الحشد التركماني يقتل طفلا عربيا اثناء نقل قتلاه وجرحاه جنوب كركوك

افاد مصدر امني مسؤول يوم السبت ان الحشد الشعبي التركماني قتل طفلا من القومية العربية اثناء نقل قتلاها وجرحها بعد تفجير انتحاري استهدفهم جنوب كركوك.

وقال المصدر انه بعد ان تعرض الحشد التركماني لهجوم انتحاري قبل ظهر اليوم في قرية (تەپەی شەریف) في قضاء داقوق وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم تم نقلهم في سيارات، مبينا ان اثناء عملية النقل قام زملاء لهم ومن شدة الاضطراب والهلع باطلاق العيارات النارية من السيارات التي تقلهم مما أدى الى إصابة طفل يبغ من العمر تسع سنوات من القومة العربية.

وأضاف المصدر ان لشدة الإصابة التي تعرض لها الطفل تقرر نقله الى مستشفى كركوك العام، منوها الى انه في الطريق قد فارق الحياة لغزارة النزف.

وكان الحشد الشعبي قد اعلن في وقت سابق من اليوم عن مقتل ثلاثة من عناصره واصابة 10 اخرين بجروح اثناء عمليات تطهير الجنوب الغربي والجنوب الشرقي لقضاء الطوز التي انطلقت فجر اليوم.