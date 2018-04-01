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الأمن النيابية تقر بتهريب جهات حكومية النفط من طوزخورماتو

اعترف رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، اليوم السبت، بقيام جهات بتهريب النفط من منطقة طوزخورماتو.

وقال الزاملي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في طوزخورماتو ان “تهريب النفط باطراف طوزخورماتو وجنوب كركوك لازال مستمراً”.

واضاف ان “الجهات التي تقوم بتهريب النفط ومستفيدة من الاوضاع هي محسوبة على الحكومة العراقية”.

وبشأن العملية العسكرية في اطراف القضاء، أوضح الزاملي ان “العملية اشتركت بها الحشد الشعبي وقوات الرد السريع والشرطة الاتحادية والجيش العراقي”.

وتابع “لدينا ملاحظات كثيرة بخصوص تحرك المسلحين في هذه المناطق، ويجب منع عودة الارهابيين اليها”.

وشهدت مناطق جنوب كركوك وطوزخورماتو اليوم عملية امنية لقوات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية لملاحقة عناصر تنظيم داعش.

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