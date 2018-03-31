عدم وجود بير في بحزاني تعني دكتاتورية الشيخ.؟

في يوم أمس قرأت تعليق قصير وعلى شكل ( سؤال غريب ) وعلامة التعجب لأحد الأصدقاء الأيزيديين على صفحتي ( فيسبوك ) الألكترونية ونقلآ عن كلام وتعليقات الآخرون والمحترمون وجميعآ حول ( صحة ) وعدم صحة ونفي هذا الخبر الحقيقي ومنذ عام 644 للهجرة المحمدية وهو وفعلآ لالالالالالالالالالالالالا توجد أية عائلة بير ومن جميع الأبيار ( 41 ) فخذ وقبيلة حالية في ( 3 ) قرى أيزيدية السكان في ( لالش ) كوردستان العراقية الجغرافية والحدود الأدارية الحالية وهما ( بوزان ) قرب ناحية القوش وبحزان وبعشيقة قرب محافظة نينوى ولأسباب دينية وجاهلية لالالالالالالالالالا وبل يمكنني القول لأسباب عنصرية ومتطرفة وشبيهة الدكتاتورية من جانب ( جميع ) أفخاذ وقبائل ( الشيخ ) ذات 41 قبيلة وفي المقدمة منهم قبيلة بابا الشيخ أو ما تسمى بالشمساني.؟

وقبلهم قبيلة الشيخ ( عدي ) شيخادي الثاني وحفيده هو السيد والدكتور ( خليل جندي ) والمسماة بالعدوية / آداني و كذلك العائلة ( مير ) الأميرية الحالية والمسماة ب ( قحطان ) قاتاني وغيرهم والمحترمون وجميعآ………….

لأجلهم قررت وبصفتي ( أنسان ) وبير أي رجل دين أيزيدي وحسب الهرم الحالي أن أقدم لهم وللجميع هذا السبب والشرح ( المضحك ) والظالم والعنصري ونيابة عن نفسي وهو ولماذا ومنذ متى قد منعت كل ماهو بير ( السكن ) والعيش في هذه القرى الأيزيدية السكان وأعلاه وقد حان الوقت ويجب أن يعلم الجميع بأنه وحسب رأي ومعلوماتي الشخصية والمؤكد ( 99.99 % ) وفقط والبقية ( 00.01 % ) عليكم القيام بتصحيحها وعند العكس سأكون مستعدآ المثول أمام حضراتكم ومحاكمتي وحسب الشرع والقانون وقريبآ سأتقدم بمثل هذا الأحتجاج وهو …………

1.أن جميع طبقات الشيوخ ( 41 ) الحالية بين الأيزيديين كانوا ( أنسان ) ومؤمني الفكر والعقيدة والفلسفة الشمسانية الآرية الداسنية الأيزيدية الحالية في ( لالش ) كوردستان الكبرى.؟

لكنهم وبكل ثقة ومعلومة يمكنني القول ودائمآ وفي كل مكان وزمان أنهم لم يكونوا ( شيخ ) التسمية الحالية والمبالغة فيه وكثيرآ قبل عام ( 470 ) للهجرة المحمدية أي قبل ظهور ووصول ذلك الشيخ والمتصوف والدرويش ( عدي بن مسافر ) الأموي الأول والقادم من ( بيت ) الفأر وبعلبك اللبنانية الحالية.؟

نعم وأكرر كلمة ( الشيخ عدي الأول ) ولتعلموا ويعلم الجميع بأنه هناك ( 2 ) عدي / شيخادي وليس واحد وفقط قد وصلوا وسيطروا وحكموا وبعثروا وتلاعبوا برموز معبدنا ( لالش ) الشمساني النوراني العريق و بعد عام 644 للهجرة ولحد اليوم.؟

2.بعد حوالي ( 80 ) عامآ تم أختيار وتعين ( أبن ) أخيه بمنصب ولقب ( عدي ) شيخادي الثاني وهو الشيخ ( حسن بن الشيخ بركات ) أو أسمه العربي والأسلامي وحسب ماهو موجود ونقلآ من الآخرون تحت مسمى ( الشيخ حسن وشجرة عائلته ) فيقول السيد والمحامي نادر شمو …..

