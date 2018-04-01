العدل: عملنا ضمن القانون وتصريحات الملا دعاية باسلوب مستهلك

عدت وزارة العدل، الأحد، اتهام القيادي في ائتلاف الوطنية حيدر الملا لوزيرها باعاقة تطبيق قانون رفع الحجز عن العقارات وتعريض المواطنين للابتزاز بأنه لا يمت للواقع بصلة، مشيرة الى أن محاولة استخدام هذه التصريحات بالدعاية الشخصية “اسلوب مستهلك”.