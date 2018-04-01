الموت يفجع امير الكويت الشيخ صباح الأحمد

أعلن الديوان الأميري في الكويت وفاة الشيخ صباح المحمد الصباح المحمد الصباح شقيق الكاتبة المعروفة سعاد محمد الصباح.

وجاء في بيان للديوان الأميري أوردته وسائل إعلام محلية “بسم الله الرحمن الرحيم جاءنا من الديوان الأميري ما يلي: ينعى الديوان الأميري المغفور له الشيخ صباح المحمد الصباح المحمد الصباح عن عمر ناهز 74 عامًا وسيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة عصر اليوم السبت”.

والشيخ صباح شقيق الكاتبة سعاد الصباح، وخال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في الكويت محمد عبدالله المبارك.

ولم يكن الراحل يتقلد أي مناصب رسمية معروفة.

وغردت الكاتبة الكويتية فجر السعيد: “خالص العزاء للشيخه الدكتورة سعاد الصباح بوفاة شقيقها صباح والعزاء موصول للشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح والشيخ مبارك العبدالله المبارك الصباح والشيخه أمنيه العبدالله بوفاة خالهم .. أحسن الله عزاكم جميعًا وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

ويأتي ذلك بعد يوم من نعي الديوان الأميري في الكويت فردًا آخر من الأسرة الحاكمة هو الشيخ ناصر صباح فهد الصباح الذي توفي عن عمر ناهز 17 عامًا إثر حادث سير.