصيات للبشر ناقصة فلا تسألون لماذ تعفنت شخصيات البشر و السبب أنكم تقتلون شخصيات البشر , و لم تؤسسون شخصيات بشر ناضجة مكتملة , لانكم تهدمون الإنسان و لا تبنون الإنسان فأنتم لا تزالون تجهلون قرأة الإنسان و أنتم ما زلتم تجهلون ما هي حقوق الإنسان , لكنكم تفرضون الغباء ليعيشون البشر بعذاب سببه غباء متسلط بالظلم و الإجرام .

إهدوا للإنسان شخصيات بنيتم أساسها صحيح , و أتركوا الإنسان يعبر بحرية عن شخصيته و حرية تصرفاته المنطقية التي لا تتعدى الحدود العقل , أظهروا ذكاء العقل و إهدوا للإنسان حريته ليعبر الإنسان عن شخصيته الحقيقية , و تخلوا عن سلطة الدساتير الظالمة التي تحطم شخصية الإنسان و تفرض على شخصية الإنسان النقص المفروض بسلطة الغباء و الظلم فهل تفهم ايران و السعودية و جميع البشر الذين يحكمهم الغباء و الظلم أخطائهم الفضيعة ؟

عندما تجبرون المرأة على الحجاب فأنتم سرقتم من المرأة حريتها بسلطة غبية ظالمة دكتاتورية , فشخصية المرأة المكتملة أن تختار بنفسها لبسها و مظهرها فهي تعبر الأنثى عن شخصيتها المكتملة بتصرفاتها مع لبسها و إظهار ذاتها , عندما تفرضون سلطة الظلم و الحجاب الدكتاتوري فأنتم تسجنون شخصية الأنثى بحجاب و تمنعون الأنثى أن توضح عن حريتها و شخصيتها التي تحملها و ترسمها على مظهرها من حرية التعبير عن رسم شخصيتها بشكل واضح من مظهرها و أسلوب الشخصية المكتمل يعبر عن شخصية واضحة ليست صعب قرأتها .

أعطوا المرأة حريتها لتعبر عن شخصيتها الحقيقية بوضوح و لا تفرضون سلطة الحجاب على المرأة بدستور غبي متسلط بغبائه و ظلمه .

ابنوا شخصية الإنسان و أعطوا للإنسان حقوقه و لا تجبرون البشر أن يعيشون بشخصيات لا تناسبهم لأنكم فرضم على البشر أن يلبسون الثوب الذي أنتم تفرضوه على البشر من أجل أن يلبسوه البشر بسلطة الغباء و تعمون أنفسكم عن شخصيات البشر التي تلبس أثواب لا يناسبوهم ,فشخصياتهم إهتزت فهم لا يعبرون عن شخصياتهم بوضوح لكنهم مجبورين أن يلبسون أثواب أنتم بدستوركم الغبي تجبروه على شخصيات البشر ليلبسون بسلطة الظلم و الغباء , فهم لا يعبرون بوضوح عن ذاتهم , لكنهم يعيشون بشخصيات مسجونة سجنتها السلطة الظالمة الغبية الدكتاتورية الإجرامية , فهم محرمون من لبس ثوبهم الحقيقي و هم لا يلبسون شخصيتهم الحقيقية بسبب دستور دكتاتوري ظالم متخلف إجرامي .

تخلوا عن الغباء تجبروه على عقول البشر و أسقطوا الأموال و أسقطوا البنوك و إربحوا قيمة الحياة و التمتع من خيرات الحياة بدون مال و بدون بنوك , كل ما هو يلزم الإنسان ليوفر السعادة الحقيقية لجميع البشر يفرض أن يكون مجانا , ابنوا الحياة لتعيشون في وطن عالمي واحد متطور يوفر لجميع البشر السعادة الحقيقية و الغناء الحقيقي و السلام الحقيقي و العدل الحقيقي و الحرية و الذكاء و التطور .

العمل من أجل أن نتمتع بمتعة العيش في عالم متطور يوفر لجميع البشر جميع احتياجاتهم مجانا .

الذي تدرسوه في جامعاتكم المتخلفة كيف تقتلون الإنسان و تعذبون الإنسان بمهنكم و شهاداتكم الجامعية فلم نستفيد من جامعاتكم اللواتي فرضوا الغباء على الإنسان و قتل الإنسان الأرض و الإنسان و عالم الإنسان بشهادات جامعية غبية و أموال عفنت عقل الإنسان الذي لغى تماما ذكائه من اجل نشر الكذب و الإجرام و الظلم و الفساد و الحروب و الشر الذي يعيشوه البشر فالمال قتل الحياة و هدم البلاد و قتل ذكاء و إنسانية الإنسان .

أوقفوا قتل الحياة بسياسات دكتاتورية إجرامية تخلوا تماما عن الأسلحة و بذكائكم امنوا الحروب , و ابنوا ايها البشر قصوركم و بيوتكم و مؤسساتكم و جامعاتكم و مستشفياتكم مجانا لتتمتعون بالعيش في عالم جميل بتطوره و ثقافته الذكية , ابنوا الحياة و أوقفوا الحروب فلا تفرضون على البشر قتل الحياة بسلطة ظالمة إجرامية مقابل أموال قتلت إنسانيتكم و ذكائكم و طيبة القلوب , اسقطوا الأموال و البنوك و لتحيون ذكائكم و تعيشون حياة مدلولون , فلم يخلق اللإنسان ليعذبه الحروب أو يعذبه الفقر فهذا غباء و ظلم تفرضوه على البشر بسلطة المال الظالم الغبي الذي أوسخ عقول البشر و لغى المال ذكاء الإنسان .

أنا أتحدث مع عقول البشر التي أحرك تفكيرها و أجعلها تفكر بذكاء لترى العالم على حقيقته فحقيقة عالمنا أن عالم البشر في 2018 مدمر و شخصيات البشر مهتزة , و الغباء متسلط بسيطرة ظالمة غبية إجرامية إجبارية دكتاتورية فعالم البشر يعيش الخطر الحقيقي , و كلماتي إليكم لنثبت ذكاء البشرية و ننقذ البشر و ننقذ الأرض و ننقذ عالم البشر و نهدي للبشرية التطور و السلام و العدل و الحب و الحرية فهذه حقوق لجميع البشر يجب أن يحترموها البشر أنا طلبت بجملي المعبرة الذكية بإيقاف الحروب و التنازل عن جميع الأسلحة و إتلاف جميع الأسلحة و هدم مصانع الأسلحة و هدم السجون و منع الحروب .

المخيف ليس هدم مصانع الأسلحة و نشر السلام بالأرض , لكن الخوف أن يستمرون البشر بهدم الحياة بأسلوب غبي ظالم إجرامي .

لا وقت لتستمرون بالحروب , فأوقفوا الإجرام , أوقفوا الحروب التي تعلن عن غباء ظالم شراني تنازلوا عن الأسلحة فلم يخلق الإنسان من أجل قتل الحياة فلا تتمردوا بغباء متسلط على أفكار خرافية أوهمتم أنفسكم بها و لحقتم خلف تخلفها و غبائها كذبها و خرافاتها التي أصبحتم بغباء تتقنون ممارسها بسيطرة الغباء التي تقتل ذكاء و إنسانية الإنسان .

الأسلحة يجب أن تتلف لتستمر الحياة للتقدم و التطور و من أجل أن يتمتعون البشرية بالسلام الحقيقي العادل و العدل و الحب الذي يجب أن نظهره بإظهاره بذكاء .

لونوا الحياة بألون تداعب ذكاء عقولكم فعالم البشر يجب أن يتطور و يتطور و يبدع بتطور , أجل تريدون قصور أيها البشر و تريدون أن لا تجوعون على الأرض اذا أسقطوا الأموال و البنوك و النظام العالمي الذي أفسد البشرية , إحملوا ذكائكم فالحياة بحاجة أن يتعلمها البشربمهاره و حب فنحن بحاجة لعقل الصانع و المعلم و الطبيب و المهندس عندما يلبسون ثوب إنسانيتهم و ذكائهم , عالم البشر يجب أن يفتخر بالتطور و السلام و العدل و الحرية فمن يرغب بالقصر فيتباهي بقصره فالقصور حق لجميع البشر اذا اسقطوا الأموال و البنوك و إربحوا حرية الإنسان و الغناء الحقيقي الذي ستفتخرون به اذا قاده عدل ذكي .

دققت بخارطة العالم جيدا للموقع الجغرافي لكنني تأكد أن العالم كله بحاجة للإصلاح الحقيقي من العمق لأن جميع الدولة لديها المشاكل الكبيرة و البشر في جميع بلاد العالم ليسوا سعداء لكنهم مجبورين فهم يحكمهم الظلم الذي يسرق منهم جميع الحقوق و يجعلهم بشخصيات مهتزة يقودون الظلم بسلطة إجبارية ظالمة إجرامية , لكل بلد قصتها و أحزانها التي تجبر على البشر أن يعيشوها .

تفتخرون في أي بلد لأظهر لكم صور من واقع مؤسف يعيشون به البشر فعالم البشر بحاجة للتغير الحقيقي من العمق فمتى سترون الحقيقة أن النظام العالمي ظالم و يجب أن تفكرون أن اسقاط النظام العالم مع قوانينه الظالمة و دساتيره الإجرامية مع الأموال و البنوك و نتلف جميع الأسلحة و نمنع الحروب أول الخطوات التي يجب أن تنفذوهم فأنا أقود البشرية لبناء دولة الإنسان العالمية لندخل في نظام عالمي يقود العدل و السلام .

في 2018 تعذبون الإنسان فأنتم تتعلمون أسلوب التعذيب , و تتعلمون أن تقتلون الحب و تعاقبون البشر الحرمان من الحب و العدل و السلام فكيف ترفضون أن أعلمكم و أقودكم لتحيون ذكائكم و إنسانيتكم , عالمنا مدمر و الفقر عذب البشر و بسبب الفقر و الغباء جردوا البشر من ذكائهم و إنسانيتهم و عاشوا معذبين في عالم يقوده الظلم و الشر .

بلد مدمر الجثث منتشرة واقع يعبر عن غباء و إجرام الذكور الغير مكتملين في عقولهم و يشكلون خطر حقيقي على الحياة فهم يقتلون الحياة لأجل بعض الأموال .

بيوت مهدومة و البشر مجبرون على خيم لا تحميهم من الأمطار التي تبلل فراشهم و ملابسهم , و برد يؤلم صحتهم في خيم لا تدفيهم من برد الليل و برد الشتاء , و لا تحميهم الخيم من حر الصيف , بشر معذبون بألون مختلفة من ألوان العذاب فالذكور رسموا العذاب للبشرية فهم يحملون عقول ناقصة و أسلحة مدمرة و سيطرة ذكورتهم الغبية الإجرامية ليقتلون الحياة بغباء ذكور بعقول ناقصة .

أعلم الذكور أن المرأة هي التي أنجبتهم و أرضعتهم و علمتهم فهم يبقون بعقول ناقصة لأن المرأة هي العقل التي تقودهم فلا يسلطون سيطرتهم على المرأة و العالم ليجرمون بحق المرأة و العالم لكن يجب أن يتعلمون تبقى عقول الذكور ناقصة تحتاج لعقل امرأة لتقودهم فهم تعودوا أن المرأة التي صنعتهم أن تقودهم فلا يفرضون غبائهم و يتسيطرون على عقل امرأة الذي علمهم و تبقى المرأة بخبرة أنوثتها هي الأقوى فتكفيها الخبرة لتصنع منها قائد , يجب على المرأة أن تواجه الحقيقة أنها تستطيع ممارسة حقها بالقيادة فالحقيقة ان القائد هي المرأة .

أوقفوا أيها الذكور الأغبياء حروبكم و تنازلوا عن أسلحتكم و أتلفوا جميع الأسلحة , فلا تقتلون أيها الذكور الأغبياء الحياة بسيطرة ذكور إجبارية إجرامية غبية ظالمة لأجل منصب و أموال و أرض تسرقوها بغبائكم الذي يقتنع بخرافاتكم الغير منطقية التي تغرسوها بجهلكم في العقول الغبية , و أتركوا امرأة تقودكم لبناء الحياة .

المرأة تتعذب لتنجب أطفالها ليشاركوها الحياة و السعادة , و الذكور الأغبية تعدوا على حقوق الأطفال فالواقع نراه أطفال محرموين من طفولتهم و محرمون الأطفال بالعيش في بلد متطور يعلم الأطفال و يبني شخصياتهم , لكن سيطرة الذكور الأغبياء قتلت شخصيات الأطفال و أجبرت الأطفال أن تعيش الجحيم بألوانه المختلفة , فالذكر دمر الحياة و طفولة الأطفال , فلماذا لا يزالون الأسلحة بيد الذكور الظالمين المجرمين الأغبياء الذين يملكون نقص حقيقي في عقولهم الغير متكتملة ؟

أنظروا الى وجوه البشر الذين يعيشون جحيم العذاب و حجيم الفقر و جحيم الحروب , وجوههم لبسها التعب و الحزن و الكبر بالسن قبل الوقت , أنتم تجبرون البشر أن تأتي للحياة لتعذبون البشر متعمدون بغباء متسلط إجرامي فلم تؤمنوا السعادة للبشر لكن جعلتم الحزن و التعب و الفقر و العذاب يلبس وجوه البشر فقتل التعب و الحزن و الكبر في السن قبل الوقت جمال وجوه البشر , فأنتم تدمرون كل شيء حتى تدميرون وجوه البشر الذين عاقبتموهم و حرمتوهم من ابتسامة خارجة من قلب يشع به الفرح و السعادة , أنتم عاقبتم قلوب البشر الذين أجبرتموهم على حمل الحزن و العيش بظلم لا يطاق , أنتم شوهتم صورة الإنسان لأجل مال قتل إنسانيتكم و ذكائكم و قتل المال الحياة بغباء .

وقت التغير قد جاء و أنا أمرأة أريد أن أعلم عقول البشرية التفكير بمنطق حكيم , أقود ذكاء البشر و أعلم الذكور المنطق و العدل و السلام مصطلاحات لم يحترموها البشر في القرن 21 و هي أهم المصطلاحات التي هي حق لجميع البشر .

لا كلمة على العالم بسيطرة غبائكم لكن أسقطوا النظام العالمي الظالم الإجرامي و القوانين الإجرامية الظالمة و الدساتيرالدكتاتورية الإجرامية و الأموال و البنوك و أتلفوا الأسلحة و اكسروا السجون و أنهوا الديانات , و تعلموا من امرأة كيف سنبني الحياة و نطور الحياة فالمرأة صنعت الحياة و ستستمر المراة ببناء الحياة و قيادة الذكور ,

و أنا أعلنت أنني أقودكم لبناء دولة عالمية عادلة تحمي حقوق الإنسان لجميع البشر ليعيشون البشر الطمئنينة و الأمان و العدل و السلام و الحب على الأرض فهذا حقوق للبشر لغوهم من الحياة غباء الذكور الذين يفرضون سيطرة غبائهم الإجرامي على العالم و على امراة صنعتهم و قادتهم .

الذي يجب أن يعالج هو أسلوب تفكير البشر فالبشر تحمل الغباء و الجهل و الإجرام و الظلم و السبب أن البشر أسسوا في مجتمعات غبية لم تعلمهم المنطق الحكيم لكن فرضة عليهم حمل الغباء الجهل الإجرام و الظلم فهم غرسوهم في أسلوب تفكيرهم لذلك البشر لم يتطور أسلوب تفكيرهم .

فعلا الكارثة الحقيقة هي المصيبة الحقيقية امامنا أن أسلوب تفكير البشر جدا متأخر في عقول البشر , و هذه فعلا مصيبة عظمة في القرن 21 , يجب أن أبدأ بحماية البشر و عالم البشر و تعليم البشر من أجل أن يتطور أسلوب تفكيرهم فالبشرية كلها بحاجة لي أن أقود العالم للتخلص من التأخر الفضيع الذي يؤخر البشرية , التخلص من الجهل و الغباء هو اول الطريق لتغير أسلوب تفكير الإنسان , أنا أبدأ بتعليمكم و فتح أسلوب تفكيركم لاخرجكم من التأخر في عقول تحملون به الغباء الذي غرسوه البشر في عقولهم بمعتقادات متخلفة و افكار غبية , أجل العالم يجب أن ننقذه من الغباء و الجهل و اسلوب تفكير متأخر جدا , ليس صعب عليا أن أخرج البشرية من الغباء المتسلط على عقولهم فأنا بدأت أعلم البشرية كلها الذين يستطيعون أن يتعلموه بسهولة و ببساطة , فالواقع يفرض علينا أن نحمل عقول متفتحة في أسلوب تفكيرها الذكي المنطقي , لغة العالم الغبية الغير مفهومة المعقدة التي تحفظون كلماتها بدون فهم و بدون تفكير يجب أن تلغوها و تستخدمون لغة تتقينون فهم مصطلاحاتها بذكاء و تنطقوها لأن جملها مفهومة منطيقة و ذكية , اذا لغات الديانات ستنتهي عن لسان البشر , لينطق البشر بلغة يفهمها و يعبر بكلمات جلست في مقاعدها الذكية .

التغير يجب أن تبدأوه مباشرة , و هذا درس مهم يجب أن تتعلموه بعقول ذكية تخلت عن الغباء و الجهل ,

و يجب أن يتخلوا البشر عن مصطلاحات لا يفهموها البشر لكن البشر يكرروها بغباء و جهل لانهم حفظوها بغباء بدون فهمها بوضوح ليتطور اسلوب تفكير البشر الذين يعيشون في القرن 21 .

أنا أدرس الواقع بعمق و أدرس أخطاءكم التي يجب أن تتخلون عنها , أنا أدرس واقعنا العالمي كله و الذي أراه هو أخطاء كبيرة غبية هذه الصورة أمامي أصفها لعالم قاده الغباء بسلطة إجرامية ظالمة غبية دكتاتورية فشي طبيعي اذا سيطر الغباء سيخرج جميع الأخطاء الغبية فالغباء يقود اخطاء كارثية , أنا لا أرى واقع ذكي بل الذي أراه و أتعلمه و أعلمه للبشرية هو شر و غباء ظالم متسلط قتل ذكاء الإنسان و قتل إنسانية الإنسان بغباء و أخطاء كبيرة مدمرة هذه نظرتي و قرأتي للواقع في القرن 21 .

من أجل أن يتطور أسلوب تفكير البشر يجب أن ننهي الكذب بالدين و ننهي جميع الديانات بدون استثناء , فعقول البشر يجب أن تعلموها التطور و حرية التعبير و ليس من حق غبائكم أن تسجنون أسلوب تفكير الإنسان بخرافات الدين و كذب الدين , بل احترموا عقول بشر أحرار , علموا العقول المنطق الحكيم ليتعلمون أن يمارسون التفكير من زواية منطقية حكيمة , يجب أن تعطون للبشر حريتهم و حرية التفكير بمنطق , علموا الأطفال و الطلاب و عيشوا في وطن عالمي يؤمن العدل و السلام لجميع البشر , تمتعوا بقصور تبنوها مجانا و تمتعوا في بيوت تبنوها مجانا و تمتعوا بأكل الوجابات اللذيذة التي تشتاهونها مجاما , المهم أن لا ينام الإنسان بالجوع و المهم أن لا يعيش الإنسان في الشارع المهم أن نتمتع بالحياة مجانا و نبني الحياة و نبني التطور الذي سيسعد البشرية كلها مجانا .

سقطوا قوانين و دساتير قادوا الفساد و الظلم و الحق هو العيش بسلام على ارض لا يملكها إنسان , سنبني الحياة مجانا فالتسقط الأموال الوسخة التي قتلت ذكاء الإنسان و قتلت إنسانية الإنسان و لتعيش قيمة الإنسان بأعلى القمم .

أيها العقل الذي أفكر معه ليرى أفكاري و يناقشها مع أفكاره و يحلل جملي و يتعلم من أسلوب تفكير واقعي .

الأرض هي أمنا جميعا الأرض هي وطن الإنسان , اذا ليس وطن الإنسان دولة إسمها أمريكا أو روسيا أو الأردن أو أفغانستان أو الصومال أو البرتغال …الخ , بل وطن الإنسان إسمه الأرض التي احتضنت الإنسان و المخلوقات , وطننا الأرض مدمر , الخطر موجود , البلاد ليسوا متطورين , أسلوب تفكير البشر بحاجة أن ينضج , و جاء الوقت أن نأخذ قرار بحماية وطننا الأرض و حماية الإنسان , و حماية حقوق الإنسان , و حماية الحياة على كوكبنا , لدينا الكثير الكثير من أجل أن ننجزهم من أجل الخروج من عالم مدمر دمره غباء الإنسان و دمره الطمع الغبي .

الأرض تصرخ بحاجة أن نحميها لكن سياساتكم ظالمة تقتل الحياة و سياساتكم تقتل ذكاء الإنسان , فلتكن البداية بتغير النظام العالمي و اسقاط القوانين الظالمة و الدساتير الدكتاتورية و الأموال و البنوك و التنازل عن الأسلحة و إيقاف الحروب و كسر السجون فنظامكم يقتل الحياة و يقتل الذكاء و يقتل العدل و يقتل السلام و يقتل الحب لأنه نظامكم نظام عالمي غبي متسيطر بظلم من أجل قتل الحياة .

الأرض بحاجة أن ننقذها و عالم البشر يجب أن يتطور فيجب أن نبدأ التغير الحقيقي من العمق , أسقطوا النظام العالمي الذي يفرض الظلم على البشر ويفرض على البشر أن يشترون طعامهم بالأموال و أسقطوا شر المال و البنوك , و عيشوا أغنياء بدون مال و بدون بنوك من هنا يبدأ التغير .

الديانات ألغت ذكاء الإنسان و السبب أن البشر تكذب بخرافات دينية و جاء الوقت لننهي جميع الديانات من أجل أن لا نسجن عقول البشر في خرافات لا تجعل العقل يفكر بمنطق , أنا وضحت أننا يجب أن نبدأ التغيير الحقيقي من العمق و يجب أن تبدأوه أنتم بذكائكم لتحمون الإنسان و تحمون عالم الإنسان الذي ستدفعوه للتطور الحقيقي , و تحمون وطنكم الأرض , فسياساتكم الغبية علمتكم الكذب عندما علمتكم أسماء بلاد و أنستكم الحقيقة أن وطن الإنسان هو الأرض لكن ليس وطن الإنسان بلد على الأرض .

فكروا بالحقيقة بتلذذ و دعوا أفكاري تخاطب أفكاركم و ابنوا أفكاركم الذكية لتبدعون بإنجاج في إنقاذ وطننا الأرض , و إنقاذ عالم الإنسان الذي سنفتخر بأننا استخدمنا ذكاء الإنسان في بناء التطور الحقيقي الظاهر الذي يفتخرون البشر به عندما يعيشون حقيقته .

عالمنا مدمر هذه الحقيقة و أمنا الأرض في خطر و البحار و الأنهار و المحيطات في خطر , السياسيين قتلوا الحياة لأجل مال بكل غباء , اذا سياسة السياسيين قد أسقطتها لأنها سياسة قاتلة , و الأموال أسقطتها لان الأموال قتلت الحياة لنبدأ بالتغير الحقيقي و ننقذ الحياة و نبني الحياة و نطور عالمنا .

الإنسان الذكي هو الذي يدرس و يبحث و يعرف الأسباب و يعالج الأسباب يبدع بإثبات ذكاء يملكه , نحن البشر اليوم نعيش في واقع أن الإنسان درس و تعلم و ناقش الإنسان بالخطر و درس الخطر و درس أسباب الخطر لكن الإنسان لم يأخذ قرار حكيم ذكي و هو الخروج من الخطر برغم أن العلم ينبه الإنسان أنه يوجد خطر حقيقي , و العلم درس الخطر و أسباب الخطر و لكن البشر لا يأخذون قرار بالخروج من الخطر الذي يؤكد لنا العلم أن عالم البشر و الأرض بخطر حقيقي .

يجب أن تأخذون قرار بالتغير الحقيقي الذي يجعلكم تعالجون الأخطار الحقيقية لأجل أن نعترف أننا أخذنا قرارات ذكية بمعالجت الأخطار التي قررنا بإنهائها , العلم درس و إكتشفنا الأسباب , اذا من السهل أن البشر سيفهمون أنهم بخطر و يأخذون القرارت السليمة لإنقاذ الأرض و عالم البشر .

عندما نأخذ قرار ذكي في مكانه سيندفع ذكائنا و طاقتنا و جسدنا لتنفيد القرارت الحكيمة و القرار الحكيم هو ايقاف الحروب التنازل عن الأسلحة و إتلاف الأسلحة و منع صنع الأسلحة و السعي لإنجاح السلام و العدل في الأرض , و أركز أن الأرض هي وطن الإنسان الواحد فتعلموا أن الأرض و هي وطن البشرية و البشرية بحاجة للحماية و خذوا القرار فموعد إنجاح قراراتنا التي سنحققها من أجل الخروج من خطر يهدد الأرض و الإنسان .

درسنا و تعلمنا لكن نحن بحاجة بتنفيد القرارات التي ستؤمن للبشرية السلام و العدل و الحرية و السعادة و الغناء الحقيقي بدون مال و بدون بنوك .

مهما صنعتم الأموال فلن تستطيعون أن تنقذون البشرية من الفقر و الجهل و لن تستطعون أن تطورون البلاد فهنا المشكلة أن الأموال يرمز حاملها للغبي الظالم , يجب أن تربحون إنسانيتكم و ذكائكم و تسقطون الأموال و البنوك ليعيشون البشر أحرار مبدعون و من حق جميع البشر أن يتمتعون برحلة الحياة بدون سجن الأموال و بدون سجن البنوك فنحن البشر خلقنا بعقول و قلوب و أجساد بدون جيوب , شاهدوا الحقيقة من منظارها الحقيقي و ناقشوا عالمكم بواقع و احموا البشرية و أسقطوا النظام العالمي الذي يجبركم أن تنسون إنسانيتكم و ذكائكم , هيا عالمنا بحاجة للأصلاح و الصوة البشر يروها بشكل واضح , بذكاء الإنسان سنبني عالم الإبداع , أثبتوا ذكائكم فالواقع يتحدث به علمكم و علومكم و أخباركم و واقعكم الذي تتعذبون به .

نريد أن نرسم للعالم السلام و العدل و هذا حق يجب أن يتمتعون به جميع البشر , ليس للأسلحة مكان في عالم البشر , لكن يجب أن يتخلصون البشر من الجيوش و الأسلحة و الحروب فهذا قرار يفرض أن تبدأوه مباشرة .

أمنوا العدل للبشرية من أجل الظلم لا يعذب النفس البشرية , لكن تعلموا أن تهتمون بالنفس البشرية و تعطون لها قيمتها و تحترمون النفس البشرية و تدللون النفس البشرية .

تخلصوا من ظلم سيطرة قوانين تقتل النفس البشرية و تسجن الإنسان و اكسروا السجون و سجلوا العدل في قوانين أسست على احترام العدل و حقوق الإنسان , أنا وضحت لكم أن القوانين و الدساتير قادوا الإجرام و الظلم فمهمتنا بدأت بتأسيس قوانين ستحمي البشر و ستؤمن لجميع البشر العدل الحقيقي الذي رسمه ذكاء عادل .

نحن امام الواقع و أنا أدعوكم لتنضموا معي لنبدأ بمسيرت الإصلاح و التغير , فأنا أكدت لكم أننا لدينا الكثير لفعله لنعالج الأرض و عالم البشر و ننقذ البشرية فيجب أن تضموا معي بأفكاركم الذكية فالعالم نحن جميع البشر سنبنه و سنطوره , و سنحتفل بعيد بناء وطن عالمي واحد ينعم بنعمة السلام و العدل , عالم البشر بحاجة الى إنقاذ و بناء و تطوير فدعونا نبدأ العمل فأنا أقودكم .

المهم أن تتعلموا الذي أفعله لأضع جميع البشر ملوك لأنفسهم و حياتهم , و الذي أدفعكم أن تفعلوه هو أن تسحبون كرسي الظلم من تحت أطياز لصوص الأرض الذين يدمرون العالم ليسكنوا قصور , و تسكنون أنتم أيها البشر في عالم واحد متطور لكم جميع الحقوق و لكم الحق بسكن القصور , فلا يحكمكم ظلم متسلط لكن عقولكم الذكية ترسم لكم قرارات لتتمتعون بنعمة الحياة العادلة على الأرض , الملوك هم مثل جميع البشر و جميع البشر سيحكمون حياتهم و يعيشون حريتهم و الغناء الحقيقي على الأرض ليعيشون طعم العدل و السلام , فأنا منذ زمن طويل جدا و أنا ملكت نفسي أحمي نفسي و أقود ذكائي الذي يختار قراراتي المناسبة , أعيش حرة , لكن أنتم أيها البشر تجهلون أنكم ملوك أنفسكم و حياتكم , فتعلموا مني و عيشوا العدل و السلام و تمتعوا بشخصية تمنحكم الثقة بالنفس و عيشوا ملوك فأنتم في الحقيقة ملوك على حياتكم و أنفسكم لكن أنتم تجهلون قيمة أنفسكم بسبب ظلم النظام العالمي الذي فرض الغباء و الجهل على عقول البشر و نسوا البشر رؤية قيمة أنفسهم و لم يقدرون البشر قيمة أنفسهم .

تأكلون اموال أموات فأنتم تقتلون البشر لتربحون أموال فكروا

حكمتم بالإعدام على رية و سكينة ,و سمحتم للقوانين الظالم بترخيض للصوص الأرض بقتل البشر ليأكلون بأموال الأموات .

القضية اسمها ريا و سيكينة , البشر يقتلون بعضهم البعض بالحروب و الهدف مال قذر , لتأكلون طعامكم مغموس بالدم القتلة .

اموال قذرة تقذروها بالإجرام و تعدمون ريا و سكينة و لم تعدموا قوانين تسمح في الإعدام و تسمح بقتل البشر للربح الأموال القذرة , قصة ريا و سكينة هي نفس قصة سوريا و العراق الصومال و كينيا و أفغانستان و جميع البلاد التي تشتعل بها الحروب نفس التعبير و التحليل , اعدموا قوانينكم الإجرامية و امنعوا قتل البشر بالحروب و امنعوا الحروب و تنازلوا عن الأسلحة فلا تغمسون طعامكم بأموال الأموات , بل أسقطوا الأموال و البنوك و كلوا طعام بطعم النعمة و البركة مجانا بدون مال مغموس بدم البشر الأموات , أوقفوا الحروب و أسقطوا القوانين الظالمة و أسقطوا الدساتير الإجرامية و أسقطوا النظام العالمي الإجرامي مع أمواله المغموسة بدم الأموات .

فكروا ريا و سكينة هم جميع الجيوش العالم جيش بوتن و جيش ترامب و جيش الأسد و النظام و الحر و غيرهم …الخ الذين يقبضون مال مغموس بدم البشر الأموات , هذه اموالكم القذرة التي لوثت عقل الإنسان و قتلت إنسانية الإنسان و ذكاء الإنسان .

رية و سكينة اعدموا بقوانين ظالمة تفرض سيطرة الظلم على البشر و مازلتم تجنون بجناية ريا وسكينة بسياستكم القذرة الإجبارية فما الفرق بين ريا و سكينة و المجرمين الذين يهدمون بلاد لأجل المال القذر المغموس بدم البشر الأموات المقتلوين , أنا أعدم سياستكم القذرة و أسقط أموالكم و بنوككم و نظامكم الذي يقود جريمة ريا و سكية و قوانينكم الظالمة اللواتي أعدموا ريا و سكينة و لم يعدموا الجريمة التي يبحوها القوانين قتل البشر و هدم البلاد لاجل الحصول على أموال قذرة .

ريا و سكينة أدوات القتل كانت عبارة عن قماش و خنق الإنسان , أما جيوشكم و السياسيين لصوص الأرض أدوات القتل أسلحة من أخطر الأسلحة التي صنعها البشر الأغبياء .

أسلحتكم هدمت بلاد و قتلت البشر و تشريد البشر , لكن ريا و سكينة أسلحته تقتل فقط الذين يحملون الذهب , فأنتم أشد خطر على العالم و جريمتكم أكبر حجم من جريمة ريا و سكينة فتمرد القانون الظالم بإجرامه و أعدم ريا و سكينة لكن القانون الظالم عجز أن يعدم الدساتير و القوانين و الجيوش و السياسيين الذين يجرمون بجرية أبشع من جريمة ريا و سكينة .

انظروا الى حقيقة قوانيكم الإجرامية الظالمة التي تبيح الإجرام لسلطة النظام العالمي الظالم الذي قتل النظام الإجرامي البشر و هدم البلاد في الحروب ليربح اموال مغموسة بدم الأبرياء و هدم البلاد و كان سبب حقيقي في تشريد البشر و إجبار البشر على الفقر الحقيقي و عدمت ريا و سكينة .

ريا و سكينة حفروا و دفنوا قتلاهم , لكن النظام العالم الإجرامي الظالم قتل البشر بأبشع الطرق و رمى جثثهم في الشوارع في أماكن كثيرة حتى تعفنوا الجثث و نشروا الأمراض , فإعترفوا أن نظامكم الظالم الإجرامي إجرامه أكبر من حجم ريا و سكينة فأسقطوا نظام إجرامي يفرض إجرامه على البشر و يقتل البشر بأبشع الطرق ليأكل طعامه بأموال مغموسة بدم البشر المقتولين بأبشع طرق .

من إمرأة فشلت سلطة قوانينكم الظالمة الغبية الإجرامية في قتل ذكائها لكنني قتلت سلطة القوانين الغبية الإجرامية الظالمة بذكائي .

اليوم سيجلس القاضي الظالم على كرسي الظلم و بيده اوراق مرسوم عليها اسمي و مرسوم عليها أنني أسقطت كرسي القاضي الظالم و أسقطت القوانين الظالمة الإجرامية الغبية , ليعترف القاضي الظالم بأن سلطة قانونه الظالم لا يقتل ذكائي لكن ذكائي يقتل سلطة القانون الظالم .

الموعد مع القاضي الظالم مرفوض فأنا لا أعترف بقضاة يحطمون البشر بسلطة الظلم الإجباري بإسم قوانين إجرامية غبية ظالمة , أنا أعترف أن عقلي عادل بتفكيره , لكن القاضي ظالم يفرض ظلمه بسلطة إجبارية إجرامية ظالمة , فلا أسلم أمري للقاضي الضالم , لكن أحكم أمري بعقلي الذي يفكر بمنطق ذكي حكيم ليقود القاضي لإسقاط سلطة القوانين الظالمة الإجرامية الغبية التي تفرض الظلم بسلطة إجبارية , و أطلب بعودة أطفالي .

