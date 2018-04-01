Posted on by

الحشد الشعبي يقتل راعياً ويعتقل خمسة أشخاص في كفري

أفاد مصدر أمني في قضاء كفري، اليوم الاحد، بمقتل راع والقاء القبض على خمسة اشخاص من قبل قوات الحشد الشعبي.

ونقلت وسائل اعلام كوردية عن مصدر امني قوله ان “عناصر الحشد الشعبي قتلوا راعياً في ناحية جبارة، كما اعتقلوا خمسة اشخاص للاشتباه بهم”.

واضاف ان “الحشد الشعبي داهم قرى تل نقار وساليكو وكلابات في الناحية”.

وبدأت قوات الحشد الشعبي والقوات العراقية يوم أمس السبت، عملية أمنية في جنوب طوزخورماتو تهدف إلى حماية طريق كركوك-بغداد، ومنع وقوع هجمات على طوزخورماتو، ومنع نصب نقاط سيطرة من قبل داعش واستهداف المدنيين.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close