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احتجاجات في البصرة بسبب “ريموت كونترول”

كشف النائب في البرلمان العراقي عن محافظة البصرة محمد الطائي، عن تجدد تظاهرات ابناء المحافظة اليوم الاحد احتجاجا على تردي الخدمات.
وقال الطائي “هناك مشاكل كثيرة متراكمة على الحكومتين الاتحادية والمحلية منها اطلاق مخصصات المحافظة من البترودولار وهناك مبالغ كبيرة مترتبة على الحكومة الاتحادية لم تدفعها منذ سنوات وكذلك عدم تطبيق قانون 21 المعني بنقل الصلاحيات اذ لم ينفذ الا بجزئيات بسيطة وكانما الحكومة تدير المحافظة “بريموت كونترول”- جهاز تحكم-. حسب تعبيره.
واردف “على الحكومة تشغيل المعامل المهمة في المحافظة لتوفير فرص العمل لاهالي البصرة كمعمل البتروكيماويات ومعمل الاسمدة ومعمل الحديد”.
وتركزت الاحتجاجات في ساحة سعد في البصرة وطالب المحتجون بمعالجة النفايات والمياه الاسنة والانهر المغلقة غير السليمة صحيا وبيئيا واطلاق مخصصات المحافظة ودعم المزارعين والضمان الاجتماعي وتحسين الخدمات.

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