الحلقة الثالثة

الشيخ حسن هو……

شمس الدين أبو محمد المعروف بالشيخ حسن.؟

المولود سنة 591هـ /1154م وهو ابن……

صخر بن صخر بن مسافر ……

المعروف بالشيخ أبو البركات والملقب بأبي المفاخر المشهور بالكردي.؟

توفي سنة 615 هـ / 1217 م. وكان يسمى الشيخ ( عدي الثاني ) بن ابي البركات ابن: عدي بن مسافر بن اسماعيل بن موسى ابن مروان بن الحسن بن مروان بن ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك ابن مروان ابن الحكم الاموي القرشي.؟

اذا: مروان ابن الحكم الاموي القرشي وابنه عبد الملك ثم الوليد ثم ابراهيم ثم الحسن ثم مروان ثم موسى ثم اسماعيل:.؟

وكان لاسماعيل ولدان : مسافر وابي بكر وكان ابو بكر متزهدا ورجل علم ودين. تزوج مسافر من سيدة ذات حسب ونسب وهي السيدة زبيدة……

(قبرها لايزال موجود في ( بعلبك ) ويتردد عليه الكثيرون ليتبركوا) ثم اشار ابي بكر على اخيه الاصغر مسافر ليتزوج من سيدة كبيرة في السن ولكن من عائلة عريقة هي نفسها عائلة النبي محمد .؟

وهي السيدة اسيا بنت سعد من بني اسد الازدي.؟

وهي من بنو كنانة واخوة لبنو بكر ومن بكر بنو عبد مناف جد النبي ..؟

اي انها بهذا ستكون ايضا من اقرباء الشيخ مسافر الذي يرجع نسبه الى مروان ابن الحكم اولاد ابي سفيان بن معاوية الذين هم اولاد عمومة النبي.؟

وقد انجبت السيدة اسيا صبيا وهو عدي ( الشيخ عدي) ولهذه السيدة تقديرا كبيرا لدى الايزيدية ……

حيث يطلقون عليها اسم (ستيا ايس) ولها قدسيتها الخاصة حيث انها والدة الشيخ عدي.؟

ولم يتزوج شيخنا الجليل بل بقي راهبا في خدمة دينه.؟

كان لمسافر ولد اخر من زوجته السيدة زبيدة وهو صخر الملقب بابي البركات الذي تزوج من امرأة من قرية باعذرة اومن احدى القرى المجاورة لها التي انجبت له الشيخ ابو بكر والشيخ اسماعيل والشيخ عبد القادر والشيخ صخر ولقب هذا الاخير بالشيخ عدي الثاني ابي البركات.؟

لانه كان قد لقي تربيته وتعليمه وتزهده على يد عمه الشيخ عدي الاول لذا سمي بالشيخ عدي الثاني.؟

تيمننا بالاول. وللشيخ عدي الثاني اولاد وهم….

الشيخ حسن والشيخ فخر الدين والشيخ شرف الدين والسيدة حبيبة.؟

.تزوج الشيخ حسن من سيدة من الشام من ابناء عمومته وسيدة اخرى مغوليا من بلاد القوقاز (ويقال ان الفقراء اللابسين الخرقة هم اولاد واحفاد الشيخ حسن من زوجته المغولية .؟

الشيخ حسن هو ابن عدي الثاني ولد سنة 591 هجرية.؟

وللشيخ ابناء وهم الشيخ شرف الدين والشيخ زين الدين والشيخ ابراهيم وكان له ابن بالتبني اسمه الشيخ موسى.؟

وكان له ابنة وحيدة. تزوجت ابنته من الشيخ ميران (وهو راس العائلة الشمسانية).؟

وانجبا الشيخ عزالدين الذي اصبح فيما بعد مقره في الشام، ولقب بلقب أمير الأمراء،.؟

وأراد أن يقوم بثورة أموية فقبض عليه عام ومات في سجنه….

اما الشيخ شرف الدين فقد كان له شأن كبير خاصة لدى جبل سنجار وله ولد وهو: زين الدين يوسف بن شرف الدين محمد ……

الذي سافر إلى مصر وانقطع إلى طلب العلم والتعبد فمات في التكية العدوية بالقاهرة.؟

وابنة وهي الست زين التي تزوجت من الشيخ عزالدين اميران : وانجبا الشيخ شمس الدين والشيخ فخر الدين.؟

اي ان عز الدين اميران تزوج ابنه شرف الدين محمد بن حسن بن عدي وانه هو نفسه ابن بنت الشيخ حسن بن عدي ……

اي انه تزوج ابنة خاله شرف الدين واسمها (زين). .جاء هذا في النص الديني الايزيدي بيت (الشيخ وبيرات) فقرة ….

