مسؤول في PYD: عودة اللاعب الفرنسي إلى سوريا سيعيد خلط الأوراقF

قال مسؤول في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، اليوم السبت، إن عودة ‹اللاعب الفرنسي› بهذا الشكل العلني إلى سوريا سيعيد خلط الأوراق ويعقد حسابات «القوى المتآمرة» على سوريا، معرباً عن أمله في أن تقوم فرنسا «بدور الوساطة بين قوات سوريا الديمقراطية والتدخل المباشر» في الشمال السوري.

وكانت مصادر تركية قد كشفت، اليوم السبت، عن تعاونٍ وثيق بين الجيش الفرنسي والوحدات الكوردية في غربي كوردستان (كوردستان سوريا)، وقالت: «يتمركز أكثر من 70 عنصراً من القوات الفرنسية الخاصة، منذ يونيو/ حزيران 2016، في تلة مشتنور بكوباني، وبلدة صرين بريفها، ومصنع لافارج الفرنسي للإسمنت في قرية خراب عشق، جنوب شرق كوباني، وبلدة عين عيسى بريف كري سبي، بالإضافة إلى 30 جندياً في مدينة الرقة».

وبصدد المواقف والتصريحات الفرنسية الأخيرة، قال دارا مصطفى، عضو هيئة العلاقات الدبلوماسية لـ PYD، في تصريح لـ (باسنيوز)، إن «عودة اللاعب الفرنسي بهذا الشكل العلني إلى سوريا ستعيد خلط الأوراق وتعقد حسابات القوى المتآمرة على سوريا، وربما تساهم في تعطيل الصفقات القذرة التي تتم في الغرف المظلمة لمن يدعمون الإرهاب في المنطقة والعالم، وهو ما سينعكس إيجاباً على الأمن والسلام العالميين».

وأثار الدعم الفرنسي لقوات سوريا الديمقراطية (تشكل الوحدات الكوردية نواتها)، غضب أنقرة التي تحارب الوحدات في غربي كوردستان وتعتبرها «منظمة إرهابية».

وأكد مصطفى، أن ‹الصراع› بين روسيا والولايات المتحدة في سوريا «فتح الأبواب المغلقة بوجه تركيا وأعطاها أوراقاً صارت تبتز بها هاتين القوتين، وصارت تقيم المزادات لمن يريد خدماتها المستقبلية لصالح أحد المعسكرين»، وقال: «لقد خسر الروس وخسر الأمريكيون وقدموا لتركيا ولم يحصلوا على شيء بالمقابل».

وأشار إلى أن «فرنسا لاعب غائب في الساحة السورية، حيث طوال الأزمة كان هناك لاعب غائب حاضر في الكواليس»، وقال: «نحن نأمل من الإعلان الفرنسي عزمهم على الوساطة بين قوات سورية الديمقراطية والتدخل المباشر في الشمال السوري ( في إشارة إلى تركيا) لدعم هذه القوات في استمرار حربها على الإرهاب، أن يؤدي ذلك إلى إنهاء حالة الحرب الباردة بين المعسكرين الروسي والأمريكي ووقف تقديم التنازلات لتركيا على حساب الأرض السورية والشعب السوري».

وأكد أن «أي تعاون فرنسي بهذا الاتجاه يخدم الحل في سوريا عامة والوضع الكوردي خاصة».

وقال بكر بوزداغ نائب رئيس الوزراء التركي، يوم الجمعة، إن من «يتعاونون مع الجماعات الإرهابية» ويتضامنون معها ضد تركيا… سيصبحون «هدفاً لتركيا مثل الإرهابيين» وأضاف «نأمل ألا تتخذ فرنسا مثل هذه الخطوة غير المنطقية».