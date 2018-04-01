الاتحاد الوطني ينتقد موقفاً تركياً ويتحدث عن “لغة خشنة”

انتقد الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاحد، موقف انقرة من قضية عدم رفع الحظر الدولي عن مطار السليمانية الدولي.

وأضاف المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني سعدي بيره في مؤتمر صحفي ان “تركيا لم تتعامل بانصاف مع قضية مطار السليمانية الدولي”، داعيا الجهات المعنية الى عقد اتفاقيات مع دول الجوار لتأمين الاوضاع الامنية.

واضاف ان “اجتماع المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني شهد مناقشة عدة فضايا تهم الساحتين العراقية والكوردستانية”.

ودعا بيره الجهات الحكومية في بغداد الى عدم رمي الاتهامات على الاخرين بما يخص تردي الواقع الأمني والخروقات الحاصلة، مطالبا الجهات السياسية المختلفة الى الابتعاد عن “اللغة الخشنة” فيما بينها.