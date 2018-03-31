مقتل ثلاثة مسلحين من الحشد الشعبي بتفجير انتحاري في طوزخورماتو

قتل ثلاثة عناصر من الحشد الشعبي، اليوم السبت، 31 آذار، 2018، بتفجير انتحاري، في قضاء طوزخورماتو، مع بدء القوات العراقية المشتركة، عملية عسكرية غرب ناحية آمرلي ومنطقة غرة، مستهدفةً الخلايا النائمة للتنظيم.

وقال المتحدث باسم الحشد الشعبي في طوزخورماتو، علي الهاشمي، “قام انتحاري من داعش في منطقة غرة بتفجير نفسه مستهدفاً الحشد الشعبي وقوات الجيش خلال عمليات التطهير، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مسلحين من الحشد (من أهالي آمرلي)، وإصابة 11 مقاتلاً آخراً من الحشد والشرطة الفيدرالية والتدخل السريع والجيش”.

وأضاف: “المنطقة واسعة وداعش قام بإعادة تنظيم نفسه، لكن يجب القضاء على المسلحين لضمان استبباب الأمن في المنطقة”، مبيناً أن “القوات ستستمر بالتقدم حتى الوصول إلى ناحية العظيم”.

وقال موقع الحشد الشعبي في بيان له اليوم السبت إن “عمليات تفتيش وتعقب لعناصر تنظيم داعش جنوب قضاء طوزخورماتو انطلقت بمشاركة ألوية من الحشد وقوات الشرطة الاتحادية والرد السريع وطيران الجيش”.

وبحسب البيان فإن العملية “تهدف إلى القضاء على عناصر تنظيم داعش في تلك المنطقة وتأمين المدينة”.

وتأتي هذه العملية بعد مقتل 21 شخصاً قبل أيام إثر إطلاق مسلحين النار على سيارتهم التي كانوا يستقلونها، جنوب كركوك قرب طوزخورماتو، على يد مسلحي داعش وسط تحذيرات من عودة التنظيم.

ترجمة وتحرير: شونم عبدالله خوشناو