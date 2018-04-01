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المحكمة الاتحادية العليا تهنئ المسيحيين وتؤكّد اصدارها احكام تحفظ حقوق المكونات

هنأت المحكمة الاتحادية العليا ابناء المكون المسيحي بعيد (القيامة)، مشيرة إلى اصدارها العديد من الاحكام التي تحفظ التمثيل السياسي للمكونات في المؤسسات الدستورية.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك أن “المحكمة الاتحادية العليا تتقدم بالتهاني والتبريكات لمواطنينا من ابناء المكون المسيحي بعيد (القيامة)”.

وأضاف أن “المحكمة اصدرت العديد من الاحكام التي تحفظ وجود المكونات في المؤسسات الدستورية منها تفسيرها للكثافة السكانية حيث اعتبرت الناطقين باللغة السيريانية في محافظة كركوك يدخلون ضمن هذا المفهوم، وكذلك الحكم بأن يكون للصابئة المندائيين دائرة انتخابية واحدة، وذهبت في حكم لها بوجوب منح الايزيديين مقاعد نيابية تتناسب مع نفوسهم “.

وأكد أن “المحكمة الاتحادية العليا حريصة على تطبيق احكام الدستور نصاً وروحاً في هذا المجال حافظاً على وحدة العراق وتعايش مكوناته وتكاتفهم في البناء”.

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