كيف تتركون الظلم يحكم البشر بسلطة القوانين الظالمة و كيف ترفضون فهم الحق و العدل و لماذا تقتلون العدل بقوانين ظالمة فليس الظلم هو الذي سيحكمني للظلم , لكن عقلي الذكي سيحكم البشرية كلها للعدل و السلام و إحترام حقوق الإنسان و الحرية , فهل تعطون قيمة للذكاء و العدل و السلام ؟

هل تعطون قيمة لإحترام حقوق الإنسان ؟

هل تعطون قيمة للإنسان ؟

تأكلون اموال أموات فأنتم تقتلون البشر لتربحون أموال فكروا

حكمتم بالإعدام على رية و سكينة ,و سمحتم للقوانين الظالم بترخيض للصوص الأرض بقتل البشر ليأكلون بأموال الأموات .

القضية اسمها ريا و سيكينة , البشر يقتلون بعضهم البعض بالحروب و الهدف مال قذر , لتأكلون طعامكم مغموس بالدم القتلة .

اموال قذرة تقذروها بالإجرام و تعدمون ريا و سكينة و لم تعدموا قوانين تسمح في الإعدام و تسمح بقتل البشر للربح الأموال القذرة , قصة ريا و سكينة هي نفس قصة سوريا و العراق الصومال و كينيا و أفغانستان و جميع البلاد التي تشتعل بها الحروب نفس التعبير و التحليل , اعدموا قوانينكم الإجرامية و امنعوا قتل البشر بالحروب و امنعوا الحروب و تنازلوا عن الأسلحة فلا تغمسون طعامكم بأموال الأموات , بل أسقطوا الأموال و البنوك و كلوا طعام بطعم النعمة و البركة مجانا بدون مال مغموس بدم البشر الأموات , أوقفوا الحروب و أسقطوا القوانين الظالمة و أسقطوا الدساتير الإجرامية و أسقطوا النظام العالمي الإجرامي مع أمواله المغموسة بدم الأموات .

فكروا ريا و سكينة هم جميع الجيوش العالم جيش بوتن و جيش ترامب و جيش الأسد و النظام و الحر و غيرهم …الخ الذين يقبضون مال مغموس بدم البشر الأموات , هذه اموالكم القذرة التي لوثت عقل الإنسان و قتلت إنسانية الإنسان و ذكاء الإنسان .

رية و سكينة اعدموا بقوانين ظالمة تفرض سيطرة الظلم على البشر و مازلتم تجنون بجناية ريا وسكينة بسياستكم القذرة الإجبارية فما الفرق بين ريا و سكينة و المجرمين الذين يهدمون بلاد لأجل المال القذر المغموس بدم البشر الأموات المقتلوين , أنا أعدم سياستكم القذرة و أسقط أموالكم و بنوككم و نظامكم الذي يقود جريمة ريا و سكية و قوانينكم الظالمة اللواتي أعدموا ريا و سكينة و لم يعدموا الجريمة التي يبحوها القوانين قتل البشر و هدم البلاد لاجل الحصول على أموال قذرة .

ريا و سكينة أدوات القتل كانت عبارة عن قماش و خنق الإنسان , أما جيوشكم و السياسيين لصوص الأرض أدوات القتل أسلحة من أخطر الأسلحة التي صنعها البشر الأغبياء .

أسلحتكم هدمت بلاد و قتلت البشر و تشريد البشر , لكن ريا و سكينة أسلحته تقتل فقط الذين يحملون الذهب , فأنتم أشد خطر على العالم و جريمتكم أكبر حجم من جريمة ريا و سكينة فتمرد القانون الظالم بإجرامه و أعدم ريا و سكينة لكن القانون الظالم عجز أن يعدم الدساتير و القوانين و الجيوش و السياسيين الذين يجرمون بجرية أبشع من جريمة ريا و سكينة .

انظروا الى حقيقة قوانيكم الإجرامية الظالمة التي تبيح الإجرام لسلطة النظام العالمي الظالم الذي قتل النظام الإجرامي البشر و هدم البلاد في الحروب ليربح اموال مغموسة بدم الأبرياء و هدم البلاد و كان سبب حقيقي في تشريد البشر و إجبار البشر على الفقر الحقيقي و عدمت ريا و سكينة .

ريا و سكينة حفروا و دفنوا قتلاهم , لكن النظام العالم الإجرامي الظالم قتل البشر بأبشع الطرق و رمى جثثهم في الشوارع في أماكن كثيرة حتى تعفنوا الجثث و نشروا الأمراض , فإعترفوا أن نظامكم الظالم الإجرامي إجرامه أكبر من حجم ريا و سكينة فأسقطوا نظام إجرامي يفرض إجرامه على البشر و يقتل البشر بأبشع الطرق ليأكل طعامه بأموال مغموسة بدم البشر المقتولين بأبشع طرق .

كم شخص قتلوا ريا و سكينة لاجل اموال قذرة و كم شخص نظامكم الظالم الإجرامي قتل ليغمس الأموال بدم المقتولين البشر بأبشع الجرائم ,؟

عندما تبحثون عن الإجابة ستدركون جيدا أن النظام العالمي الإجرامي يغمس امواله بدم البشر الأبرياء الذين يقتلوهم بأسلحتهم البشعة لاجل أن يأكلون طعامهم بدم المقتولين البشر منذ قرون طويلة فالذكر مصمم أن لا يفكر و مصصم الذكر أن يغمس طعام البشر بدم القتلة الذين قتلهم النظام ليربح أموال ليأكل طعامه بنكته دم القتلة الذين قتلوهم , و تجبرون أنفسكم أن تقولون لهم صحة على شهيتهم التي ملئت بطعام بنكهت البشر الذين قتلوا بالحروب بأبشع طرق , فماذا تأكلين يا أسما امرأة بشار الأسد ؟ و ماذا تأكلين يا رانية امرأة عبد الله و ماذا تاكلون يا نسوان سلمان ؟ و ماذا تأكلين يا امرأة ترامب و ماذا تأكلون يا بشر تأكلون أموال مغموسة بالظلم و الإجرام بنكهة دم البشر الأبرياء الذين منعوا من الحياة لأن الجيوش الذين يحملون أسلحة قتلوهم ليطعموكم و تجبرون أنفسكم على قول صحة على شهيتكم التي تهنيتم بها بكل غباء .

يا ذكور يا أغبياء أنتم تقتلون الحياة لأجل المال , اقتلوا المال و ابنوا الحياة و يلعن أبو تخلفكم و غبائكم وجهلكم

أغنية الذكر

أنا الذكر كوكوكوكو أصرخ جملي بدون فهم كوكوكوكو أقول الذي لا أفهمهم كوكوكوكو و أعبد ذكر كوكوكوكو أنشر الغباء و الجهل و الكذب و النفاق و أنا أغني كوكوكو جملي التي لا أفهم تعبيرها كوكوكوكو أحمل سلاح و أقتل الإنسان و أحمل مخدرات و أفتل إنسان و أحمل مال قتل ذكائي و قتل إنسانيتي و قتل رجولتي و جعلني ذكر كوكوكوكو أفرض سيطرتي الغبية لأفرض جملي التي لا أفهمها كوكوكوكو . دمرت أنا الذكر العالم و لم أكتفي كوكوكوكو لقحت الأنثى و جعلتها ملك لسيطيرتي الغبية كوكوكوكو اعتيدت على الأطفال و إغتصبت الأطفال و قتلت الأطفال و قتلت طفولت الأطفال و ما زالت كوكوكوكو لا أفهمها لكنها جملي كوكوكوكو أنا لن أفهمها فأنا لا أبحث عن الفهم لكن كوكوكوكو أنا أتقفها لانها لا تفرض عليا ذكاء كوكوكوكو . قتلت الحياة و أنا مازلت ذكر كوكوكوكو أصرخ بصراخي ليعبر أنني لا أفهم شيء كوكوكوكو لكنني متسلط بكوكوكوكو فأنا ذكر أحمل كوكوكوكو بين قدمي كوكوكوكو .

الغباء يتعلموه البشر في المدارس و الجامعات و المجتمعات الغبية بأسلوب دكتاتوري غبي .

نعم المدارس و الجامعات التي تعلم التاريخ المزيف و الكذب في الدين في جميع انحاء العالم فالعالم يثبت الغباء بعقول البشر .

لا يوجد في العالم رجال لكن عبروا يوجد في عالمنا ذكور أغبياء فتعبيركم سيكون في مكانه صحيح .

للأسف لا يوجد رجال فالرجل صاحب شخصية مميزة لا تعرفون معناها أنتم يا ذكور , مازلتم في مستوى ذكور و لم ترتفعون لدرجة الرجولة , لذلك انا صريحة مع ذكري و اخاطبه بالذكر الغبي فجميع الذكور امامي اغبياء فعقلي يرى الألوان على حقيقتها و يعبر بوضوح .

الذكور الذين يكذبون على نفسهم بلقب رجال الدين هم ذكور أغبياء نشروا عبودية الذكر و فرضوا الكذب في المجتمع ليزداد المجتمع بالفساد و الكذابين و العبيد فالبشر عبيد للذكر .

رسالتي لجميع الذكور الذين يتبعون سلطة كوكوكوكو الغبية الظالمة الذين يتبعون نفس الغباء بدون فهم فكلماتهم لا يفهموها لكنهم يسلطوها بغباء على البشر فحطموا العالم بسلطة غباء و جهل .

انا انهيت النظام العالمي الظالم الفاشل الإجرامي الغبي اطلب قيادة العالم بنظام عالمي عادل .

أنا اسمي الذكر الغبي بوتن أحمل أسلحة خطرة و أهدم سوريا و أقتل السوريين و أعيش شعبي بالفقر و أفرض على ذكورة شعبي بقتل الحيوانات , و لم أعترف بالفساد و الظلم و الإجرام و السبب غبائي .

أنا اسمي الذكرالغبي ترامب حملت شعبي الأسلحة و المخدرات , و صنعت أدوية تجعل من شعبي مدمن فأجبر شعبي على تعاطي الهرويين لأنني تاجرت بأدوية تحمل الهروين في المسكنات , و مازال شعبي يعيش في الإجرام , و مازالوا المواطنين الذين يعيشون في بلدي يبحثون عن طعامهم في القمامة , أهدم بيوت لأشخاص لا يملكون مال و أهدم بأم القنابل أرض أفغانستان و أقتل السوريين بأسلحتي فأنا ذكر أحمل سلطة كوكوكوكو بغباء و أقود لدمار العالم و لم أعترف بالفساد و الظلم و الإجرام و السبب غبائي .

اسمي الذكر الغبي سلمان (( السعودية )) أفرض عبودية الذكربسلطة إجبارية على البشر و فرضت الغباء على شعبي و سرقت من المرأة حريتها و فرضت العبودية على جميع الأغبياء بسهوله فأنا أقود الغباء بحكم دكتاتوري غبي ظالم حطمت اليمن بأموالي و جيوشي و مازلت أدمر بالبلاد العربية فلديا سلطة غبية كافية لقتل ذكاء الإنسان و سرق حرية الإنسان , و أجبرت شعبي على شرب بول الجمال و لم أعترف بالفساد و الظلم و الإجرام و السبب غبائي .

اسمي الذكر الغبي عبدالله (( الأردن )) من اسمي تعلمون انني عبد أفرض العبودية على شعبي , و أرفع الضرائب و أرفع ثمن المواد الغذاية لا يهمني الشعب أن يأكل لكنني أفرض سلطتي لأحرم البشر من الطعام لأجل أن أستمر بالعيش في قصري و لم أعترف بالفساد و الظلم و الإجرام و السبب غبائي .

اسمي الغبي الذكر المتخلف بشار فأنا موهوب في تدمير بلدي و قتل أهل بلدي أنا موهوب بالغباء و الإجرام فإسمي قاد سوريا للدمار الحقيقي و لم أعترف بالفساد و الظلم و الإجرام و السبب غبائي .

اسمي الذكر الغبي نتنياهو فمن اسمي تعلمون أنني مجرم فأنا حطمت غرة بصواريخي و قتلت أطفال غزه و هم نائمون في تختهم في بيوتهم فأنا هدمت البيوت و الأطفال نائمون بهم , فعلت الكثير من الجرائم و لم يعاقبني أحد لأن إجرامي مدعوم , أسرق الماء و أمنع الفلسطينين من الماء و أهدم بيوت الفلسطينين لأنني سرقت الأرض و سجتلها بغباء بإسم اسرائيل , أجهل تاريخ بلدي لكنني سرقت من العرب اسم اسرائيل و يبقى السبب أن العرب أغبياء يجهلون أنهم من بني اسرائيل و يجهلون العرب الأغبياء أن سليمان هو فرعون المصري هو اسرائيل , و لم أعترف بالفساد و الظلم و الإجرام و السبب غبائي .

اسمي الذكر الغبي السيسي من منظري تعلمون أنني ألبس ثوب الكذب و النفاق الظاهر عليا جيدا فأنا أعجز أن أخفيه , فأبقى ذكر يحمل كلماته التي لا يفهمها لأجبر شعبي على الغباء و الفقر و الجهل فيكفي أن جامعة الأزهر في بلدي فأنا أعلم الطلاب الكذب لأجل فرض عبودية الذكر , و لم أعترف بالفساد و الظلم و الإجرام و السبب غبائي .

عندما ارى السيسي أقول لماذا هذا الذكر يلبس ثوب النفاق و الكذب الذين لا يجملوه .

فثوب الكذب و النفاق واضح على اليسيسي فالسيسي لا يستطيع أن يخفيهم .

و مازالت الأعين مغلقة و مازالت الأذان لا تسمع و مازالت العقول ناقصة غبية و غير مكتملة .

تضعون منافقين و كذابين على كرسي الظلم و الإجرام ليقود البشر بسيطرة ظالمة إجبارية فلن يتغير العالم و ذكر يتفاخر بنقص عقله و فساد نفسه و لسان كاذب و منافق و كرسي الظلم الذي جعله يغني كوكوكوكو بدون فهم لكنهم بكذب و نفاق .

اسمي الذكر الغبي الذي يهدم الحياة و يقتل ذكاء الإنسان و يصنع أسلحة خطرة و يفرض الجوع و المجاعة و الفقر على الإنسان و أفرض عذاب الحروب على البشر و أفرض عبودية الذكر فتعلموا أن الذكور أغبياء و لم أعترف أنا الذكر الغبي بالفساد و الظلم و الإجرام و السبب غبائي .

تعابيري واضحة المعنى فتعلموا الحكمة من كلماتي , الحكيم ليس من يجلس على كرسي الظلم الإجرام الظالم , لكن الحكيم الذي يعبر بوضوح عن حكمته الذكية .

لا ينفع رئيس أو ملك أو أمير أن يقود البشر بدون ذكاء و حكمه فالقادة الذين تسيطروا على كرسي السلطة الإجرامي و الغباء و الظلم لا يملكون ذكاء حكيم , لذلك من الحكمة أن تكسرون كرسي السلطة الظلم الإجرامي و تسلمون قيادة العالم لحكيم يدفعكم أن تعترفون بذكاء الذي يحمله الإنسان في القرن 21 , هدفي أن تتعلم البشرية الحكمة و المنطق العادل الرحيم بين البشر , و هدفي أن تعيش البشر العدل و السلام و التطور في القرن 21 .

بصراحة أنا أطلب من العالم أن أتولى مسؤولية قيادة البشرية كلها فجميع البشر بحاجة أن أأمن لهم حقوقهم بنظام عالمي عادل أنا أسسته , شخصيتي تؤكد لي أن عملي الحقيقي هو قيادة العالم كله فعقلي متفتح و ذكي , شخصيتي قوية و واضحة و صريحة , رسمت مخطط عالمي يؤكد أنه سيحمل البشرية للسلام و العدل و التطور بأسرع وقت .

العالم بحاجة لي أن أقوده للسلام و العدل و التطور يجب أن أبدأ عملي مباشرة .

الحروب في جميع البلاد يجب أن تقف , الأسلحة يجب أن تتلف , الحق كلماتي لها مستوى عالي جدا فأنا أستحق قيادة العالم , لذلك أأكد أن اسقاط النظام العالمي مهم جدا لأبدأ عملي في إنقاذ البشرية من الهلاك و من سيطرة ذكور أغبياء يحملون سلطة نظام عالمي غبي إجرامي ظالم دكتاتوري .

جميع البلاد يجب أن يتطوروا و يعيشون السلام , عقول البشر مهم أن تتفتح في أسلوب تفكيرها و مهم البشر يظهرون ذكائهم لا يوجد ذكاء يقود البشر لكن الغباء متسلط بالغباء و الظلم , قتلتم الحياة و قتلتم ذكاء الإنسان بالظلم و أموال قذرة و هذا سبب حقيقي يجعلني أسقط النظام العالمي الدكتاتوري و أتولى مسؤولية قيادة العالم كله لأنقذ عالمنا المدمر بأفكار ذكية في مكانها .

السياسيين دمروا العالم و سلموا عقلي لمجرمين يقضون على عقل إنسان بإسم الطب النفسي ليستمرون السياسيين الفاشلين بقتل الحياة لكنهم فشلوا في تدمير عقلي و لن أفشل في تدمير كرسيهم الظالم الذي يعطيهم الضور الأخضر بتدمير عقل الإنسان و تدمير ذكاء الإنسان و تدمير الإنسان و تدمير وطن الإنسان , و سقط النظام العالمي الظالم مع قوانينه الظالمة مع دساتيره الإجرامية مع أمواله مع بنوكه و يجب أن يقبلون البشر أنهم هم بحاجة أن يعيشون بنظام عالمي جديد عادل يؤمن لهم حقوقهم و السلام و العدل و الحرية و عالم متطور جدا .

رسمت لكم شخصيتي الواضحة بكلماتي الواضحة التعبير , إقرأوا كلماتي و شخصيتي الحقيقية و أنظروا الى تعابيركم الملوثة كيف لوثتني بأوراقكم الكاذبة , لتتعلمون أنكم تكذبون أكاذيبكم و تصدقوها و لا تقرأون شخصية الإنسان الحقيقي بتعابيره , اذا ارموا أوراقكم التي كتب اسمي و لوثت صورتي بأكاذيب الأطباء و القضاة في الزبالة , و اتبعوا شخصيتي الواضحة لنصلح عالمنا المدمر .

نحن نستحق الحياة , و لم نأتي للحياة ليظلمنا نظام عالمي ظالم أو قانون ظالم بل أتينا للحياة لنتمتع بمتعة الحياة .

الرب يخلق الحياة فلماذا نظامكم يتاجر بحياة الإنسان الذي خلقها ربنا ؟

تمتعوا بنعمة الحياة مجانا و لا تضعوا الأموال امامكم بل أسقطوا الأموال و البنوك لأن ليس التجار بقتل الحياة سيربحون أموالهم مقابل قتل البشر و قتل ذكاء البشر و قتل إنسانية البشر و قتل الحياة ليفرض الظلم بسلطة ظالمة إجبارية إجرامية ليصحبون أصحاب الأموال المغموسة بالدم و الإجرام و الظلم و قتل الحياة لهم سلطة على البشر تنزع من البشر نعمة الحياة بسلام .

أعلنوا السلام و أوقفوا الحروب مباشرة , فلا تقتلون البشر لتجمعون أموال بنكهة الإجرام و قتل البشرية و قتل الحياة , أنا أضعكم على طريق الذكاء , و الذكاء هو أن يتخلون جميع البشر عن جميع الأسلحة و الحروب , و يجب إتلاف جميع الأسلحة .

أنا أقودكم للسلام و العدل و بناء الحياة , البشر خلقهم الرب ليعيشون الحياة لكن البشر لم يخلقوا ليموتون بالحروب من أجل حمل أموال ملوثة قذرة .

هنا العقل الذكي استجيبوا فورا و أوقفوا الحروب مباشرة .

المال ليس ركن من اركان الحياة , الحياة بدون مال متعة و سلام و عدل , فأسقطوا المال و لا تسجنوا البشر بالمال , و لا تقتلوا الحياة لاجل مال يجب أن تقتلوه . المال قتل ذكاء الإنسان و إنسانية الإنسان , و ذكاء الإنسان و إنسانية الإنسان سيقتلون المال ليبدع ذكاء الإنسان بالظهور و تتطور العقول و من اجل أن يتباهون البشر بلبس إنسانيتهم التي ستعطيهم جمال حقيقي , لا تستمروا بالحروب و اوقفوا الحروب و لا تدعوا المغفلين يدمرون عالم البشر , لكن اتلفوا الأسلحة و اتركوا البشر تتمتع بنعمة الحياة , لا تتاجرون في حياة البشر , لكن اسقطوا المال و البنوك و تمتعوا بنعمة الحياة مجانا . حملتم المال و شهادات جامعية لتقتلون الحياة و و تقتلون الإنسان و تحطمون صحة الإنسان و تدمرون عقل الإنسان , و تحطون الأسنان و تقتلون العدل بشهاداتكم الجامعية الغبية لأجل الحصول على مال قذر فهذا علمكم يا أبناء القرن 21 ؟ اسقطوا المال قتلتم الحياة بالمال , و قتلتم الحضارة بالمال و تركتم البلاد مليئة بالنفيات و الأوساخ . لا تطور و لا ثقافة لكن نفايات منتشرة و جهل منشر و غباء متسلط يقتل عالم الإنسان . أنتم تقتلون الحياة يا أبناء القرن 21 , فلا أرى تطور و لا أرى نظافة و لا أرى جمال , لكن أرى عذاب البشر بألوان مختلفة فالغباء متسلط يقتل الحياة لان ذكر فرض المال و الغباء .

حملتم المال و شهادات جامعية لتقتلون الحياة و و تقتلون الإنسان و تحطمون صحة الإنسان و تدمرون عقل الإنسان , و تحطون الأسنان و تقتلون العدل بشهاداتكم الجامعية الغبية لأجل الحصول على مال قذر فهذا علمكم يا أبناء القرن 21 ؟

اسقطوا المال

اول وجع تتألمون به هو غباء متسلط على عقولكم , فعندما تنهون الغباء و تفكرون بذكاء أنقذتم البشرية من أوجاعها لكي لا يتعذبون البشر , فعذابكم سببه غباء متسيطر بالظلم الإجباري أجبركم أن تعيشون العذاب بأشكال مختلفة و ألوان مختلفة . أجل غيروا طريقة تفكيركم و تخلصوا من الغباء و أصحلوا عالمكم لتعيشون بخير مدللون على الأرض و تطورون الحياة .

دخلت مدارسكم التي تمسح ذكاء الإنسان لتعلمه الحفظ بدون فهم و بسيطرة العلامات , فتعلمت أن المدراس لا تعلم الإنسان لكن صممت المدارس لتحطيم ذكاء الإنسان و شخصية الإنسان , فلم أستفد من مدارس قادة الغباء و تعمدت المدارس في هدم الكثير من شخصيات طلابها .

المدارس لا تعلم البشر التفكير و لا تعلم البشر اظهار المواهب , لكن الطلاب يجبرون على الذهاب للمدارس لحفظ كتب لا يفهموها لاجل علامات .

المدارس تعلم للطلاب الكذب في مناهج يدرسوها الطلاب و يحفظوها الطلاب بدون فهم , فالمدارس تفرض على عقول الطلاب تعلم كذب الدين و كذب تاريخ رسموه مؤرخين ابدعوا بتزوير التاريخ , الطلاب لا يتعلمون قول الصدق فهم يتعلمون أن يكررون بغباء الغباء و الكذب الذي طبع في مناهجهم الدراسية .

تربطون عقول الطلاب بخرافات تاريخكم المزيف فلا تعلمون الطلاب اثبات ذكائهم و لا تعلمون الطلاب اظهار مواهبهم , و سيخرج الطلاب من المدارس يحملون الغباء و الجهل و شهادات جامعية علمتهم أن يظهرون الغباء في مجتمعهم بسيطرة غبية ظالمة .

أنا كتبت سابقا يجب أن تعلمون المعلمين قرأة الطالب ليستطيع المعلم أن يعلم الطالب بسهولة فجميع الطلاب أذكياء يجب أن يتعلم المعلم أين يختبئ ذكاء الطالب ليعلمه و يظهره , و شرحت سابقا يجب أن يتعلم الطالب الذي يستطيع أن يفهمه و يبدع به و لا تجبرون الطلاب على حفظ الكتب بدون فهم , و لا تجبرون الطلاب على تعلم مناهج لا يفهموها , و أطلب أن تلغى العلامات من المدارس نهائيا , لان هدف المدرس هو تعليم الطلاب و من الغباء أن تجبرون الطلاب على الحفظ بدون فهم لا يتعلمون الطلاب لكن يكررون بدون فهم لأجل علامات فأنتم لا تقتلون ذكاء الإنسان بعلامات إجبارية .

نظام المدارس يجب أن نغيره و نعطي حق للطلاب بإكتشاف ذكائهم و موهبتهم و يعبرون عن شخصياتهم بوضوح , نريد أن نصنع ذكاء في المدارس و نرفض أن تستمر المدارس بقتل ذكاء الطلاب .

الطفل ليس مجبرور على حفظ كذب القرآن و التوراة و الإنجيل , الطلاب ليس مجبور على حفظ الكتب الدينية الطلاب ليس مجبور أن يربط عقله بتاريخ مزيف لن يعيش به , لكن الطلاب بحاجة أن يكتشفون ذكائهم و يظهرون ذكائهم و يرسمون مستقبلهم فالأطفال ينظرون للأمام و أمام الأطفال مستقبل , أما التاريخ المزيف الذي تعلموه للطلاب يسحب عقل الطلاب للسجن بخرافات و أوهام و كذب سيحطم ذكاء الطلاب .

هنالك طلاب مبدعون بالرياضيات فضعوهم في مدارس ستظهر ذكائهم , هنالك طلاب مبدعون بالإختراعات يجب أن تهتمون بمواهب الطلاب و يجب أن يتعلمون المعلمين أن يكتشفون أسرار سخصيات طلابهم ليخرجون منهم المواهب و الذكاء و يظهرون ذكاء الطلاب بشكل واضح .

التاسيس للنظام العالمي الفاشل الظالم أظهر عيوبه في القرن 21 و عقل الإنسان يعبر بجمله أن النظام العالمي الفاشل سقط بسبب أخطائه الكبيرة الخطرة على عالم البشر و خطرة على عقول البشر .

أجل المدارس تأسيسها خطأ ظالم فالنظام العالمي الفاشل أسس دكتاتوريتها و غبائها , فيبقى الحل هو اسقاط النظام العالمي الظالم و تغير نظام المدارس الذي دمر الكثير من البشر و أجبر البشر على حمل الغباء بسلطة إجبارية ظالمة .

أسقطوا النظام و أسسوا نظام عالمي عادل و تعلموا أن تقرأون الإنسان و تعلموا أن تكتشفون الطلاب قبل أن تعلمون الطلاب لأجل أن تتعلمون ماذا يجب أن تعلمون الطلاب .

انا أرى ان الإمتحانات يجب أن يكونوا من غير علامات ليتعلمون المعلمون ماذا تعلم الطالب منهم , من اجل أن يتعلمون المعلمين ماذا فهم الطالب منهم , و من أجل أن يتعلم المعلم هل هو معلم يملك موهبة التعليم أم فرض المعلم مهنة المعلم على شخصيته لا يتقنها .

يجب أن تؤسس المدارس على التربية فمهم التربية و قرأة الطالب و اكتشاف سخصية الطالب و تعليم الطالب الذي يبدع في تعلمه .

أركز أن المدارس يجب أن تعلم الطلاب التفكير و التحليل و ليس للحفظ قيمة لعقل الإنسان , اذا فهم الإنسان و استوعب الإنسان فتقدم العقل و بنى العقل ثقافته , الحفظ بدون فهم قتل لذكاء الإنسان و الذي أعلمه لجميع البشر مهم جدا في بناء ذكاء الإنسان .

البشر في القرن 21 يكذبون بالدين بالمدارسهم و جامعاتهم , و السبب واضح أن الطلاب مجبورين على الحفظ بدون فهم و الطلاب لا يتعلمون الفهم و التحليل و البحث عن الحقيقية فأنشأتم عقول غبية في مدراسكم و جامعاتكم الغبية و قتلتم ذكاء الإنسان الذي عجزتم أن تظهروا ذكاء البشر في القرن 21 .

مدارس القرن السابق و القرن 21 نفس الأسلوب الغبي الذي يعلم الظلاب الغش في الإمتحانات لأجل العلامات فالطلاب لا يفهمون لكنهم يبحثون عن علامات .

أيها أصحاب الشهادات الجامعية الغبية :

درستم الغباء و ثبتم الجهل في عقولكم بمدارسكم و جامعاتكم , و سعيتم لهدم الحياة و قتلم إنسانية الإنسان و قتلم ذكاء الإنسان و قتلتم طفولة الأطفال بسيطرة شهاداتكم الجامعية الغبية التي حذفت من عقولكم ذكائها و ثبتت في عقولكم الجهل فلم تنفع البشرية شهاداتكم الجامعية , لكن القرن 21 ظاهر عليه التخلف و الإجرام و الظلم و الدمار و الغباء , فماذا سيفيدنا من سيطرة شهاداتكم الجامعية الغبية لكن إتبعوني فأنا أقودكم لإصلاح الحياة بذكاء إنسان متفتح , أقودكم لإنقاذ البشرية بحكمة و ذكاء , فالذكاء ليس شهادة جامعية ثبتت الجهل و الغباء في عقول البشر و قادة البشر للإجرام و الظلم بسيطرة شهادة جامعية غبية , لو كنتم مثقفين يا أصحاب الشهادات الجامعية الغبية عالمكم كان متطور و البشر يعيشون العدل و السلام , لكن عالمنا مدمر بإسم شهادات جامعية غبية و البشر لا يعيشون السلام و البشر لا يعيشون العدل فقوانينكم تفرض الظلم بسيطرة إجرامية ظالمة فحان الوقت أن تتبعونني للإصلاح فعقلي الذكي الحكيم سيقود البشر و ليست شهادة جامعية غبية ستقود البشرية , اتبعوني لننجح في إظهار ذكاء الإنسان و إنسانية الإنسان , اتبعوني لنبني السلام الحقيقي و اوقفوا جميع الحروب و تنازلوا عن جميع الأسلحة و أتلفوا جميع الأسلحة و أسقطوا الأموال و البنوك و ضعوا نهاية لجميع الديانات فلا تسممون عقول البشر بكذب الدين , لكن دعوا ذكائكم يأخذ مكانه في العقول و دعونا نبني وطن عالمي واحد لجميع البشر يعيش بسلام و عدل و حرية , جاء الوقت لنحقق السلام بذكاء الإنسان لأن شهاداتكم الجامعية قادة حروب و أسلحة و هدمت البلاد و أجبرت البشر أن يعيشون بقمة المجاعة و الفقر و الإجرام , و لم تقود شهاداتكم الجامعية سلام و عدل حقيقي و تطور لأنها شهادات جامعية غبية , فهيا أتبعونني موعد التغير قد جاء لنصلح عالم البشر بذكاء الإنسان و إنسانية الإنسان .

لا أرى تفاعلكم مع كلماتي , فهل أنتم ترفضون كلماتي لأنكم مقتنعون بعالمكم و نظامكم الظالم .

اسألكم مقتنعون بماذا هل أنتم مقتنعون بسيظرة الظلم على عقول البشر ففرضت الغباء بسيطرة غبية و منعتكم أن تعترفون بالحقيقة أن عالم البشر مدمر ظالم فبماذا أنتم مقتنعون في سياساتكم الظالمة الإجرامية و لماذا ترفوضون أن أبدأ عملي بقيادة البشرية لنظام عالمي جديد ؟

هل أنتم راضون أن العالم يقوده الجهل و الغباء و الظلم و الإجرام بسيطرة غبية ظالمة إجبارية , و لماذا أوباما لا يكلمني ؟

أنا لا أفهم غموضكم و لا أفهم غبائكم ؟

العالم يجب أن يبدأ بالتغير الحقيقي فمتى ستخلصون عقولكم من الغباء لتستطيعون إدراك معنى كلماتي أنني أسقطت النظام العالمي الظالم مع قوانينه و دساتيره و أمواله و بنوكه فمتى ستسقطوهم أنتم ؟

المصيبة كلكم بنظري أغبياء جاهلين .

لكن كيف سأعلم للأغبياء الجاهلين أنهم أغبياء جاهلين و هم يفتخرون بغبائهم و يفرضون جهلهم الذي تعلموه و ثبت في عقولهم الغبية الجاهلة , فهم لا يميزون بين الثقافة و الجهل , وهم يحسبون غبائهم ذكاء ؟

إنها كارثة القرن 21 أن البشر لا تميز بين الذكاء و الغباء ولا تميز البشر بين الثقافة و الجهل .

أنا بصراحة لا أفهم غبائكم , فهل ستقولون لي أنكم تريدون أن تستمرون بقتل الحياة لأجل المال و انا أعلنت عن اسقاط المال و البنوك لأجل بناء العدل و السلام و التطور و السعادة الحقيقة .

من الغبي الذي يرفض أن يعيش بدون مال و بدون بنوك غني سعيد مدلل على الأرض ؟

كل البشر تطمع أن تعيش سعداء أغنياء على الأرض فإسقاط البنوك و المال حق و عدل و ذكاء فلماذا ترفضون الحق والعدل و الذكاء و الغناء الحقيقي بدون مال وبدون بنوك .

النظام العالمي أجرم بحق أسرتي , فسرقوا أطفالي مني بإسم القانون و أجرم القانون الظالم بحقي , و أنا وطن و أم و حب لأطفالي الذين إجبروا على اللجوء و فقدان وطنهم و أمهم و الحب الحقيقي بسلطة قوانين إجبارية ظالمة , بعقلي حكمة و منطق ذكي يدفعني اسقاط قوانين تجرم بحق الوطن و الأم و الحب لأحمي الوطن و الأم و الأطفال و الحب و البشر .

عباراتي يجب أن ينبض قلبكم بها حبا فعباراتي حكمة ذكية و عدل و حب و سلام و حقوق لجميع البشر .

لا يريد أن يخسر بوتن أسلحته و كرسي الإجرام

لا يريد أن يخسر ترامب اسلحته و كرسي الإجرام هذه حساباتكم الضعيفة الغبية , فتخلوا عن الغباء الذي يسجنكم و تعلموا عباراتي أن البشرية ستربح الحقوق و العدل و السلام و الغناء الحقيقي و التطور و الذكاء و إنسانيتهم فأي حجة لكم أن لا تسلموني قيادة العالم كله .

تعلمنا الملك عقل ذكي يحمل قرارات ذكية لإنقاذ البشرية و السلام و العدل و الحق و يهدي لجميع البشر الغناء الحقيقي و التطور و قيمة الإنسان التي تمتلك الذكاء و الإنسانية و ليس الملك منصب أو كرسي إجرامي ظالم يقود لدمار البلاد .

من في البشر لا يرغب بإسقاط الأموال و البنوك لينتهي الفقر و الحروب ؟

العالم يتغير و النظام العالمي الظالم لم يتغير منذ زمن طويل .

ليس مجبرين البشر على حمل المال و البنوك , و هذا عدل و حق .

