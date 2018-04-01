النفط تعلن عن الاحصائية الاولية لصادراتها لشهر آذار الماضي

اعلنت وزارة النفط، اليوم الاحد، عن معدل الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر آذار الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر اذار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت اكثر من (107) مليونا و (50) الفا برميل، بإيرادات بلغت اكثر من (6) مليارات و(418 ) مليونا و(58) الف دولار، فيما لم تسجل الاحصائية صادرات من حقول كركوك.

وأشار الى ان المعدل اليومي للصادرات بلغ (3) ملايين و(453) الف برميل، مضيفا ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (59,954) دولاراً.