(شمسة دين وفةخردين) شةمسة دينة وفةخرةدينة هةر دوو ثسيَت ستيآ يازينة هةر دوو خةلة ظيَت ئيزدينة هةر دوو نة ظيآت شة رفةدينة ….

اي شمس الدين وفخر الدين الاثنان هما ابنا الست (زين) وابوهم هو (عز الدين) والاثنان جدهم من الام هو (شرف الدين). كما ان السيدة حبيبة اخت الشيخ حسن قد تزوجت من الشيخ ناصر الدين …

الذي هو الاخ الاصغر للشيخ شمس وقد تزعم العائلة الشمسانية قبل الشيخ عز الدين اميران….

من هذا نستنتج ان: الشيخ عدي ابن مسافر كان رجلا متزهدا ولم يتزوج الشيخ عدي الثاني وهو صخر ابن صخر ابي البركات ومن بعده الشيخ حسن هم من كونوا فيما بعد العائلة الادانية ثم الشيخ ابو بكر هو شقيق للشيخ عدي الثاني وللشيخ اسماعيل والشيخ عبد القادر والاربعة هم من اولاد صخر الملقب بابي البركات. وهو مكون العائلة الاميرية التي لازالت تحكم الى حد الان.؟

اما الشيخ عبد القادر فله ايضا شيوخه وجماعته ثم الشيخ اسماعيل الذي لم يبقى على الطريقة الايزيدية بل كون لنفسه جماعة وهم الذين يطلق عليهم (الاسماعيليين).؟

واذا اعدنا النظر في ترتيب البيت الايزيدي سنجد ان كل المراكز القيادية هي لاحفاد الشيخ عدي….

1- البيش امام يجب ان يكون من احفاد الشيخ حسن ابن الشيخ عدي الثاني الذي هو صخر ابن صخر ابي البركات.؟

2- البابا شيخ ويجب ان يكون من احفاد الشيخ فخر الدين الذي هو اخو الشيخ حسن وابن الشيخ عدي الثاني (صخر ابن صخر ابن ابي البركات)..

3- الامارة وهي موجودة في احد افخاذ عائلة الشيخ ابو بكر وهو ابن الشيخ صخر ابي البركات ابن مسافر واخا للشيخ عدي الثاني وعم الشيخ حسن..؟

وهذا يعني ان الخلاف الموجود على الامارة بين عائلة الشيخ حسن والعائلة الاميرية غير صحيح.؟

لان كلا الطرفين من اصل واحد وهم احفاد للشيخ عدي.؟

المصادر: – ايزدياتي, تأليف خليل جندي و بير خدر ـ اليزيدية، تأليف سعيد الديوه جي. ـ اليزيديون في حاضرهم وماضيهم، تأليف عبد الرزاق الحسني. ـ اليزيدية، أحوالهم ومعتقداتهم، تأليف الدكتور سامي سعيد الأحمد. ـ اليزيدية وأصل عقيدتهم، تأليف عباس الغزَّاوي. ـ اليزيدية ومنشأ نحلتهم، تأليف أحمد تيمور. ـ اليزيدية، تأليف صديق الدملوجي. ـ اليزيديون، تأليف هاشم البناء. ـ ما هي اليزيدية؟ ومن هم اليزيديون؟ تأليف محمود الجندي ـ مطبعة التضامن ط1 ـ بغداد 1976م. ـ كرد وترك وعرب، تأليف ادموندز ـ ترجمة جرجس فتح الله. ـ مباحث عراقية، تأليف يعقوب سركيس. ـ الأكراد، تأليف باسيل نيكتن. ـ مجموعة الرسائل والمسائل، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية. ـ رحلتي إلى العراق، تأليف جيمس بكنغهام ـ رجمة سليم طه التكريتي. ـ جريدة التآخي العراقية، بغداد 16/9/1974م. ـ العراق الشمالي، تأليف الدكتور شاكر خصباك. ـ تاريخ الموصل، تأليف سليمان الصايغ. – المختصر في أخبار البشر (3 / 40) القاهرة 1325 هـ. – دول الاسلام (2 / 51) حيدرآباد 1337 هـ. – مرآة الجنان (3 / 313) حيدر آباد 1338 هـ.

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فيقول الأستاذ والقاضي زهير كاظم عبود المحترم بهذا الصدد أيضآ…….

ومن أبرز الرجال الذين خلفوا الشيـخ عدي بن مسافر …….

هو الشيخ حسن شمس الدين أبو محمد.؟

( 581 – 644 هـ ) ( 1184 – 1246 م ) وكان قد خلف أباه.؟

وأستقطب ( الأكراد ) بالنظر لموهبته وعلمه وحكمته .

