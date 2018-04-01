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برشلونة يتخطى عقبة إشبيلية بهدفي ألكاسير

مدريد – د ب أ

استعاد برشلونة تفوقه في الصدارة بفارق أربع نقاط أمام أقرب منافسيه فالنسيا، بعدما تغلب على ضيفه أشبيلية 2-1 السبت، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان فالنسيا قد قلص الفارق إلى نقطة واحدة إثر فوزه على ليجانيس 3-0 في وقت سابق، لكن برشلونة عزز الفارق من جديد على حساب أشبيلية، وشهدت المرحلة نفسها اليوم فوز أتلتيكو مدريد على مضيفه ديبورتيفو لاكورونا 1-0 وديبورتيفو ألافيس على إسبانيول 1-0.

وافتتح باكو ألكاسير التقدم لبرشلونة في الدقيقة 23 ثم أدرك جويدو بيزارو التعادل لأشبيلية في الدقيقة 59 قبل أن يحسم ألكاسير المباراة لصالح برشلونة بالهدف الثاني له في الدقيقة 65.

ورفع برشلونة رصيده في الصدارة إلى 31 نقطة مقابل 27 نقطة لفالنسيا في المركز الثاني و23 نقطة لأتلتيكو صاحب المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أشبيلية عند 19 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد الذي يخوض مباراته في المرحلة نفسها غدا الأحد أمام لاس بالماس.

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