لماذا النظام الظالم يتمسك بظلمه و غبائه و الأموال و البنوك ؟

المفروض اسقاط البنوك و الأموال لننجح إصلاح عالم البشر و بناء عالم البشر بأسرع وقت , الفقر ليس مجبور أن يعيشوه البشر لكن النظام الظالم الغبي أجبر البشر على الفقر و الظلم و الإجرام و الحروب , فنظامكم مات و سقط لكونه نظام عالمي ظالم إجرامي غبي .

اتبعوني فأبقى معلمتكم و قائدتكم و أمكم الذكية التي لا تفرض على البشر حكم دكتاتوري متسلط لكنني أخاطب عقولكم بلغة الذكاء التي تخاطب مشاعركم و أحاسيسكم في مستقبلكم و مسقبل البشرية كلها .

لم نخلق لنشتري طعامنا بالمال فيجب أن تعترفون أن من حق البشر أن يأكلون مجانا و يلبسون مجانا و يتمتعون من خيرات الحياة بدون استخدام الأموال و بدون استخدام البنوك .

اسقطوا المال و البنوك و إربحوا السلام و العدل و الحرية و عالم متطور تعيشون به سعداء و دعونا نبدأ التغير فأنا أقودكم لنزرع الحب الحقيقي في عالم البشر .

أمنوا للبشر مستبل أفضل , دعوا البشر يعيشون حقوقهم , لا تسجنوا البشر بالمال و السجون و سلطة غبية ظالمة إجرامية , الإنسان عندما تؤمن له ظروف صالحة سيصلح حال الإنسان , عندما تقدم ثقافة لهدف تثقيف عقول البشر فالبشر سيتثقفون , أنتم تجبرون خرفات الدين على عقول البشر لسجن عقل البشر يالها من جريمة بشعة بحق ذكاء البشر , كيف سنصنع إنسان صالح مثقف ذكي ؟

يجب أن ننهي جميع الخطر حول الإنسان , نقيم الخطر من يد الإنسان و من مجتمع يعيش به الإنسان , فيلزمنا إتلاف الأسلحة و اسقاط الأموال و البنوك و بناء عالم متطور يوفر لجميع البشر السعادة و السلام و العدل و الحب , الحب ظروري لجميع البشر فخلقوا البشر يصلهم مع بعضهم البعض حب التواصل الإجتماعي , فعندما نؤسس عالم للبشر لا يملكون البشر الخطر في أيديهم سنبدع في اظهار ذكاء البشر و سنثقف البشر على الحقيقة , عالمنا اليوم أسس على الكذب و وضعوا البشر الخطر الحقيقي في أيديهم , فدمروا البشر عالم البشر لأن الخطر حملوه البشر .

سنفكر أن المال خطر و سنتخلص من الأموال و البنوك .

سنعترف بالحقيقة أن الديانات خطر على عقول البشر و بذكائنا سنتخلص من جميع الديانات .

سنعترف بالحق أن الأسلحة و الحروب و النظام العالمي الغبي خطر على العالم كله و خطر على البشر اذا سنتخلص من جميع الأسلحة و نتلف الأسلحة , و سنمنع الحروب , و سنسقط النظام العالمي الإجرامي الغبي لنخلص البشرية من الخطر الحقيقي سنكسر السجون لنخلص البشر من الظلم الحقيقي و الخطر الحقيقي , و نبني سلام عالمي بذكاء الإنسان و سنحي العدل الحقيقي و سنطور عالم البشر بعيد عن الأخطر , فنحن قررنا أن نبعد الخطر عن الإنسان لنؤسس جيل جديد صالح مبدع بذكاء يظهره , الحرية حق لجميع البشر و وقت أن نعلن ذكائنا و نعيش حريتنا في القرن 21 الحقيقية و نبني عالم البشر .

المختصر الواقع اليوم في خطر حقيقي لأن الإنسان إمتلك الخطر فدعونا نصلح أخطائنا و نحمي الإنسان من الخطر الذي يحمله الإنسان في يديه , نريد إنقاذ البشرية من الخطر المتوفر باليد فالمخدرات المميتة القوية خطر يملكوه البشر , و الوقت ليحكمنا الذكاء و الإرادة و نتخلص من جميع الخطر الذي امتلكه الإنسان .

عصابات

ما أكثر العصابات في عالم البشر , فتجرد الإنسان من ذكائه و من إنسانيته , بسبب شر المال صنعتم مجرمين في مجتمع غبي و ما أكثر العصابات في العالم .

قتلتم بالمال إنسانية الإنسان و و قتلتم بالمال ذكاء الإنسان و فرضتم على المجتمعات ذكور يحملون سيطرة أجسامهم ليفرضون الإجرام بسيطرة عضلات و غباء من أجل مال .

الخلل الحقيقي هو المال و الشر و الظلم هو المال الذي أفسد الإنسان , فمتى ستسقطون الأموال و البنوك لتعالجون أكبر المشاكل في عالم البشر ؟

نريد أن نصلح الإنسان و لهدف النجاح في إصلاح الإنسان هو التخلي عن المال و البنوك الذين كانوا سبب حقيقي في الإجرام و الظلم و الشر .

عالم البشر مهدوم بسبب المال فإلى متى ستهدمون عالم البشر بسبب المال ؟

و الى متى ستقتلون إنسانية الإنسان و ذكاء الإنسان بالمال ؟

أسقطوا المال و البنوك و حرروا البشر من الظلم الحقيقي المال , لتؤسسون بشر يلبسون ذكاء الإنسان و إنسانية الإنسان من أجل أن نصلح عالم البشر و نبني و نطور عالم البشر و نفتخر بذكاء الإنسان و إنسانية الإنسان .

لم يخلق الإنسان ليهدم الحياة , لم يخلقوا الذكور ليحطمون الحياة و يهدمون البيوت , لم يخلقوا الذكور ليقتلون الحياة فلماذا تسلمون قتل الحياة للذكور الأغبياء و لا تسلمون إنقاذ الحياة لإمرأة ذكية حكيمة تعبر لكم عن كلماتها الذكية ؟

أنقذوا الحياة و أوقفوا الحروب

أيها الذكر الغبي الذي تحمل أسلحة و تهدم الحياة طز في غبائك الإجرامي الظالم أوقفوا الحروب و تنازل عن أسلحتك و أتلفوا الأسلحة فهذا أول الطريق للإصلاح و السلام .

يا له من غباء عظيم قاتل أيها الذكور الأغبياء أنتم تقتلون حياة مقابل أموال فأي غباء و جهل و إجرام تحملوه .

أقتلوا الأموال و أحيوا الحياة بالبناء و التطور , لا يسمح لجيش شن الحروب , لا يسمح لسياسيين بأخذ قرار بالحروب و سياستكم الإجرامية الغبية الظالمة الدكتاتورية أنا أسقطتها و قتلتها فإتبعوا بناء الحياة و بناء ذكاء الإنسان و يكفي إجرام بسلطة ظالمة دكتاتورية إجرامية غبية قتلت الحياة و قتلت الإنسان و قتلت طفولة الأطفال و قتلت إنسانية الإنسان و قتلت ذكاء الإنسان و دمرت عالم البشر .

لا أحتاج إعجاب لكنني أحتاج أن تنفذوا فأنا اقود البشرية كله للسلام الحقيقي و العدل و بناء دولة الإنسان العالمية العادلة .

يا لصوص الأرض أنتم لا تخجلون أنكم جالسون على كرسي السلطة الظالم الإجرامي الدكتاتوري و القرن 21 بهذا الدمار ؟

لا ينفع أن تبقون تحت سيطرة الظلم و الشر و الدمار , فمتى سأبدأ عملي الحقيقي و أنتم بحاجة لعقلي الذكي و أنتم بحاجة أن تخرجون من الدمار و الشر و الظلم ؟

عندما أعلنت عن صفرات الإنذار لأن عالم البشر في خطر حقيقي تمرد ذكر صحفي غبي اسمه ابراهيم رياض من مصر , ليشوه صورتي بقلمه الكاذب في صجف مصر , و لم يفهم الغبي ابراهيم رياض أنني أقود للتغير الحقيقي من العمق فعالمنا يحتاجني بموهبتي بعقلي الذكي الذي يملك الذكاء و الحكمة بشخصيتي الواضحة الصريحة لإنقاذ عالم فقد ذكائه و فقد إنسانيته و عاشوا البشر بقمة العذاب و الحزن و الشدائد و الغباء المفروض على البشرية .

عالم البشر بحاجة للإصلاح فمتى ستتبعونني ؟

أنا لا أتصارع على منصب لكنني خلقت بموهبة و حكمة و ذكاء و شخصية قوية واضحة لأنقذ عالم البشر من الدمار لذلك كسرت كرسي السلطة و المنصب ليكون الهدف الإصلاح و إنقاذ البشرية كلها و بناء عالم الإنسان و تطوير عالم البشر الواحد , فمتى ستتبعونني لننقذ عالم البشر ؟

ليس صعب على أغنياء العالم التنازل عن جميع أموالهم , لكن الصعب أن تقتل الحياة لأجل المال فالمال يجب أن يقتل و يعيشون جميع البشر أغنياء مدللون بسلام و عدل على الأرض, كلماتي قيمتهم كبيرة فهل تحيون العدل و تسقطون الأموال و البنوك لينتهي الفقر والظلم و تموت الأسلحة و تنتهي الحروب و نقضي على المخدارات القوية المميته .

لن يخسروا أغنياء العالم غناهم عندما يسقطون الأموال و البنوك لكنهم سيستمرون بالحياة بغناء حقيقي بدون مال و بدون بنوك , لكن الفقر سينتهي و الحروب ستنتهي و الإجرام و الشر سينتهون و الأسلحة ستتلف , و جميع البشرأيضا ستعيش أغنياء بغناء حقيقي بدون مال و بدون بنوك , علينا أن نستخدم ذكاء الإنسان في بناء جميع البلاد و تطوير البلاد و تطوير عقل الإنسان الذي سيظهر ذكائه .

المال علم الإنسان الإجرام , المال قاد البشر للأنانية و البخل و الشر , لا فائدة أن تقتلون الحياة لاجل المال , لكن إقتلوا المال و أسقطوا المال و عيشوا إنسانيتكم و أظهروا ذكائكم و طورا عالم تعيشون به .

مهمتنا أن نبني عالمنا و نطور عالمنا مقابل جميع إحتياجات البشر مجانا .

الحل واضح أضعه أمامكم أسقطوا النظام العالمي الإجرامي مع دساتيره الدكتاتورية مع قوانينه الظالمة مع الأموال و البنوك و أنهوا جميع الديانات و أتلفوا الأسلحة و امنعوا الحروب .

العالم كله بحاجة الى قيادتي له , فمتى ستسلموني مهمة إنقاذ عالم البشر و البشر ؟

البلاد بحاجة الى التطور

البشر بحاجة أن يتطور عقلهم و يعيشون أغنياء بدون مال و بدون بنوك

القوانين بحاجة ان تحمل العدل

البشر بحاجة أن يلبسون ثوب إنسانيتهم و ذكائهم

الأسلحة يجب أن تتلف و السلام يجب أن يعم في عالم البشر .

أجل مهمتي جدا ضروري للعالم فأنا خلقت لأجل أن أقود البشرية للعدل و السلام و بناء دولة الإنسان العالمية العادلة .

عندما تسقطون الأموال و البنوك فإنكم أسقطتم الفقر و الظلم و الشر و الإجرام و عشتم أيها البشر في عالم متطور تفتخرون به , و لن يجوع إنسان على الأرض مادام الطعام مجانا و متعة الحياة مجانا و لن يحرم إنسان من سرير دافئ و لن يحرم إنسان من بيت جميل فدعوني أوصلكم للعدل و السلام فالبشر بحاجة .

بكيت لمأسي البشر و جاء الوقت لنصلح عالمنا من العمق .

كنت مقيدة لكنني حررت نفسي في سن المراهقة , و الأن القوانين الظالمة قيدتني لكنني أعنلنت عن اسقاط النظام مع قوانينه الظالمة , أجل العالم مسجون بالظلم و الإجرام و الشر و أنا سأكسر القيود و سأحرر جميع البشر , و سأبني وطن عالمي واحد لجميع البشر متطور بنظام عالمي عادل يحمي حقوق الإنسان .

الصومال بحاجة لي

سوريا العراق بحاجة لي

كينيا بحاجة لي

اجل جميع البلاد بحاجة لي .

لا تسجنون أنفسكم بظلم مؤلم يجب أن تتخلصون منه , لكن دعوني أسهل لكم الطريق لأدخل البشرية للتطور و العدل و السلام .

أريد أن أرى البلاد تلمع بالتطور و العدل و السلام هذه مهمتي فلماذا لا تستجيبون ؟

لن يتغير العالم و النظام العالمي الفاسد يقود البشرية للظلم الحقيقي و الإجرام و الغباء , فمهمتي ضرورية لنصلح عالم البشر و نعيش جميع الحقوق و الحرية .

لا تكونوا تافهين في عقولكم لكن أوقفوا الحروب و تنازلوا عن جميع الأسلحة و أتلفوا جميع الأسلحة و دعوا السلام يحمي عالم البشر .

من غزة الى الصين عنوان واضح أن النظام العالمي الإجرامي الظالم يجب أن تعلنون سقطوهم فالبشر محرومين من حقوقهم بسبب النظام العالمي الذي يجرم بحق الشر , بشر معذبون فلماذا أيها المعذبون تتبعون النظام العالمي الظالم بل يجب أن تختارون أيها البشر العيش بجميع حقوقكم و تقتلون النظام العالمي الظالم الذي قتل سعادتكم على الأرض , و أجبركم على العبودية و أجبركم على الظلم الحقيقي و أجبركم أن تعيشون بدون قيمة , أجل أسقطوا الأموال و البنوك أيها البشر و كلوا من جميع الخيرات مجانا و ابنوا أجمل البيوت لكم و تمتعوا بالغناء الحقيقي .

عالمنا دمره نظام عالمي يفرض الكذب على البشر و يعلم الكذب للبشر , و يسلم للقضاة قانون ظالم إجرامي , و يسلم للأطباء مهنة لتحطيم صحة الإنسان .

في 2018 البشر يبكون أنا ليس عندي بيت يالها من مصيبة فضيعة

في القرن 21 البشر تبكي لأنها جائعة يالها من كارثة حقيقية .

لماذا تتركون الغباء يتسلط على عقول البشر ؟

لماذا تتركون غباء البشر يعذبكم بسلطة إجبارية ظالمة إجرامية ؟

أرقام الروزنامة تسير الى الأمام بسرعة فنحن وصلنا الى 2018 و البشر يرجعون للخلف و التخلف بسرعة و يعيشون البشر الفقر المخيف و الدمار الحقيقي .

طز في سياساتكم الإجرامية الغبية الذين يقودوها الأغبياء الظالمين و أسقطوا كل الشر و الظلم الذي يعذب البشر .

هيا نبدأ بالتغير فلا ينفع أن تستمرون بالتجارة بقتل الحياة لاجل أموال يجب أن تسقط , يكفي غباء .

لا تسرقون الأرض أيها البشر فمصايب البشرية سببها أن البشر بغبائهم سرقوا الأرض و امتلكوا الأرض بكل غباء فضيع .

بسبب ملكية الأرض أنظروا الى الواقع في القرن 21 البشر يطردون من بيوتهم لأن الأرض يملكوها أغبياء , لا تطور , و فقر , و جوع و مصايب أي جحيم يعيشون به البشر في القرن 21 بسبب سيطرة نظام عالمي ظالم دكتاتوري إجرامي غبي يفرض سلطته الغبية لقتل الحياة و قتل ذكاء الإنسان .

استيقظوا أيها العقول فكلماتي تخاطب عقول تفكر بذكاء لتفهم أن البشر بحاجة للإنقاذ فأنقذوا أيها البشر أنفسكم من سلطة النظام العالمي الإجرامي الظالم الغبي لتنقذون ذكاء البشر و تنقذون عالم البشر , فبحاركم و أنهاركم و محيطاتكم قتلوهم البشر و الأرض قتلوها البشر و إنسانيتكم قتلوها البشر , و ذكائكم قتلوه الأغبياء فماذا أنتم أيها الأغبياء تتبعون ؟

هل تتبعون قتل الحياة و قتل الذكاء البشر بسلطة إجبارية إجرامية ظالمة دكتاتورية فطز فيكم و هيا نبدأ التغير الحقيقي من العمق فعالمنا يجب أن يقوده ذكاء يخرجه من الهلاك و الظلم الحقيقي و أنا كتبت تعبيري بوضوح أنني أقودكم للتغير و بناء دولة عالمية واحدة لجميع البشر تمنح لجميع البشر الغناء الحقيقي و السلام الحقيقي و العدل الحقيقي و الطمئنينة الحقيقية , العالم يجب أن ينمو و يتطور لذلك أنا أأمر بإيقاف فورا الحروب , ليس الكلمة للمتمردين الذين يقتلون البشر و يهدمون البلاد و يقتلون ذكاء الإنسان و يقتلون إنسانية الإنسان و يقتلون الحياة , لكن كلمة الحق تنطق بصوت واضح أحيوا السلام و تخلوا عن جميع الأسلحة و أتلفوا الأسلحة , سياساتكم المدمرة أنا قتلتها فليس لكم كلمة على العالم و اتبعونني فمشورانا بحاجة الى وقت لأجل أن نشعل نور التطور الحياة في عالم البشر و نعيش في عالم واحد جدا متطور يقودوه عقول ذكية متفتحة متطورة .

لا تفرضون الغباء على رسالتي الحكيمة و أعلنوا عن اسقاط نظامكم العالمي الظالم الفاشل .

بنسبة لعقلي يقول لي عقلي عندما أنتم تفكرون بمنطق بكلاماتي الذكية ستخلصون أنفسكم من الظلم و خرافات الدين و ستتبعون ذكائكم و تحيون السلام العالمي , هنا الجملة تقول أنتم ستخلصون أنفسكم من عذاب الظلم و ستبنون عالم متطور بعقول ذكية , نحن سننقذ العالم فالعالم بحاجة الى إصلاح و إنقاذ و عدل و سلام فهيا أثبتوا لي أنكم تحملون عقل ذكي و أسقطوا الأموال و البنوك مع النظام العالمي الدكتاتوري الذي سرق الأرض و امتلك الأرض و منعوا البشر أن يعيشون أحرار , و أجبروا البشر بالعيش في جحيم الفقر و الحروب و الإجرام , الخيار خيار عقل ذكي أن نأخذ قراراتنا الذكية و نؤسس نظام عالمي جديد يؤمن السلام العدل و الطمئنينة لجميع البشر .

القلوب بحاجة أن تلبس طيبتها , الإنسان بحاجة أن يلبس إنسانيته و ذكائه , تخلصوا من الغباء , فأسئلتكم لي غبية جدا , ابدأوا بإسقاط النظام العالمي الإجرامي الظالم مع قوانينه و دساتيره مع امواله و بنوكه و اكسروا السجون , و ابنوا دولة عالمية عادلة خالية تماما من الأسلحة , بدون حروب , أغلقوا مصانع الأسلحة , يجب أن تنفذون القرارات التي ستوصل البشرية للسلام الحقيقي تنازلوا عن جميع الأسلحة و أتلفوا جميع الأسلحة و الكلمة للحق أن موعد التغير قد جاء و يجب أن تبدأون السعي بطريق السلام و العدل , اذا أوقفوا جميع الحروب , و البداية أنا أعلنتها منذ وقت و أنتم تفرضون غباء أسئلتكم الغبية عليا و لا تفكرون بالقرارات للعالم كله التي ستمنح لجميع البشر جميع الحقوق فأنا أقودكم للتغير الحقيقي بالقرارات الذكية .

يكفي غباء أنا أكره الأغبياء

يكفي تمرد بغباء و ظلم و إجرام و قتل الحياة و قتل ذكاء البشر .

الوقت أن تأخذون قرار بأن تتبعونني فأنا بدأت عملي .

مصطاحات مهم التفكير بها

الله هو سليمان و هو النذير و هو ذي المعارج و هو روح القدس و هو ابليس ذي القرنين و هو الطاغوت الذي انزل الكتب القرآن التوراة و الإنجيل لينذكم انكم من اهل ماء حميم لانكم تعبدون الله و هو ابليس .

نعم النفس لا تموت بعد أن يتوفى الإنسان بل الرب الماء سيحاسب البشر , فسليمان هبط بعد موته لشيطان لأنه وضع عرشه على الماء , و الرب هو الماء الذي جعل سليمان من أهل حميم و المسلمين كلهم و المسحيين و اليهود من أهل حميم فهم يعبدون ابليس الطاغوت بمصطلح الله .

أعلمكم أن تتخلون عن عبادة الله و أأكد لجميع البشر بأن الله هو ابليس و أأكد جميع من يعبد الله و هو الطاغوت ابليس سيتبع مصير الشيطان في حميم .

يا ذكر يا غبي أنت تعبد ذكر اسمه سليمان بإسم الله و تنشرون عبادة ذكر في الأرض لو سمحتم يا ذكور يا أغبياء لا تتفلسفون بغبائكم فأنا أكره غباء الذكور المتسلط .

الله هو سليمان و هو فرعون و هو اسرائيل و هو النذير و هو ذي المعارج و هو روح القدس و هو ابليس و هو ذي القرنين .

نعم هذا علم و ثقافة و ذكاء , الرب هو الماء فتعلموا الحقيقة من عالم يعلمكم المنطق الذكي .

الذي أفعله هو الكنز الحقيقي للبشرية فأنا أقود البشرية للإعتراف بذكاء الإنسان و ايقاف الحروب و التنازل عن الأسلحة و اتلاف الأسلحة و انهاء الديانات و اسقاط النظام العالمي الظالم الإجرامي مع قوانينه مع دساتيره مع امواله مع بنوكه , و أقود البشرية لرسم قوانين عالمية عادلة لنكسر السجون فأنا لا أقود العالم و أنا جالسة على كرسي السلطة الإجرامي لكنني درست الحياة مدة 41 سنة و أصبح لي ثمانية سنوات أدرس عالم البشر من جميع الأماكن و جميع الزواية و رسمت للعالم كله مخطط جديد يقود البشرية للسلام و العدل و الحرية و بناء دولة الإنسان العالمية العادلة , فتبقى الأموال التي تصلني أموال ضمان إجتماعي و ليست من أموال سلطة الظلم و الإجرام الذين كانوا سبب في هدم البلاد بإسم كرسي سلطة الظلم و الإجرام .

فجميع لصوص الأرض و هم بلهجتكم الغبية تلقبوهم بالرؤساء و الملوك أموالهم ثمن قتل الحياة و قتل ذكاء الإنسان و قتل حرية الإنسان و سجن البشر بالعبودية و الظلم , فأنا أتيت لإنقاذ البشرية من الأموال و البنوك لأحرر البشر من سيطرة المال الغبية و أتيت للعالم لأعلمه التفكير أن النظام العالمي الفاشل جلب الإجرام لعالم البشر و أجبر البشر على العذاب الإجباري فأنا أسقطت النظام العالمي لتعيش إنسانيتنا و من أجل أن نفتخر بذكاء الإنسان الذي لم يظهر في القرن 21 .

عيش في واقع سيطر عليه الظلم و الغباء و كرسي الإجرام فأنا فعلت الكثير تحدثت بأسلوب ذكي متفتح لأقنع البشرية برسالتي فأنا أقود التغير الحقيقي من العمق , لكن الذكور الأغبياء الذين يقتلون الحياة بغباء و سيطرتهم الغبية اعلنوا عن غبائهم و سجنونني و لم يحملون جملي ليبدأون التغير .

أنا علمتكم أن الذكور الأغبياء يقتلون الحياة و يقتلون ذكاء البشر و يسجنون امرأة حرة بالظلم لأجل أن يحملون الغباء بسيطرة الظلم الغبي ليستمرون في هدم الحياة .

نعم الذكور بعقول ناقصة و هذه حقيقة يجب أن لا تتجاهلها ايها الذكر يجب أن تعترف أن عقول الذكور غير مكتملة .

أنتم مقتنعون بالغباء الذي يحجب عليكم الرؤيا فعالم الإنسان دمروه الأغبياء الذكور الناقصين بعقولهم .

العالم بحاجة لرسالتي فأنا رسمت لكم العالم المدمر الذي نعيش به من زواية مختلفة و أماكن مختلفة و العالم بحاجة لإنقاذ حقيقي و رسالتي في مكانها .

أنا فعلت الكثير لكن أنتم لم تفعلوا شيء و السبب أنكم مسجنون بغباء و ظلم متسلط عليكم بسيطرة إجبارية فرضة الغباء و فرضة الشر و الظلم مازلتم أيها الذكور الأغبياء تقتلون الحياة بغباء حملتوه و مازلتم أيها الأغبياء ترفضون ذكاء إنسان يبني الحياة .

أنا أسقطت سيطرة الذكور الأغبياء فهل أنتم أسقطتم سيطرة الذكور الأغبياء ؟

أنا أمرت بإيقاف الحروب و التنازل عن الأسلحة و إتلاف الأسلحة , لكن الذكور الأغبياء مازالوا يحملون غباء متسلط بالظلم و الإجرام و يقتلون الحياة بالغباء .

أسقطت الأموال و البنوك فلماذا ترفضون الذكاء و الإستقلال و الحرية ؟ أنتم تسجنون أنفسكم بشر المال و البنوك , أنتم ترفضون الخير لأنفسكم و تتمسكون بغباء لا ينفعكم و تتمسكون بالعذاب الذي يوجع البشر .

أنا أسقطت النظام العالمي الظالم الإجرامي لكن لغة الذكاء لا يفهمها الأغبياء المتخلفين الظالمين فالظلم و الغباء مازالوا مسيطرين على العالم لان الأغبياء لا يفهمون كلماتي الذكية التي تعبر بوضوح أنني بدأت عملي .

أنا فعلت الكثير برغم أن الأغبياء المجرمين المتسلطين سجنوني بظلمهم و منعوا كلماتي الذكية تخاطب عقول البشرية .

أنا مازلت أأكد أنني أقود البشرية للتغير فحكم الذكور الأغبياء قد سقط و حكم النظام العالمي الغبي الظالم الإجرامي الدكتاتوري قد سقط قهل تعطون لكلماتي الذكية قيمة و تسقطوهم فأنا أأكد أن عالم البشر بخطر بسبب النظام العالمي الفاشل الذي قاد البشرية للظلم و قتل الحياة و قتل ذكاء البشر و قتل إنسانية البشر.

أنا أأكد أنني أفعل الكثير فأنتم ماذا فعلتم و أنا قائدتكم فهل استجبتم لعقل ملك ذكي و تابعتم طريق العدل و السلام للبشرية كلها ؟

لا تصيح أيها الذكر بكوكوكوكو فأنت لا تفهم معانيها و لا تسيطر ايها الذكر كلماتك التي أنت لا تفهمها عليا فحكم الذكور سقط و غباء الذكور لا يفيد الذكور .

لم يستقل الذكر عن الإنثى فالذكر لا يستطيع أن يستغني عن الأنثى التي تقيده .

ما زلت الأنثى تصنع الطعام لأسرتها و تطعم الذكر , و ما زالت الأنثى تقوم بتنظيف ملابس الذكر و تنظف بيت الذكر , و مازالت الأنثى تصنع اطفال للذكر , و مازالت الأنثى هي التي تصنع الذكور التي تعتني بهم , فمازالت الأنثى القائدة التي تقود الذكور .

ماذا قاد الذكر قاد الذكر المال الذي حرمه من العدل , و قاد الذكر الأسلحة الخطرة و قادوا الحروب الذين قتلوا الإنسان التي صنعته المرأة , و هدم الذكر البلاد , قادوا الذكور الغباء بسيطرة غبية و قادوا القوانين الظالمة التي تعاقب النفس البشرية بالظلم الإجباري , قادوا الذكور صنع أخطر المخدات و تاجروا بهم لقتل الإنسان .

ذكر جلس على عرش الظلم بمعنى عقل ناقص تقود البشرية للدمار الحقيقي فإنظروا في 2018 كيف يجرمون الذكور بسلطة إجرامية ظالمة دكتاتورية إجبارية لانهم جلسوا على عرش الظلم الإجرامي ؟

ذكر جلس على العرش و صنع من ذاته إله و قاد ذكور ناقصون بعقولهم لعبادته .

ذكر نسى أن له نفس زوج له , فزوج نفسه على شريعة ذكر صنع من ذاته إله , و نسى الذكر الرب الذي خلق له نفسه و زوجه بنفسه , ففرض الذكر دستوره الظالم على حكمت الرب و صاح الذكر كوكوكوكو بدون فهم فهو بعقل لا يفهم لكن عقل الذكر غير مكتملة .

فقادوا الذكور زواج البشر على شريعة الذكر الذي صنع من ذاته إله و صاحوا كوكوكوكو جملهم التي لا يفهموها لكنهم يكرروها .

ذكر يريد أن يقود و امرأة تقوده فهو غير مستقر لكنه ذكر ينقصه عقل ناضج فالحكمة و المنطق لا يفهمهم عقل الذكر .

من أين جاء الفساء للعالم ؟ الفساد مصدره واضح ذكور بعقول غير مكتملة يصيحون كوكوكوكو و هم لا يفهموها و قادوا العبودية و قادوا الغباء و قادوا الجهل و قادوا العرش الظلم بحكم متسلط إجباري إجرامي ظالم .

الله يبقى سليمان فالمسلمين المسيحيين و اليهود مسحوا الرب الحقيقي و هو الماء ليعبدون ذكر بمصطلاحات كوكوكوكو التي لن يفهموها و لا يفهمهما لكنهم يكرروها بغباء .

ذكر احتل العرش و صنع من ذاته إله و ذكور قادوا العبادة و تجاهلوا الحقيقية أن الأنثى مازالت تقودهم .

ليس ذكاء أن يحطم السيارات الذكر ببدلة الرئيس , لكن لو كان ذكي تصرف بمنطق أخر , أسقطوا الأموال و البنوك لتنهون الفساد الحقيقي و الظلم الحقيقي .

السيارات صالحة للقيادة لا يحق للذكر أن يتلفهم ليحارب الفساد , لكن لو فكر الذكر بمنطق أن المال هو الفساد فيسقط المال و البنوك ليقضي على الفساد من الجذور .

لا يحق للذكر بالتدمير لأجل القضاء على الفساد فهو أفسد سيارات حديثة جميلة بالفساد الغبي .

الذكور أغبياء تصرفاتهم ناقصة و ليست عادلة و ليست حكيمة , لان عقل الذكور غير مكتمل .

تخلف و غباء مسيطر على عقولكم الذين لا يفهمون كلماتي الواضحة التعبير أن الذكور الذين يعبرون بكلماتهم التي لا يفهموها و يقتلون الحياة هم مازلوا يقتلون الحياة و أنا غنيت لهم أغنية الذكر الذي يصرخ بكلمات لا يفهمها لأجل قتل الحياة لأنه يفرض سلطة كوكوكوكو التي يحملها بين قدميه بغباء و دكتورية متسلطة بظلمها , العالم لا يقوده كوكوكوكو الذي بين قدمين الذكور لكن العالم يقوده عقل يفكر بذكاء فأوقفوا الحروب يا أغبياء و أسقطوا النظام العالمي الظالم الذي قاده أصحاب كوكوكوكو و لم يقوده عقول أذكياء , تنازلوا عن جميع الأسلحة فلا يحق لأصحاب كوكوكوكو الذي يحملوه بين قدميهم أن يحملون أسلحة و يقتلون الحياة , و أأمر بإغلاق جميع مصانع الأسلحة و أأمر بإتلاف جميع الأسلحة في جميع البلاد فهذا العدل الذي لا يفهموه من يحملون كوكوكوكو بين قدميهم فلذلك سقطة سيطرة أصحاب كوكوكوكو الذين يحملوه بين قدميهم و إتبعوا عقل يفكر بذكاء و دعونا نصلح الذي دمروه المتخلفين الأغبياء أصحاب كوكوكوكو الذين يحملوه بين قدميهم فهم أفسدوا العالم في كوكوكوكو و المال الذي حملوه بدون ذكاء فهم أغبياء و غبائهم دمر عالم البشر .

لم أحصل على جواب على رسالتي التي نشرتها فلماذا تبخلون على أنفسكم بالتفكير بواقع فرض عليه الكذب و الظلم و حكم دكتاتوري إجباري إجرامي و البشر تتعذب و تموت بالحروب و الفقر و المخدارات ؟

أين الجواب ؟

لماذا لا أحد يجب على رسائلي ؟

الواقع عالم البشر مدمر الواقع الظلم منتشر بسلطة قوانين ظالمة و دساتير إجرامية , الواقع عالم البشر بحاجة للإصلاح من العمق , الواقع أن البشر لم يخلقوا على الأرض من أجل أن يدمرون العالم من أجل مال , لا شيء في مكانه فيجب أن تجيبون على رسائلي التي عبرت عن الواقع بوضوح , فأنا قتلت النظام العالمي الذي قتل ذكاء الإنسان و إنسانية الإنسان و طيبة قلب الإنسان , من أجل أن تفهمون الحقيقة أن الإنسان خلق ليبني الحياة و النظام الساقط العالمي الذي أأكد لكم أنني أسقطه هدم الحياة بسلطة إجرامية دكتاتورية ظالمة إجبارية , خلق الإنسان بعقل ينضج و يد تكتب و تعمل و تبني , فالعقول الناقصة التي تسيطر على العالم بقوانين إجرامية ظالمة و دساتير اجرامية ظالمة لن تفيد العالم لكنها ستفرض الظلم الإجباري , لا تتباهوا بالغباء فأنا أعلمكم أنكم تمسكتم بالغباء زمن طويل و جاء الوقت الحقيقي أن يجلس الذكاء في مقعده الحقيقي ليعالج مرض غباء دمر العالم بسلطة إجبارية إجرامية .

لا تتبهون بعبادة الله فأنتم تعبدون سليمان و هو الله اذا أنتم تعبدون ذكر , لا تستمرون بالكذب بالدين فعبادة الذكر ألغت من العقول ذكائها , و صنعت ذكور يصرخون جمل لا يفهموها لكنهم يكذبون بها بغباء فضيع .

سيطرة الذكور يجب أن تنتهي و سيطرة لصوص الأرض و هم بلهجتكم الغبية تسموهم ملوك أو امراء أو رؤساء قد سقطوا لنحرر العالم من سيطرة الذكور الأغبياء الذين قادوا الغباء و فرضوا الغباء على عقول البشر بالجامعات و المدارس .

يوجد عالم مدمر قضى على مسقبل الأطفال , يوجد عذاب تكلم عن تعبير مؤلمة , يوجد كوارث و مصايب و جحيم و عذاب يعيشوهم البشر بأشكال مختلفة .

لا أريد منافقين , لا أريد جاهلين لكن أريد عقول تدرك حقيقة الخطر الذي يحيط في عالم البشر و أريد أن تفكر البشر بمنطق ذكي و يقررون البشر أن يحمون البشرية التي يحيطها الخطر من جميع الجهات .

