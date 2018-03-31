زيارة قريبة لوفد فرنسي الى كوردستان تتعلق بملف ابادة الايزيديين ودعم الناجين…

كشف مسؤول حكومي بمحافظة دهوك ، عن زيارة قريبة لوفد فرنسي الى اقليم كوردستان ، لافتاً الى ان الزيارة تتعلق بملف ابادة الايزيديين والهدف منها هو دعم الناجين والناجيات من قبضة تنظيم داعش.

مسؤول مكتب انقاذ الايزيديين المختطفين في دهوك حسين قائيدي قال ان الزيارة ستتم قريباً ، موضحاً بالقول ” لقد انجزنا عملاً جيداً مع الفرنسيين بخصوص ملف ابادة الايزيديين والناجين من قبضة تنظيم داعش الارهابي وسنرى ثمرة هذا العمل قريباً بالنسبة للنسوة والفتيات والاطفال الناجين “.

وتابع ” وعدت فرنسا بالعمل عبر سبل واساليب خاصة على ملف ابادة الايزيديين ومحامكمة المتورطين فيها اذا لم يوافق العراق على الانضمام الى محكمة لاهاي ” .

وكان الكورد الايزيديون قد تعرضوا لحملة ابادة فظيعة من جانب مسلحي تنظيم داعش الذي هاجم مناطقهم في الـ 3 من أغسطس/آب 2014 وقد خطف مسلحوا التنظم الآلاف من الفتيات و النسوة الايزيديات خلال الحملة، وقد تم حتى الآن تحرير اكثر من 3260 من هؤلاء بدعم من حكومة اقليم كوردستان فيما لايزال مصير الآلاف منهم مجهولاً .