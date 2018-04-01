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العبادي يؤكد سيطرة القوات العراقية على عموم البلاد ويحذر من الترويج لداعش

أكد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، الأحد، سيطرة القوات العراقية على عموم البلاد وعدم وجود مرتكز لعناصر تنظيم داعش فيه، فيما حذر من التعامل مع التنظيم والترويج له.

وقال العبادي، في مؤتمره الأسبوعي الذي عقده في القصر الحكومي ببغداد، إن “القوات العراقية تسيطر على عموم مناطق البلاد”، لافتاً إلى “عدم وجود مرتكز لعناصر تنظيم داعش فيه”.

وأضاف أن “الانتصار على داعش، انتصار عسكري فقط”، محذراً في الوقت نفسه من “التعامل مع هذا التنظيم والترويج له”.

وكان العبادي، قد اطلع خلال زيارته لقيادة العمليات المشتركة أمس السبت، على عمليات تأمين الحدود العراقية، وعمليات التطهير من الخلايا الإرهابية، لعدد من المناطق بعد تحرير كامل أراضي البلاد.

وأبدى رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمره الأسبوعي السابق، الذي عقده الثلاثاء الماضي، إستغرابه من نشر أخبار كاذبة تخدم أهداف تنظيم داعش، فيما اتهم وسائل إعلام لم يسمها، بتقديم خدمات مجانية لعناصر التنظيم.

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