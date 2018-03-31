حكومة كوردستان تعد جدولا لرواتب أجهزتها الأمنية والبيشمركة مغايرا للموظفين والعاملين لديها

قريبا سيتم نشر جدول جديد بشأن صرف الرواتب لوزارتي البيشمركة والداخلية إقليم ضمن النظام الذي اقرته مؤخرا حكومة إقليم كوردستان بما يخص الادخار الاجباري.

ومن المقرر ان تعقد الوزارتان اجتماعا مع وزارة المالية والاقتصاد، لتحديد آلية لدفع الرواتب للعاملين في الوزارتين آنفا كون جدول الأجهزة الأمنية في كوردستان يختلف عن باقي الموظفين والعاملين لدى حكومة الإقليم.

وقال مقرر لجنة الداخلية والامن في برلمان إقليم كوردستان قادر رزكيي في تصريح صحفي، انه سيتم اعتماد نظام جديد لوزارتي الداخلية والبيشمركة، والجدول الخاص بهما في اطار الاعداد بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد، منوها الى ان ذلك الجدول سيتم تجهيزه خلال الأسبوع المقبل.