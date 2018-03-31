مسعود بارزاني يوجه رسالة تهنئة للمسيحيين بمناسبة عيد القيامة

وجه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني السبت رسالة تهنئة للمسيحيين في اقليم كوردستان والعراق بمناسبة عيدي القيامة وأكيتو.

وهنأ بارزاني المسيحيين في إقليم كوردستان والعراق والعالم أجمع بمناسبة عيد القيامة ورأس السنة البابلية-الآشورية.

وقال بارزاني “آمل أن تصبح هذه المناسبة سببا لتكريس الأخوة والسلام ودحر الارهاب وأن تنتهي كافة محن الاخوة المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم كله”.

ويعد اقليم كوردستان واحة من الهدوء والاستقرار اذ حصل الاقليم على سمعة جيدة كملاذ امن لجميع الاقليات والنازحين المسلمين وبخاصة حين قام داعش باحتلال مساحات واسعة من الاراضي العراقية لاسيما الموصل وسهل نينوى موطن المسيحيين والاقليات الاخرى.

وتعرض المسيحيون في العراق الى اعمال عنف منذ عام 2003 مما دفع الكثير منهم الى التوجه لاقليم كوردستان بينما غادر آخرون الى اوروبا وامريكا طلبا للامان.

سوار أحمد