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الأمن النيابية تكشف خفايا أعداد المستشارين الاميركان في العراق

أفادت اللجنة الامنية النيابية، اليوم الاحد، بأنها لا تملك احصائية دقيقة عن اعداد المستشارين الأميركان في العراق.

وقال عضو اللجنة شاخوان عبد الله ان “العدد الحقيقي لأعداد المستشارين الاميركان في العراق لا تمتلكه اللجنة مطلقاً، وكل عضو فيها لديه ارقام وإحصاءات مختلفة”.

وأضاف عبد الله ان “عدد القوات الاميركية قبل دخول تنظيم داعش كان يتجاوز الأربعة الاف بقليل، بين مستشارين ومدربين”، مستدركا ان “هذه الإعداد زادت بعد اعلان الحرب على داعش تحت غطاء حاجة القوات الاميركية وقوات التحالف لها”.

يشار الى ان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكد في اكثر من مناسبة حاجة البلاد لمستشارين اميركان، من النواحي اللوجستية والتدريبية، فيما تعارض احزاب شيعية مدعومة من ايران تواجد الاميركان، وتضغط على العبادي في هذا الجانب لاجل الطلب من واشنطن بمغادرتهم الاراضي العراقية.

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