لم أكن في عالم الخيال عندما عبرت بوضوح عن اسقاط النظام العالمي الظالم الساقط بل أنا قررت قرارات بمكانه لأقود البشرية لنظام عالمي عادل يؤمن لجميع البشر الغناء الحقيقي و السعادة الحقيقية و العدل الحقيقي و لم أكن في عالم الخيال عندما أسقطت الأموال و البنوك لكنني أأكد للبشرية أن العدل الحقيقي هو أن يأكلون البشر مجانا و يلبسون البشر أجمل الملابس مجانا , و يقودون البشر سياراتهم مجانا , و يتمتعون البشر من التطور في الحياة مجانا و يتعلمون البشر مجانا من أجل أن يطوروا البشر عالمهم و يعيشون البشر مدللون أغنياء في عالم عالمي متطور يتمتعون بنعمة الحياة مجانا فالعلاج مجانا و العيش على الأرض مجانا فالرب عندما أوهب البشر الروح و الحياة و هبهم الحياة ليتمتعون بالحياة مجانا و يبنون الحياة فلماذا الذكور الأغبياء يتاجرون بالإنسان بأموال بكل غباء ؟

سقط غبائكم و سقوا الأموال و سقطوا البنوك و قسقطوا حكم الذكور .

الذي يعيش في خيالي هم من أعشقهم و لا أراهم , أما أفكاري الذكية فهي واقع تقود البشرية للإصلاح الحقيقي و السلام الحقيقي و العدل الحقيقي و قتل غرور الذكور الأغبياء الذين مازالوا يفرضون الغباء بسلطة نظام عالمي ظالم إجرامي ساقط فأنا أأكد أنني أكتب لننجح في تأسيس نظام عالمي جديد فموعد التغير الحقيقي قد جاء .

تقريبا أصبح لي يومان و نصف و أنا أنشر رسالتي , الكثير لم يفتحوا رسالتي , لكن أنا فعلت واجبي بشكل صح , اليوم أنا مستيقضة في الساعة الرابعة صباحا و بدأت فورا بنشر رسالتي تعبت في النشر فظهر انكسر و ذراعايا و اكتافي شعروا بالتعب من الجلوس امام الحاسوب من كثر ما أرسلت رسالتي , لا أعلم كم شخص استقبل رسالتي و قرأها , و لا أعرف الى متى ستتمسكون بالغباء و الظلم , أنا أتعب كثيرا أمام الحاسوب فأنأ أعمل و عملي متعب للعقل و متعب للجسد الجالس لساعات طويلة أمام الحاسوب ليعلمكم أن تأخذون قرار سريع في إنقاذ البشر من الجهل و الغباء و الفقر و المجاعة و الحرب , أنا رسمت مخطط عالمي عادل لتكون البداية بإسقاط النظام الظالم مع قوانينه مع دساتيره مع أمواله و بنوكه لا تراجع عن القرار موعد التغير قد جاء , و انا أصبح لي سبع سنوات فكرت معكم بذكاء و جاء الوقت أن يثبتون البشر ذكائهم , بعثت رسالتي الى الكثير من الصحافة فهل الصحافة سترمي رسالتي في القمامة من أجل أن تستمر الأطفال البحث عن طعامهم من القمامة لتسندون النظام الإجرامي أم ستدعمون ذكائكم و تتبعونني لنؤسس النظام العالمي العادل الجديد ؟

وصلني شر البشر في وقت أزرع السلام الحقيقي في الأرض , أفكاري ليست أوهام بل أفكاري تقود البشرية للسلام الحقيقي و التخلي عن الأسلحة و التخلي عن الحروب و إتلاف جميع الأسلحة , و نظامكم الإجرامي الظالم العالمي مات فأنا قتلته فاتبعونني .

الكارثة أراها و أقرأها أنكم بغباء تتمسخرون على حب تحتاجون إليه و ترغبون به , و لا تتمسخرون على غبائكم بقتل الحياة و ذكاء الإنسان , مازلتم تعبرون بجملكم السخيفة عن غباء تحملوه في القرن 21 .

و أسفاه .

أنا أستغرب أن كلماتي لم تكلم عقولكم , و أنا مازلت أعبر بجمل لها قيمة للبشرية و مهمة لعالم البشر .

نعيش في واقع إجرامي يتسيطر عليه سلطة غبية إجرامية ظالمة تجبر البشر على الإجرام و الظلم و السرقة و رسم الشر و الظلم و الإجرام بأشكال مختلفة .

امريكيا روسيا أوروبا سويسرا بريطانية اسرائيل الدول الخليجة كلهم يحملون بنوك و أموال لكن بلادهم مليئة بالإجرام و الفساد و المخدرات و الأسلحة و اللصوص و المجرمين , اذا السلطة التي تتحكم بالبشر تقود البشر للشر الحقيقي .

لم يتطوروا البلاد التي تملك البنوك و الأموال , فمنظر فرنسا و امريكا و بريطانية لا يدل على التطور من بناياتهم و أسلوب تفكير البشر , امتلكتم أموال و عجزتم أن تحمون البشر لكن دفعتم البشر اللجوء للإجرام و الظلم و الشر لتطعم معدتهم الفارغة .

أصبحنا نعيش في واقع البشر تتاجر بالشر و الظلم و الإجرام علنا و السببب أن النظام الإجرامي العالمي المفترس أجبر البشر على حمل المال , و أجبر البشر أن تشتري طعامهم ليسندون وجع معدتهم الجائعة , فالمصيبة أمامنا التي دفعت البشر للإجرام و الشر و الظلم و السبب أن تجار البشر يتاجرون بالبشر و طعام البشر .

مستحيل أن ينتهي الإجرام و الشر و الظلم و البشر مجبرة أن تستخدم أموال و تجبر البشر على شراء الطعام .

سياساتكم كلها خطأ فأساس العالم ظالم دكتاتوري إجرامي متسلط بالشر و حكم دكتاتوري متسلط بالإجرام على البشر يدفع البشر أن تعلن عن ظلمها و إجرامها و شرها .

الحق اسقاط النظام المفترس الإجرامي العالمي مهم فمن هنا نبدأ بتأسيس العدل و السلام عندما يتخلون جميع البشر عن جميع الأسلحة و ننظف الأرض من جميع الأسلحة لذلك لا تتمردوا أيها الديوك المغرورين بالغباء و الإجرام بحروبكم و أسلحتكم لكن أوقفوا الحروب و أتلفوا جميع الأسلحة استجيبوا فورا .

أنا أقود البشرية للإصلاح الحقيقي من العمق فأنا كنت حاملة أدق القرارات السليمة في اسقاط الأموال و البنوك و نظام مفترس دكتاتوري ظالم و أمرت بإيقاف الحروب و إتلاف جميع الأسلحة فهذا قرار مهم لنخرج من الدمار .

الطفل الصغير لا يكون عقله مكتمل لذلك لا يرون الخطر الحقيقي فيمسكون بالخطر فيتألمون أو يموتون , و الذكور لهم عقول غير مكتملة يمسكون الخطر فيتألمون أو يموتون , اذا ليست في ذكورة عصرنا عقول مكتملة لكن الغباء متسلط و مازالوا الذكور الأغبياء يجهلون الخطر لكنهم يتمسكون بالخطر بكل غباء , لذلك أشعلوا الذكور الأغبياء الحروب بعقول ناقصة و دمر الأرض بعقول ناقصة غبية جاهلة , فكيف تسلمون قيادة العالم لذكور يلحقون خلف الخطر و يتمسكون به لأن عقولهم ناقصة غبية و يدمرون البشرية و يدمرون عالم البشر ؟

الحقيقة هنا أنا أقودكم و سقط نظامكم العالمي الغبي الإجرامي المفترس مع أمواله و بنوكه و قوانينه الظالمة مع دساتيره , أعلنوا عن السلام و تخلوا عن الحروب و تخلوا عن الأسلحة و أتلفوا الأسلحة .

ليست مشكلة اسرائيل هي مشكلة البشرية الذين فقدوا الحق و فقدوا العدل و فقدوا الحب و فقدوا السلام و فقدوا إنسانيتهم و فقدوا ذكائهم , هي مشكلة غباء البشر هي مشكلة التخلف و الجهل هي مشكلة أن البشر ليس لهم شخصيات و ليس لهم قرارات ذكية المشكلة العبودية فالبشر مازالوا في رتبة العبد , المشكلة كبيرة أراها بوضوح

ما نفكر به سنحصل علية فكروا بإنجاح السلام و العدل حتى تحصلوا عليهم بإرادتكم أنكم أنتم أيها البشر تريدون أن تعيشون به , لكن اذا أنتم ترفضون أن تفكرون بإنجاح السلام و العدل ستبقوا ساقطون بدون حقوق , و اذا لم تعرفوا أن تأخذوا قرارات سليمة لن تستطيعون أن تتقدومون للأمام .

خذوا قرارات تفكرون بها تكون متوازنة فالقرار المتوازن ناجح .

لا تجبروا على البشر قرارات غير عادلة تسجن البشر و تمنع البشر من التفكير بمنطق سليم و تجبر البشر أن لا يفكرون و تجبر البشر أن لا يصنعون قراراتهم , و تجبر البشر أن يحملون قرارات غير عادلة ليست قراراتهم لكنها قرارات سلطة دكتاتورية تحطم البشر و تمنعهم من الحقوق .

تعلموا أن تفكرون بذكاء و لا تسجنون العقول بخرافات , تطوروا في أسلوب التفكير فالبشر بحاجة أن يتخلون عن الغباء و الجهل و يجب أن يتخلون البشر عن حكم متسلط دكتاتوري على البشر يمنع البشر ان تأخذ قراراتها و يمنع البشر عن أن تنجح قراراتها السليمة , و تفرض على البشر العبودية و حمل الظلم و الإجرام .

غيروا عالمكم فأنتم تستطيعون أن تفكرون بذكاء و التفكير بذكاء ليس صعب عندما نظهر الذكاء البشري .

بعثت كلماتي و جملي الذكية لتخاطب ذكاء الإنسان, و عبرت عن واقع حزين إجرامي غبي ظالم دكتاتوري يتسيطر على البشر و يحرم البشر من أبسط الحقوق و يجبر البشر على العيش بعذاب لا يطاق و لا يرحم .

البشر فاقدون حقوقهم البشر فاقدون السلام البشر فاقدون العدل , البشر فاقدون وطن متطور يؤمن لهم الراحة و الطمئنينة , البشر مجبرون على العيش بحياة ظالم يقودها الظلم و الغباء و الإجرام , خلقتم نفسيات بشر محطمة , خلقتم شخصيات مهزوزة , و لم تبنون الإنسان , و لم تثبتون ذكاء الإنسان , و لم تبنون عالم الإنسان , لكن تركتم الوحوش يأكلون لحم البشر بأسلحتهم البشعة , و مازلتم ترفضون التفكير لكن تسيطرون الظلم الإجباري على البشر , الى متى سترفضون كلماتي التي تخاطبكم بلهجة بسيطة ذكية لتعلم عقولكم التفكير بمنطق ذكي و توقفون الحروب مباشرة فلا حق لقردغون بحمل السلاح و لا حق للقرد بوتن بحمل السلاح و لا حق للقرد ترامب بحمل السلاح و لا حق للقرد بشار بحمل السلاح و لا حق للذكور الأغبياء الجيوش بحمل السلاح , تخلوا أيها القرود عن الأسلحة و أوقفوا جميع الحروب بعالم البشر , عالم البشر بحاجة للبناء و ليس حق للقرد أن يقتلون الحياة بأسلحة ليأكلون الأموات .

كوكوكو أيها الذكور الأغبياء الذين قتلوا البشر و هدموا البلاد و دمروا الأرض التي اصبحت مدمرة , عالم البشر يجب أن يبدأ الإصلاح و أنا أقودكم فأنا أملك القرارات السليمة التي ستدفع عالم البشر كله للبناء و التطور لذلك أأكد لكم أن القرار الحكيم هو اسقاط الأموال و البنوك و النظام المفترس الذي يأكل البشر و يهدم البلاد و يحطم السلام و يقتل العدل و يسرق حقوق البشر , و يجبر البشر على العيش في العذاب و الظلم و الإجرام و الكذب و العبودية , فقراراتكم ليست قرارات ملك عادل , لكن قراراتكم إفتراس البشرية و هدم البلاد و قتل الحياة لذلك أنا أعلنت أن نظام المفترس سقط , لا نريد وحوش يأكلون البشر بسياساتهم الغبية الإجرامية المفروضة بسلطة الغباء و الإجرام و الظلم , بل سوريا يجب أن تبدأون في بنائها , العراق يجب أن تبدأون ببنائه اذا البشر لا يلزمهم أسلحة فأتلفوا جميع الأسلحة و ابنوا وطن الإنسان العالمي الواحد , و لا تقتلون الحياة بسياسات تفترس البشرية و تقتل الحياة .

أوقفوا الحروب تخلوا عن جميع الأسلحة فأنا أقودكم و يجب أن تستجيبون فورا .

أنظر الى البلاد فأجدها مهدومة , أنظر لشخصيات البشر أجدها مهزوزة متعبة مهدومة , أنظر الى وجه البشر أجدها مليءة بالحزن و التعب , أنظر الى ملابسكم فأجدكم تلبسون الفقر , أنظر لقلوبكم أجدها مريضة , أنظر لعقولكم أجدها جاهلة غبية , فلماذا تركبون على أنفسكم العذاب المجبر و تحرمون البشرية من متعة الحياة براحة و سعادة , نشأتم بشر متعبون يعيشون جحيم قرارات غبية إجرامية متسلطة بظلمها الإجباري فاقدين جميع حقوقهم فاقدين التطور فاقدين متعة الحياة فاقدين السلام فاقدين العدل فاقدين الذكاء فاقدين الحرية لكنهم بشر معذبون يعيشون عذاب لا يطاق مرسوم على تعابير وجوه البشر و مرسوم على واقع عالم البشر المتأخر جدا المدمر في القرن 21 , هدمتم منذ قرون الحياة و مازلتم تهدمون الحياة و تعيشون عذاب لا يطالق و ترفضون أن تتعلمون الحقيقة , و ترفضون أن تأخذون قرارات سليمة تؤمن العدل و السلام , فما أبشع غبائكم يأ أصحاب الشهادات الجامعية في القرن 21 .

تعرف الذكر الغبي على أنثته فقال لقحبته هذا المرأة أنثتي سلمتك رقبتها و لا تقرصري فأنا إخترت طيزك يا قحبتي مكان لسجود قضيبي المقدس , و سلمت لك يا قحبتي عذاب أنثتي فلا تقصري فأنتي ماهرة ياقحبتي بالشر و الظلم و أنا سلمت لك مهنة تتقينين فعلها , و وقعت أنا بخبر كان .

لو قلت أنني لا أحبك من داخلي أكذب فأنا أعشقك لكنني أكره الصورة التي أراها بك , فجميع تعابيري تدل على حبي الكبير لمشاعري التي اختارت أن تحبك و تحضنك , لكن أنا أرفض أوباما قاتل السلام و الحب , أنا أرفض أوباما الغبي الديك الذي يصيح بدون فهم , أنا أرفض أوباما السفاح المجرم , فهذه الصفات أنا لا أحملها , أنا أريد أوباما الحقيقي الذي أراه في عيونك , أخرج أوباما الحقيقي و دعه يأخذ قرار نابع عن ذاته لا تقتل أوباما فأنت قتلت السلام و الحب لأنك قتلت أوباما , أنا أريد أن أحي أوباما الحقيقي فيجب أن تلبس شخصيتك الحقيقية الطيبة , لا تدع شهوة تجعل منك مجرم لا تجعل كرسي السلطة الظالم يجعلك سفاح مجرم , لا تأخذ قرار أنت لست راضي عنه في داخلك , بل القرار أنت تصنعه و أنت تقرره و أنت تتحكم به , لا تدع الخوف يسيطر عليك و يجعلك تأخذ قرارات غير منطقية و ليست في مكانها , لو لم تكن صاحب قرار حكيم قوي فلا تجلس على كرسي الظلم فأنت ستكون عبد لقرارات ظالمة لا تختارها لكن تجبر عليها لكنها تشوه صورتك .

القرارات السيئة تهدم و تؤلم و تعذب , اختيار القرارات المنطقية ركن اساسي للقائد ليحمي القائد و يبني سلام و عدل , لكن أمريكيا لا تعرف اختيار القرارات السليمة فمصلحت أمريكا قتلت الإنسان و السلام و الحب و العدل , عندما تجلس على كرسي السلطة الإجرامي ستتبع مجبر سياسة أميركا و ستنسى أنك إنسان و ستقتل و ستجرم مثل ما فعلت , فلم يكن أوباما الحقيقي يقود امريكيا , لكن كانت سلطة أمريكا الظالمة سلطة على أوباما الضعيف الذي اعلن اجرامه لاجل شهوة الجلوس على عرش الظلم و الخيانة و الشر لتقتل من تشاء سلطة امريكيا الظالمة بإسم أوباما , كنت بنسبة للسلطة الامريكيا عبارة عن عبد للظلم يقتل و يسرق و يعذب البشر و لم تفصر انت بالإجرام و الظلم لانك لم تكن اوباما لكن كنت عبد لظلم سلطة امريكيا التي لعبة بك لتنفذ الإجرام و الظلم علنا بإسمك .

مازلتم في عصر العبودية تحتفظون , أسود من أصل أفريقي هو عبد لأميركا فهو يخدم أمريكا و يقتل البشر الذين لا يعرفهم و يحطم حياة البشر , و يحطم البلاد بإسم أمريكيا و دستور امريكيا الظالم , أنت بصراحة عبد لأمريكا تخدم أمريكا و لست قائد فأنت قتلت البشر لأجل سلطة الشر و الظلم التي تتسيطر عليك أمريكيا .

عبد يجلس على عرش الظلم فالمصيبة كبيرة أمامي أنت لست حر و لم تكن تقود قراراتك لكن كنت أول أسود عبد يخدم سلطة امريكا الظالمة .

يجب أن تسقطون سياساتكم الظالمة و تحررون البشر لان الديوك الذين يجلسون على كرسي الظلم و الإجرام مازالوا في مرتبة العبيد لا يعرفون أن يأخذون قراراتهم السليمة بل يقتلون الحياة لأجل عرش الظلم يكبر , و تموت الإنسانية و يموت ذكاء البشر .

في القرون السابقة الأمريكان كانوا يستخدمون السود الأفرقيين عبيد لهم و يستخدموهم في الحروب ليقتلون معهم , الأن يضعون عبد أسود على كرسي الظلم ليمارس الإجرام و القتل , لم يختلف مازلتم تقبلون العبودية و مازلتم عبيد مهما كنت على كرسي عرش امريكا فكنت عبد اسود لأمريكيا استخدمتك امريكيا في الاجرام والقتل و الفساد . اسم المنصب لم يزيح عنك لقب عبد , بل أنت أثبت أنك كنت عبد تطيع الشر و تنفذه مباشرة .

أنت دخلت على البيت الأبيض تملك قرارات لم تنفذها فلم تقفل السجن و لم تنجح سلام , لكن كنت عبد لينفذ إجرام أمريكا لتكتب عنوان لك أنك عبد مجرم يقتل البشر بأمر ليس أمره , لكنه عبد لا يختار قراراته لكنه يجبر أن ينفذ قرارات امريكا المسيطرة عليه .

ماذا ينفع عبيد يجلسون على عرش الظلم و يقتلون البشر بإسم سلطة تحكمهم دكتاتورية ظالمة إجبارية ظالمة ؟

تحرروا من العبودية و تعلموا أن تأخذوا قراراتكم التي ستنقذكم , و لا تقبلون تنفيذ قرارات ظالمة أنتم في داخلكم لستم راضون عنها , كونوا أحرار , نعيش في القرن 21 و السود و البشر يحملون العبودية و الظلم و الشر , عقولكم لم تتطور لكنكم عبيد للشر و الظلم و الغباء .

أوباما يتصل في سويسرا

ألو …

مرحبا …

أنا الرئيس أوباما … كوكوكو

من غير ليه , حطموا حياة لبنى بركات … كوكوكو

من غير ليه إمنعوا لبنى بركات من أطفالها و امنعوهها من جميع الحقوق … كوكوكو

سويسرا تجيب

أمرك

الطبيب في سويسرا لبنى أنتي مريضة من غير ليه .

حتى لو لم تكوني مريضا يا لبنى أنتي مريضا هكذا .

القاضي حكمت المحكمة على لبنى بالمرض و حكمت المحكمة على لبنى أن لا ترى أطفالها .

كل ده ليه ؟؟؟؟

أوباما أنا رئيس أمريكيا أقتل من أشاء و أحطم حياة من أشاء و من غير ليه .

الذي جعلني أكتب هذا هو جملة الطبيب لي نفس جملة أوباما فقال الطبيب لي حتى لو كنت على خطأ هكذا .

الطبيب كان مخطء و أجرم بحقي لأن أوباما أراد و من غير ليه أمر من الديك أوباما فهو لا يبحث عن فهم لكنه يصيح بدون فهم فهو ديك على عرش امريكا جمله كوكوكو انا رئيس اقتل من أشاء و ألعن أبو من أشاء و أحطم حياة من أشاء فأنا أعفر أين أكون و كوكوكو مازالت جملي التي أرفض فهمها لكنني أصيحها .

إجرام أوباما بحقي لم يكن سهل , فأنا فقدت نسبة كبيرة من سمعي و فقدت أسناني و كل المصايب بسبب ديك يعفر و ينقر و يصيح جمله التي لا منطق بهم .

لكن لماذا سويسرا تخضع لإجرام أوباما و تجرم بحقي بدون رحمة ؟

هل أوباما دفع لسويسرا مال لإيذائي ؟

من خبرتي بأميركا أمريكا لا تخسر المال في سفقة غير مربحة ؟

ماذا ربح الذكر الديك من نقري و تحطيم أسرتي و تحطيم قلب أم و هو قتل السلام بأفعاله الشنيعة و قتل إمرأة أحبته بصدق فالديك يكره من يحبه لانه لا يحب نفسه و من يحبه سينقره و سيعفر عليه ؟

ماذا لم يجرم أوباما به الذكر الذي حمل وسام السلام ليقتل السلام و الحب و يحرم أطفال من حنان أمهم .

يبقى أوباما ديك مغرور بغبائه و إجرامه فهو عبر عن حقيقته و عبر أنه قتل الحب و السلام .

تباهى كثيرا أوباما بغبائه و إجرامه أمامي فكنت أسأل ما بال الذكر يظهر غبائه و يتمسك به ؟

حاولت أن أفهم أوباما أنه يتعدى الحدود في إظهار غبائه و إجرامه , لكن أوباما كان يسكره كرسي السلطة الإجرامي و السكران لا يجيد القرأة و لا يفهم لكنه يفرغ شهواته , فكانت شهوة أوباما أن يجرم بحرية و بغباء فوسكي عرش أمريكا أسكر عقله و لغى ذكائه و هم بإفراز شهواته

أنا أحب أوباما الحقيقي لكن أنا لا أحب الذكر الغبي الإجرامي الذي جلس على كرسي السلطة الإجرامي ليتباهى علنا بإجرامه و غبائه , أوباما الحقيقي الذي خلعته كان جميل يدخل القلب بسرعة , أما الذكر الغبي الذي لبسته و لوثك بالغباء و الإجرام و الغرور الغبي فهو بشعك كثيرا , هل عجزت أن ترفض أن تقتل البشر فلماذا توقحنت بقتل البشر ؟

لماذا تباهية بالإجرام و أنت دخلت البيت الأبيض لهدف السلام ؟

لماذا وافقت بحمل السلاح و رسالتك كانت سلام ؟

لماذا قتلت السلام و أنت حملت وسام السلام ؟

هل السلام وسام ؟

هل السلام كرسي سلطة إجرامي يجبرك على حمل السلاح ؟

ما معنى السلام ؟

و لماذا تتاجرون بالسلام ؟

لماذا تربحون أوسمة للسلام و تقتلون السلام بسياسة إجرامية و كرسي سلطة إجرامي ؟

كيف لحماملون السلام أن يحملون سلاح و يقتلون بشر لا يعرفوهم ؟

أنت عندك عقدة كره البشر , و لعبت أنك حامل سلام و قتلت البشر و قتلت السلام .

ايها الديك الغبي المغرور : أنظر لحقيقة قصتك الحزينة و تعلم أنك كنت عاجز عن رفض قتل البشر الأبرياء و تباهيت بقتل البشر فأنت فعلا كوكوكو لا تنفع فإعترف أنك ديك غبي لا يعرف أن يختار طريقه , لكن إختار إعلان شره بوضوح

المصيبة اسمها ذكور سليمان يصنع من نفسه إله و يدمر عالم البشر بكوكوكو التي أغلقت عقول البشر و صنعنت من الذكور ديوك و قتلوا الديوك الحياة بأمر سليمان الديك الغبي الذي جلس على العرش ليعبدوه الديوك , المصيبة اسمها ديك ذكر يسموه أوباما لبس ثوب السلام ليجلس على عرش الظلم ليقتل السلام و الحب , اسم المصية ديوك أغبياء يحملون سلطة كوكوكو التي تنقر و تعفر و تدمر.

أنا أوباما أقتل من أشاء و أحطم حياة من أشاء و أبعد الأطفال عن أمهم فأنا الديك أوباما أعفر أين أكون و أصرخ كوكوكو أنا أوباما رئيس أمريكا أقتل من أشاء و أحطم حياة من أشاء كوكوكو هل تفهمون لماذا أنا أوباما لا أفهم جملي كوكوكو لأنني ديك و بغبائكم تسموني رئيس كوكوكو .

صاح الديك أوباما جمله الغبية التي لا يفهمها كوكوكو و هو ينفخ نفسه كالطاوؤس سأصبح رئيس مرة أخرة لأمريكيا لكن نسى الديك أوباما أنه لم يفعل شيء لأميركا خلال ثمانية سنوات , لكنه أطعم بناته من مال مغموس بدم الأبرياء الليبيين و أطعم الأموال المغموسة بالظلم لبناته ليقول أوباما أنا رئيس أطعم بناتي أموال مغموسة بدم البشر الأبرياء الذين قتلتهم سياستي الظالمة و سأستمر بقتل الحياة و أجبر البشر على الظلم بسلطة الظلم ليستمروا بناتي يأكلون البشر الأموات .

لا تقل يا ديك يا مغرور أنك تحب بناتك فلو تحب بناتك لم تطعم بناتك أموال مغموسة بدم القتلة .

أنت نسيت يا أوباما أصلك و طبيعتك , هل نسيت في بدابة الشباب عندما كنت في أفريقيا كيف كنت طبيعي ؟ هل نسيت الصورة في أفريقيا و أنت تحمل على ظهرك شوال ؟ لم تكن في أفريقيا مغرور لكنك كنت أوباما , و عندما جلست على كرسي السلطة الظالم لبست ثوب الغرور بغباء , و أكلت أموال مغمروسة بدم القتلة الأبرياء , و قدت سيارتك بأموال الفقراء و سكنت بيتك بأموال قتل الحياة , فنسيت أوباما الحقيقي الذي تخليت عنه و لبست شخصية الذكر الغبي المغرور , و اجلست بجانبك امرأة غبية حمقاء لتدفع غرورك و غبائك للإزدياد في حجمه .

يا ليتك كنت مع ذكية علمتك الذكاء لكن إخترت امرأة غبية أخرجت منك الغباء و صنعت في داخلك الغرور الغبي .

هل بدلة الرئيس يا أوباما أعطتك حق أن تقتل الأبرياء الذين قتلتهم لأنك تلبس بدلة الإجرام ؟

لماذا يا أوباما تكره البشر , فلو لم تكن في داخلك عقدة كره البشر لم تقتل البشر ببدلة رئيس السفاحين و لم تسكن بيت الأشباح ؟

أنت كنت يا أوباما استاذ فلماذا تتحول من أستاذ لسفاح ببدلة الرئيس ؟

هل تتذكر يا أوباما عندما جلست في بيت الأشباح و وضعت صورة حذائك بوجه الكميرة ليلتقطون المغفلين صورة لك تقول أنا الذكر المغرور الغبي أوباما أجلس في بيت الأشباح و حذائي في وجه البشر لأقتل الإنسان و أدوس على الحق و العدل و أتكبر على الإنسان فأنا كوكوكو الذكر الغبي الذي إختار كرسي ليس كرسي لي و تصورت و قدميا في وجه جميع البشر لأثبت غبائي ؟

قرأت مقال أن أوباما فتح جمعية بستين مليون دولار للتغير ؟ فماذا غير أوباما بستين مليون دولار في العالم .

هل العالم بحاجة فقط الى ستين مليون دولار للتغير فعلى من يكذب أوباما ؟

العالم بحاجة الى اسقاط الأموال و البنوك من أجل أن يبدع بالإصلاح و ننقذ الحياة , لكن مستحيل سفاح سينقذ الحياة بستين مليون دولار يكفي غباء يا أوباما .

فكروا أن أوباما لم يكن معه ستين ألف دولار و هو في شبابه لكنه جلس ديك على كرسي السلطة الإجرامي و سرق الأموال البشر ليتباهى أنه فاتح جمعية بستين مليون دولار من اموال الفقراء الذين سرقهم و القانون الظالم بجيبه .

ذلك الغبي لا يفكر لكنه مازال ديك يصيح كوكوكو .

كيف سيغير أوباما و هو قاتل البشر ببدلة السفاح بموافقة قانون إجرامي في جيبه ؟

كوكوكو أوباما ينطقها لكن لا يفهمها .

لم يستطع أوباما إغلاق سجن أبو غريب فأوباما لم يجلس على كرسي الظلم ليقفل سجن أبو غريب فعجز أوباما عن الإصلاح , لكن في عهد أوباما إعدموا الكثير من المواطنين الأمريكان في السجون , فالقانون يعدم البشر من يجرمون , فالقانون رخص الإجرام للسفاحين ببدلة الرؤساء الذين يقتلون الحياة لأنه رئيس يقود الإجرام و يقول الرئيس أنا مسموح لي أن أقتل من أشاء لكن أحذر اذا قتلت يا مواطن سأعدمك سأقتلك لأن القانون يسمح للرئيس و الجيوش بالإجرام بالقتل بأبشع الطرق بدون حساب .

يقول اوباما أنا الرئيس الذي يبح القتل بإسم كرسي السلطة الإجرامي الظالم و سأقتل من يجرمون بإجرامي و هم غير جالسون على كرسي السلطة الإجرامي الظالم .

قطعوا الفيديو من نصفه و لم يقطوا أجرامهم و سلطتهم الإجرامية الغبية الظالمة المتسلطة بالإجرام و الظلم و مازالوا أغبياء .

هذا الفيديو يقول به أوباما كوكوكو أنا الرئيس أنا السفاح و القانون الذي بجيبي يسمح لي أقتل من أريد فأنا الرئيس الذي يقتل الحياة بموافقة قانون ظالم بجيبي .

الرئيس ليس رئيس لهدف قتل من يريد ليطعم اطفاله اموال بدم المقتولين الأبرياء لكن أنتم تضعون ديك يفرض تعابيره الغبية بسلطة كوكوكو و يحمل اسلحة لقتل الحياة و البشر .

لا يحق لملك أو رئيس بقتل البشر أو قتل الحياة , لكن الرئيس أو الملك هو الخادم الحقيقي للبشر الذي يوفر للبشر السلام و العدل و الأمان و الطمئنينة للبشر , أنتم تضعون مجرمين ليقتلون الحياة و يتمتعون بأموال البشر الذين قتلوهم بأبشع الجرائم و تخطأون في تعبيركم و بلهجتكم الغبية تسموهم رؤساء أو ملوك و هم فعلا أغبياء مجرمين سفاحين .

هل تتعلم يا أوباما أنني لم أكن حمقاء عندما عبرت أنني أحبك , فأنا درست عيوبك و علمتك بوضوح و صراحة لألبسك شخصيتك الحقيقة أوباما الذي تخليت عنه .

أما المرأة التي بجانبك لم تحبك و أحبت الغباء و الإجرام و قللت من قيمة نفسها بنقص كبير في شخصيتها .

عندي سؤال الى أوباما

اسرائيل من أقوى الحلفاء لأمريكيا نفترض أن اسرائيل ستقضي على كينيا بأسلحتها الشرسة هل ستسمح لإسرائيل و أميركا بهدم كينيا البلد الذي يعيشون به إخوتك و بنات عمك و أقربائك و ستنسى الأيام الجميلة التي تمتعت بها مع شعب طيب في كينيا لأجل اسرئيل حليف لأمريكا و أمريكا تأكل الشعوب ؟

أنتم تخدمون الشر و الظلم فأنتم مازلتم عبيد للظلم و الشر و الإجرام و كوكوكو التي ترددوها مازلت في مستوى الغباء .

لا تلعب يا أوبامتي دور الديك الذي يصيح بدون فهم و لا تنفش ريش الطاؤوس لكن كن أنت كن واقعي أمام الحقيقة أنك يا أوبامتي لا تصلح للقيادة و يجب أن تقبل الحقيقة أن السلطة المفترسة أنا أسقطتها مع أموالها و البنوك و عليكم أن تستجيبون بنزع السلاح و إتلاف الأسلحة و الحروب مفروض أن تغلق فورا .

ذكر غبي دخل البيت الأشباح برسالة سلام و قتل السلام و أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل بقتل البشر و السلام تخلف يجب أن ينتهي .

من يجلس على كرسي السلطة الظالم و لا يكون صاحب شخصية قوية فلا ينفع أن يقود شعب .

من يجلس على كرسي السلطة الإجرامي و يعطي أعذار لإسرائيل بالإجرام فإنه ضعيف الشخصية و منافق و لا يصلح للقيادة .

أنت فعلا يا أوباما لا تصلح للقيادة فشخصتك ضعيفة لأنك ستتبع اجرام أمريكا و اسرائيل و ستعلن ضعفك و نفاقك علنا أمام الشعب و ستجبر على الكذب و النفاق .

أنت يا أوباما لا تستطيع أن تقول للذين يتحكمون بك لا فكيف تقود و كلمة لا لا تتقن ممارستها بشكل صحيح .

القحبة الفاسقة التي بجانبك هي غبية لا تعلمك يا أوباما لأن شخصيتها ناقصة , أما أنا أبقى معلمة لك .

انت أذيت لأنك رئيس فكيف رئيس يؤذي البشر لأجل كرسي سلطة أنت حقا لا تنفع أن تقود نفسك لذلك ميشيل متسيطرة عليك و ناس كثيرون متسيطرون عليك و أنت تخافهم و لا تخاف أن تظلم الحق .

صفاتك أوباما الكوكوكو اذا تحدث كذب و اذا وعد أخلف و اذا شعر بالضعف و الخوف نافق فكيف لشخص يحمل هذه الصفات و يجلس على كرسي الظلم فأنت ستظلم و ستثبت ضعف شخصيتك و ستجرم و ستمارس مهنة العبودية و ستثبت أنك عبد لسلطة ظالمة إجرامية أقوى منه و ستمارس الإجرام فهدفك كرسي إجرامي قادك للإجرام , و لم تكن قائد أبدا .

