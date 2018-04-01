الحشد الشعبي يقتل راعياً ويعتقل خمسة أشخاص في كفري

أفاد مصدر أمني في قضاء كفري، اليوم الاحد، بمقتل راع والقاء القبض على خمسة اشخاص من قبل قوات الحشد الشعبي.

ونقلت وسائل اعلام كوردية عن مصدر امني قوله ان “عناصر الحشد الشعبي قتلوا راعياً في ناحية جبارة، كما اعتقلوا خمسة اشخاص للاشتباه بهم”.

واضاف ان “الحشد الشعبي داهم قرى تل نقار وساليكو وكلابات في الناحية”.

وبدأت قوات الحشد الشعبي والقوات العراقية يوم أمس السبت، عملية أمنية في جنوب طوزخورماتو تهدف إلى حماية طريق كركوك-بغداد، ومنع وقوع هجمات على طوزخورماتو، ومنع نصب نقاط سيطرة من قبل داعش واستهداف المدنيين.