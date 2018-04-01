البيشمركة تكشف تفاصيل مفاوضات عسكرية مع جيشي امريكا وبريطانيا

أكد أمين عام وزارة البيشمركة، الفريق جبار ياور، أن جولتين من المفاوضات دارتا منذ يوم الأربعاء الماضي، بين الوزارة المحلية في حكومة إقليم كوردستان العراق، وقادة من الجيشين الأميركي والبريطاني، لإحياء “مشروع العمليات المشتركة”.

وكانت العمليات المشتركة قائمة بين البيشمركة والجيش العراقي وقوات التحالف الدولي منذ عام 2011 حتى عام 2014، قبل ظهور تنظيم داعش.

وكانت مهام العمليات المشتركة تتمثل في “حفظ الأمن في المناطق المتنازع عليها في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى”.

وأضاف ياور لتلفزيون “sky news” أن هناك “تفهما من قبل التحالف الدولي بهذا الشأن”، لافتا إلى أن ممثلين من التحالف سيجرون مشاورات مماثلة مع الحكومة العراقية لإحياء ذلك المشروع، نافيا حدوث اتفاق نهائي حوله حتى الآن.

وتشكل المناطق المتنازع عليها بين الحكومة العراقية وإقليم كوردستان العراق أهم محاور الخلاف بين الجانبين منذ 14 عاما وتبلغ مساحتها نحو 37 ألف كلم مربع.

وبين هذه المناطق شريط يبلغ طوله ألف كلم يمتد من الحدود مع سوريا حتى الحدود الإيرانية. ويقع هذا الشريط جنوب محافظات الإقليم الثلاث أربيل والسليمانية ودهوك التي تتمتع بحكم ذاتي.

وتشمل المناطق المتنازع عليها حيث يعيش قرابة 1.2 مليون كوردي أراضي في محافظات نينوى وأربيل وصلاح الدين وديالى ومحافظة كركوك التي تعد أبرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.