أنا أعلمك يا أوباما فأنت ما زلت ترفض الحق لتنصر الشر و الظلم و لم تتعلم .

رسالتي إليك يا أوباما مهمة لك و للعالم فأنا أعلمك أنت و جميع البشر و أعلم أمريكيا و أعلم البشر الحقيقة أن ديوك دمروا العالم لأنهم أصحاب شخصيات ضعيفة و لسان كاذب كانوا عبيد للظلم و الشر علنا , لأسقط النظام الإجرامي المفترس الذي يختار شخصيات مهزوزة ليقودون الظلم و الشر . ففكروا .

أيتها سويسرا الإجرامية الطماعة الغبية الظالمة الدكتاتورية ال لا إنسانية كيف أقنعك أوباما و ميشيل بغبائهم و ظلمهم وشرهم و أمروكم أن تعذبوني بشر لا يطاق و ظلم يوجع فكيف اشترى أوباما الغبي الظالم و ميشيل الشريرة الحمقاء سويسرا فأطبائكم و قضائكم و المسؤليين الإجتماعين و دولة سويسرا أذوني كثيرا , فمشيل و أوباما فرضوا عيا شر لا يطاق كنتم أنتم تمارسوه بغباء و ظلم و إجرام ؟

أيها الأحمق الغبي المغرور بالغباء و الظلم الديك أوباما لماذا لم تعلمني و لماذا إخترت بغبائك و ظلمك و إجرامك أن تأذيني ؟

هل لأنك ديك مغرور بغبائه و ظلمه و إجرامه تفرض عليا العذاب بالتعفير عليا شرك وظلمك ؟

لماذا كنت أحمق أيها الذكر الديك الغبي الأحمق و لماذا هدمت عائلتي و أبعدت عني أطفالي في وقت تصورة به متمسك بيد أطفالك فلماذا أيها الذكر الأحمق الغبي الديك اوباما أنت أناني ظالم متخلف ؟

لماذا لم تدعمني و أنت كنت تعلم أنني أنثتك و كنت تعلم أيها الغبي الديك المغرور بظلمه و شره و غبائه أنني المهدي فأنتم كنت سبب أن أعلم أنني المهدي عندما وضعتم لي لافتة مكتوب عليها المهدي على الفيس بوك و هذه اللافتة لم تخرج صدفة لي ؟

لماذا تخبرني أنني المهدي و تدخلني مستشفى نفسي علما من تحليلي لشخصيتك أيها الذكر المغرور الغبي الديك أوباما تعلمت أن شخصيتك مهزوزة و تملك إنفصال شخصية فأنت بنظري مريض نفسي .

تمردت بإجرامك معي و لم تكتفي و تمردت بإعلان غبائك و ظلمك و شرك و لم تكتفي و حاولت تدمير عقلي برغم أن عقلك مريضة فعجبا من ديك غبي أناني ظالم يتلذذ بالشر ليقود الشر و الغباء و الظلم و الإجرام علنا في عالم البشر .

أعلنت أنك تعشق قحبتك في وقت تعلمت انني نصفك الأخر و قحبتك أعلنت صورة على النت بتقبيل امرأة علنا في الشارع على الشفتين فلماذا كنت تتمرد بغبائك عليا و أنا أراك و أقرأك ؟

كم مرة أيها المتخلف بعث لي صور بالتهديد و القتل على النت فأنت حكمت العالم للظلمك و الإجرام بسلطة غبية ظالمة ؟

ضع بعقلك يا أوباما أنني أضع حروفي التي تعبر عن كلماتها إليك لتتعلم أن تدرس نفسك من جديد , و تواجه حقيقة نفسك المريضة لتشفي نفسك بمعرفة مركز عيوبك , لا يوجد إنسان كامل و إنت تخاف أن ترى نفسك فأنا أواجهك بالحقيقة , أعلمك من أجل أن تدرس نفسك و تصلح نفسك فأنت بحاجة أن تلتقي مع نفسك التي تخليت عنها فأنت تخليت عن شخصية أوباما الحقيقي لتلبس شخصية لا تناسبك تتسيطر عليك و تجعلك ديك يفتخر بغبائه و ظمه و شره و قسوة قلبه .

واجه نفسك و تخلص من عيوب تطفلت على شخصيتك و تخلص من امرأة حمقاء تسيطرت عليك بغبائها و إجرامها و صنعت منك ذكر ديك مغرور ظالم غبي إجرامي و افتخرت الحمقاء بالشر و الظلم و الغباء.

لا تغشون أنفسكم بشخصيات لا تناسبكم كونوا أنتم بشخصياتكم الحقيقية , لا تخافوا من قول الحقيقة فالحقيقة تقال لهدف أن نتعلم أين العيوب و نصلحها , البشر بحاجة أن يلبسون شخصاتهم الحقيقية و لا يخافون من مواجهة البشر بشخصياتهم الحقيقية , أصلحوا أنفسكم فيجب أن يلبسون البشر شخصياتهم الحقيقية , فالبشر تلبس شخصيات لا تناسبهم تجعلهم مهزوزون في داخلهم يعيشون التناقضات في أنفسهم و النفس لن ترضى عنهم لذلك يشعرون أنهم لا يحبون أنفسهم من الداخل و غير راضون عن أنفسهم .

المصيبة سويسرا حاولت تدمير عقلي بأطباء مجانين يريدون المجانين الأطباء تدمير عقل خبير في علم النفس فعجبا لإجرامهم المجانين الأطباء النفسانين في سويسرا .

أنا لا أضع إنسان في جيبي و لا أمتلك إنسان لكنني أعلمكم التفكير فعالمنا بحاجة الى إصلاح و ترتيب و سلام و عدل و هذا العالم سيبنيه الإنسان الذكي الذي يحمل شخصيته الحقيقية و يبدع في إظهار ذاته و ذكائه و شخصيته السليمة .

الإعلان الأمريكي زيف شخصية أوباما بالإعلان الكاذب المزيف حتى كبر المرض في نفس أوباما أكثر , من هنا نتعلم و هنا نبدأ التغير أصلحوا أنفسكم و شخصياتكم و إلبسوا شخصياتكم الحقيقية التي يجب أن تظهروها , لا تلونون شخصيات البشر المشهورين بالكذب و الغش في إعلاناتكم لكن عبروا عن الحقيقة ليروها البشر جدا و لا يتمرد المريضون بنفش ريش الطاؤوس بغرورهم فهم أيضا أحبوا كذبكم و غشوا أنفسهم و صدقوا الكذب .

كلماتي تبني الإنسان فيجب أن نبني الإنسان الذي سيبني عالمه الجديد .

لم تكن كلماتي ظالمة لكن كلماتي تعلمكم و تبني الإنسان و شخصية الإنسان و عقل الإنسان .

فكرا أوقفوا فورا الحروب فهذا هو العدل و السلام و الحق , لا تجبرون البشر أن يعيشون بشخصيات مكسورة لأن سلطة الظلم تتحكم بعقول الأغبياء الذين يقودون الغباء و الجهل بسلطة إجبارية ظالمة إجرامية .

أنا أريد أن تنفذ قراراتي و أنتم مازلتم تتجاهلون أنني أقود العالم كله الى نظام عالمي جديد عادل , اسقط نظامكم و أتلفوا الأسلحة و تخلوا عن الأموال و البنوك و أنهوا جميع الديانات و اكسروا السجون و باركوا السلام و العدل و حماية حقوق الإنسان و طوروا عالمكم الواحد لتتمتعون بنعمة الحياة في عالم جميل متطور يهدي لجميع البشر جميع الإحتياجات , أجل جنتكم هي الأرض عيشوا مجانا على جنتكم الأرض أغنياء و تمتعوا من مذاق الحرية و العدل و السلام و الحب .

أيها الفتيات الغبيات اللواتي فقدوا أنوثتهم فقط لأنهم يغيرون من الذكور فحملوا غباء الذكور من أجل قتل الذكور : لم تخلق الأنثى لتقتل الحياة لكن خلقت الأنثى لتنجب الأطفال لتحيى الحياة . أنتم قتلتم الأنثى التي تحملوها لأجل أن تلعبون دور ذكور أغبياء لأنكم تغارون من الذكور لأن الذكر امتلك الحقوق في وقت كنتم أنتم محرومين من الحقوق و لبستم بدلة ذكور أغبياء و قتلتم الحياة , أوقفوا تخلفكم و إجرامكم , و لا تتفاخرون بالغباء و الإجرام , أحبوا ذكر لكن عيشوا بأنوثتكم فالأنثى خلقت لتحب و تعشق و تمارس الجنس و تنجب الأطفال و تربي الأطفال , فلا تتوهون أيها الإناث عن طريقكم و لا تنسون أنكم أنثى بجسد أنثى . أوقفوا الحروب

يوجد في الفيديو فتاة قالت أنا اخترت الحرب على الزواج , فهي اختارت قتل الحياة و لم تختار إحياء الحياة و التمتع بالحب و انجاب الأطفال , فلم تتمتع بنعمة الحب و العشق لذكر لكنها فضلت أن تقتل ذكر لا تعرفة و فضلت قتل الحياة .

الأنثى بالسلاح يعني الأنثى تقول أنا لا أريد طفل لكنني أريد قتل الحياة فلماذا أيتها الأنثى الغبية تتبعين تخلف الذكور الأغبياء و تقتلين الحياة و تحرمون الحياة من الأطفال ؟

أيتها الفتيات الغبيات أوقفوا الحروب و أنجبوا الأطفال و إعتنوا بالحب و السلام .

هذا هو الإنسان يولد و يدخل الحياة و نحتفل بعيد ميلاده و يكبر سنة بعد سنة ليتعلم و يذوق طعم الحياة و يبني الحياة بموهبة يمتلكها و عقل ذكي و إنسانيته .

أحيوا الحياة بذكاء الإنسان و اهدوا الحياة بدون مال و بدون بنوك للبشر , ابنوا البلاد و طوروا البلاد و أفتخروا بحياة بطعم السعادة و السلام و العدل و تمتعوا بالتطور الذي تخلقوه لإسعاد البشرية .

هيا نبدأ التغير الحقيقي و أسقطوا الأموال و البنوك و أوقفوا الحروب و أتلفوا جميع الأسلحة في العالم كله .

لم يقدم بشار الغبي الإجرامي كعكة العيد لأطفال سورية لكن بشار المجرم قدم المصيبة العظمة لأطفال سورية إحتفال بمولدهم الجديد بشار قتل طفولتهم , و قتل الأطفال بأبشع الأسلحة و قتل الأمهات و دمر بشار سورية و دمر مستقبل الأطفال الذين أهدى الغبي بشار الإجرامي لهم كعكة متفجرة فهي تتفجر و تقتل الأطفال و تدمر سورية و هدم الأحمق بشار مستقبل أطفال سورية .

فأنتم لا تقدمون أذكياء يقودون البشرية للعدل و السلام و يقدمون كعكة لذيذة للأطفال إحتفالا بعيد حياة الأطفال على الأرض ,

لكنكم تقتلون الأطفال بهدم بلد كاملة لأنكم تقدمون أغبياء على كرسي الإجرام ليقتلون الأطفال و لا يحتفلون بعيد الأطفال .

عدة أطفال يتذوقون الليمون , فنتعلم أننا نتذوق نفس الشيء بنفس المذاق , هذه الحياة تعلمنا معنى مذاق حلو و مالح و حامض و مر , و نشعر نحن البشر بنفس الإحساس .

أوقفوا الحروب فالبشر تذوقوا عذابها , و تعلموا أن مذاق الحرب شر و ظلم و عذاب لا يطاق فتخلوا عن الأسلحة و إختاروا لحياتكم مذاق السلام و العدل لتتمتعون بنكته الطيبة .

انه مذاق يشعرنا بالطعم , و البشر يتذوقون العذاب بأصناف مختلفة في حياتهم .

فكرو

أيها الديوك لا وقت للنقر و الخصام , بلادكم بحاجة للسلام , و عقولكم لا تنفع أن تنجح سلام , بلادكم ليس بحاجة لشجاركم و تخاصمكم , بل بلادكم بحاجة أن يكونوا بلد واحد , لا نريد ديوك تتصارع , لكن نريد عقل ذكي يؤمن للبشر حقوقهم و السلام و العدل , فابتعدوا أيها الديوك من كرسي السلطة الإجرامي فهو علمكم الصراع , و اتبعوني لننصلح عالم دمروا الديوك بصراعاتهم .

المصيبة العظمة هي أسلوب تفكير البشر الذي لم يتطور .

لا ينفع اعطاء شهادات غبية جامعية لذكور أغبياء جاهلين لم يتثقفون لكن هدموا بلادهم , أنتم تفتخرون بالغباء و الجهل علنا و تجهلون أنكم تتكلمون بلهجة الحمقي بإسم شهادات جامعية طورت غبائكم و جهلكم .

عالم متأخر جدا بعقول غبية جاهلة متأخرة جدا تتباهى بالإجرام و الغباء و الظلم .

واقع يجعل البشر تستجيب لرسالتي الذكية لننقذ عالمنا عندما نقرر أن ذكاء الإنسان يبني العالم و الإنسان لكن غباء الإنسان يهدم و يدمر و يظلم العالم و البشر و الأرض و المحيطات و الأنهار و البحار … الخ .

بشار لا يدافع عن بلد و السوريين لا يدافعون عن بلدهم و روسيا لا تدافع عن سوريا و تركيا لا تدافع عن سورية و ايران لا تدافع عن سورية و جميع العصابات الإجرامية لا يدافعون عن سورية فهم جميعا وحوش يدمرون بلدهم سوريا و يدمرون سوريا و يقتلون البشر و الأطفال و حطموا البشر و نفسيات البشر و قتلوا ذكاء البشر .

المصيبة العظمة أن العقول التي تتباهى بالإجرام و الغباء أجبر البشر أن يحملون الغباء و الجهل , فعقول البشر خزنة خرافات و اكاذيب و البشر يصدقون خرفات و أكاذيب تعلموهم من مجتمع غبي دكتاتوري يفرض الجهل و الغباء في المدارس و الجامعات , هنا العبارات تتحدث أنكم يجب أن تتبعون عقلي الذي يقودكم أن تظهرون ذكائكم و تتلفون جميع الأسلحة و لا تراجع بالقرارات السليمة التي ستؤمن السلام و العدل و التطور لجميع البشر .

الدرس الأول أعلمه للبشرية و يجب أن تتعلمون أن تثبتون ذكاء القرن 21 و تطيعون السلام و العدل فهم أدق الخيارات و أصح القرارات و تنازلوا عن الأسلحة و أوقفوا الحروب , و أتلفوا الأسلحة و أغلقوا جميع مصانع الأسلحة , زمن الوحوش إنتهى و موعد السلام و الحب يجب أن نعيشهم الأن , استجيبوا .

أقول بوضوح يا تجار البشر و الأسلحة أنتم أغبياء مجرمين ظالمين أنهوا إجرامكم و أسقطوا الأموال و البنوك و أتلفوا جميع الأسلحة الكلام واضح ممنوع امتلاك السلاح و المال سقط فمن هنا يبدأ اساس التغير الحقيقي ,

و ابدأوا التغير فورا .

ما دام الشعب مدمن مال فلن يشفى الشعب من مرض ادمانه , فستبقى عقل الشعب سكرانة لا تفكر و لن ينهضون البشر لان البشر مدمنين أموال مغموسة بالشر و الإجرام و الظلم .

تريدون أن يشفون البشر من الإدمان أسقطوا الأموال و البنوك لكي يستيقظوا البشر و ننجح في التغير الحقيقي لأجل إنقاذ العالم و البشر و الأرض بعقول ذكية .

قتلوا الأغبياء الحياة لأجل أن يفرضون على أنفسهم عبادة المال , و لم يفكروا الأغبياء أن يحررون أنفسهم من عبادة المال لاجل أن يعيشون الحياة بسعادة و طمئنينة و سلام و حرية, هل ستستمرون بغباء عبادة الأموال و سجن حياة الإنسان و قتل الحياة لأجل الأموال المعبودة بغباء , ام ستتخلصون من الأموال القذرة لتربحون حرية حياة سعيدة ؟

اسقطوا الاموال فلن يكون بائع و مشتري و سمسار لكن سيكون انسان ذكي يحمل انسانيته بذكاء .

القرار الذي يجب أن تنفذوه فورا لإنقاذ البشرية هو إسقاط الأموال و البنوك فورا و إيقاف الحروب و إتلاف جميع الأسلحة و فلسفة الديوك الغير مفهومة الغبية سقطت .

لديكم مشاكل كبيرة في الإقتصاد العالمي و أنا حليت المشاكل بإسقاط الأموال و البنوك و اهداء الحياة مجانا لجميع البشر ففكروا سياساتكم الساقطة قد سقطوا و أنتم من سيسقطها بإسقاط الأموال و البنوك و النظام الإجرامي الظالم مع قوانينه الظالمة و دساتيره الإجرامية الدكتاتورية .

أسقطوا الأموال المغموسة بدم الأموات و الظلم و الشر , و إربحوا الحياة بنعمة الطمئنينة و الحب و السلام و العدل مجانا , فلم نخلق ليتاجرون الذكور الأغبياء بالحياة و لم نخلق ليقتلون الأغبياء الذكور البشر بالأسلحة لهدف الحصول على أموال مغموسة بالأموات و الظلم و الشر , لم نخلق لأن سفاحين يحملون سلطة الظلم بالسلاح و يقتلون البشر يربحون المال مغموس بالظلم و الشر و الإجرام و بقتل البشر و الحياة .

أمريكيا تحمل نفس السياسة الفاشلة الإجرامية .

تعودت امريكا بقتل شخصية الإنسان , و لم تكتفي فأمريكا طورت أساليب تعذيب النفس البشرية , و مارسوا الأمريكان بغباء تحطيم شخصية الطفل و الإنسان بقوانين تحطم النفس البشرية بأسلوب غبي دكتاتوري متخلف .

للأسف أنني أرى أمريكا لم تتطور , لكن مازالت أمريكا تتسيطر بالظلم لتعذب النفس البشرية , و مازال سلاح أمريكا يقتل البشر فلم تتغير سياسة أمريكا .

الأطفال تحطمون لهم شخصياتهم , أمريكا لا تعرف أن تبني شخصة البشر فهي تقتل شخصية الأطفال بأنظمة دكتاتورية ظالمة .

لا يوجد تطور في أسلوب تفكير البشر فأنتم تقودون التخلف و الجهل و تعذبون النفس البشرية بقوانين ظالمة إجرامية .

الطفل بحاجة أن يبني شخصيته , و ليس سلطة الغباء تتسيطر على الطفل لتهدم له شخصيته الحقيقية , أنتم تجهلون قرأة الإنسان و أسلوبكم مازال متخلف جاهل , تربحون أموال لتعذبون الأطفال و البشر بأنظمة دكتاتورية غبية متسلطة بإجرامها و متسلطة بظلمها .

نعيش في عصر العبودية يتسيط عليه حكم عبيد أغبياء فالكارثة عظيمة .

مصيبة الجهل و الغباء بسبب ديوك قولهم كوكوكو و فهم لا يفهمون

تبنون المساجد و الكنائيس و بيوت العبادة و المعابد و تدفعون أموال كثيرة على بناء المساجد و الكنائيس و بيوت العبادة و المعابد لتصلون للشياطين بعقول جاهلة غبية لينختمون الذكور بزبيبة الصلاة و من أجل أن يكون من أهل حميم , و تحرمون البشر المحرومين من بيوت ليناموا في المساجد و الكنائيس و بيوت العبادة و المعابد لكن تتركون البشر يأكلهم البرد و يعذبهم الشارع .

واسفاه على غباء لا يطاق حامل الشر و الظلم و الغباء .

تخليتم عن إنسانيتكم و ذكائكم لأن جمل الذكور الديوك الأغبياء كوكوكو التي لا يفهموها متسلطة على عقول البشر و تفرض الغباء و الجهل و قسوة القلوب و الإجرام .

بماذا تتباهون أيها الديوك الأغبياء و انظروا الى حقيقتكم أنكم ديوك أغبياء و جملكم الغبية كوكوكو قتلت ذكاء البشر و إنسانية البشر و طيبة الإنسان بغباء ؟

أغلقوا المساجد و الكنائيس و بيوت العبادة و المعابد و يجب أن نتخلص من سيطرة كوكوكو و سيطرة الغباء و تعترفون أنكم تكذبون بالدين و تنهون جميع الديانات , الكلام واضح أنهوا العبادة و الديانات و ثقفوا عقول البشر على معرفة الحقيقة , لا تغشون عقول البشر بأكاذيب تفرضوها على عقول البشر لتطفء نور الذكاء , و لا تعيشون البشر في جهل و غباء إجباري , يجب أن يتطور أسلوب تفكير البشر , فالثقافة و معرفة الحقيقة لهم دور مهم و أساسي في تغير أسلوب تفكير البشر و إنهاء التخلف و الجهل و الغباء .

لا تفرضون الغباء أيها الديوك الأغبياء على عالم البشر بأكاذيبكم الغبية الإجرامية فأكاذيبكم يدمرون عقول البشر و يفرضون الغباء على عقول البشر , , لكن تعلموا الحقيقة أيها الديوك الكذابين الذين لا يفهمون جملهم الغبية , و قول الحقيقة و أغلقوا مباشرة جميع المساجد و الكنائيس و بيوت العبادة و المعابد و أنهوا عبادة الذكر الغبي كوكوكو , الكلمات عبرت عن الحقيقة و الواقع فاستجيبوا .

عن جد العرب و المسلمين كلهم أغبياء بالدرجة الأولى

انا قرأت لكم كلمات سليمان و هو ابليس و هو ذي المعارج و هو النذير بقرآنه في سوة العلق , و وضحت لكم كم أنتم أغبياء بحملكم العبودية و عبادة الشيطان .

قال لكم الطاغوت ابليس اقرأ لكن أنتم يا أغبياء حفظتم و لم تفهموا الذي قرأتوه , ليس المهم قرأة الكلمة بدون فهم لكن الأهم أن نقرأ لهدف الفهم , أوقفوا عبادة الشيطان و أنهو جميع الديانات .

2018 جهل منتشر باسم مدارس و جامعات , تخلف حقيقي .

الذكور الديوك الدين يضرطون كلام يقولوه لا يفهموه و البشر يعجبهم رائحة ضراط ديوك الدين الملوث بالخرافات و الأكاذيب الدينية , أي جهل و تخلف ؟

عجبا

(( أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ـــــــــ الشيطان ينهاكم بطريقته عن الصلاة بأسلوبه الخبيث

عَبْدًا إِذَا صَلَّى )) عبد للشيطان بصلي للشيطان

(( أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى )) إنه يكذب و قام بالصلاة

(( كَلاَّ لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ــــــ اذا المصلي لا يقف الصلاة سوف نختم على جبينه زبيبة الصلاة”

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ )) جبينه التي تسجد للشيطان كاذبة خاطئة

(( فَلْيَدْعُ نَادِيَه ـــــــــــ خلي المصلين يدعو أهلَ مَجلِسِه من قَومِه وعَشِيَرتِه

سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ )) الشيطان يقول للمصلين سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ

ما أجمل الشمس المشرقة وما أجمل منظر الشمس على جدران العمارات فمنظر الشمس الساطع على جدران العمارات يعطينا التمتع بجمال للنظر , الإختلاف واضح عندما يكون الجو مشمس يدخل القلوب الفرح و السعادة و يدفع الإنسان للتحرر أكثر من جو معتم تنظر له سواد حولك و الجو لا يدفعك للسعادة لكنه يسجنك .

هكذا عالمنا الأن العالم معتم و البشر حولهم سواد و نفوس البشر مسجونه , فدعوا الشمس تتمتع في إشراقها و أصلحوا عالم البشر لتجدون جمال الحياة و متعة الحرية .

ما أجملك يا إنسان , أنظروا الى الأطفال يرسمون الحب و الفرح في القلوب و يرقصون تعبيرا عن الفرح و السرور , هؤالاء الأطفال هم أنتم أيها من تحملون السلاح , أجل كنتم أطفال بعمرهم ترقصون و تلعبون و من يراكم يحملكم و يحضنكم و يقبلكم فلماذا حملت الأسلحة و قتلتم برأة الأطفال و طفولة الأطفال و لماذا لم تحملون الأطفال و لم تحضنوهم و لم تقبلوهم و لماذا إخترتم قتل الحياة ؟

أعلم أنكم تعيشون في مجتمع جاهل غرس الجهل في عقولكم , لكن أنتم تسجنون أنفسكم في سجن الزواج الغير متكافئ , هذا خطأ النظام العالمي الذي أجبركم على السجن بقفص الزواج , المرأة ليست عبارة عن بجامة حمراء , لكن الأنثى عبارة عن عقل و شخصية و قائد , تحرروا من سجن الزواج و تعلموا أن تعيشون مستقرون بحياتكم تتمتعون بحريتكم و استقراركم , و الحب له لغته و له تعابيره و عندما تعيشون استقلالكم الحقيقي و تحبون ستقدرون معنى الحب بحرية لكن ليس سجن زواج و امتلاك انسان . الرب هو الذي يزوج و لكل إنسان نصف أخر , أم زواجكم أمام الرب ليس محسوب زواج , وزواجكم بنسبة للبشرسجن و امتلاك . أم الأولاد ليست سعيدة في حياتها و الأب ليس سعيد في حياته لكنهم مجبورين على سجن الزواج , فليس بزواجكم الحب بل زواجكم امتلاك و سجن .

يجب أن تتمتعون بحريتكم و استقلالكم و لا تسجنون أنفسكم في سجن الزواج الإجباري .

الإنسان لا يملكه إنسان , لكن الإنسان يحب الإنسان و هنا الفرق .

الإستقلالية و الحرية تعلمنا أن نقود حياتنا بحرية و نعتمد على أنفسنا و توفر للإنسان السعادة الحقيقة و حرية التصرف , و سيعيش الحب مادام الحب يداعب القلوب و المشاعر .

تحرروا من سيطرة البشر عليكم و استقلوا بحياتكم و عيشوا حب صادق تتحدث به قلوبكم و مشاعركم , و تعلموا أن تبنون الحياة بذكائكم .

أصدقائي الحياة علمتني القرأة , أنا أقرأ , أنا أقرأ الإنسان , و أقرأ عالم الإنسان من جهات مختلفة و زواية مختلفة , و أقرأ الحياة و أقرأ حروف أبجدية ترسم كلماتها باللغة العربية و الفرنسية , أنا أقرأ و أجيد القرآة , لكن أنتم تحملون شهادات جامعية لأنكم قرأتم فقط الكتب الذين لم تفهموهم , انتم تقرأون كتب كتبها من يريد أن يبيع أفكاره ليطعم معدته الجائعة , أنتم تقرأون أفكار مؤلفون كتب يعيشون في مجتمعات كاذبة غبية جاهلة و يعبر الكاتب عن أفكار ورثها الكاتب من مجتمعه الغبي الجاهل الدكتاتوري , أنتم لم تجيدون القرأة لكنكم تجيدون قرأة حروف تعبر عن كلماتها لتملأ السطور بالجمل فربما كانت جمل كتبت صحيحة التعبير أو كانت عبارات تعلم الإنسان الكذب و الوهم و العيش بواقع غير حقيقي , الفرق بيننا في الثقافة واضح فأنا أتقن القرآة بجميع أشكالها , لكن أنتم تتقنون قرأة حروف كتبت بلغة تعلمتوها .

منصب و مال هو سلاح مدمر قتل الحياة و قتل الأسماك و قتل الحيوانات و قتل الأطفال و البشر و دمر البلاد و هدم عالم البشر و دمر الأرض , فهل تعلمون لماذا قتلت الحياة , لان الديوك الأغبياء الذين يعفرون و ينقرون قتلوا الحياة و هم يتصارعون على منصب و مال .

انت منصب و مال يعني أنت قاتل الحياة .

الشيطان أمركم بالعبودية ليطفئ نور ذكائكم , و أمركم بحمل مال و أجلس ذكور ديوك أغبياء على كرسي السلطة فقتلت الحياة من ديوك عقولهم محرومة من نور الذكاء فهم أغبياء يعبدون شيطان علنا و يحملون أموال و منصب السلاح الذي قتل الحياة و البحار و الحيطات و الأنهار و قتل الحياة في البحار و قتل الأسماك و قتل البشر و الأطفال و دمر الأرض

هل رأيتم كيف أتبعتم الشيطان بغباء و دمرت الحياة لأن ديوك عبيد للشيطان بدون ذكاء لكن غبائهم مدمر قلتوا الحياة بسلاح الشيطان منصب و مال و عبودية بعقول مقفولة غبية .

مازال ربكم الذي تعبدوه هو الشيطان يلعن ربكم الشيطان و يلعن كل معفن جلس على كرسي السلطة الإجرامي و حمل مال و قتل الحياة بأمر من الشيطان فأنتم عبيد الشيطان يدمرون الحياة و يقتلون الحياة بأمر من الشيطان .

من السهل على امريكا أن تضع عبد أسود على عرش أمريكا فالعبد مطيع لأوامر الشر و الظلم , و العبد لا يتقن قول لا , و العبد لا يفكر لكنه عبد ينفذ بغباء , فدمر الشرق الوسط بأوباما العبد الأسود الذي صوته بإجرام عالي و لا يتقن قول لا فقتل العبد الأسود أوباما السلام و الحب و باع أباه فهو عبد يطيع امر الإجرام بدون شخصية و بدون ذكاء فيا لها من مصيبة كبيرة على العالم البشر الذي دمروه العبيد الذين ينفذون الظلم و الشر و الإجرام بسلطة دكتاتورية إجرامية .

العبد الأسود أوباما تباهى بكرسي الإجرام هو عاجز عن قرأة العنوان أنه فقط عبد أسود مجرم سفاح لص يقتل البشر و يدمر البلاد لأجل أموال فأكل العبد الأسود البشر و حطم البلاد .

أوباما تعلم أنني أعرف أقول لا

كنت أعمل في مطعم فتاة للبوفيه , كنت أحب عملي , لكن في يوم سقطت بيدي زجاجة خمرة و أصبعي توجع و إنتفخ , في اليوم الثاني أذهب للعمل لأنني أعلم أن زملائي ليسوا في العمل يوجد غياب عاملين في المطعم , فدخلت عملي فجاءت المسؤولة و طلبة مني أن أدخل المطبخ و أجلي الجلي لأن العاملون في المطبخ لم يأتوا الى العمل .

قلت للمسؤولة أن أصبعي تؤلمني و لا أستطيع أن أجلي الجلي , فرفضت المسؤولة سماعي و أمرت أن انظف الجلي , أنا لم أكن عبد للمسؤولة , و أصبعي كانت تؤلمني و عملي ليس في المطبخ فلم أكن عبده للمسؤولة لكنني حملت حقيبتي و غادرت و لم أرجع للعمل في المطعم .

حرية قرار شخصية قوية تستطيع قول لا فأنا حرة و لست عبده .

عندما عرفت أوباما شعرت أنه نصفي الأخر فأحببته لأنني كنت أضن أنه مثلي , لكن عندما قرأته تعلم لا شيء في أوباما يشبهني , لكن نفسي إشمئزت من تصرفات أوباما الغبية الإجرامية كثيرا .

عندما نقرأ إنسان تتضح لنا الصورة أكثر و لا نخدع أنفسنا , لكن نتطور في أسلوب التفكير و نتعلم و نمارس مهنة التعليم في مواجهة الإنسان بالحقيقة لنعلمه أن يقرأ نفسه بأسلوب مختلف و متفتح .

أوباما تعلم أنني امرأة حرة أعيش حريتي , لكن أنت عبد جلس على عرش أمريكا .

ما أجل الحرية و ما أجمل أن تتباهى بحريتك , و ما أحقر أن تكون عبد على عرش أمريكا .

المسافة بعيدة بيننا يا اوباما فأنت غبي مجرم سفاح لص عبد , فأنت في اسفل الدراجات , يكفيني أنني حرة لأكون أعلى منك بالدراجات .

كان يعلم الديك الغبي المجرم أوباما أنني المهدي فهو كان سبب أن أعرف أنني المهدي عندما وضع لافته عليها المهدي على الفيس بوك , لم يعلمني أوباما فهو فاقد ذكائه و إنسانيته , و لكنه أتصل في سويسرا ليدمر حياتي و يبعد عني أطفالي و يدمر عقلي بمستشفى نفسي إجباري , فأجرم أوباما بحقي ليستمر المجرم الغبي الديك أوباما بنقر البشر و تعفير البلاد فزاد غروره بإجرامه و قتل البشر و دمر البلاد و عجز عن إصلاح أخطأئه .

أسرتي دمرت بسبب المجرم الديك الذي ينقر و يعفر أوباما و أطفالي كبروا محرومين من أمهم و حنان أمهم و أنا عشت جحيم أسود بسبب عبد أسود يعذب جميع من حوله و يقتل السلام و الحب ليستمر بالإجرام علنا بدون توقف .

هل تتذكر يأ أوباما الكتاب الذي بعثته للمستشفى النفسي في 2012 في سويسرا ؟

أنت فعلا أحمق غبي 0 نسبة في ذكاء عقلك .

الذي أوصلك لكرسي الإجرام هو غبائك فانتصرت بالغباء على الأغبياء الأمريكان فنتخبوك رئيس أحمق عليهم .

يا عبد اوباما شوهت صورتي بأكاذيبك لأجل أن تكون عبد خسيس لا يملك ذكاء و لا يملك قرارات ذكية و لا يملك نفسه لتشوه صورتك بحقيتك أنك عبد أسود غبي أحمق مجرم سفاح لص , فكنت إنسانه حرة تملك نفسها و ذكائها , و كنت عبد حقير يتباهى بالإجرام و الغباء و الظلم و الشر و العبودية .

ما أقبح صورتك الحقيقية أيها العبد الأسود المغرور الديك أوباما الذي ينقر و يعفر بغباء تحت عنوان أنه عبد لخدمة الشر و الظلم و الإجرام .

أمريكا إختارت أحقر عبد يملك صفة العبودية الحقيقية فهو بصدر أسود باع ابوه و ليس لديه ذكاء لكنه إختار بدلة لا تناسبه و كبيرة عليه لتقتل أمريكا الحياة بعبد يطيع أمر الإجرام بغباء حقيقي ظاهر اسمه اوباما .

كتب الحياة سطور أحقر عبد أسود دمر العالم بأفكار غبية أمريكيا و أجرم بأفكار أمريكيا .

كس أختكم ذكورة معفنين في عقولهم دمرا العالم لأنهم فقط عبيد , و كس أخت الأموال و البنوك التي أجبرتكم أن تحملون نفسوس مجرمين و تبقون عبيد .

هدفي أن يتعرف أوباما و الإنسان على نفسه جيدا و يصلحها و يلبسها ليكون أوباما إنسان ذكي يملك إنسانيته و قراراته التي لا تهتز , يجب أن تصلحون أنفسكم لتحبون أن تلبسون شخصياتكم الحقيقية و تتباهون بها .

