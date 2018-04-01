Posted on by

تحديث جديد لتطبيق واتس آب على منصة ويندوز يوفر مميزات جديدة

حصل تطبيق واتس آب على منصة ويندوز فون على تحديث جديد حمل الإصدار رقم WhatsApp 2.18.44، وهو يعتبر  من التطبيقات القليلة التى لا تزال تدفع تحديثات بشكل مستمر لتطبيقها على منصة ويندوز، خاصة مع قلة المستخدمين الذين يعتمدون عليها.

ووفقا لما نشره موقع windowslatest الأمريكى، وفر آخر تحديث لواتس آب على منصة ويندوز عددا من المميزات التى تعد متاحة بالفعل لكل من أندرويد وiOS، بما فى ذلك إضافة ميزة “وصف المجموعات”، والتى تتيح للمستخدمين كتابة ما يصل إلى 512 حرف لكافة أعضاء المجموعة، كما تم توفير مربع جديد للبحث داخل المجموعة.

كما وفر التحديث الجديد لتطبيق واتس آب أيضا ميزة مشاركة الموقع بشكل مباشر وميزة الملصقات، على أن تكون كلتا الميزتين الأخيرتين معطلتين فى الوقت الحالى، لكن من المنتظر أن يجرى تفعيلهما خلال الفترة القليلة المقبلة.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close