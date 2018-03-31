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مفوضية الانتخابات العراقية تمزق صور واعلانات المرشحين !

زهير الفتلاوي

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم عن استنفار ملاكاتها الوظيفة للقيام بعدة حملات ليلا لغرض تمزيق صور ولافتات المرشحين للانتخابات ، وقال مصدر من داخل المفوضية ان تلك الدعايات الانتخابية مخالفة لقانون المفوضية ، والمرشحون قد تحايلوا على قانون المفوضية بنصب تلك الاعلانات بدون وجود الترقيم الخاص المعلن من قبل المفوضية . واضاف المصدر ان تلك الافعال قد احرجت المفوضية كثيرا امام الرأي العام والاعلام ولم تستطيع تنفيذ هذه الحملة في النهار لوجود النفوذ التام لبعض المرشحين وهناك اجهزة امنية توفر الحماية لهذه الاعلانات ولا تسمح بالعبث بها و ورفع تلك الصور والدعاية الانتخابية للمرشحين .

يذكر ان وزير الداخلية العراقي قاسم الاعرجي كان قد اعلن ان الوزارة تقف على مسافة واحده من جميع الكيانات السياسة ولا تسمح بخرق القانون ونصب تلك الاعلانات قبل بدء الحملة الاعلامية الانتخابية في البلاد .

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