عالمنا مليء بالبشر أصحاب شخصيات مهتزة , البشر يلبسون شخصيات لا تناسبهم ليصتادون المرض النفس و يلبسون أنفسهم بأمراض نفسية .

الكذب نوع من المرض النفس البشر تمارسه

الغش نوع من المرض النفسي البشر تمارسه

الإجرام نوع من المرض النفسي البشر تمارسه

نحن نعيش في واقع مليء بالمرضيين النفسانين بمهنة طبيب مهزوز و معلم مهزوز و وزير مهزوز و رئيس مهزوز و السبب النظام المفترس الذي إفترس البشر و لم يطور أسلوب تفكير البشر و لم يطور الحياة .

لكن البشر قادوا الظلم و الإجرام و الشر بشخصيات مهزوزة مريضة .

أوباما أنت تملك موهبة لكن بسبب طمعك و غبائك قتلت نفسك و بعت أبوك و قتلت السلام و العدل و الحق و الموهبة لتتكبر على البشر ببدلة رئيس أحمق مجرم تباهى بإجرامه علنا , اذا موهبتك خطر عليك لأنك لم تستخدم موهبتك بذكاء , لكن أثبت غبائك الذي أصتدت به كرسي الإجرام لتقود مجبر بأمرمن مالكيك العبودية و الشر و الظلم و الإجرام و تثبت أنك كنت عبد بدون موهبة لكن لديك غباء احمق .

كلامي و عباراتي ليس استهزاء واستخفاف بأوباما أنا أعلم البشرية الأخطاء التي يجب أن تنتهي لنقود عالمنا للإصلاح , مهم أصلاح الإنسان و دراسة العيوب لهدف الإصلاح , هدفنا أصلاح البشر و عالم البشر بدون اللجوء للإجرام و الظلم .

متى سيأخذ قرار أوباما بتنفيذ حكمي عليه ليدخل في مدرسة نفسه ليدرس نفسه و يصلح ذاته ؟

العبد الأسود أوباما عندما يطلبون الأمريكان منه الإجرام يكوكوكوكوكو بصوت عالي و يتباهى بإجرام كان له عبد لينفذه بإسمه .

لكن العبد أوباما عندما يجرم بقرار منه بحق إنسان فإنه سيجرم بدون اسم و بدون عنوان فهو عبد أسود العبودية في دمه جبان غبي , فدمر العبد الأسود حياتي خلال سنوات بدون أسم و بدون عنوان .

كس أمك يا أوباما التي أنجبت عبد جبان غبي أحمق مثلك .

اردت أن أحرر العبد الأسود أوباما من العبودية لكن العبد اوباما بغبائه قتلت الحرية ليستمر بحمل العبودية فنفسه محطمة مقيدة مسجونه فهو عبد لا يحكم نفسه .

2018 و مازالوا البشر يتمسكون بالعبودية و يقتلون بغبائهم الحرية و السلام و الحب و يجرمون بدون عقول فهم عبيد بدون عقول ذكية .

الذكر الغبي أبو بناتي كان يسكر على البيرة و الخمر و يحطم لي بيتي و يقلب بيتي لأنه سكران .

تعرفت على الذكر الغبي أوباما فهو كان يسكر بوسكي عرش أمريكا فحطم أسرتي و حاول تحطيم عدة مرات عقلي و كان سبب في تحطيم سمعي وأسناني و صحتي , و أبعد عني أطفالي و عيشني جحيم لا يطاق و لا ينسى ألمه .

ذكور أغبياء سكرانين فهم لا يفهمون لكنهم يفرغون شهوتهم و شهوتهم في التدمير و التحطيم و الدمار و الخراب فعجبا .

كان يعلم الديك الغبي المجرم أوباما أنني المهدي فهو كان سبب أن أعرف أنني المهدي عندما وضع لافته عليها المهدي على الفيس بوك , لم يعلمني أوباما فهو فاقد ذكائه و إنسانيته , و لكنه أتصل في سويسرا ليدمر حياتي و يبعد عني أطفالي و يدمر عقلي بمستشفى نفسي إجباري , فأجرم أوباما بحقي ليستمر المجرم الغبي الديك أوباما بنقر البشر و تعفير البلاد فزاد غروره بإجرامه و قتل البشر و دمر البلاد و عجز عن إصلاح أخطأئه .

أسرتي دمرت بسبب المجرم الديك الذي ينقر و يعفر أوباما و أطفالي كبروا محرومين من أمهم و حنان أمهم و أنا عشت جحيم أسود بسبب عبد أسود يعذب جميع من حوله و يقتل السلام و الحب ليستمر بالإجرام علنا بدون توقف .

ماذا ستحكم سويسرا على أطباء سويسرا و قضاة سويسرا و المحامي المعفن و المسؤوليين الإجتماعيين في سويسرا الذي طبقوا الشر و الظلم و دمروا أسرتي و تاجروا في بناتي و عذبوني بأبشع العذاب و دمروا صحتي و حاولوا تدمير عقلي و دمروا أسناني و دمروا سمعي و عادتني دولة سويسرا كثيرا بأمر من العبد الغبي المجرم السفاح أوباما و قحبته ميشيل المرأة التي تتتصف بالسوء و الفاحشة و الغباء و الإجرام و نقص كبير في شخصيتها فهي ناقصة و حقيقتها نراها تؤكد بشاعة أنفسهم السوداء فلم تكن وجوههم سوداء فقط بل أنفسهم سوداء شرانية بشعه ؟

يحيطني عبيد مجرمين ينفذون الإجرام لأجل الحصول على المال المسروق بغباء و إجرام فيا له من إجرام يا سويسرا فعبد أسود مجرم سفاح لص قادكم لتكونوا عبيد للظلم و الإجرام ,فأجرمتم كثيرا بحقي فلم ترحموني لكن ظلمكم أوجعني كثيرا فأنتم كثار .

عندما يتولى رئيس عمل و نكتشف أن عمله مدمر نسقط الرئيس مع سياسته و أنا أسقط النظام العالمي المفترس مع أمواله و البنوك فإجرامهم تعدى الحدود و غبائهم كان مدمر و هذه صورة تثبت نتيجة عملهم فهل تعلمتم لماذا هم ساقطون لأنهم أسقطوا عالم البشر و تركوا البشر معذبين في الحياة فليس لهم قلوب ترحم لكن لهم نفس فاسدة تأكل و لا تشبع .

جامعاتكم تحطم البشر و لا تعلم البشر فدمر عقل الإنسان بواسطة أطباء مجرمين نفسانين يستخدمون الأدوية الكيماوية لقتل خلايا الدماغ , لم تصلون للعلم لكنكم مازلتم تقتلون البشر بمهن تمارسوها لتطعمون معدتكم الجائعة .

تعلموا فأنتم بحاجة أن تتعلمون التفكير لتفهمون الذي تتعلموه .

أسقطوا الأموال و البنوك و إربحوا حريتكم و التطور و تخلوا عن غباء متسلط على عقولكم فأنتم يجب أن تتباهون بالتطورو الغناء الحقيقي و متعة الحياة مجانا , لكن البشر تتباهى بالظلم و عالم البشر مدمر و البشر معذبون يتألمون .

الأطفال أتوا الى الحياة لندللهم و نحبهم و نعلمهم , فلماذا أيها الوحوش المفترسة تقتلون الأطفال و تأكلوهم بسلطة إجرامية إجبارية , سلطتكم الإجبارية سقطت لنرعا الأطفال و نحبهم و نهتم بهم و نعلمهم , أسقطوا نظام عالمي إفترس البشر و دمر البلاد و تمسكوا بذكائكم و ابنوا عالم البشر و دللوا الإنسان و إهتموا بالحب و الرعاية للإنسان , لا تقتلون الحياة بل أبنوا الحياة .

أنا أكره جميع السياسيين الذين حطموا عالم البشر فكلهم ساقطون أنذال أغبياء يصنعون أسلحة و لا يهتمون بالبشر الذين يسكون الحياة , لكنهم يقتلون البشر بأسلحتهم المفترسة , يلعن كل واحد سياسي قذر أتلف الحياة بسياسته الغبية .

اعتنوا بالإنسان و أوقفوا الإجرام و ابنوا سلام و تخلوا عن الأسلحة و الحروب و عيشوا العدل فمن العدل أن تسقطون حكم جميع القرود الذين يتطفلون على منصب سياسي و يتطفلون على كرسي الإجرام فهم ذكور أغبياء ساقطون .

الحياة بحاجة لسلام و عدل و الإنسان خلق ليتمتع بالحياة لكن القرود تدمر البشرية لأجل منصب و أموال و تهدم البلاد لأجل منصب و مال .

غير معقول أن ترفضون رسالتي التي هي بغاية الأهمية لجميع البشر و لعالم الإنسان .

البشر لم يخترعوا الذهب لكن البشر سرقوا الذهب من الأرض و استخدموا البشر الذهب الطعم الذي يصتادون به البشر ليأكلون البشر .

الشبح الأسود في الفلم يمثل النفس التي تأكل كل شيء بسبب الطمع , و عندما تجرم النفس ستشتهي الإجرام أكثر و ستأكل البشر , الشبح يهدي لكم ذهب و الذهب من التراب سرق ليكون الذهب الطعم الذي يصتاد به الوحش البشر ليأكلهم بسهولة أكثر .

فكروا عندما ترفضون أن تقولوا لإجرامك قف فسوف ينهش بجميع البشر و يكبر حجمه أكبر .

اعتنوا بأنفسكم و لا تجعلوا الطمع يخرج في أنفسكم شبح يأكلكم من أجل أن يشبعون طمعهم لكن طمعهم سيكبر سيتضخم و لن تشبع النفس الطمعانة المجرمة و ستطلب النفس المتوحشة أكثر و ستأكلكم بسهولة النفوس الطماعة و ستجرم النفس المتوحشة أكثر .

أوباما النفس البشرية عندما تجرم و لا تحاسب النفس البشرية على أجرامها فسوس يكبر الوحش الذي في داخل النفس البشرية , تملك نفس لا تعطيك حق بقتل إنسان و حتى لو كنت تلبس بدلة رئيس و القانون رخص لك الإجرام لكن نفسك لن ترخص لك الإجرام , اذا لم تحاسب نفسك و لم تعترف أنك كنت مجرم فسوف تصنع من نفسك وحش يتعدى الحدود بإجرامه لأنك تركت نفسك تجرم .

أجل أنت أجرمت بجرائم كبيرة و لم تكن بنظر القانون الظالم مجرم فالقانون الظالم سمح لك بالإجرام و اذا لم تحاسب نفسك و اذا تهربت من حقيقك نفسك أنك مجرم سفاح قاتل البشر و بائع الحب و السلام سيتمرد الوحش في داخلك و يجعلك وحش مفترس اكثر .

الحساب مهم ان تحاسب نفسك و تقتل الوحش الذي افترسك و افترس البشر , لا تهرب من حساب نفسك لنفسك لكن حاسب انت نفسك لتعالج نفسك و تصلح نفسك .

هذا الوحش الأسود في الفلم أنت يا أوباما , كم إنسان قتلت و أكلت ؟ هذا الوحش يجب أن تقتله يا أوباما , لتتعرف على نفسك من جديد و تصبح أوباما .

يا جائعون يا عبيد يا ظالمون أسقطوا الأموال و البنوك و أوقفوا الحروب و أتلفوا الأسلحة , و دعوا عالم البشر ينموا بتطوره و دعوا البشر يتمتعون بنعمة الحياة .

المصيبة عظمة أن الحشرات اللاذغة تطفلت على كرسي السلطة و الحشرات يلدغون و يقتلون لان الحشرات لا تملك عقل لتفهم خطابي .

كس أختكم يا أولاد القحبة كلكم أولاد قحبة دمرتم العالم بالمال و لم تبنون العالم و لم يتطور الإنسان , المسألة ليست سلطة لكن المسألة البشر معذبون بسبب السلطة الإجرامية و البلاد مهدومة و الأرض مدمرة و عقولكم الغبية مازلت تتمسك بكرسي إجرامي و الغباء و مازلتم مجرمين يا أولاد القحبة .

يا بشر تعلموا أن الحياة لكم مجانا و أسقطوا نظام مفترس شراني و كلوا مجانا و ابنوا عالمكم و تمتعوا بالتطور .

طز في ملك السعودية و طز في ولي العهد

طز في ترامب

طز في بوتن

طز في بشار

طز في كل متخلف جلس على كرسي السلطة الإجرامي .

أسقطوا الأموال و دعونا نصلح يكفي يا أولاد العار أنتم جلبتم التخلف و الغباء و العار لعالم البشر و أجبرتم البشر على العذاب بسبب غبائكم فأنتم عار على الحياة .

البشر يحملون التعب في حياتهم و وجوجههم متعبة و حياتهم العذاب و هذا صورة بسيطة في القرن 21 تدل أن البشر تعيش العذاب الحقيقي لان لصوص أنانيون يتمتعون بالمال الفقراء و الفقراء يعيشون جحيم الحياة بسبب أموال سيطروتها الأغبياء الديوك الذين ينقرون و يعفرون و يحرمون البشر من حقوقهم .

أسقطوا الأموال فلماذا لا تستجيبون ؟

لم تدللون الإنسان و لم تبنون الإنسان و لم تبنون عالم الإنسان فلماذا الديوك الذين ينقرون و يعفرون و يحرمون البشر من حياة كريمة مازالوا على كرسي السلطة الإجرامي ؟

يجب أن تستجيبون لرسالتي فرسالتي أهم من نقر و تعفير الديوك الذين هدموا الإنسان و عالم الإنسان و دمروا الأرض .

الحياة مجانا و يجب أن تستجيبون و تنفذون , فدعونا نصلح و تخلصوا من نقر الديوك و تعفير الديوك فنحن البشر نعيش العذاب بسبب ديوك نقروا و عفروا و تاجروا في الإنسان و قتلوا البشر و أكلوا الأموات و أكلوا مال الفقراء .

الحل بسيط أتلفوا الأسلحة و امنعوا الحروب و اسقطوا البنوك و الأموال و إكسروا السجون و تخلصوا من كذب الدين و أنهوا جميع الديانات , و تخلصوا من غبائكم و جهلكم و اسقطوا نظام عالمي مفترس و ابدأ ببناء عالم البشر الواحد هذا أساس مهم يجب أن تنفذوه فورا .

الجملة غير صحيحة أنا إنسان أنا المال

تستطيعون أن تعيشون الحياة مجانا بدون استخدام الأموال و البنوك لتكون جملتكم صحيحة أنا إنسان أنا ذكاء و إنسانية أكل مجانا و أتمتع في الحياة مجانا و أبني عالمي بعقلي الذكي و موهبتي .

أمريكيا لا تعرف تختار رئيس لكنها تضع عبيد مجرمين يدمرون العالم بغبائهم .

من المجرم بوش الى المجرم أوباما الى المجرم ترامب اذا عالم البشر يحكمه مجانين مجرمين أغبياء يالها من كارثة حقيقية فعلا .

لم يكن الشرق الأوسط مدمر مثل ما تدمر الشرق الأوسط عندما جلس الديك الغبي المغرور أوباما على كرسي السلطة , بسبب أوباما الكثير من السوريين قتلوا و بسبب أوباما الكثير من اليمنيين قتلوا بسبب أوباما الكثير من الليبين قتلوا بسبب أوباما ماتوا المصريين و السبب أن أوباما باع الشرق الأوسط بأفكاره الغبية فدمر الشرق الأوسط بالربيع العربي , و الرأس كانت سياسة أوباما المدمرة .

أوباما أنا أبيع كل شيء لأجل المال و المنصب و أدمر الحياة و أقتل الحياة و أفتح جمعية لأكذب و أنافق .

ما أبشع صورتك يا أوباما أمامي فمتى ستقرر اصلاح نفسك فأنت بحاجة .

أنا أتصور أوباما سرق مني فكرة تغير العالم و سرق من الشعب الأمريكي ستين مليون دولار ليبع دعايات و كذب و نفاق .

ماذا يوجد في العالم من مصايب كبيرة ؟

قاتل الحب و السلام و بائع أبوه و سارق الفقراء و قاتل بشر لا يعرفهم بأسلحة مدمرة و سفاح يكوكو كوكوكو لديا جمعية يستين مليون دولار , فعجبا من صياح الديك المغرور الغبي .

أنا أدفعك يا أوباما أن تغلق الجمعية و ليس بحكم عسكري دكتاتوري ظالم لكن من أجل أن تصلح نفسك و لا تستمر بالكذب على نفسك فأنت حقا بحاجة أن تشفى من مرضك فأنت مصاب بإتفصال في الشخصية .

يجب أن تدير نفسك فأنت أفسدت العالم لأنك عاجز عن رؤية نفسك .

صورة قذرة لديك غبي مغرور اجرامي كذاب عبد أسود تباهى بالعبودية و الغباء و الإجرام و الشر و الظلم , النفس مشمئزة حقا .

أنا سأحكم على أوباما حكم

أوباما أترك ميشيل فهي امرأة غبية تلوثك , إنعزل في بيت لوحدك , ابتعد عن البشر , البيت مفتاحه في يدك , ستخرج لتقضي موعيد مهمة أو من أجل شراء طعامك و احتياجاتك , لا تخرج من البيت بدون سبب لكن دع لخروجك سبب واضح ضروري , أنت الذي سيخدم نفسه و سيطبخ لنفسه و سيغسل ملابسه و ستقوم بجميع واجباتك , أغلق الجمعية التي فتحتها بستين مليون دولار فأنت تكذب على نفسك , يجب أن تصلح نفسك لا تكذب على نفسك , عش في عزلة عن البشر في بيت يوجد به تلفاز و نت , و حاول أن تدرس نفسك و تشاهد عيوبك بوضوح لهدف إصلاح عيوبك , الذي أقوله مهمة لتصلح نفسك و ترى الواقع أفضل .

عش استقلالك و حريتك و دع قرارك أنت يتحكم بك ليس قرارات غبية تتسيطر عليك .

اذا كنت ترغب بممارسة الرياضة أو أي هواية فمن حقك أن تمارسها فأنت تبني نفسك و أنت لا تسجن نفسك لكنك تطور ذاتك .

مهم اصلاح إنسان و هذا أسلم حل لتستطيع أن ترى نفسك جدا و تصلح شخصيتك التي بحاجة لكثير من الإصلاح .

عندما تدقق في شخصيتك ستكره نفسك , لكن أنت ستكره الصورة البشعة التي ستراها و ستغيرها , لتحب نفسك من جديد بدون غرور غبي كاذب .

الإنعزال ليس ليوم أو أسبوع ربما أنت بحاجة الى سنوات لتدرس جيدا نفسك و تصلحها , أنت الذي سيحدد المدة الزمنية عندما تكون قد إنصرت بمواجهة نفسك و إصلاح نفسك .

من الضروري أن تهيء نفسك نفسيا للدخول الى مدرسة لتدرس نفسك , لا تضع في عقلك أنك مسجون في عزلة , تذكر أنك صاحب مفتاح بيتك , و أنك تقود نفسك لإصلاح نفسك فأنت عندما تقرر من ذاتك بداسة نفسك لتصلح نفسك لا تشعر بالسجن لكن ستتمتعون بحريتكم و استقلالقكم و ستتعلمون أخذ حرية قراراتكم التي تختاروها من عمقكم لتصلحون ذاتكم و شخصيتكم و تتخلصون من عيوب تسيطرة على شخصيتك .

هذا الحكم عادل و ليس متسلط و ليس دكتاتوري و يناسب البشر الذين يعيشون في القرن 21 .

أوباما النفس البشرية عندما تجرم و لا تحاسب النفس البشرية على أجرامها فسوس يكبر الوحش الذي في داخل النفس البشرية , تملك نفس لا تعطيك حق بقتل إنسان و حتى لو كنت تلبس بدلة رئيس و القانون رخص لك الإجرام لكن نفسك لن ترخص لك الإجرام , اذا لم تحاسب نفسك و لم تعترف أنك كنت مجرم فسوف تصنع من نفسك وحش يتعدى الحدود بإجرامه لأنك تركت نفسك تجرم .

أجل أنت أجرمت بجرائم كبيرة و لم تكن بنظر القانون الظالم مجرم فالقانون الظالم سمح لك بالإجرام و اذا لم تحاسب نفسك و اذا تهربت من حقيقك نفسك أنك مجرم سفاح قاتل البشر و بائع الحب و السلام سيتمرد الوحش في داخلك و يجعلك وحش مفترس اكثر .

الحساب مهم ان تحاسب نفسك و تقتل الوحش الذي افترسك و افترس البشر , لا تهرب من حساب نفسك لنفسك لكن حاسب انت نفسك لتعالج نفسك و تصلح نفسك .

مهم جدا ان تطبق على نفسك الحكم الذي صدرته بحقك لتدرس جيدا نفسك و تحاسب نفسك و تصلح نفسك و تلبس شخصية أوباما الحقيقي الذي كرته و قتلته بسبب الجوع و الطمع و الغباء و امرأة حمقاء كانت تؤيدك .

ليس قانون ظالم إجرامي سيحاسب البشر و يفرض القانون الظالم الإجرامي حكم إجباري ظالم يقتل النفس البشرية و يحطم الإنسان , لكن سيتعلمون البشر أن يرون أخطأئهم و يحاسبون هم أنفسهم لكي يبقون إنسان بإنسانيتهم و ذكائهم , فلتسقط جميع القوانين الظالمة و نتعلم كيف سنحاسب أنفسنا عندما نخطء لكي لا نتمرد بالأخطاء بكل وقاحة و غباء .

الجميل في هذا الحكم ستكتشفون أنفسكم جيدا , و ستكتشفون في داخلكم أشياء كثيرة أنتم كنتم تجهلوها عن أنفسكم , الجميل بهذا القرار أنكم ستكونون أنتم تحملون أنفسكم و قراراتكم الذكية التي ستكتشفوها بداخلكم , هذا الحكم ليس عقاب بل هو إصلاح للذات و قرأت النفس جيدا .

هذا الحكم سيحكم على جميع المجرمين في العالم و اكسروا السجون و حكم الإعدام يجب أن يلغى .

دعونا نبتعد عن الكذب و النقاق و نكون واقعيين أمام الحقيقة , عندما تزيفون شخصية إنسان بأكاذيبكم فسوف تكبرون المرض في نفس الإنسان حتى يصبح الإنسان منفصل بشخصيته تماما فأنتم زيفتم حقيقة الإنسان و عشتم بمرض الإنسان الذي تكبرون مرضه بكذبكم , فهذا سبب أن الديوك تمردوا بغبائهم و غرورهم الغبي , لا تلبسون البشر شخصيات غير شخصياتهم الحقيقية , لكن تعلموا قرأة الإنسان جدا من أجل أن تعرفوا أن تختاروا الخيار الصحيح .

إن الخطر هو المال الذي جعل جائع فقير عبد يبيع أبوه لأجل قتل بشر لا يعرفهم , يجب أن تسقطون الأموال و البنوك لا نريد من مرضيين نفسانيين يلبسون بدلة أكبر من حجمهم ليقتلون البشر بغباء لأنهم عبيد جائعون .

قصة أوباما تجعلنا نرى الواقع على حقيقته و نتعلم من الدرس , أسقطوا النظام المفترس الذي يجلس عليه عبيد يبيعون أبوهم و الحب و السلام لأجل تدمير البلاد و قتل البشر و هدم حياة الأبرياء .

هذه الحقيقة أمامنا فإنظروا للحقيقة بعقول ذكية , و تخلصوا من الأموال و البنوك , لان الخطر من العبيد الذين يحملون لسان كاذب و ينفذون الظلم و الشر فهم عبيد لخدمة الظلم و الشر بلسانهم الكاذب فالجوع أوجعهم كثيرا , فأكلوا البشر .

يجب أن يقبل أوباما بالحكم الذي أصدرته بحقه فهو مجرم يجب أن يتعلم أن يرى نفسه و يحاسب نفسه ليصلح نفسه , لأن صورته بشعة بكذبة و إجرامه , يجب أن يتعلم العبد الأسود أوباما أن يحرر نفسه من العبودية فنحن نعيش في القرن 21 يجب أن تمسحون من أنفسكم العبودية و تحررون أنفسكم , يجب أن تتعلمون أخذ قرارات ذكية لتثبت أنكم أحرار يحملون قراراتهم الذكية , يا للعار في 2018 مازلتم عبيد لم تحررون أنفسكم من العبودية .

المصيبة أن الديوك يجهلون القرأة و يجهلون قرأة أنفسهم و يجهلون قرأة الواقع حتى كتبهم لا يفهموها فهم يكذبون بالكتب الدينية التي لا يفهموها و يكذبون بهم و يكوكو كوكوكو بدون فهم .

لو درسوا الديوك أنفسهم و إجرامهم و عيوبهم و غبائهم الذي كانوا لهم عبيد , سيرون الحقيقة , أنهم ديوك بدون عقول .

الماضي مسافة من الزمن عشناه و رسم شخصياتكم , العيوب في الإنسان حقيقة تعلم الإنسان أنه إنسان غير كامل , فهل تتعلمون أن تدرسون أنفسكم لتفهمون أنفسكم و تتعلمون من عيوبكم , فلو درسوا الديوك أنفسهم قبل السيطرة على كرسي السلطة الإجرام لم يجلسوا على كرسي الإجرام و لم يعفروا ليهدمون البلاد و يقتلون الإنسان ,

أنتم تضعون على كرسي السلطة ديوك جاهلون يجهلون القرأة فهم لم يتعلموا قرأة أنفسهم , و لم يتعلمون قرأة الحياة و لم يتعلمون قرأة الإنسان و لم يتعلمون قرأة الواقع لكنهم دمروا العالم بتعفيرهم فهم يعفرون بدون عقول ليثبتوا أنهم ديوك مازالوا بدون عقول فكيف للديوك التي لا تملك عقول أن لا تتباهى بالتخلف و الجهل و الغباء و التعفير ؟

أنا أطلب من أوباما و جميع السياسيين الذين إفترسوا البشر ليسكنون البيوت الجميلة و يحملون حسابات في البنوك و يقودون سيارتهم من اموال البسطاء الذين أكلوا حقوقهم أن يتخلون عن جميع الأموال و يسقطون الأموال و البنوك و يتخلون عن بيوتهم التي سكنوها ثمن قتل البشر و يتخلون عن سياراتهم التي قادوها بثمن سرقة حقوق البشر , و أطلب التخلي عن جميع الأسلحة و إيقاف الحروب و إتلاف جميع الأسلحة و البدء ببناء عالم البشر و البيوت الجميلة التي لا تلوثها أموال إفترسة البشرية و دمرت العالم .

سوريا ستبنى بدون اموال و بدون بنوك العالم كله سيبنى بدون بنوك و أموال ليتمتعون البشر بنعمة التطور و السعادة و حياة مجانا .

لا نريد تعفير الديوك يدمر عالمنا لأن الديوك تعفر للبحث عن أموال , لكن نريد اسقاط الأموال ليرتدي الإنسان إنسانية و ذكائه و لا نصنع ديوك يعفرون بتدمير الحياة لأجل أموال قذرة .

الديوك بدون عقول لكنهم يعفرون و يدمرون .

الرئيس ليس فوق البشر , بل الرئيس هو خادم البشر , يجب أن يكون مستوى الرئيس من مستوى جميع البشر , لا يوجد أحد أفضل من أحد , لا يوجد إنسان أفضل من إنسان , هذا هو العدل , أوباما ليس أفضل من البشر , لكن أوباما يجب أن يقف في الصف و ينتظر دوره , القانون يسير على جميع البشر , أوباما ليس فوق النظام و القانون لكن أوباما لم يحترم النظام و لم يحترم القانون لكنه مازال طاؤوس مغرور بغبائه .

الذي أراه في أوباما صوته بالوقاحة و الشر و الظلم عالي لكن ليس له صوت في قول لا للذين يملكوه فهو عبد لا يجيد قول لا , لكنه دخل بيت الأشباح و هدم الشرق الأوسط بأفكاره الغبية فهدم الشرق الأوسط بفكرة الربيع العربي .

الذكر يصرخ كوكوكو

أنا ذكر أعبد ذكر فأنا عبد أجبر البشر على العبودية بسلطة العبيد , و أحمل قضيبي ليستعمر أنثى و احمل سلاحي لأدمر البلاد و أقتل الإنسان و أحمل مال لأشترى قتل ذاتي و ذكاء عقلي .

لو كانوا البشر مثقفون يسقطون سيطرة العبيد فالذكور لا يعرفون أن يقودون أنفسهم لكنهم إختاروا عبادة الشيطان ليكونوا عبيد و يورثون العبودية , لم يقيد البشر عقولهم الذكية لكن قبلوا البشر أن يكونوا عبيد , يسجدون للظلم و الشر و يجبرون البشر على حمل العبودية و لا يحملون ذكاء الإنسان لكنه يسجنون حريتهم و عقولهم .

عبيد لا يعرفون التصرف فقادهم كتب تجبرهم بالعبودية و عبادة ذكر و حملوا كذب القرآن التوراة و الإنجيل و قوانين ظالمة و دساتير إجرامية و لم يقودون أنفسهم و لم يقودون ذكائهم لكن القرن 21 يسكنونه عبيد يعبدون ذكر بسيطرة الذكور و يدمرون عالم البشر فالعبيد لا تفكر لكنهم يخدمون الشر و الظلم و الغباء .

لم يتغيروا الذكورة فهم مازالوا أولاد بعقول أطفال غير مكتملة , فهم مازالوا يعذبون الأم و الجيران و يشخبطون على الحيطان , لأن الذكورة الأغبياء لا يتطور عقلهم فهم يرسمون بطائراتهم الحربية و صوريخهم على البيوت و البلاد ليهدموهم البيوت و البلاد و يقتلون الأطفال , فهم أولاد يشخبطون على الحيطان بأسلحتهم المدمرة .

أنظروا الى العار في عالمنا المدمر المهزوز و بشر مهزوزين بدون عقل ذكي و بدون عدل و بدون سلام .

فهذا عار على القرن 21

العار أن يتطفلون الصراصير على منصب ليجلب للواقع القمامة عنوان للقرن 21 العالم تطفل عليه صراصير و هذه قمامة الصراصير , فالصراصير لا تحمل جمال لكننا نشمئز منها لأنها تبحث عن الأوساخ و تأتي بالأوساخ و الأمراض .

لا تصفوا الصراصير الذين يتطفلون على المناصب بفخامة , لكن عبروا بقلم صادق ليتعلموا حقيقة أنفسهم , مشكلتكم لا تعرفون أن تعبرون فتعبيركم يثبت جهلكم و تخلفكم في اسلوب التفكير , فلم أرى للصراصير فخامة , لكن نفسي إشمئزت من منظر الصراصير .

تعود الذكر ان يمزق فالذكر يتقن بتمزيق الحياة انظروا للواقع فالبشر ممزقون و البلاد مدمرون و الذكور مازالوا أطفال يلعبون بأواراقهم الغبية التي تمزق الذكاء و الإنسانية .

أيها الديوك فهذا عنوان إجرامكم

فأنتم هدمتم البلاد لأجل أموال

الذي نراه نتيجة فسادكم و شركم و ظلمكم على البشر و البلاد .

الذي نراه يعلمنا أنه لا ينفع ديوك أغبياء يجلسون على كرسي السلطة الإجرامي فإنهم سيلبسون أسنان الوحوش و سيأكلون البشر و سيدمرون عالم الإنسان و دمرت الأرض بغبائهم فتخلوا أيها الديوك الأغبياء عن إجرامكم و ظلمكم و نظامكم المفترس و اكسروا كرسي السلطة الإجرامي فإجرامكم الغبي دمر عالم الإنسان .

الإنسان له الكثير الذي يجب أن تحتفظ عليه من أجل أن لا تخسره , فأنت إنسان تحمل نفسك و عقلك و شخصيتك و قراراتك اذا حافظ عليك لكي لا تخسر .

في الحياة نخسر أشياء كثيرة فنحن نعيش في واقع إجرامي ظالم يجبرك أن تخسر أشياء كثيرة بذاتك ترفض أن تعيش واقع يجبرك أن تخسر أغلى الأشياء لديك , لكن أنت لم تخسر لأنك قامرت بالخسارة , لكنك خسرت بسبب الظلم , الحياة التي نعيش بها ليس بها أمان و لا عدل و لا سلام و البشر متوجعون فهنالك من يخسر بسبب غبائه , و هنالك من يخسر بسبب سيطرة مفروضة عليه تدمره و تحكمه للخسارة , و هنالك بشر يخسرون أنفسهم بسبب طمعهم الذي قادهم للشر .

الخسارة لها عنواين مختلفة نقرأها و نحللها .

عندما سأل العلم … ؟ , أجابت الطفلة العلم مشكلة , الطفلة كان جوابها صحيح أكثر من أبو الفتاة الذي قال العلم نور , لأن المشكلة في تعليمكم , فأنتم تتعلمون الجهل , و تتعلمون أن تحفظون بدون فهم , و تتعلمون الغباء في مدارسكم و جامعاتكم , فالعلم مشكلة في القرن الذي نعيش به , لان الطلاب يتخرجون بشهادات غبية اذا العلم اصبح مشكلة على عقول البشر فالبشر تخرجت من الجامعات بشهادات جامعية بمرتبة الغباء و الجهل و لم يتطور عقل الإنسان , لكن البشر تتاجر بشهاداتها الجامعية من أجل أن تطعم معدتها الفارغة الجائعة , اذا جواب الفتاة صحيح و جواب حلمي و أبو نور خاطىء , لم تصلون لنور العلم بعد للأسف لكن علمكم مشكلة حقيقية على عقول البشر .

قناع الوجة البشري

يلبسون البشر لشخصياهم الظلم و الشر و الغدر و الخياية , و يحملون قناع الوجه المبتسم , ليصتادوا بهم البشر و يؤلموهم بشر أنفسهم و ظلمهم و خيانتهم .

إنها أقنعت الوجه التي تصتاد فريستها لقتلها و أكلها .

أنا أكره غبائكم و أموالكم .

أنا أكره أن الإنسان تخلى عن ذكائه و إنسانيته لا أجل أموال قذرة .

أنا أكره حقيقة بشاعة الإنسان أن البشر قلتوا البشر و دمروا البلاد لأجل المال , إنه مخجل أن يبعوا العبيد الحب و السلام لأجل المال , نعيش بواقع مخجل لأن البشر أغبياء حملوا الأموال ليقتلون الحياة و يفقدون إنسانيتهم و ذكائهم ليصبحون حيوانات مفترسة تحمل اموال لا ترحم .

الحل هو اسقاط الأموال و البنوك و بناء الإنسان و البلاد , هذا العالم المدمر يجب أن يكون متطور فالكلمة ان تسقطون الأموال و البنوك و نظام إفترس البشر و البلاد .

الصياد يضع طعم لفريسته ليصتاد فريسته بسهولة و النظام المفترس وضع المال و البنوك ليفترس البشر و البلاد و يأكلهم بسهولة فكروا 🤔

أنا أسقطت النظام المفترس مع أمواله الطعم الذي تفترس به البشر و البلاد , لذلك الحياة لجميع البشر مجانا و أنتم ستطبقون العدل الذكي و ستسقطون الأموال و البنوك و النظام المفترس الذي أطعمكم الأموال ليكون طعم ليأكل البشرو البلاد بسهولة .

