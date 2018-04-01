الكويت توزع 5 آلاف سلة غذائية على الاسر العائدة الى كركوك

اعلنت الجمعية الطبية العراقية الموحدة للاغاثة والتنمية {الشريك المحلي للجمعية الكويتية للاغاثة} المباشرة بتوزيع خمسة الاف سلة غذائية على الاسر العائدة الى محافظة كركوك.وذكر رئيس الجمعية الطبية العراقية احمد الهيتي في تصريح صحفي انه ” في اطار حملة {الكويت بجانبكم) بوشر اليوم بتوزيع خمسة الاف سلة غذائية على الاسر العائدة الى كركوك وذلك باشراف السفارة الكويتية في بغداد وخلية ادارة الازمات المدنية بمكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي”.واوضح ان ” الحملة وزعت اليوم 1025 سلة غذائية على ان يستكمل التوزيع على مدار اربعة ايام متواصلة في مدينة الحويجة وقرى الحلوة والثيلة وشميط والعنادية والعون ورنجي ضمن محافظة كركوك” .ولفت الى ان ” السلة العذائية الواحدة تزن 30 كيلوغراما من المواد الغذائية المختلفة بينها الارز والسكر والزيت والعدس والحمص والشاي والطحين وغيرها”.يذكر ان حملة {الكويت بجانبكم} قدمت دعما كبيرا خلال المرحلة الماضية للاسر النازحة والعائدة عبر توزيع المساعدات الغذائية وبناء المدارس والمراكز الصحية لهم.انتهى