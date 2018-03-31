مصادر أمريكية: بولتون سيعمل على إسقاط ‹النظام الإيراني

كشفت مصادر أمريكية، أن مستشار الأمن القومي الجديد جون بولتون سيعمل جاهداً لإسقاط «النظام الإيراني»، من خلال دعم المعارضة.

ونشر موقع ‹ذي هيل› الأمريكي، تقريراً كتبه إيفان ساشا شياهين، المدير التنفيذي لكلية الشؤون العامة والشؤون الدولية في جامعة بالتيمور، يفيد بأن بولتون يريد «إسقاط النظام الإيراني»،لافتاً إلى أن ذلك لن يكون بعمل عسكري، وإنما من خلال دعم المعارضة الإيرانية.

وقال شياهين: «نسي منتقدو نهج جون بولتون مستشار الأمن القومي الجديد للرئيس ترمب حقيقة تجاه إيران، وهي أن طهران بالفعل في حالة حرب مع الغرب منذ عقود وأنها وحدها المسؤولة عن إثارة العنف في العراق واليمن وسوريا، كما سبق أن هددت مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة».

وعين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخراً، جون بولتون، مستشاراً للأمن القومي الأمريكي، ليحل محل هربرت مكماستر.

ويعد بولتون من ‹الصقور›، وهو يؤيد استخدام القوة العسكرية مع كوريا الشمالية وإيران.

واعتبر الكاتب، أن «صنٍّاع السياسة الأميركيين الذين يشعرون بالقلق من الأنشطة الخبيثة وبرنامج إيران النووي يجب أن يروا في تعيين بولتون رسالة استراتيجية حازمة إلى طهران».

وأضاف «كما أن ذلك يقلل من احتمال نشوب حرب أخرى في الشرق الأوسط»، وأكد ضرورة أن يبقى التهديد الأميركي ضد إيران قائماً إذا ما كان هناك أمل بالتوصل إلى اتفاق معها، مشيراً إلى أن «هذا مهم بشكل خاص في ضوء التهديد الحيوي الذي شعر به النظام في أعقاب الاحتجاجات العارمة التي شهدتها البلاد أخيراً».

وشدد الكاتب، على أن الطريقة الوحيدة لإزالة شبح الحرب هي القضاء على نظام طهران «من خلال دعم الانتفاضة المنظمة للشعب الإيراني»، حسب تعبيره.

ومضى يقول: «على الرغم من أن البعض يرى في تعيين بولتون تفوقاً لنزعة تأجيج الحرب على الدبلوماسية، إلا أنه من الأفضل اعتبار ذلك بمثابة قبول تدريجي لمصالح الأمن العالمي للولايات المتحدة، مع دعم إرادة الشعب الإيراني في إدارة ترمب».

ويعتبر جون بولتون من أشد المعارضين للاتفاق النووي الإيراني الذي وقعته القوى الكبرى في تموز/ يوليو عام 2015 لمنع إيران من حيازة قنبلة نووية.

وكان المستشار الجديد قد صرح عدة مرات بأنه لا يريد «لنظام طهران أن يكمل عامه الأربعين بحلول 2019».