سوريا ستبنى بدون أموال و بدون بنوك اوقفوا الحروب و أسقطوا الأموال و عمروا الأرض و أشعلوا نور التطور في البلاد مجانا لتتمتعون ببناء اجمل العمارات مجانا .

سوريا بها بشر يحبون الحياة مجانا و يجبون البشر أن يتمتعون بنعمة الحياة مجانا على جنتهم الأرض فأسقطوا الأموال و البنوك و أسقطوا الإجرام و أوقفوا الحروب و عمروا الأرض مجانا .

إنه مخجل أن يبعوا العبيد الحب و السلام لأجل المال

أول ما باع أوباما هو أبوه ليربح به أموال و الشهورة .

من يبيع ابوه ليقتل بشر لا يعرفهم فهو مجرم غبي .

غير طبيعي هذا الذكر الغبي .

أيها العبد الأسود أوباما أنظر الى شكلك فأنت أيها العبد بائع السلام و الحب لم تكن تعرف أن تلبس , و لم يكن لديك ذوق في اللبس .

لا أحد يلبس بلوزة على جاكيته إلا المغفلين الذين يرتدون ملابس لا تليق بهم .

متخلف لبس بلوزة سوداء ليبيع ابوه بصدر أسود و يلبس بدلة أكبرمن حجمه ليجلس في مكان غبر مكانه , من اسلوب لبس أوباما نقرأ أنه أهبل فهو لبس ملابس تؤكد أنه أحمق .

جيوب أوباما فارغة و هذا نقرأه من لبس أوباما , لم يكن أوباما يمتلك علم له وزن ليتباهى به , لم يتباهى أوباما بإختراع عظيم ,لم يقدم أوباما حل سياسي عظيم , لم يحل أوباما مشاكل السياسية لكن بقلم جائع كذاب رسم أبوه في كتاب ليبيعه .

ماذا فعل أبو أباما ناك أم أوباما و رماها و ذهب لينيك بنات أفريقيا فأين العظمة في شخصيتكم ؟

الفيديو يعلمني أن الشعب الأمريكي أحمق من الدرجة الأولى و غبي جدا .

يا حيف عليك

تخلف لم أرى مثله تخلف

كيف ستطورون و عبيد يقودكم .

كم مرة حاول أوباما أن يفهمني ممنوعة أنت

و أنا أوضح لأوباما ممنوع أنت من الجلوس على كرسي الإجرام و سلطتكم التي تضع عليها عبيد ليقودون الظلم و الشر قد سقطت فمتى ستستجيبون ؟

أنا لا أكسر بخاطر أحد , لكنني أعلم البشر قرأة إنسان لأن الإنسان صاحب مصلحة يغمس لسانه بالكذب و يكذب , اذا ليس اللسان فقط يتحدث لكن شخصية الإنسان تتحدث و شخصية الإنسان لا تكذب لكن الذي يكذب لسان جائع يطمع في منصب .

فجلست أيها الديك الذي ينقر و يعفر أوباما على كرسي السلطة الإجرامي لتشبع غريزتك بقتل البشر علنا بموافق القانون و هدم البلاد فقتلت الحب و قتلت السلام الذي تاجرت بهم من أجل أن يوصلك لبيت الأشباح فهل تعلمت أنك مازلت عبد غبي بدون ذوق .

دعونا نبتعد عن الكذب و النقاق و نكون واقعيين أمام الحقيقة , عندما تزيفون شخصية إنسان بأكاذيبكم فسوف تكبرون المرض في نفس الإنسان حتى يصبح الإنسان منفصل بشخصته تماما فأنتم زيفتم حقيقة الإنسان و عشتم بمرض الإنسان الذي تكبرون مرضه بكذبكم , فهذا سبب أن الديوك تمردوا بغبائهم و غرورهم الغبي , لا تلبسون البشر شخصيات غير شخصياتهم الحقيقية , لكن تعلموا قرأة الإنسان جدا من أجل أ أن تعرفوا تختاروا الخيار الصحيح .

إن الخطر هو المال الذي جعل جائع فقير عبد يبيع أبوه لأجل قتل بشر لا يعرفهم , يجب أن تسقطون الأموال و البنوك لا نريد من مرضيين نفسانيين يلبسون بدلة أكبر من حجمهم ليقتلون البشر بغباء لأنهم عبيد جائعون .

قصة أوباما تجعلنا نرى الواقع على حقيقته و نتعلم من الدرس , أسقطوا النظام المفترس الذي يجلس عليه عبيد يبيعون أبوهم و الحب و السلام لأجل تدمير البلاد و قتل البشر و هدم حياة الأبرياء .

هذه الحقيقة أمامنا فإنظروا للحقيقة بعقول ذكية , و تخلصوا من الأموال و البنوك , لان الخطر من العبيد الذين يحملون لسان كاذب و ينفذون الظلم و الشر فهم عبيد لخدمة الظلم و الشر بلسانهم الكاذب فالجوع أوجعهم كثيرا , فأكلوا البشر .

أنا لا أتاجر بك يا أوباما لكن يجب أن تتعلموا فأنا أفتح لكم صفحات يجب أن تتعلمون قرأتها جيدا , من أجل أن ننجح في التغير الحقيقي .

أنا أعلم و لا أتاجر لذلك يجب أن تسقطون الأموال و البنوك لننجح التغير الحقيقي .

المال أوسخ أوباما و أوسخ المال الكثير من البشر اذا المال شر لنفس الإنسان و يجب أن تتمتعون بنعمة الحياة مجانا .

جورج بوش و أوباما و ترامب عنوان واضح لإسقاط عرش أمريكا الإجرامي و اسقاط الأموال و البنوك و البدء في التغير الحقيقي من العمق .

سقط عرش أمريكا و سقط النظام المفترس الإجرامي و اتبعوني فأنتم تتركون الشر يقتلكم بغباء فلا تتمسكون بسلطة تجرم بحق البشر و تمنع البشر من السعادة و الحياة بسلام و عدل و تجبر بسلطة إجبارية على البشر العذاب و حجيم حياة , لا تعيشون أنفسكم تحت سيطرة دكتاتورية جعلتكم عبيد تحتفظون على العبودية بشخصاتكم المهزوزة لكن دعوا حياتكم تتقدم للأمان و السلام و أعطوا حق لجميع البشر أن يتمتعون على الأرض بحياة سعيدة يعيشون غناء حقيقي بدون أموال و بدون بنوك و بدون حكم متسلط إجباري ظالم إجرامي , ليست الحشرات التي ستحرمكم الحياة لأنها تطفلة على السلطة الإجرامية لتدغ البشر بسمومها القاتلة , بل عقول ذكية ستقود البشر ليعيشون البشر الحرية الحقيقة و السلام و العدل .

لا نريد عبد يفتخر بعبوديته للشر و الظلم بسلطة غبية إجرامية , زمن العبد إنتهي , و سلطة أمريكا إنتهت لأن الأحرار هم سيرسمون عالمهم بذكائهم و سيقودهم ذكاء عادل منطقي سليم , اذا سقطت سيطرة أمريكيا الإجرامية و سقطت سيطرة العبيد الإجراميين و سقط عرش أمريكا و سقط النظام المفترس الإجرامي .

أنا لا أملك كرسي سلطة إجرامي , لكنني حرة بذكائي و شخصيتي أقودكم من بيتي فليس للقائد كرسي سلطة لكنه يفتح لكم ذكائكم لتفكرون بذكاء و تنجحون السلام و العدل و تغلقون مصانع الأسلحة و توقفون الحروب و تتخلون عن الأسلحة و تتلفون الأسلحة و تنهون الديانات و تكسرون السجون و تبنوا عالم الإنسان الواحد المتطور الذي سيدللكم يا بشر و سيؤمن لجميع البشر العدل السلام الحرية و الطمئنينة فاستجيبوا و اكسرا كرسي السلطة الإجرامي الذي فرض على البشر الإجرام و العبودية و ابدأ بالإصلاح فورا .

حكمت الرب الماء الخالق أن البشر ينجبون أولادهم ليحبوهم و يدللوهم و يمنحوهم الحب , لكن تسيطر على العالم صراصير مقرفة جلبت أوساح الشر و الظلم و الإجرام و أجبرتهم على البشر فقست قلوب البشر بسبب أوساخ الصراصير الذين تطفلوا على السلطة و جلبوا للبشر أوساخ الشر و الظلم و المال و المنصب ليقتلون البشر إنسانيتهم و ذكائهم , و يقتلون البشر الحب , و يقتلون البشر الشر , و يقتلون البشر الأطفال بأبشع الأسلحة , و يقتلون الحياة .

فماذا تتعلمون أنتم من الدرس ؟

كم طفل سوري أو من غزة أو ليبيا أو من اليمن أو من العراق مات بسبب أوباما ؟

لا أعرف كيف سمحت نفس أوباما لأوباما أن يدمر بلاد و يأكل الأطفال و البشر لأنه جعان يريد مال و منصب ؟

ما هذا الغباء و الشر ؟

أنا لا أتصور أن الإنسان في هذه الصورة الحقيرة .

فعلا الصورة التي في عقلي أن سوريا دمرت بسبب أوباما و أمريكا هذه صورة مقرفة لاباما و أمريكيا .

يا بشر لماذا تقتلون البشر و تحطمون البلاد و أنا أسقطت الأموال التي تتصارعون عليها و أسقطت البنوك و أسقطت نظام مفترس اشمئزة نفسي من سياسته المفترسة الإجرامية .

أنا حزين أن الإنسان من أجل المال و المنصب قتل نفسه و ذكائه و إنسانيته و افتخر بالظلم و الشر و قتل البشر و هدم البلاد فلماذا مازلتم أغبياء لم تخرجون من عصر الجاهلية فالقرأة أنتم لا تجيدوها و الفهم لا تجيدوه و الإجرام تجيدوه و الظلم تبدعون بنشره .

يا حسرة على الزمن العار الذي يقوده ذكورة العار الحقيقين المتخلفين الأغبياء بسلطة السلاح و الشر فهم عار علينا نحن البشر , شوهوا منظر الإنسانية و قتلوا الذكاء ليقودون الظلم المتسلط بالسلاح و الظلم الحقيقي الإجباري , أقول بوضوح يا للعار, شيء مخجل جدا , لا منطق و لا ذكاء لكن غباء و إجرام و شر و ظلم .

الذكر بحاجة لعنايتكم به ليتعلم الذكر كيف يعنتي بنفسه , فمن مظهره أنكم لم تعتنوا به , و هو لم تسمح له الظروف أن تعلمه كيف يعتني بنفسه , لكنه إعتنى بطفل و أرضعه الحليب ,

البشر يجب أن ندللهم لنعلمهم أن يعتنوا بأنفسهم و لنعلمهم أن يعتنون بالبشر و الأطفال .

اسقطوا الأموال لنعلم الإنسان أننا ندلل الإنسان و نحمي حقوقه ليتعلمون البشر أن يعتنوا بأنفسهم و يتعلمون البشر أن يعتنون ببعضهم البعض .

أنظروا الى شكله الذي رسم عليه الفقر و التعب في حياته , فالمال منع البشر من متعة الحياة , و فرض المال الفقر و الحرمان على الكثير من البشر الذين تعبوا جدا في حياتهم و عاشوا في مجتمعات فقيرة جاهلة .

أسقطوا المال و البنوك و تعلموا أن المال كان سبب في عذابكم و منعكم من جميع الحقوق .

يشاهد الحقيقة أباما الذي لم يخترع فكرة الربيع العربي من عقله لكنه سرق فكرة الربيع العربي من بلد زوج أمه , لم يأتي أباما بأفكار متميزة عبقرية , لكنه سرق أفكار ليكوكو كوكوكو أنا الغبي أوباما أحمل أفكار سرقتها لهدم عالم البشر بسيطرة السلاح و في جيبي وسام سلام ,هذا هو الحقارة .

يجب أن تسقطون فورا الأموال و تأكلون مجانا فهذا سلام و عدل و إصلاح .

إنها إسمها السلطة الأمريكيا التي تفترس كل إنسان يواجهها , لن تتغير يا أوباما فأنت متسلط بسلطة الإجرام و الغباء , و لن تتغير ستمارس سلطة الإجرام و الغباء فالأفضل قص رجليك عن سلطة الإجرام , و قص سلطة أمريكا الإجرامية المفترسة عن العالم لنخلص البشر من حكم دكتاتوري يفرض الغباء و الإجرام و يرفض تعلم التفكير بذكاء .

لا وقت للتتمردون بسيطرتكم الإجرامية الإجبارية , لكن يجب أن تسقطون ظلم يتباهى بسيطرة غبية إجرامية ظالمة إجبارية .

أنا لا أحب المتسلطون بغباء و إجرام , سيطرة الذكور المجرمين الأغبياء لا تمشي عليا أنا .

ضعوا كلماتكم أمامكم و إدرسوا إجرامكم و تعلموا أنكم ديوك تتقنون الإجرام و تتقنون التعفير و تتقنون النقر بسلطة إجرامية غبية .

تعلم حدودك يا أوباما و لا تفرض غبائك على أحد لكن إنعزل لتدرس نفسك المريضة من أجل أن تعالجها و تصلحها فوقت الإصلاح قد جاء , لكن ليس لسلطة الديوك الأغبياء سلطة عليا فأنا أسقطت سلطتكم الإجرامية .

كونوا عقلاء و عالجوا أنفسكم و أصلحوا أنفسكم و لا تفرضون سلطة ديوك أغبياء على البشر .

هل تتذكر يا أوباما و يا جميع الخون عندما فسرت حلم سليمان في سورة يوسف ماذا كتبت , لو كنت في زمن سليمان و هو فرعون منعت فرعون و هو سليمان و هو اسرائيل من جريمته و ربما أحببته , لكن أنا أعيش في عصرنا الذي يتسيطر عليه عبيد سليمان الخون الإجراميين و قرأت إجرام أوباما و قرأت إجرام الخون الإجراميين الجائعين الذين أكلوا البشر و قتلوا البشر و أكلوا الفقراء و قتلوا الحياة , اذا أنا في هذا العصر لأقتل الكرسي السلطة الإجرامي و أمنعكم من الإجرام و أصلح خطأ سليمان و أصلح أخطأ الخون الإجراميين الذين دمروا العالم لأنهم جائعون منصب و مال , أنا أمامكم أقودكم للإصلاح فورا و سقطت سياساتكم القذرة و سقطت الأموال و البنوك و المناصب فأنا أمنعكم من الإجرام و أسقطت قوانينكم الذين أبحوا لكم يا مجرمين بالإجرام .

عندما نفسر الكلمات و نفهمها جيد ندرك أن الله هو الشيطان سبب هلاك البشرية و الأرض فلن يأتيكم سعادة و راحة بال من الشيطان ابليس الذي تعبدوه بإسم الله , لكن العنوان واضح تعيشون في العذاب لأنكم تجهلون تفسير كلماتكم و تصدقون تخلفكم و جهلكم و غبائكم و كذبك الذي تربيتم عليه .

انتم تعبدون ذكر اسمه سليمان و هو فرعون و هو اسرائيل و هو النذير و هو الطاغوت و هو ذي المعارج و هو روح القدس و هوابليس و هو ذي القرنين ,بإستخدامكم مصطلح الله هل فهمتم عليا أنكم تعيشون في مجتمعات متخلفة غبية ظالمة ؟

يقول لكم سليمان

اقرأ كلمات ربكم الذي خلق الإنسان من حيوانات منويه , فكلمات سليمان الذي خلق الإنسان من حيوانات منويه قتلت الحياة و قتلت عقل الإنسان و لم تعلمكم القرأة .

(( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ))

سليمان هو الذي صنع من نفسه إله و المسلمين المسيحيين و اليهود يعبدون سليمان و هو ابليس

اذا مؤلف القرآن هو سليمان هو فرعون هو إسرائيل هو النذير و هو الطاغوت هو ذي المعارج هو روح القدس هو ابليس هو ذي القرنين

اذا ربكم الذي تعبدوه بغبائكم الذي خلق الإنسان من حيوان منوي هو سليمان و هو ابليس هنا العلق هو المنوي .

عندما يعلق الحيوان المنوي بالبويضة يتكون الحمل و يخلق الإنسان , و الذكور يحملون ماء الحياة الحيوانات المنوية , و سليمان له الأبناء و كل ذكر يجامع انثى و يعلق الحيوان المنوي في البويضة يتكون الحمل و يخلق الإنسان .

و أسفاه على غباء تفتخرون به في القرن 21 و أسفاه .

مشكلتكم في خرافات تصدقوها و تنشروها بغبائكم , مشكلة غباء متسلط على عقول البشر , مشكلة أنكم ذهبتم للمدارس لتتعلمون الكذب و الجهل و النفاق و الغش فماذا خسرتم ؟ خسرتم كل شيء و عشتم تصدقون أكاذيبكم و نفاقكم و خرفاتكم .

قلت لك تاريخكم أنتم مزيف فلن تفهم جوابي و السبب أن بلدك علمك التاريخ خطأ

أوباما فكر بقول الشيطان ابليس لك (( إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ))

بمعنى أنت عبد للشيطان المخلصين للشيطان .

كل الذي فعلته من إجرام بحياتك لأجل مال و منصب جعلك من عباد الشيطان المخلصين بمعنى أنت عبد مخلص للشيطان , حتى الشيطان و صفك عبد مخلص في الشر و الأذى و الإجرام فأنت دمرت العالم لأجل مال و منصب , مصيرك مع الشيطان فأنت كنت عبد للشيطان .

الشرق الأوسط الذي دمر بإسم أوباما و امريكيا لن يجعلني أنسى أنك أحمق مجرم , لا أنسى أن الأطفال قتلوا بأبشع الطرق و لن تتهرب من الجريم التي تمسكك .

إنها قصة أرض و بشرية أكلتهم , إنها قصة أطفال قتلتهم بسياستك الغبية و أكلتهم , أنها مصيبة تجعلني أشمئز أنني عرفتك .

الشرق الأوسط الذي دمر بإسم أوباما و امريكيا لن يجعلني أنسى أنك أحمق مجرم , لا أنسى أن الأطفال قتلوا بأبشع الطرق و لن تتهرب من الجريم التي تمسكك .

إنها قصة أرض و بشرية أكلتهم , إنها قصة أطفال قتلتهم بسياستك الغبية و أكلتهم , أنها مصيبة تجعلني أشمئز أنني عرفتك .

طمع أوباما بمنصب و مال و قتل نفسه و قتل ذكائه و قتل إنسانيته و قتل الحب و قتل السلام و قتل البشر و قتل الأطفال و قتل طفولة الأطفال و دمر البلاد فماذا استفاد أوباما من الشهرة التي جعلته يرتدي ملابس أكبر من حجمه و تخلى عن شخصيته الحقيقية ليكون عبد للشر و الظلم و لم يكن قائد لكن كان متسلط بغبائه على كرسي الإجرام .

كرسي الإجرام لا يجعل الإنسان يلبس شخصيته الحقيقية لكن سيكون الإنسان عبد للإجرام بدون عقل و بدون ذكاء , لو جلس أوباما في بيته و لبس شخصيته و حمل ذكائه و تكلم بلسانه كان سيبدع لكن الطمع و منصب و مال قتلوا أباما و قتل أوباما البشر و البلاد بسلاح منصب و مال و اسلحة مميته و نقص في الشخصية و غباء يتسيطر على عقله .

أنا لا ألعب مع أحد , أنا أربيكم فأنتم بحاجة لتربية و إصلاح و أنتم بحاجة لتستيقظون على أنفسكم المعقدة المريضة المدمرة , ضربة على الطيز لا تؤلم لكنها تعلم .

أنا أوباما كوكوكو …

لسان ملون بالكذب

قلب ميته

ضمير ميت

عقل غبي بإبداع

صورة حقيرة لشخصية حقير وصف بالعبد الظالم الغبي الإجرامي

متى ستفهم جملك الغبية يا أوباما فأنت دمرت عالم البشر أي حماقة أنت ؟

أقفل يا أوباما الجمعية و واجه نفسك فأنت ذكر دون شخصية لكنك كذاب مجرم سفاح ,

اهتموا بأنفسكم و أصلحوها .

مش معقول أن تفتخرون بنفوس مريضة مهزوزة .

سياستكم سقطت و دعونا نصلح .

الشيطان أمركم بالعبودية ليطفئ نور ذكائكم , و أمركم بحمل مال و أجلس ذكور ديوك أغبياء على كرسي السلطة فقتلت الحياة من ديوك عقولهم محرومة من نور الذكاء فهم أغبياء يعبدون شيطان علنا و يحملون أموال و منصب السلاح الذي قتل الحياة و البحار و الحيطات و الأنهار و قتل الحياة في البحار و قتل الأسماك و قتل البشر و الأطفال و دمر الأرض

هل رأيتم كيف أتبعتم الشيطان بغباء و دمرت الحياة لأن ديوك عبيد للشيطان بدون ذكاء لكن غبائهم مدمر قلتوا الحياة بسلاح الشيطان منصب و مال و عبودية بعقول مقفولة غبية .

مازال ربكم الذي تعبدوه هو الشيطان يلعن ربكم الشيطان و يلعن كل معفن جلس على كرسي السلطة الإجرامي و حمل مال و قتل الحياة بأمر من الشيطان فأنتم عبيد الشيطان يدمرون الحياة و يقتلون الحياة بأمر من الشيطان .

لا تستمر بتهديدي

أنا أعلمكم لأنقذكم و لست بحاجة أن تعلنون إجرامكم لي فأنتم أبدعتم في إظهار إجرامكم لي فأنا درست إجرامكم و تعلمت كم أنتم وحوش مؤذية بقلوب ميته بدون عقل .

العالم بخطر لأنكم أنتم مجرمين فعلا , يجب أن ننقذ البشر من نفوس ميته و ننقذ البشر من العذاب و الشر و الظلم .

أنا لا ألعب بأوراق أحد أنا أعلمكم فأنتم يجب أن تنقذون أنفسكم و عالم البشر الذي دمروه أغبياء لأجل مال قذر و سلطة .

أنتم لعبتم بقدر البشر و قتلتم البشر و أجبرتم البشر بالعيش بجحيم الحياة و أجبرتم على البشر عذاب الفقر , و لم تطوروا عقول البشر , و لم تطورون عالم البشر , لكن مازلتم تفتخرون بإجرامكم و جهلكم و غبائكم ,

لماذا تهدودوني ؟

في الحقيقة و الواقع أنا أعلمكم حقيقية من العالم خطرة على جميع البشر و خطرة على عالم البشر و خطر على الأرض و البحار و المحيطات .

أنتم تقتلون الحياة لأجل منصب و مال , و أنا أسقطت المال و المنصب لتشفون أنفسكم المريضة و لا تتعالون عليا بإجرامكم و غبائكم .

لا وقت لقفل الفم , بل وقت الإصلاح و السلام و العدل قد جاء لنبني عالم البشر المدمر الحزين و نعطي الحرية لجميع البشر .

لا تهدودوني لكن أصلحوا أنفسكم فأنتم مريضون بحاجة لشفاء .

لم تخجلون عندما أجرمتم من إجرامكم الغبي فأنتم دمرتم عالم البشر و حطمتم البشر , لكن خجلتم أن صورتكم واضحة .

جعلتم السلام وسام و لم تحلمون بالسلام لكن حلمتم بالوسام السلام و قتل أوباما السلام بوسام سلام .

ليس صعب تحقيق السلام فأوقفوا الحروب و تنازلوا عن الأسلحة و أتلفوا الأسلحة و تباهوا بذكائكم الذي أنجح السلام و عيشوا السلام و العدل فهذا طموح البشر و ليس طموح البشر وسام سلام يقتل به السلام و الحب و البشر و البلاد .

تعلموا القرأة و الفهم و تمسكوا بذكائكم الذي يجعل من أهدافكم نجاح تتباهون بهم .

غريب إنت يا أوباما

أنا طلبت منك أن تراجع صفحاتك و أنت مازلت تتعالى بشرك و ظلمك , ترفض أن تفكر بمنطق , لكن تفرض عليا سلطة الإجرام و الغباء , مازل أسلوبك متخلف إجرامي متسلط فمن أنت لكي تفرض عليا سلطتك الدكتاتورية الغبية ؟

يجب أن تشفى من مرضك و لا تتكبر بمرضك .

أنت عاجز أن ترى نفسك و أنا أعلمك من أنت الذي عقلك يرفض أن يرى حقيقتك البشعة .

من بكم أيها السياسيين القذرين منحوا للأطفال طفولتهم , أنتم مازلتم تفتخرون بسياسة قذرة تتسيطر على البشر بقوة السلاح , و لم تعطون الحقوق للبشر و لم تعطون الطفولة للأطفال .

يوجد خلل كبير في سياستكم القذرة , أنكم لا تصلحون لحمل مسؤولية البشر , يجب أن تطبقون قواعد العدل و السلام و فورا تنهون الحروب و إجرامكم و الكلام للجميع .

البشر حقهم أن يأكلون مجانا و من الإجرام الحقيقي أن تبيعون طعام البشر و الحيوانات

أنتم لا تستحقون قيادة البشرية لأن عقولكم غير ناضجة و في قمة الغباء , أسقطوا الأموال و البنوك هنا العدل و السلام و الحرية و التطور و كلوا مجانا و إلبسوا مجانا طوروا جميع البلاد و ابنوا أجمل البلاد , تفاخروا بالتطور , لكن يا أغبياء لا تتفاخرون بأسلحتكم القاتلة المخيفة الإجرامية أتلفوا جميع الأسلحة ليس من حق البشر إمتلاك السلاح .

عجبا أنا أقودكم للخير و السلام و أقول عبارات مهمة يجب أن تقولوها بقولكم أن من حق الإنسان الحياة , فالسياسيين قتلوا الحياة بأسلحة يفتخرون الحمقاء بها , المجانين قتلوا طفولة الأطفال بأبشع أسلحة و لن ننسى كيف قتلوا أطفال غزة و سوريا و العراق و اليمن و ليبيا … الخ , فإن الأطفال قتلوا بأبشع الطرق و بأبشع الأسلحة , تمردتم بإجرامكم لأن القوانين الظالمة سمحت بإجرامكم , و أنتم قتلتم نفوسكم و تركتم نفوسكم تجرم بدون حساب , و تباهيتم بأموال قتلت الأطفال بأبشع الطرق .

غباء كبير واضح , عقولكم مازالت لم تنضج بعد لكنكم تتباهون بالشر و الظلم بنفوس مية و عقول لا تفكر و قلوب مريضة .

مهما فعلت يا أوباما لن أرضى عن إجرامك لكن قلبي ينطق كلماته يخرب بيت جنانك و إجرامك و طمعك يا جائع الذي أكل البشر بمنصب و أكل الأموال الفقراء بمنصب .

أوباما أجرم كثيرا و أنا قرأت إجرامه فتوجعت من داخلي كثيرا , عندما نحب إنسان و نتفاجىء أنه خطر على نفسه و خطر على العالم لأنه خطره أوجع الكثير من البشر و قتل البشر و دمر البلاد لأجل أن يرضي غروره و كبريائه و غبائه سنشعر بالحزن الحقيقي , أنا أكتب ليتعلمون جميع الذكورة الذين يحملون منصب و مال أنهم خطر علينا نحن جميع البشر و يجب أن يسقطون الأموال و المناصب .

لا أحد يرضى عن الإجرام أنا أرى أطفال سورية كيف يقتلون , و رأيت أطفال غزة كيف ماتوا في أسرتهم , إنه إجرام قبيح يجب أن توقفون الحروب و تتخلون عن جميع الأسلحة و تتلفون الأسلحة , لا تسلمون السلاح للذكورة فهم بعقول ناقصة , و صدورهم سوداء و إجرامهم عظيم .

كنت أنظر الى قناع وجهك , و لم أكن أعلم أنه قناع يخفي تحته وحش يأكل البشر و الأطفال و يقتل الحب و السلام , لكنني كنت أحب الوجه المبتسم الذي يجذبني إليه , كانت أمنيتي أن أقبلك و أن أصنع لك طفل , كانت أمنيتي في كل اللحظات , حتى جاء الوقت و قرأتك فرأيت جمل لم تكن تخطر في بالي و اتضحت لي الرؤيا أنك وحش مفترس و ليس إنسان , فلن أستطيع أن أغش نفسي لكن استطعت أن أعلمك الدرس فتعلم من دروسي يا أوباما .

أنقذوا البشرية و أنقذوا الأرض و أنقذوا الحياة من ذكورة قولهم كوكوكو غبي لايفهموه , و فعلهم إجرامي قبيح .

الحب هو أن تبني و ليس الحب أن تجرم و تقتل الحياة , الرموز واضحة أصلحوا أنفسكم و عالمكم و إنزعوا السلاح من يد الذكورة فهم بعقول ناقصة غبية و صدور سوداء و إجرامهم مدمر يؤلم الحياة و يؤلم الأطفال و يؤلم الإنسان و يؤلم الأرض و يؤلم البحار و الحيطات و الأنهار .

المصيبة ذكور بطمعهم دمروا الحياة لأجل مال و منصب فأكلوا البشر بإجرامهم و أسلحتهم القاتلة و دمروا البلاد بأسلتهم المخيفة القاتلة و بسياساتهم الغبية الإجرامية و بقوانينهم التي تفرض الظلم الإجباري الظالم .

أوقفوا الحروب و تنازلوا عن جميع الأسلحة و أتلفوا الأسلحة و أسقطوا المال و البنوك و أسقطوا سياستكم المفترسة و أعطوا للإطفال حقوقهم و أعطوا الأطفال طفولتهم و السلام و العدل و دعوا العالم أن يعيش العدل و السلام فهذا الحق الذي سيدفع البشر أن يتخلون عن غبائهم و شرهم و ظلمهم و أنانيتهم و الحروب و الديانات و السجون لهدف تأسيس نظام يؤسس لهدف أن ينتصر العدل الذي سيسعد البشرية كلها .

أوقفوا الحروب , منذ وقت و سنوات و أنا أكرر لا تحاربون , لكن أوباما سجنني في مستشفى نفسي و حرمني من أطفالي و قتل أوباما طفولة أطفالي الذي منعهم من الحنان و الحب لهدف تدمير الشرق الأوسط .

لو لم يسجنني أوباما في مستشفى نفسي و فتح أوباما أذانه و عقله لقولي و لحكمتي لم تتدمر سوريا و لم يتدمر الشرق الأوسط بواسطة أمريكا و اوباما , لكن أوباما دمرني أنا و بناتي ليتمرد بشره وظلمه و غبائه و يدمر علنا العالم .

كنت أمام أوباما أشرح أوقفوا الحروب , لكن أوباما لم يسمع كلامي لكن سجنني في عذاب أنا و أطفالي ليجرم أوباما علنا .

أخطأ أوباما فأنا كنت موجودة أقول لا للحرب , لكن أوباما و أمريكا و المال و المنصب حاولوا تحطيم عقلي ليحطمون العالم بغبائهم فإنها كارثة عظمة أن تتباهون بالإجرام و تقتلون الحياة و تقتلون عقل إنسان يفكر بمنطق و يقول لكم لا للحرب .

اذا أوقفوا الحروب أريد أن أصلح أخطاء كبيرة ارتكبها الأحمق أوباما و أمريكا و البشر .

البداية أنا أعلنتها في اسقاط نظام مفترس إفترس البشر و دمر العالم لنصلح عالم البشر الذي بحاجة للإصلاح بأسرع وقت , لا تقتلون طفولة الأطفال يا مجرمين أوقفوا الحروب , أنا أريدكم أنتم تبنون أجمل العمارات و البيوت و المدارس و المؤسسات و تطورن بلادكم أريد أن أرى جمال البلاد ببنياتها الجميلات , هنا المهم أن نتعلم أن نبني و نتطور و نقف جنان السياسيين الذين يتسيطرون على البشر بقوة السلاح و قوانين ظالمة إجرامية و دساتير دكتاتورية ظالمة إجرامية , نريد الإصلاح من العمق فهدفنا أن نحب الحياة و نطور الحياة و نهدي مستقبل جميل للأطفال .

شوف يا أوباما و يا أمريكا الأطفال الذين كنتم سبب في تدمير بلدهم و حرق بلدهم و قتل أطفالها و قتل طفولة أطفالها , فأنتم تعجزون فهم مصطلح أعطونا الطفولة فلم تعطون الطفولة للأطفال الأبرياء لكنكم أجرمتم بسياستكم الإجرامية و أكلتم الأطفال .

أوباما دارس قانون و حامل و سام سلام منع الأطفال من حقوقهم و منع الأطفال من السلام و منع الأطفال من أن يعيشون طفولتهم بسلام و أمان , طمع أوباما و البيت الأشباح دمروا الشرق الأوسط و أكلوه بوحشية و إفتراس .

أنت يا أوباما لا تحب أطفالك فأنت تستطيع أن تقتل كل شيء لأجل منصب و مال فأنت عبد لم يتعلم الحب لكنه أتقن الإجرام .

القناع سقط عنك يا أوباما و وجهك الذي يبتسم لتصتاد به فريستك لتأكلها قد سقط لأمنعك من الإجرام بسلطة الإجرام و سقطت سلطة أمريكا الدكتاتورية الإجرامية التي تختار عبيد للشر و الظلم و المال و المنصب لتقتل بهم الحياة و تقتل بهم طفولة الأطفال و تقتل الأطفال و تقتل البشر و تدمر بأبشع الأسلحة البلاد .

أوباما أنا لست بحاجة أن تنيكني لأجل أن أعرفك , أنا قرأتك و قرأت شخصيتك و أفعالك و إجرامك فهذا يدفعك أن تدرس نفسك و تصلح نفسك الإجرامية .

أنا حكمت عليك هل فكرت بالتهيء للنعزال في بيت لوحدك لدراسة نفسك و إصلاح نفسك .

أنت مريض يا أوباما و هذه حقيقة لا أستطيع أن أمسحها عنك , أنت بحاجة أن ترى نفسك و لا تعطي لنفسك أعذار بالإجرام في عالم البشر بأفكار تسرقها غبية .

أنا لا أهينك لكن أنت كنت سبب بموت الكثير من البشر و دمار البلاد الذين أكلتهم و أنت تبتسم و تضحك بغرور متجاهلا أنك مجرم سفاح مدمر بشخصية مريضة شخصية مهزوزة طماعة .

يجب أن تدخل في أعماقك و تصلح نفسك و تلبس ثوب أوباما الحقيقي .

أنت فعلا يا أوباما لا تصلح للقيادة كن واقعي أمام القرار الصح و شاهد نفسك جيدا , لا تخدع الشعب الأمريكي بغبائك و كذبك فأنت يجب أن تشفى من مرضك . و لا ينهي حياته و هو يجله قرأة نفسه .

منصب و مال لن ينفعون البشر لكن أنت أبدعت بالإجرام علنا بغباء بسبب مال و منصب اذا أنت لا تخدع نفسك و لا تخدع الأمريكان بغبائك و حمقك , لكن وقت أن تشفى من مرضك قد جاء فأنت مريض .

