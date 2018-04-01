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الطاقة الشمسية

الطاقة الشمسية مصدرها الضوء والحرارة الناتجه عن كوكب الشمس،
الطاقة الشمسية تُعّد صديقةً للبيئة مع انخفاض الاستثمارات فى قطاع الطاقة الكهربائية،وهي شكل من أشكال الطاقة المتجددة والنظيفة، ويميزها الأمان البيئي كونها لا تلوث الجو .
تدفئة المنازل وتسخين المياه و الاستفادة منها في تشغيل الأجهزة الكهربائية البسيطة .
الطاقة الشمسية تم استغلالها مؤخراً في تقطير وتطهير الماء لجعله صالحاً للشرب ويتم الاعتماد عليها في توليد الطاقة الكهربائية باستخدام محركات حرارية ومحولات فولتوضوئية، ، وكما تم استغلالها في أغراض صناعية وأيضا الاعتماد عليها بتسخين الماء بواسطة سخانات الماء الشمسية (الخزانات ذات الألواح الزجاجية)،.
تطبيقات استغلال الطاقة الشمسية التخطيط المدني والمعماري. زراعة النباتات
ويعد أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية فى منطقة بنبان بمحافظة أسوان، التى يطلق عليها عاصمة العالم للطاقة الشمسية

هانم داود

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