درس في الموصل.؟

على يد الشيخ الفقيه محي الدين بن عربي.؟

عندما كان يقيم في الموصل بالجامع النوري.؟

عام 611 هـ وتأثر بالكثير من أفكاره الصوفية ، كما يذكر أنه سافر الى الشام للالتحاق بمحي الدين أبن عربي عام ( 618 هـ ) حيث أستكمل على يديه الدراسات الفلسفية واللاهوتية وطرق التصوف وبعد سنتين عاد الى أهله وقومه وأستقر في مكانه يتحدث بعلمه وحججه ، وهو فصيح اللسان يجيد العربية والكردية قوي الحجة يستهوي القلوب في حديثه وفصاحته وينظم الشعر حسب ما ورد بكتاب الدملوجي ، وعلى هذا الأساس أستقطب الناس وأصبح أحد المراجع الدينية للأيزيدية والاجتماعية لعموم الناس بالموصل مما جلب انتباه السلطات لمنزلته الرفيعة هذه وما يحققه من محبة الناس وأجماعهم عليه ، فنسبوا إليه خوارق العادات ونسجوا حوله الأساطير ، بالوقت الذي تفرغ الشيخ حسن لعقيدته ودينه وأرسل أتباعه الى الجزيرة والجبال لنشر الدعوة الأيزيدية وبقي هو معتكفاً في صومعته ست سنـين كان الشيخ فخر الدين الوسيط بيـنه وبين الناس في إيصال تعاليمه وأحكامه وعلمه ، بعد هذه المدة خرج من اعتكافه بعد أن أنجز ثلاث كتب خلال فترة الاعتكاف …………………………………………………………………………………

نعم أيها ( المثقفة ) والمثقف الأيزيدي وعامة والبحزاني والبعشيقي والبوزاني وقبل الجميع كونوا على الف والف ثقة بأنني ( بير خدر الجيلكي ) لم ولن أكون ( الشاهد ) على أهلي وقومي وبني جلدتي الأيزيدي وكما تقول المثل والرب يشهد ………….

أنما هناك وفعلآ ( ظلم ) وغبن وتهميش متعمد بحق كل ماهو ( بير ) من جانب الشيخ وبشكل جاهلي ومبالغ فيه وكثيرآ وتحت مسمى ( نبي ) الأمة في الأرض وشيخ السنة في السماء.؟

نعم هذا الكلام والتمديح الشخصي موجود بيننا وعلى اللسنة رجال الدين وقبيلة ( قوال ) بالذات عندما يقصدون ذلك الشيخ عدي / شيخادي الثاني ب ……………ئه وه ل ئه ردا نه بيى ئومه تى وه ل ئه زمانا شيخيى سنه تى …………………………..

أو هناك قصيدة تمديحية أخطر من هذا عندما نردد ونقول ………………………

حمدالا ز ئاديا ئه م فافارتن ز رافديا وه هافيتن سه ر بشكا سنيا.؟

الترجمة تقول ………..الحمد للرب والرب والشيخ عدي الثاني.؟

نعم وأكرر الثاني وليس الأول فهناك فرق شاسع بين أفكارهما ( الخطيرة ) بحقنا.؟

الحمد والشكر لهم قد فرقوننا من ( الرافضة ) أي المذهب الشيعي ووضعوننا على المذهب السني الأسلامي القصد وليست ( سنة نبي ) وكما حاول وسيحاول البعض بحجب الشمس بواسطة غربال عتيق في موقع وصحيفة بحزاني والسيد والقوال سفو بالذات……………………..

3.بعد أن درس وتحت أيدي ( الأئمة ) ورجال الدين المسلمون.؟

نعم وأكرر المسلمون عيدوا قرأة كلام الأستاذ ( زهير كاظم ) وأعلاه قد عاد الى معبدنا لالش وأدع بأنه كان يعيش في ( كهف ) ولمدة السنوات ( 6 ) الماضية ونحن نردده اليوم.؟

جلب معه عدة كتب ومجلدات دينية ( مسروقة ) ومنقولة ومحرفة من هنا وهناك وتحت مسمى ب المصحف الأسود لأبي الأسود الدولي ( مصحه فا ره ش ) والجلوة لأهل الخلوة ( جه وله ) ومحك الأيمان وهداية الأصحاب وغيرهما …………………..

