وزير الدفاع التركي يحذر من “اجتياح” فرنسي لشمال سوريا

حذر وزير الدفاع التركي، السبت، من “اجتياح” فرنسي لشمال سوريا بعدما اكد ممثلون للمقاتلين الكرد خلال استقبالهم في باريس ان فرنسا ستعزز انتشارها العسكري في المنطقة.

وصرح الوزير نور الدين جانيكلي لوسائل الاعلام في شمال شرق البلاد اليوم 31 آذار 2018 “اذا اتخذت فرنسا اجراءً على غرار انتشار عسكري في شمال سوريا، فسيكون ذلك تدبيرا غير شرعي ينافي القانون الدولي”، مضيفا “سيكون ذلك اجتياحا”.

واكد الاليزيه الجمعة ان فرنسا ليست في صدد تنفيذ عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا خارج اطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

وجاء موقف الرئاسة الفرنسية غداة تصريحات لمسؤولين كرد اكدوا بعد استقبالهم في الاليزيه ان باريس سترسل “قوات جديدة” الى منطقة منبج في شمال سوريا التي يسيطر عليها المقاتلون الكرد الذين تعهدت انقرة طردهم منها.

وتعتبر تركيا ان مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية “ارهابيون” رغم تحالفهم مع الولايات المتحدة ضد المتشددين في سوريا.

واستعادت انقرة منطقة عفرين في 18 اذار/مارس ووعدت بمواصلة هجومها في اتجاه شرق سوريا.

وخلال اجتماعه مع المسؤولين الكرد، دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى حوار بين انقرة و”قوات سوريا الديموقراطية” التي تشكل وحدات حماية الشعب مكونها الاساسي “بمساعدة فرنسا والمجتمع الدولي” وفق الاليزيه، لكن تركيا رفضت بشدة الجمعة عرض الوساطة الفرنسي.