فرع بغداد لنقابة صحفيي كوردستان يقيم حفلاً تأبينياً بمناسبة أربعينية الفقيد عبدالهادي مراد

بحضور جمع كثير من المثقفين والكتاب والأدباء ورجال الدين الأفاضل والأستاذين فؤاد علي أكبر عضو مجلس محافظة بغداد و طارق المندلاوي مدير عام ضحايا شهداء الإرهاب والاخطاء العسكرية في مؤسسة الشهداء والزملاء جواد ملكشاهي مسؤول فرع بغداد لنقابة صحفيي كوردستان وصلاح شمشير عضو لجنة العلاقات وماجد محمد صالحان عضو اللجنة الثقافية في الفرع وجمع من الكورد الفيليين، أقام الفرع عصر الجمعة الثلاثين من آذار / مارس حفلا تأبينيا على حدائق نصب الشهيد الفيلي في بغداد بمناسبة اربعينية الكاتب والصحفي الراحل عبدالهادي مراد الفيلي عضو لجنة العلاقات الفرع الذي وافاه الأجل إثر نوبة قلبية.

وألقى مسؤول فرع بغداد لنقابة صحفيي كوردستان جواد ملكشاهي كلمة الفرع وشكر الحضور على مشاركتهم الاحتفالية التابينية ، مشيراً إلى جوانب من شخصية الفقيد مؤكداً على دوره النضالي في مقارعة النظم الدكتاتورية والعنصرية في العراق من خلال عمله الصحفي في عدد من الصحف والمجلات.

كما ألقى نجل الفقيد الشيخ علي عبدالهادي كلمة شكر فيها فرع نقابة صحفيي كوردستان على إقامته للحفل، شاكراً الحضور على وفائهم لوالده وحضورهم في الحفل التأبيني، عاداً ذلك جزء من الوفاء لروح الفقيد.

واختتم الحفل بقراءات سورة الفاتحة على روح الفقيد عبدالهادي مراد الفيلي.