لم يقف الشيخ عدي الثاني عند هذا الحد بل وزاد الأكثر ( خيانة ) وتلاعبآ بحقنا نحن الأيزيديين وجميعآ فقرر تسمية بعض الأماكن العريقة في معبدنا ( لالش ) النوراني بتسميات عربية وأسلامية وسنية المذهب مثل ( عين زمزم ) وجبل عرفة وقنطرة الصلاة وغيرهما……..

قرر زيادة عدد طبقات الشيخ ومثلهم بير الجديدة العهد ولأكثر من ( 82 ) طبقة وتحريم الزواج بينهما أو ما تسمى ب ( حد وسد ) الحالية ………….

4.وأخيرآ وليست آخرآ وهذا هو ( لب ) السؤال والمضمون وهو ولماذا تم منع ( جميع ) بير الأبيار وحتى من عائلة ( رئيس ) الأبيار وهو بير والأمير ( بير مام ) هسن ممان من السكن في هذه القرى وللعلم أن الشيخ عدي الثاني كان قد قرر تسميته ب ( بيرى بيران ) أي رئيس جميع طبقات بير العريقة والجديدة وبعد عام 644 للهجرة.؟

في ليلة / 15 / شعبان أو ليلة ( القدر ) خير من الف ليلة وليلة القرآنية العربية الأسلامية لعام 644 للهجرة حضر ( الشيخ عدي الثاني ) الى معبدنا لالش الشمساني والتي كانت وفي السابق تسمى ب ( به رسكه ها بيران ) معبد بيران والشمسانيون ( روز به ريس ) الداسنيين الأيزيديين وجميعآ وطلب من مؤيديه ومريديه وفي المقدمة ( أمام المقدمة ) بيشمام التسمية الحالية.؟

القيام بأداء ( الصلاة ) وحسب الشريعة العربية الأسلامية السنية المذهب في ( صحن ) حوش معبدنا لالش الشمساني ولكن والبقية وفي المقدمة ( بير ) جميع الأبيار قد رفضوا وتصدوا لهم وقد حدث بينهم ( معركة ) دموية ومؤسفة …………

بعد حين وصلح قد تم أختيار الشيخ ( محمد القحطاني / قاتانى ) الجد الأول للعائلة الأميرية الحالية أميرآ ثيوقراطيآ ومشرفآ على معبدنا لالش بحجة ( عدم الأنحياز ) له مع أحدهم وأعتباره أنسان سلمي وفكر رصين.؟

تمت طرد وأبتعاد وخروج الشيخ ( عدي الثاني ) حسن وجماعته من الشيوخ والقوالون من معبد لالش والسكن والعيش في القرى ( بحزان ) وبعشيقة ومن ثم قتله من جانب ذلك الوالي العثماني الأرمني الأصل ( بدرالدين لؤلؤ ) في نفس العام.؟

قررت العائلة ( الشمسانية ) شيخ الحديثة العهد وهم عائلة ( بابا الشيخ ) الحالية السكن في قرية بوزان وتسميتها ب ( كجك لالش ) لالش الصغيرة ولحد اليوم…………………..

الغريب والمضحك في هذا الموضوع أنهم أدعوا وأقنعوا الأيزيديين بأن هناك ( بير بوب ) قد أمر ومنع جميع الأبيار السكن والعيش في هذه القرى ههههههههههههههههه…………………

للعلم أيضآ أن ( البعض ) من قبيلة ( قوال ) وهم رجال الذين الأيزيديين ومن الطبقتين ( شيخ ) والأكثرية مريد كانوا من طبقة ( بير ) ولكن تم تغيير وتبديل تسميتهم ب ( قه واليين شيخادى ) أي مجموعة أو تلاميذ ومريدي شيخادي ولحد اليوم ………………….

نعم أيها الصديقات والأصدقاء الأعزاء على صفحتي ( فيسبوك ) هذه هي الحقيقة وأكرر وأرجو وأقترح عليكم وجميعآ أن تسرعوا وتذهبوا وتقدموا بهذا السؤال الملح وبكل صدق وأمانة وعدم التفرقة والتحيز والتلاعب الى ( قداسة ) بابا الشيخ وقبله بابا جاويش وبيشمام ورئيس القوال حول ( صحة ) وعدم صحة وجود بير في هذه القرى ولماذا ومنذ متى ومن ثم الكتابة والنشر وليست بشكل خائف ومتردد أو أحدكم يدعي ويخدع نفسه بأنها حالة بيئية وفقط ………………

بير خدر الجيلكي

المانيا في 31.03.2018