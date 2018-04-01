العدل: عملنا ضمن القانون وتصريحات الملا دعاية باسلوب مستهلك

عدت وزارة العدل، الأحد، اتهام القيادي في ائتلاف الوطنية حيدر الملا لوزيرها باعاقة تطبيق قانون رفع الحجز عن العقارات وتعريض المواطنين للابتزاز بأنه لا يمت للواقع بصلة، مشيرة الى أن محاولة استخدام هذه التصريحات بالدعاية الشخصية “اسلوب مستهلك”.
عدت وزارة العدل، الأحد، اتهام القيادي في ائتلاف الوطنية حيدر الملا لوزيرها باعاقة تطبيق قانون رفع الحجز عن العقارات وتعريض المواطنين للابتزاز بأنه لا يمت للواقع بصلة، مشيرة الى أن محاولة استخدام هذه التصريحات بالدعاية الشخصية “اسلوب مستهلك”.
By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.