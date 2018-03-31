للمرة الأولى… محجبة تحلم بعرش ملكة جمال العالم

تخوض شابة مسلمة محجبة غمار مسابقات الجمال في بريطانيا، وتطمح لتمثيل إنجلترا في مسابقة ملكة جمال العالم.

ووصلت ماريا محمود، البالغة من العمر 20 عاماً، إلى الدور نصف النهائي من مسابقة ملكة الجمال على مستوى إنجلترا.

وستصبح ابنة سائق سيارة الأجرة أول مسلمة محجبة تتنافس في مسابقة ملكة جمال إنجلترا، حسب صحيفة «ميرور» البريطانية التي نشرت صورا لها . وقالت ماريا إنها سوف ترتدي لباس السباحة «البوركيني»، وهو الخاص بالمحجبات، خلال فعاليات المسابقة التي تقتضي ارتداء لباس البحر.

وتقول ماريا، وهي من مدينة برمنغهام، إنها مدعومة من قبل أصدقائها وعائلتها والمجتمع المسلم، ولكنها تتوقع بعض ردود الفعل من «كبار السن». وحصلت ماريا، التي تدرس علم النفس، على مكان في نصف النهائي، بعد حصولها على المركز الثاني في مسابقة ملكة جمال برمنغهام الأسبوع الماضي.

وقالت ماريا إنها عقدت العزم على القيام بعمل لتحدي الانطباع الخاطئ السائد في الغرب عن المسلمين.

وأضافت أن والديها يدعمانها، مستدركة بالقول: «لقد كانت هناك بعض التعليقات السلبية… ولكن ما أفعله هو إشباع لطموح المرأة المسلمة. وأتوقع أن يدعمني معظم الناس».