كس أخت المنصب و المال الذي يجعل من إنسان قاتل للبشر و معذب للبشر و مدمر للبلاد و مدمر للأرض .

ماذا أصلحت أنت يا أوباما ؟

البحار المحيطات الأنهار البلاد البشر كلهم محطمون أنت بلعت و أكلت و تمتعت بالإجرام و تمتعت بأنك طاؤوس غبي مغرور .

من حامل شوال على ظهرك في أفريقيا الى حامل أسلحة في عرش امريكا و مغرور فأنت احمق و غبي و مجرم و مدمر .

اذهب الى أفريقيا إحمل شوال على ظهرك و ابني أفريقيا و اترك عرش امريكا الذي جعلك أحمق غبي يجرم علنا و يدمر عالم البشر و يقتل البشر و يقتل الحياة ليأكل فأنت مازلت جائع فأكلت البشرو البلاد بمنصب و مال .

هل تتذكر يا أوباما الفيديو قبل أن تخرج من بيت الأشباح كنت مستلقي على الكناباية و بيدك هاتف نقال و تأتي ميشيل و تلطش الهاتف بدون إحترام من يدك , فإنها متسلطة عليك و تتحكم بك , فدفعتك ميشيل أن تهدم العالم و تسرق البشر و تقتل البشر و الأطفال لتعمل عملية تجميل لوجهها القبيح لتصبح جميلة , فهي دفعتك أن تجرم و تأتي لها بأموال قذرة لأنها كانت تخاف من جهها القبيح .

حب لا نرى في الفيديو لكن نرى متوحشة تتحكم بك و أنت ذكر بدون شخصية أمام ميشيل التي تلعب بك .

لا تتمادى بالكذب على نفسك يا أوباما , لكن كن أمام الحقيقة و اسأل أمريكا لماذا وضعت عبد أسود لبس بدلة أكبر من حجمه على كرسي الإجرام ؟

لا تكن عبيط غبي يا أوباما لكن لماذا إختارتك أنت أمريكا لتجرم و تهدم الشرق الأوسط بسرعة ؟

أنت عقلك صغير لكن أمريكا قرأتك و اختارك فما هو السبب أن تختار أمريكا مغفل مثلك ؟

كم مرة أخطأت بحقي يا أوباما

عندما عرفتك بعثت لي فيروس على حاسوبي و حطم الحاسوب .

و أجبرتني أن أدفع أكثر من 1000 فرنك لإصلح الحاسوب و حماية الحاسوب و لم تكتفي .

اتصلت في سويسرا و سجنتني في مستشفى نفسي في وقت لم أكن به مريضة و خسرت أطفالي بسببك ظلمك و لم تكتفي

وضعتني في مرحاض قذر عند الشرطة الفرنسية و تركت الشرطة الفرنسية تعذبني و تسرق مني بناتي و تحرمني الشرطة الفرنسية من توديع بناتي , و تسرق الشرطة صوري , و تسجنني الشرطة الفرنسية في مرحاض قذر معفن برائحة الكريهة وسجنتني في سجن مرسي في فرنسا و ذهبت تغش الشعب الأمريكي بزيارة السجن في وقت سجنتني أنت به و لم تكتفي

سيطرت سويسرا عليا و سويسرا أجرمة بحقي و استمرت سويسرا بتحطم عقلي أمر من ظلمك و غبائك فحطم سمعي و لم تكتفي .

سويسرا أذتني بقضاتها بمحاميها بمسؤوليين إجتماعيين , أنت جعلت سويسرا كلها ضدي حتى حكومتها , و لم تكتفي

حطمت لي أسناني و حياتي و كل شيء في حياتي و لم تكتفي فلماذا أخرجت شرك و إفترستني و منعت أطفالي من أمهم يا أبن القحبة ؟

انت يا إبن القحبة التي باعتك و جعلتك مجرم عندك عقدة ظلمتني لتهدم الشرق الأوسط المكان الذي ولدت به فأين جنان يركبك يا ابن القحبة الذي باع ابوه بصدر أسود و باع العالم بمنصب و مال و باعني بطيز قذرة ؟

مشكلتك يا عبد أوباما أنك مريض نفسي حرمت من العاطفة فأهلك رموك و حرموك من الحب و العاطفة , فكبرت محروم من الحب محروم من الإستقلال محروم من حقوق كثيرا , الأطفال لا أعتقد أنهم كانوا يحبونك فأنخيل أنك كنت مكروه في طفولتك , و لم تجد أحد يعطيك حب حتى ميشيل لم تعطيك حب و كبر مرض نفسك حتى جعل منك عبد أسود مجرم , هذا هو إجرام أمريكا التي تجلس على عرشها العبيد المريضين نفسيا ليدمرون العالم بسهولة , فأنت معقد و تكره نفسك و تقتل الحياة لأجل مال و منصب , ذكر تافه لا شخصية و لا مبدأ , لم تصل الى مستوى إنسان فأنت مازلت عبد يقتل الحياة بغباء و ظلم و شرك .

يا ميشيل الذكر الذي ينيكك يطعمك أنت و بناتك لحم السوريين و اليمنيين و الليبيين , دفع لك ثمن عملية تجميل لتجملين وجهك البشع بأموال ثمن هدم الشرق الأوسط فكيف يا حمقاء تباهيتي بأكل ميتون العرب و أكل لحم أطفال العرب و أكل البلاد العربية ؟

أفريقيين عبيد يأكلون العرب في القرن 21 لأنهم جائعون , فأي مصيبة أنتم ؟

أكثر من هذا حقارة لم أشاهد فما أحقركم فأنتم وحوش أكلت البشر و مدمرة للبلاد و قاتلة للحياة .

كس أختكم يا حقراء لا تعرفون أن تحبون لكن فعلتم الشر و دمرتم البلاد لأجل منصب جعلكم مجرمين علنا .

تفوه عليكم يا ميشيل و يا أوباما أكلين العرب و مدمرين البلاد .

أوباما وميشيل تنازلوا عن جميع الأموال و السيارات و البيت و كل الأملاك التي ربحتوها ثمن دمار بلاد الشرق الأوسط , فليس لديكم حق بإمتلاك الأموال لكن يجب أن تحاسبون أنفسكم فلم أرى شر أكبر من شركم و ظلمكم .

ارجعوا فقراء كما كنتم و ليس لديكم الحق يا ميشيل الفقيرة و أوباما الجيعان التمتع بأموال قتل العرب و تدمير البلاد و قتل الحياة و الكلام واضح .

أوباما لم يفعل لأمريكيا شيء أوباما لم يفعل شيء ليحصل على جميع الأموال التي بلعها و أكلها الجائع , أوباما حطم الشرق الأوسط و ترك اسرائيل تقتل أطفال غزة و هم نائمون في أسرتهم , و ربحتم أموال كثيرة ثمن الجرائم العظمة فأي مجرمين تصنفون أنتم أنفسكم ؟

أنا أفكر معكم فهل تقتنعون أن عالمكم مدمر بالسلاح الذي يصنعوه البشر لأجل أموال تأكل البشر و تهدم البلاد , اذا القاعدة غير صحيحة يجب أن تغيرون القاعدة و تجلسون على قاعدة تبني و لا تدمر , يجب أن تغيرون أساس العالم فأساسكم غبي إجرامي ظالم دكتاتوري لا إنساني قتل البشر و قتل طفولة الأطفال و قتل البلاد و قتل الحياة , مال و منصب سلاح قاتل فأتلفوهم .

أحيوا الحياة بذكائكم فالحياة يبنيها إنسان ذكي قوي , البشر معذبون و بذكائنا نأخذ قراراتنا و نخرج البشر من العذاب و الظلم و الحروب و الشر و الفقر و الجهل و التخلف , اذا أوقفوا الحروب فورا ليس لديكم حجة بحمل السلاح و قتل البشر و تدمير البلاد و قتل الحياة , فليسقط غبائكم و إجرامكم و ظلمكم المتسلط بالإجرام , و دعونا نبدأ الإصلاح .

إنها صورة معبرة

يجب أن يتعلم الذكر كيف يطعم الحب و الحنان للطفل و ينظر لحقيقته أنه إنسان يحمل حيواناته ليصنع منه إنسان بحاجة لحبه و حنانه , أما ذكورة عصرنا الأغبياء قتلوا إنسانيتهم و ذكائهم ليقتلون البشر و يعتبرون أنهم تمتعوا فقط بليلة قذف و حملوا سلاح لقتل الأطفال الذين قذفهم الذكورة .

إخلعوا السلاح من أيديكم أيها الحمقى و إحملوا قنينة حليب و اسقوا الأطفال الحليب الممزوج بالحب و العاطفة و أقفوا جنانكم و حروبكم .

عالمنا بحاجة للإصلاح و ذكورة عصرنا خطر على عالمنا فهم يتباهون بالجيش و السلاح و يدمرون البلاد و يقتلون الإنسان لأجل مال و منصب جعلهم أغبياء و جعلهم مجرمين بحق البشر و بحق البلاد , فهم قتلوا الأطفال الذين قذفوهم الذكورة و هدموا بيوت الأطفال و الأطفال ينامون بهم , و هدموا بلاد يسكنوها بشر , فعجزوا أن يسقطون إجرامهم فهم مازالوا يفترسون بأسلحتهم الأطفال و البشر و البلاد , و عجزوا أن يطعمون الأطفال الحب و العاطفة لكنهم أجبروا الأطفال على عذاب الحروب و الفقر و الجهل و الدمار .

العالم لا ينفعه متسلطين ذكورة يهدمون عالمهم بمنصب و مال و يأكلون البشر و البلاد , لكن عالم البشر بحاجة أن يتعلمون الذكورة كيف يحبون أنفسهم و يتعلمون الذكورة كيف يحبون الحياة و يتعلمون الذكورة كيف يسقون الأطفال الحب و الحنان و العاطفة .

أسقطوا النظام المفترس مع أسلحته و جيوشه مع أمواله مع بنوكه و دعونا نتعلم أن نحب الحياة لنحب الأطفال لنحب البشر لنحب التطور لنحب البناء لنحب السلام لنحب العدل لنحب الحرية .

أنا كتبت كثيرا و عبرت كثيرا و طلبت كثيرا أوقفوا الحروب و تنازلووا عن الأسلحة و أتلفوا الأسلحة و أغلقوا جميع مصانع الأسلحة .

لم تستجيبون لماذا ؟

كتبت الذي يجب أن يقال لأدفعكم أن تغلقون مصانع الأسلحة و تتلفون الأسلحة و تنهون الحروب فلماذا لا تستجيبون ؟

أنا لا ألعب معكم لكن أقوم بعملي فلماذا تجبرون الخطأ المدمر أن يحطم الحياة و ترفضون أن تسقطون نظام مفترس إفترس البشر و البلاد ؟

متى ستستجيبون يا أغبياء ؟

مصيبة الغباء هي حاجب يمنعكم من اخذ القرارات الذكية و يدفعكم للإجرام علنا .

استجيبوا أنا مللت من التكرار الكثير فأنتم لا تهتمون يجب أن تنفذون لندخل المرحلة الثانية .

أنتم لم تفعلون شيء ليصل صوتي للعالم بسرعة لكن أغلقتم لي حسابات أيميلات من أجل أن لا أرسل رسالتي .

لماذا ترفضون السلام و العدل و الإصلاح ؟

أنتم عندكم حظ أنني أعلمكم يجب أن تتعلمون و تسقطون الأموال و البنوك .

أنتم رفضتم بإصرار رسالتي , لكن عاقبتموني أنا و أسرتي لأجل أن تدمرون عالم البشر أكثر بشراسة أكثر بإجرام اكثر بشر أكثر بظلم أكثر .

أسقطوا النظام المفترس أنا لا أحمل عليكم حكم دكتاتوري لكن أنتم يتسيطر عليكم حكم دكتاتوري متسلط بإجرامه و ظلمه و سلاحه على البشر و البلاد .

عالمنا أيها البشر في خطر بسبب المفتروسون الجائعون الذين باعوا البشر و باعوا البلاد لأجل الحصول على أموال , عالمنا في خطر بسبب الحيوانات المفترسة التي إفترست البشر بسلطة إجرامية ظالمة و إفترست البلاد لأنها جائعة .

اقتلوا الجوع بإسقاط الأموال و البنوك و كلوا مجانا و تباهوا في عالم متقدم بتطوره يعيش السلام و العدل .

أنتم يجب أن تستجيبون فورا لرسالتي , و تقتلون السلطة الدكتاتورية المفترسة الإجرامية و تدفعون عالم البشر للتطور .

لديا الكثير لنفعله , يجب أن ننظف عالم البشر من الأسلحة , و يجب أن ننهي جميع الديانات , و يجب أن نعيش بدون مال و بدون بنوك , يجب أن نبني البلاد و ننظف البحار و المحيطات و الأنهار لدينا فعلا الكثير لنفعله لننجح السلام و نطور عالم البشر , و أنتم لا تهتمون برسالتة و أنتم بحاجة لرسالتي , و تجبرون أنفسكم غصبن عنها أن تعيش الظلم و القهر و العذاب و الفقر و الجحيم الحياة .

ابدأوا بإيقاف الحروب هذا قرار مهم يجب أن تنفذوه فورا

أنا فعلا لا أمزح معكم فكلامي لا يعبر عن المزح و الهزار لكن كلماتي ترسم الواقع المخيف و تثبت أهميتها لعالم الإنسان .

نفذوا قراراتي و أسقطوا النظام العالمي الظالم المفترس مع أمواله و بنوكه مع قوانينه الظالمة مع دساتيره الإجرامية و أنهوا تماما الحروب و أتلفوا جميع الأسلحة و أنهوا جميع الديانات .

كتبت منذ سبع سنوات أنا مازلت أكتب و أعبر لكن لا استجابة فالغباء تسيطر على عقول البشر و منع الغباء الإنسان من الفهم .

المصية عظيمة أمامي و يجب أن تفهمون تعابيري و تنفذون فورا .

هل تكلم الملوك و الرؤساء و الجيوش و البشر عن رسالتي ؟

لا

لماذا ؟

لأنكم أغبياء يحكم البشرية أغبياء بسلطة إجرامية ظالمة عقولهم مقفلة لكن جوعهم لا يشبع فاستمروا بإجرامهم , و مازالوا يأكلون البشر و يحطمون بالبلاد .

عالم غبي مجرم يحكمه الغباء و الإجرام فمتى سيصل الذكاء الى عقولكم لتفهمون أنني أقودكم لإنقاذكم من غباء مدمر أجبركم على حمل قرارات غبية مدمرة دمرت حياة البشر و دمرت البلاد .

أجل بصوت عالي أوقفوا الحروب استجيبوا فورا فعملي ليس كتب جملي على الفيس بوك , لكن عملي أن أخرج البشرية من الحروب و الظلم و الشر و الفقر و الغباء و الجهل و أبني دولة الإنسان العالمية العادلة التي ستؤمن لجميع البشر السلام و العدل و الحرية و الأمان و الطمئنينة و التطور .

إقتلوا منصب و الأموال و عيشوا أحرار و إبنوا عالم البشر فهذا الذي يجب أن تفعلوه بإرادتكم لتؤمنون لحياتكم السعادة الحقيقية و السلام و العدل و الحرية و تبنون عالم جميل لتتباهون بعالم جميل متطور .

اذا حكوماتكم سقطت مع الأموال و البنوك و تخلوا عن الأسلحة و أوقفوا الحروب و أتلفوا جميع الأسلحة و كلوا مجانا و عيشوا بشخصياتكم الحقيقية و تخلوا عن النفاق و الكذب لتجملون إنسانيتكم و ذكائكم .

أنا كرهت الأموال و نفسي إشمئزت من الأموال و الذهب لا يغريني فهو من التراب , لكنني أطمع بالسلام و العدل و سعادة البشرية و سلامة الأرض و تطور البلاد .

لا أريد منكم شيء لكنني أطلب بناتي يعيشون معي , و أطلب أن تؤمنون السلام و العدل و عالم متطور لجميع البشر .

انتظرت كثيرا لكن لا يوجد استجابة على رسالتي و مازلتم تحطمون في البلاد و تقتلون البشر , فأين المنطق في غبائكم و إجرامكم ؟

أمريكيا من البلاد التي تكثر بها الجرائم بسبب السلاح .

ماذا فعل جورج بوش و أوباما و ترامب في إنهاء الإجرام من أمريكا ؟

لم يفعلون شيء فهم دائما عاجزون عن الإصلاح و مهنتهم مازالت تعذيب البشر و قتل البشر و قتل الإنسانية و قتل ذكاء الإنسان .

عنوان واضح أن السلطة تفترس و عاجزة عن إحترام الإنسان و السبب يبقى مال و منصب السلاح المدمر لعالم الإنسان .

يجب أن يتخلون البشر جميعهم عن جميع الأسلحة و يجب إتلاف الأسلحة و يجب الإصلاح و سياسة الديوك الذين يتقنون النقر و التعفير قد سقطت بسبب تعفيرهم و نقرهم و الدمار و الإجرام و الفساد الأسباب كثيرة تدفعنا أن نسقط نظام عالمي ظالم يفترس البشر و البلاد و كان سبب في قتل الأرض و المحيطات و البحار و الأنهار .

يا بشر نحن في خطر أعلنوا أن اسقاط النظام العالمي المفترس و أسقطوا المناصب و الأموال .

ترك بوتن شعبه يتعذب بظلم السجون , و البشر يتعذبون بالفقر , و سجون روسيا خاليا من العدل و ظالمة حكومة روسيا ظالمة تجبر الشعب الروسي على قتل الحيوانات و هم يعيشون الفقر الحقيقي لأجل مال , لم يصلح بوتن شيء سوى يتعدى الحدود و يقتل أبرياء لا يعرفهم و كس أخت إجرامهم فهم لم يقصروا .

الإنسان الذي يخرج من السجن في روسيا لا يجد مال يصرف به على نفسه , فيعودون المواطنين الروسيين للإجرام فقط لأنهم جائعون محرومين من المال و العمل و الحياة , فترميهم الحكومة الظالمة في السجن مرة أخرى و تحرمهم من حقوقهم .

مازلنا نعيش في واقع ظالم إجرامي فالجائعون يجلسون على منصب ليدمرون و يقتلون البشر و يأكلون البشر و يدمرون البلاد .

لم تخرجون من غبائكم بعد .

يا غبي يا من يدافع عن إجرام روسيا , أنت تدافع عن روسيا و هي بلد تأكل في العرب طز فيك .

روسيا شعبها فقير ماكل خره .

أنا دارسة روسيا و العالم و أنت تتفلسف و تدافع عن الشر و الظلم فكيف أجيبك ؟

الكلام واضح لروسيا و أمريكا نحن البشر لسنا بحاجة الى إجرامكم و نحن البشر لسنا بحاجة الى أسلحتكم القاتلة المميته , تنازلوا عن الأسلحة و أوقفوا الحروب و أتلفوا الأسلحة , و لا تتباهون بإجرامكم و سياستكم الحقيرة .

سويسرا هي البلد الوحيد التي لا تفتخر بصراصيرهم فنحن نجهل اسم صرصور سويسرا .

يا أهل مصر أسقطوا الحكم و لا تنتخبون صرصار .

السيسي حامل بلطجيتوا و غبائه

تهدمون مصر بديوك تجمع بلطجيين و لا تفكرون بمصيبتكم العظمة .

ذكاء تظهرونه عند اسقاط حكم دكتاتوري ظلم إجرامي متسلط بذكورة أغبياء بلطجية .

يا أهل مصل لا تنتخبوا السيسي فهو مريض نفسي لسانه كاذب منافق و النفاق يلبسه .

احذروا فأنتم لا تعرفون من تختارون .

لا تنتخبوا أيها المصريين أفضل لكم و لا تعطون أصواتكم الى صراصير تجلب لحياتكم القمامة .

مضى من عمري 41 سنة و لم أعطي صوتي الى صرصور لكن الصراصير أخبطهم ليتعلمون أنهم ليسوا في مكانهم .

مصيبتكم في غبائكم و جهلكم و تخلفكم , مصيبتكم أنكم تقبلون الذل , مصيتكم أنكم تبحثون عن من يذلكم و يعذبكم و يحرمكم من جميع حقوقكم , مصيتكم أنكم تبحثون عن المنافق الكذاب الذي سيظلمكم بغبائه و بسلطته الإجرامية , مشكلتكم أنكم مازلتم تكرهون أن تكون إنسان له حقوق و كرامة و حرية , فأنتم تنتخبون من يحرمكم من حقوقكم و يذلكم و يتسلط عليكم بشره و ظلم . المشكللة أنكم لم تصلون للذكاء و لم تعيشون أغنياء و لم تعيشون العدل و لم تعيشون حقوقكم و لم تعيشون السلام لكنكم تنقرون بغباء بمن يعلمكم التفكير بمنطق .

فكرة جميلة أن تضعون للطلاب حصة النوم , فالطلاب يستيقظون بكير و أحيانا الطلاب لم يشبعوا نوم و هم بحاجة للنوم , فكرة حصة النوم في المدرسة فكرة عبقرية .

يجب أن تبنون غرف نوم في المدرسة و تعطون حظ للطلاب بالنوم و الراحة ليرتاح عقل الطالب جيدا و من أجل أن يفهم أكثر الذي يتعلمه و هو شبعان نوم .

أفكر أن الدوام المدرسي يجب أن يبدأ بالساعة العاشرة صباحا و ليس في الساعة الثامنة صباحا , ليتمتع الطفل في النوم مزبوط قبل الذهاب للمدرسة .

مازلتم جدا متأخرون , إنظروا الى شكل الصف و حيطان الصف لتتعلمون أنكم تجبرون الطلاب على الذهاب للمدارس من أجل أن يمسح ذكائه و يتقن حمل غبائه , و تحطمون شخصيات الطلاب .

عالمنا مازال متأخر , عالمنا مازال ينقصه الذكاء , مدارسنا مازالوا يحطمون الطلاب بمناهج دراسية غبية .

لم يتقدم أسلوب تفكير البشر و لم يتقدم أسلوب التعليم , لكن تجبرون الطلاب بسيطرة دكتاتورية أن يتعلمون الطلاب كيف يقتلون شخصياتهم و ذكائهم بواسطة المدارس التي تعلم الكذب و الغش و لا تعلم الطلاب أن يبنوا شخصياتهم و عقولهم .

للأسف نعيش في عصر جدا متخلف و السبب ببساطة أن صراصير يحكمون عالم البشر , فلن يستفيدوا البشر من تطفل الصراصير لكن الصراصير توسخ عقول البشر و تحمل الصراصير عقول البشر القاذورات فالبشر تعلموا الجهل في المدرسة و أتقنوا الكذب في المدرسة و لبسوا الطلاب مريول ليخفي شخصياتهم الحقيقية .

كتبت كلماتي لتخاطب عقولكم , فتمسكتم بغبائكم و جهلكم و لم تتقنون قرأة كلماتي , و مازلتم تقودون دمار العالم و مازال السيسي ديك مغرور غبي , و مازال ترامب ديك غبي مغرور و مازال نتنياهو ديك غبي مغرور و مازال بوتن ديك مغرور , و مازال بشار ديك غبي مغرور , لتثبتون لي أنكم ماتزالون أغبياء جاهلين .

لو كنتم أذكياء لأسقطتم السلطة الظالمة و لم تكوكو كوكوكو بجملكم الغبية التي ليس لها معنى لكن عذابها مؤلم , مازلتم تحملون أسلحة و جيوش مازلتم تقتلون الحياة , و كس أختكم يا أولاد القحبة كلكم يا سياسيين يا قذرين .

لو كان السيسي ذكي أسقط الحكم و الجيوش و اتلف الأسلحة ليتباهى بذكائه , لكن صور السيسي المغرور بغبائه تملأ شوارع مصر ليتمرد الغبي السيسي بتعذيب الأحياء لأنه سلطان غبي مغرور بغبائه و لسانه المنافة الكذابة .

لو فهمتم كلماتي أسقطتم النظام المفرتس و أتلفتم الأسلحة و أنجحتم السلام و بنيتم عالم الإنسان .

مصيبة أن الديوك الأغبياء 0 في نسبة ذكاء عقولهم , فكيف سيفهمون أنهم مطرودين لأنهم مجرمين .

كم إنسان إتعدم في عهد السيسي المجرم ؟

مصر مشهورة بالإعدام الجماعي و لم يقصر الديك المجنون السيسي بإجرامه و إثبات غبائه , و لم يخجل السيسي من نفاقه و كذبه , لكنه جائع و جوعه يكبر و لا يشبع .

عيب عليكم يا ديوك يا أغبياء فأنتم نقرتم و عفرتم و البشر يتلوثون من تعفيركم , أسقطوا النظام العالمي الإجرامي المفترس مع أمواله و مناصبه .

أيها الذكورة الأغبياء المتمردين بغبائهم و ظلمهم و سلطتهم الإجرامية الإجبارية على البشر اسمعوا قولي

يا أيها الأغبياء تجار البشر و أكلوا الأموات و قاتلون البشر و قاتلون الأطفال و قاتلون البلاد و قاتلون الحياة و ينفشون ريشهم بأنهم طوَاوِيسُ مغرورين بغبائهم فهم بدون عقول لكن نفاقهم و إجرامهم و غبائهم ريش يتجملون بهم أوقفوا الحروب و تخلوا عن جميع الأسلحة و أتلفوا الأسلحة و أسقطوا الأموال و البنوك و أسقطوا نظامكم المفترس الشراني الظالم الغبي ال لا إنساني , فنحن البشر لا نطمع بأموالكم القذرة المغموسة بدم البشر و مغموسة بدم الأطفال و مغموسة بدم الأبرياء , نحن لا نريد أموالكم و بنوككم الذين قتلوا إنسانية البشر و قتلوا ذكاء البشر و قتلوا الحب و حطموا البلاد بأبشع الأسلحة و قتلوا الحياة .

نحن البشر نريد أن نعيش بسلام و سعادة و راحة و طمئنينة و غناء حقيقي , اذا أموالكم لا تلزم البشر فهي طعم لتصتادون بهم البشر و الأطفال و تأكلوهم , هم طعم تصتادون بهم النساء و تغتصبوهم , هم طعم تستخدموهم في إصتياد البشر و تحطيم الإنسان و تحطيم البلاد .

أسقطوا الأموال فإنكم ستسقطون ورق لا قيمه لهم أمام بناء عالم البشر و بناء الإنسان و العيش بغناء حقيقي بدون مال و بدون بنوك .

نحن البشر مستغنون عن الأموال و البنوك , فلا تجرمون بسلطة دكتاتورية ظالمة أأكد لكم أنها سقطت لأنها سلطة إجرامية غبية خطرة على عالم البشر و خطر على البشر .

تعلموا مناصبكم و أموالكم سقطوا فإتبعوا السلام و أسقوا الأموال و البنوك و أوقفوا الحروب و أتلفوا الأسلحة و دعوا عالم البشر يعيش الحرية و السلام و العدل فأنتم لا تملكون سلام لكنكم تبيعون السلام و لا تملكون عدل لكن قوانينكم الإجرامية و دساتيركم الإرهابية قتلوا الحق و قتلوا العدل و قتلوا الحياة و قتلوا البشر و قتلوا البلاد .

هل تفهمون معنى كلماتي أن سلطتكم الغبية الإجرامية المفترسة أنا أسقطتها لأن البشر بحاجة أن يتمتعون بالحياة و أنتم سجنتم البشر و حرمتم البشر من حقوقهم و حرمتم البشر من العدل و حرمتم البشر من السلام و حرمتم البشر من التفكير بذكاء , و حرمتهم البشر أن يتمتعون بالحياة لكنكم فرضتم الأموال لتأكلون البشر و البلاد و أجرمتم بدون حدود و أعلنتم عن غبائكم و إجرامكم و أعلنتم أنكم مفترسون .

وضعتم المال عائق للبشر و الحيوانات يحرمهم من الطعام , فجاعوا البشر و جاعوا الحيوانات ,

و ملكتم بنوك و اموال و كس أخت سياستكم الظالم الإجرامية الساقطة فهي أسقطت و الأسباب كثيرة نراها أمامنا تدفعكم أن تسقطون الأموال و البنوك و تتلفون الأسلحة و تمنعون الحروب .

لا نريد بشر تفترس البشر بطعم المال و البنوك بل نريد البشر أن تعيش الحياة بحرية و سعادة و حب و عدل و طمئنية و أمان و غناء حقيقي بدون مال و بدون بنوك و بدون أسلحة , و قت التغير قد جاء و أسقطوا جميع الحكومات , يجب أن نبني و لا نستمر بهدم الحياة لان الغباء يتسلط بسلطة الظلم الإجرامية على البشر , الضعفاء أنتم أيها المفترسون بطعم المال و البنوك و الأسلحة و المنصب , و القوة للحياة , ليس لديكم سلطة أيها الأغبياء على عالم الإنسان و سقطتم مع أموالكم و بنوككم فأحيوا العدل و السلام و لا تتمردون بصياح الديوك الأغبياء فأنتم تجهلون فهم لغتكم الغبية المتسلطة المدمرة .

إنحلت مشكلة الكهرباء فأغلقوا النووي .

عندما تصنعون من القمامة طاقة للكهرباء يبقى ليس لديكم حجة أن لا تقبلوا إلاق النووي .

النووي يقتل الأرض و لا ننسى فوكوشيما , و لا ننسى كارثة روسيا , أغلقوا النووي و إحموا الأرض و إحموا الحياة , و سقطت سلطتكم الغبية الإجرامية المدمرة .

المال و المنصب دمر عالم البشر و بعقولنا الذكية سنسقط الأموال و البنوك و نغلق النووي و نؤمن لعالم البشر السلام و العدل و عالم متطور بدون مال و بدون بنوك لكن بعقول ذكيا و بعلمنا سنؤمن للبشر التطور سنبني الحياة , و سنبني عالم الإنسان و سيتطورون البشر في حياتهم و أسلوب تفكيرهم و سيعيشون البشر الغناء الحقيقي , فلم نأتي للحياة ليأكلون أصحاب الغباء و المنصب و الأموال البشر و البلاد ليتباهون بغرورهم و إجراهم و شرهم .

أنا الغبي الذكر قتلت الحياة و جلست لوحدي على الكرسي فتعلموا من خطأي .

لا للمال و نعم لحياة بدون مال و بدون منصب و بدون سلاح .

ابنوا الحياة و أعطوا الطفولة للأطفال و ابنوا عالم الإنسان و يكفي جنان مدمر إجرامي مفترس .

من حقنا الحياة و السلام و العدل , تخلوا عن الأسلحة و امنعوا الحروب و ابنوا الحياة فكنز الإنسان عقل ذكي و شخصية قوية بطيبة قلبه بعلم ينفع و إرادة لترفع قيمة عالم البشر و تنقذ الإنسان و تنقذ عالم الإنسان و تنقذ الإرض التي يعيشون عليها البشر .

احيوا الحياة و أعلنوا السلام .

أقول أبني للجميع فأنا أمكم التي ستوصلكم للسلام و العدل و أنتم أبنائي جميعا .

يا ابني هذا يجب أن يطبق عالميا و هذه رسالة المهدي المنتظر , أنا أقود للسلام و العدل و لا يوجد سلام و لا يوجد عدل و المال موجود , هذه رسالتي للعالم كله .

أنا أخذ بالرأي أنا أقود للتغير .

أسقطوا الأموال و البنوك فأنا متمسكة بكلماتي أن تعطون للبشر حق بالحياة , أن تعطون البشر الغناء الحقيقي , أن تعطون للبشر جميع حقوقهم , أن تدللون الإنسان , و أن تفتخرون بذكاء الإنسان و إنسانيته .

لن تستطيعون إنقاذ العالم من الدمار و لن تستطيعون إنهاء الحروب و الفقر سوى عندما تسقطون الأموال و البنوك فإن عالم البشر سينقذ من الفقر و الحروب و سوف تبنون عالم البشر الجميل و ستفتخرون بالتطور و عقولكم ستنضج كثيرا في أسلوب تفكيرها .

اليمن في 2018 تعيش حروب و فقر و دمار استجيوا لإنقاذ حياة البشرية , تخلوا عن الأموال و البنوك , و تخلوا عن الحروب و تخلوا عن جميع الأسلحة و أتلفوا جميع الأسلحة , و ابنوا عالم البشر , ابنوا الإنسان , ابنوا ثقافة عقل البشر , أنا أكتب من أجل البشرية كلها تعيش في مستوى واحد أغنياء يتمتعون بالحياة بسعادة و راحة يبنون و يعملون لهدف العيش في عالم جميل , يعيشون عدل حقيقي و سلام حقيقي , و يتمتعون بحريتهم و جميع حقوقهم .

من فيكم يقبل أن يستمر بالعيش بالفقر و العذاب و المرض و الجهل من أجل حمل المال الذي ألغى من الإنسان قيمته و قتل الإنسان و جعل من البشر عبيد للظلم و الشر , القاعدة يجب أن تتغير , و أساس العالم يجب أن يتغير و يجب أن تقبلون بالحق و توقفون الحروب و تتخلون عن جميع الأسلحة , العالم بحاجة أن يعيش السلام الحقيقي لذلك يجب أن تنظفون العالم من جميع الأسلحة و تمنعون الحروب و تصلحون العالم و تصلحون حياة البشر , و تبنون اليمن و سوريا و العراق … الخ و تبنون جميع البلاد بأجمل ما لديكم لتعطون منظر لعالمكم بالتطور الحقيقي و الجمال الحقيقي بدون أستخدام أموال و بدون بنوك لكن سنبني عالم البشر الواحد مجانا و نفتخر بالغناء الحقيقي و متعة الحياة .

شكل عالم البشر اليوم نقرأه أننا لم نتقدم لكن البشر يدمرون عالمهم لاجل اموال لا قيمة لها عندما نأخذ قرار ذكي بإسقاط الأموال و البنوك لهدف بناء الإنسان و عالم الإنسان و نصلح الأخطاء الذين ارتكبوهم البشر بسبب شر المال و البنوك .

فكروا أنكم لم تخرجون من الجهل و الغباء في القرن 21 و هذه كارثة حقيقية , لأنكم هدمتم عالم البشر بغباء و جهل و ظلم .

البشر حقها أن تتمتع بالحياة و أنتم فرضتم سلطة الفقر و الجوع و الحروب على البشر ظلمتم البشر بسلطة غبية إجرامية فأسقطوا كرسي السلطة الإجرامي و أسقوا النظام الذي إفترس البشر و إفترس حقوق البشر , و افترس عالم البشر , و دمر الأرض و قتل البحار و المحيطات و الأنهار .

نحن مسؤوليين عن عالم البشر و نحن سنغير العالم كله فضعوا أيدكم بيدي و رحبوا بسلام حقيقي عالمي لجميع البشر و أوقفوا الحروب و تنازلوا عن الأسلحة و أتلفوا الأسلحة .

يا ليت أمهاتكم أنجبوا نساء مثلي .