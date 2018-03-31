“سوريا المستقبل”: لا صلة لنا مع “الاتحاد الديمقراطي” وسنتعامل مع “الكوردي”

نفت قيادية في حزب “سوريا المستقبل” وجود أي صلات مع حزب الاتحاد الديمقراطي فيما ابدت الاستعداد للتحاور مع كافة احزاب شمال سوريا وضمنها أحزاب المجلس الوطني الكوردي.

وتم اعلان حزب”سوريا المستقبل” حيث عقد مؤتمره التأسيسي يوم الاربعاء في مدينة الرقة وتم الإعلان في بيان ختامي عن أهداف الحزب ومخرجات المؤتمر.

وشارك في المؤتمر 800 مندوب عن مختلف المناطق السورية و100 ضيف حيث أقيم المؤتمر تحت شعار “سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية”.

وقالت الأمين العام لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف لكوردستان 24 “حزبنا ليست له اي صلات أو روابط مع حزب الاتحاد الديمقراطي”.

والاتحاد الديمقراطي من أهم أحزاب الإدارة الذاتية التي تسيطر على معظم المناطق الكوردية ومساحات من شمال سوريا وسط وجود خلافات مع المجلس الوطني الكوردي المشكل من عدة أحزاب كوردية.

وأكدت خلف على رغبة حزب سوريا المستقبل في التواصل مع أحزاب المجلس الكوردي فيما أبدت الاستعداد للتوسط لحل القضايا الخلافية بين الكتل السياسية في شمال سوريا.

وتصدر العديد من الاتهامات سواء من المعارضة السورية أو من جهات سياسية كوردية باعتبار “سوريا المستقبل” امتدادا لحزب الاتحاد الديمقراطي في مسعى لسحب الذرائع من تركيا بمهاجمة الشمال السوري.

سوار أحمد