أزمة جديدة وتصريحات نارية قطرية بطرد جميع الوافدين المصريين لهذا السبب

حاول قطر ابتزاز لمصر بطرد العمالة، حيث دائما ما تلجأ قطر إلى خلق الأزمات، حيث لوح رئيس مجلس الشوري القطري أحمد بن عبد الله بطرد العمالة المصرية من الدوحة، حسبما ذكر موقع “مداد نيوز”.حيث إن هذا المسؤول القطري زعم إمكانية طرد 250 ألف مصري من الدوحة خلال أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، وتلجأ قطر لتلك الخطوة من أجل ابتزاز مصر لتفتيت الرباعي العربي المكافح للإرهاب.

في الوقت نفسه كانت الدول العربية المكافحة للإرهاب قطعت علاقتها مع الدوحة بسبب دعم تلك الدويلة للعمليات الإرهابية، وقدمت تمويلات بملايين الدولارات للتنظيمات المتطرفة في العراق وسوريا.