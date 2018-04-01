تحديث جديد لتطبيق واتس آب على منصة ويندوز يوفر مميزات جديدة

حصل تطبيق واتس آب على منصة ويندوز فون على تحديث جديد حمل الإصدار رقم WhatsApp 2.18.44، وهو يعتبر من التطبيقات القليلة التى لا تزال تدفع تحديثات بشكل مستمر لتطبيقها على منصة ويندوز، خاصة مع قلة المستخدمين الذين يعتمدون عليها.

ووفقا لما نشره موقع windowslatest الأمريكى، وفر آخر تحديث لواتس آب على منصة ويندوز عددا من المميزات التى تعد متاحة بالفعل لكل من أندرويد وiOS، بما فى ذلك إضافة ميزة “وصف المجموعات”، والتى تتيح للمستخدمين كتابة ما يصل إلى 512 حرف لكافة أعضاء المجموعة، كما تم توفير مربع جديد للبحث داخل المجموعة.

كما وفر التحديث الجديد لتطبيق واتس آب أيضا ميزة مشاركة الموقع بشكل مباشر وميزة الملصقات، على أن تكون كلتا الميزتين الأخيرتين معطلتين فى الوقت الحالى، لكن من المنتظر أن يجرى تفعيلهما خلال الفترة القليلة المقبلة.