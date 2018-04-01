البِشارة البِشارة يا أهل الموصل والرمادي..

سعد الكناني

سيقوم الذوات المدرجة أسمائهم أدناه ولكل واحد منهم بإعادة بناء 3 دور مهدمة جراء عمليات تحرير الموصل والرمادي من عصابات داعش الإرهابية.قرارهم هذا ليس للكسب الانتخابي ،بل انطلاقا من مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية والإنسانية ودورهم الفاعل في الدفاع عن حواضنهم الانتخابية طيلة 15 سنة الماضية! .

هذا الفعل ليس لمسح صفحاتهم السوداء بل من أجل (التقرب إلى الله لتنقية القلوب) وليس لانتفاخ الجيوب.. فهم ألان بأمس الحاجة إلى دعواتكم خصوصا من النازحين وذوي الجثث تحت أنقاض الدمار ..ولا تتعجبوا أن بادروا بذلك فهم منكم واليكم .(أسامة النجيفي وشقيقه أثيل،سليم الجبوري، صالح المطلك ،جمال الكربولي وأشقائه، أياد السامرائي ،أياد علاوي، عبد الرحمن اللويزي،نوفل العاكوب،بشار الكيكي، نورة سالم ،محمد الحلبوسي، احمد أبو ريشة، قاسم الفهداوي،صهيب الرواي،احمدالجربا، طالب عبد الكريم،نهلة الهبابي، فلاح اللهيبي،محمد نوري، خميس الخنجر،كامل الدليمي،لقاء مهدي،عزالدين الدولة،محمد ريكان،سالم مطر،طالب الخربيط ،غازي الكعود،محمد إقبال،علي جاسم،نواف سعود، صباح كرحوت).

مبروك عليكم يا أهل الموصل والرمادي زعمائكم السياسيين ونوابهم ولا (تبخلوا)عليهم بالتمجيد والتقدير والاحترام والتصويت بالانتخابات فملياراتهم هي خزينة لكم في الضراء!!!!!!!!.