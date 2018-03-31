صحة الكرخ وصندوق إعمار العراق تتابعان ميدانيا استكمال مستشفى الجوادين وتاهيل المراكز الصحية في سبع البور

تابعت دائرة صحة بغداد الكرخ وصندوق إعمار العراق للمناطق المتضررة ميدانيا كافة الإجراءات المطلوبة لاستكمال مستشفى الإمامين الجوادين وإعادة تأهيل المراكز الصحية في منطقة سبع البور التابع لقضاء التاجي شمال بغداد .

أكد ذلك مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور جاسب لطيف الحجامي ان دائرته قامت اليوم وبرفقة رئيس صندوق العراق للمناطق المتضررة الدكتور مصطفى الهيتي ووكيل وزارة الصحة الدكتور زامل العريبي ومدير عام الصحة العامة الدكتور احسان جعفر والكادر المتقدم في صحة الكرخ بزيارة ميدانية للاطلاع على الواقع الخدمي الصحي في منطقة سبع البور لمتابعة المؤسسات الصحية فيها واستكمال المستشفى وتاهيل المراكز الصحية وفتح صالة الولادة ودعم مركز الإسعاف الفوري وردهة الطوارئ المفتوحة في المنطقة وتعزيز هذه المراكز بحصص إضافية من الأدوية والاجهزة والمستلزمات الطبية والصحية وسيارة اسعاف فضلا عن دعم عيادات التامين الصحي بحصص إضافية من الأدوية خدمة لاهلنا في منطقة سبع البور والمناطق المحيطة بها خدمة للصالح العام .