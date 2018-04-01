برعاية حكومية.. اربيل تستذكر جينوسايد الكورد الفيليين

تحتضن مدينة اربيل فعاليات لاستذكار جينوسايد الـ38 للكورد الفيليين.

ويعقد حفل تأبيني بشعار “لايمر لنا يوم بلا ذكرى شهيد”، يوم 4/4/2018 برعاية وزارة الشهداء والمؤنفلين في كوردستان ومنظمة بيشتكو للكورد خارج الاقليم.

وقال رئيس منظمة بيشتكو، احمد عز الدين، ان الفعاليات ستبدأ في الساعة الرابعة عصراً في قاعة بيشوا التابع لوزارة الثقافة في شارع الستيني وسط اربيل.

واضاف ان الفعاليات ستشمل عدة برامج من ضمنها معرض صور للشهداء والمغيبين ومعزوفات موسيقية حزينة، وتقديم بحوث عن مأساة الفيليين.

وحث عز الدين، “ضرورة حضور مكثف من جميع المهتمين بهذا الملف وبالاخص الكورد الفيليين في الاقليم وباربيل على وجه الخصوص”.

وعانى الكورد الفيليون- لاتوجد احصائية رسمية لاعدادهم- من سلسلة اجراءات من قبل سلطة حزب البعث الذي استلم السلطة في العراق عام 1963 حيث تم سلب كافة ممتلكاتهم وأموالهم وتجريدهم من الجنسية العراقية واختتمها الرئيس صدام حسين بقسوة مضاعفة.