بغداد تحدد موقفها من نظام الادخار في كوردستان

دعت الحكومة الاتحادية في بغداد حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، إلى إلغاء الإدخار الإجباري المفروض على رواتب موظفي الاقليم.

ونفى المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي، في تصريح صحفي إبرام بغداد اتفاق مع أربيل يتضمن تطبيق نظام الإدخار على رواتب موظفي محافظات الاقليم، حسبما نقلته صحيفة الصباح الجديد.

وقال الحديثي إن “الانباء التي تتحدث عن وجود صفقة بين حكومتي الاتحادية واقليم كوردستان بخصوص تطبيق نظام الادخار على رواتب موظفي الاقليم عارية عن الصحة”.

وأضاف أن “الحكومة الاتحادية أوفت بالتزامتها بشأن توفير جزء من تخصيصات رواتب موظفي الإقليم”، حسب قوله.

يشار الى ان عدداً من مدن اقليم كوردستان شهدت احتجاجات ضد نظام الادخار، وطالبوا فيها الحكومة الاتحادية بتلبية وعودهم السابقة.