الامن النيابية: أردوغان يجس نبض العراق ولن يقوم بعملية منفردة

وصف رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، اليوم السبت، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن عزمه الدخول الى قضاء سنجار بأنه “جس نبض” للشارع العراقي.

وزادت مؤخراً تهديدات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بإمكانية دخول سنجار شمالي نينوى، بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني.

وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حاكم الزاملي في تصريح لوسائل اعلام عربية أن “ما يقوم به إردوغان على صعيد تكرار التصريحات بدخول قواته إلى سنجار إنما هو عملية جس نبض للشارع العراقي، في مدى جدية بغداد للتعامل مع هذا الملف”.

واضاف ان “بغداد وأنقرة تحدثتا خلال الأيام الماضية عن تنسيق مشترك حيال قضية حزب العمال الكوردستاني في سنجار، وتوالت الاتصالات الرسمية بين الطرفين، مما يعطي الانطباع بوجود تنسيق جيد بين الجانبين”.

وتابع أن “إردوغان سبق له أن أعلن قبل أيام أن قواته نفذت عملية عسكرية في سنجار وهو ما لم يحصل في وقتها، ولا أتوقع حصول عملية عسكرية منفردة تركية في سنجار دون تنسيق مع بغداد”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان جدد ما سماه انفتاح بلاده للعمل مع الحكومة العراقية من أجل إنهاء أنشطة حزب العمال الكوردستاني في العراق، عادّاً ذلك “وظيفة مشتركة للبلدين”.