فصيل مسلح موالٍ لإيران يتظاهر وسط بغداد ضد الزيارة المرتقبة لمحمد بن سلمان

خرج العشرات من انصار “كتائب حزب الله” وهو فصيل مسلح شيعي موال لإيران يوم الجمعة بتظاهرة حاشدة ضد الزيارة المتوقعة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان الى العراق.

وخرج المئات من الرجال والنساء من انصار ذلك الفصيل في منطقة “شارع فلسطين وسط بغداد في تظاهرات احتجاجا على تلك الزيارة المرتقبة وهم يحملون شعارات وهتافات طائفية ضد السعودية وحكامها.

وما ان تم الإعلان عن عزم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لزيارة العراق ومن بينها مدينة النجف عاصمة التشيع في العالم حتى تعالت أصوات متشددي المذهب على الصعيد السياسي والشعبي برفض تلك الزيارة.

وكان النائب في البرلمان العراقي سعدون الدليمي كشف تفاصيل الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وقال الدليمي وهو وزير الدفاع السابق، إن ابن سلمان سيزور بغداد رسميا ليومين، الأول في بغداد لتوقيع اتفاقيات مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، والثاني زيارة النجف للقاء بزعامات دينية.

وأوضح الدليمي في تغريدة على تويتر، أن زيارة ابن سلمان ستكون “زيارة تاريخية تبشر المنطقة والمسلمين جمعاء بمرحلة جديدة من السلم والتعايش بين المسلمين بعيدا عن التكفير والصراع الطائفي”.