ائتلاف المالكي يتحدث عن مؤامرة اميركية – سعودية تهدد مستقبل العراق

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، اليوم السبت، وجود “مخطط” اميركي سعودي لتزوير نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة، وزج “دواعش السياسة” في العملية السياسية.

وقال الصيهود في حديث ان “المشروع الاميركي السعودي المقبل في العراق، هو تغيير المعادلة السياسية، وهو الوجه الثاني لتنظيم داعش الارهابي”.

وأضاف، ان “المشروع يهدف الى تسويق بعض الشخصيات التي ناصبت العداء للعملية السياسية، والتي كانت الوجه السياسي والاعلامي لداعش في العراق من اجل التسلل الى العملية السياسية وضربها من الداخل”.

وتابع الصيهود، ان “الطريقة الثانية تتمثل بزج شخصيات بعناوين مستشارين في مفوضية الانتخابات وعناصر حماية المراكز الانتخابية، من اجل تغيير نتائج الانتخابات وزج الدواعش السياسيين في العملية السياسية لتغير المعادلة”.

وكان ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، قد اتهم في وقت سابق من اليوم السبت، وسائل اعلام لم يسمها باستهدافه من خلال “حرب” استطلاعات الرأي بشأن حظوظه الانتخابية، عادا نتائج تلك الاستطلاعات “اماني مشاريع إقليمية ورؤيتها للوضع المستقبلي في العراق”.

وقال المتحدث الرسمي باسم الائتلاف عباس الموسوي إن “بعض الاستطلاعات التي نشاهدها هي امنيات لمشاريع إقليمية تعكس رؤيتهم وتمنياتهم للوضع المستقبلي في العراق”، مشيرا الى ان “استطلاعات الرأي المحايدة بينت الحجم الحقيقي لإئتلاف دولة القانون، وهو يختلف تماما عما تذكره الاستطلاعات المسيسة والمدفوعة”.

وأضاف الموسوي أن “ما يحدث هو حرب استطلاعات لحرف وجهة نظر الناخب العراقي”، عادا ان “الناخب كما سيعاقب السياسيين من خلال صندوق الانتخابات، سيعاقب المؤسسات الإعلامية التي تجري تلك الاستطلاعات من خلال عدم متابعتها”.

وكانت صحيفة “العرب” اللندنية نشرت، في وقت سابق من اليوم السبت، تقريرا تحدثت فيه عن استطلاع رأي اجرته مراكز عراقية، اظهرت نتائجها ان الشارع يؤيد في المركز الاول تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، ويأتي من بعده تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وفي المرتبة الثالثة تحالف الفتح بزعامة امين عام منظمة بدر هادي العامري، فيما بينت ان التأييد الاقل في الشارع سيكون من نصيب رئيس قائمة ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.