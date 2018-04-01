المالية النيابية: الأكاذيب المتعلقة بالموازنة تصب في خانة الدعاية الانتخابية وخلق الإرباك

أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أن نشر بعض الأكاذيب المتعلقة بالموازنة العامة وفقراتها التي وضعت بدقة هو من أجل استخدامها للترويج الانتخابي والسياسي ولخلق ارباك وتعطيل إطلاق الموازنة.

وقالت اللجنة في بيان لها: “في الوقت الذي يحاول فيه بعض الجهات تضليل الرأي العام وإحداث تشويش مقصود في قضية إقرار الموازنة، التي تمكن مجلس النواب من إنجازها في وقت قياسي، وصوت عليها”، وأضاف أن “نشر بعض الأكاذيب بما يخص الموازنة وفقراتها التي وضعت بدقة هو استخدامها للترويج الانتخابي والسياسي لخلق ارباك ولتعطيل إطلاق الموازنة، خصوصاً وأن الشعب العراقي وجميع الفعاليات الخدمية والاقتصادية وتعاملات العراق الخارجية متوقفة لحين وصول التخصيصات المالية لها”.

وأكد البيان أن “تخصيصات الموازنة للأعوام 2016 و 2017 و 2018، لم تتضمن إضافة منح مالية للعوائل العائدة من النزوح، وكانت هذه القضية قراراً حكومياً ولم يكن قرار اللجنة المالية أو مجلس النواب”.

وأشار البيان إلى اللجنة المالية دعت “الجهات السياسية ووسائل الاعلام إلى تحري الدقة في نقل الاخبار، مطالبة المرشحين للانتخابات بعدم استخدام قضية النازحين لغرض كسب الأصوات عن طريق تسويق الأكاذيب لأن قضية النازحين قضية إنسانية يفترض أن تكون خارج كل المزايدات والحسابات السياسية”.