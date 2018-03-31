دعوة دولية لتوفير الحماية للنساء والفتيات اثناء النزعات المسلحة

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

تشهد العاصمة المصرية القاهرة اليوم السبت الحادي والثلاثين من مارس 2018 الجاري ندوة حول ( سبل تعزيز آليات المساءلة عن العنف الجنسي ضد النساء في أوقات النزاعات المسلحة ) والتي تنظمها جامعة الدول العربية بالتعاون مع مكتب الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة المعني العنف الجنسي وهيئة الامم المتحدة للمرأة للمساواة بين الجنسين

ويشارك في أعمال الندوة التي ممثلو الدول الأعضاء من الاليات المعنية بالمرأة، ووزرات العدل، ووزرات الداخلية، ومكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعنف الجنسي اثناء النزاعات وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية وخبراء في مجال القانون الدولي والوكالات الاممية ذات الصلة.

واكدت مدير ادارة المرأة والاسرة والطفولة ايناس مكاوي على اهمية تلك الندوة خاصة في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة العربية علي المستوي الأمني من ارهاب ونزاعات مسلحة في عدد من الدول العربية، ونظراً لتفاقم ظاهرة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات واستخدام الجماعات الإرهابية العنف المتطرف في التعامل مع النساء وكأداة للحرب،

وقالت مكاوي في تصريحات لها اليوم ان الندوة تهدف الي تعزيز الوعي حول مخاطر العنف الجنسي الناجم عن الإرهاب والنزاعات المسلحة، وكيفية مواجهته والتصدي للظواهر السلبية مثل مجابهة الزواج القسري، والاسترقاق والاستغلال الجنسي، وغيره من الممارسات السلبية مناقشة سبل تعزيز آليات المساءلة لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة والعمليات الإرهابية والوقاية أعمال القتل والتشويه وكافة جرائم العنف الجنسي ودعم قدرات الدول الأعضاء بوسائل فعالة للقضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات قبل وأثناء النزاعات والعمل علي أعادة تأهيلهن بعدها تبادل الخبرات والدروس المستفادة لمنع الجناة من الإفلات من العقاب، وإزالة العقبات التي تحول دون وصول المرأة إلى العدالة، وتوفير الدعم للضحايا والناجين وخدمات الرعاية الصحية.

واوضحت مدير ادارة المرأة والاسرة والطفولة ايناس مكاوي ان هذه الفعالية تعتبر بمثابة الأولى التي تناقش قضايا آليات المسألة حتى لا يتم افلات الجناة من العقاب أثناء وبعد النزاعات المسلحة، وذلك تنفيذاً لخطة العمل التنفيذية الإقليمية “حماية المرأة العربية: الأمن والسلام” والتي تهدف إلى توفير الحماية للنساء والفتيات اثناء النزعات المسلحة والحروب، وضمان بيئة تعزز مشاركة المرأة الفعالة في دعم الاستقرار وبناء السلام.