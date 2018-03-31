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هويتي الأرض

هويتي الأرض

بقلم:شاكر فريد حسن

هي الأرض

هويتي وانتمائي

هي أمي وروحي

ومهد الأجداد

في آذار عيدها

ونستحضر ذكرى

شهداءها

فنجدد العهد

ونصرخ:

اننا هنا باقون

كالزعتر

والسنديان

والزيتون

في يافا كان لنا

بيارات برتقال

مجدولة الفنن

وكانت لنا حيفا

ووادي نسناسها

وكرملها الأخضر

وكانت لنا عكا

بأسوارها وفنارها

وقلاعها

والقدس قلبي المكلوم

تئن ألمًا

وهل تنساني

حطين

وبيسان

وقيسارية؟!!

ولنا الجليل الفلسطيني

والمثلث

والنقب

فاصمد يا شعبي

وقاوم

وانزرع

في ارضنا

فعن درب الكفاح

لن نحيدا

فحقنا في الحياة

والوجود

لا يخشى

الوعيدا

وحب الوطن

وعشق الأرض

والتراب

في القلب

يتلظى دمًا

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