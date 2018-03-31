شركات الطيران تبدأ بتسيير الرحلات الى مطار السليمانية

قامت شركة الخطوط الجوية القطرية بتسيير اول رحلة جوية الى مطار السليمانية، قما ستقوم شركة المانية بتوجيه رحلاتها الجوية الى مطار السليمانية الدولي قريباً.

وبحسب اعلام الاتحاد الوطني فإن شركة الخطوط الجوية القطرية قد بدأت بتسيير الرحلات الجوية الى مطار السليمانية الدولي، يوم امس الخميس، وقررت ان تكون هناك رحلات جوية اسبوعية الى مطار السليمانية.

من جانب آخر قررت شركة فلاي جيرمانيا للطيران تسيير الرحلات الجوية الى مطاري السليمانية واربيل اعتبارا من 5/4/2018، وقد انهت الشركة جميع استعدادتها لهذا الغرض.

وتعتبر شركة فلاي جيرمانيا من اكبر شركات الطيران في المانيا.

وكانت بغداد فرضت حظرا على تسيير الرحلات الدولية إلى مطارات أربيل والسليمانية في ايلول سبتمبر الماضي، ضمن إجراءات “عقابية” ضد كوردستان على خلفية استفتاء الاستقلال عن العراق.

ودخلت أربيل في مفاوضات شاقة مع بغداد خلال الأشهر الماضية في محاولة لإعادة العمل بالرحلات الدولية إلى المطارين، قبل ان تعلن بغداد الشهر الجاري رفع الحظر عن مطاري اربيل والسليمانية.