تظاهرات شرقي بغداد احتجاجاً على تردي الخدمات والبطالة

خرج المئات من اهالي منطقة الفضيلية شرقي العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاحد، في تظاهرة احتجاجية ضد تردي الخدمات.

ورفع المتظاهرون لافتات احتجاجية ضد الحكومة، مطالبين اياها بتوفير الماء والكهرباء وبناء المدارس والاهتمام بالواقع الصحي لمناطقهم، فضلا عن توفير فرص العمل، ملوحين بتحويل مطالبهم الى اعتصام مفتوح وقطع الطريق، الرابط بمحافظة ديالى.

وتشهد مناطق مختلفة من العاصمة بغداد، احتجاجات بشكل شبه مستمر، بسبب نقص الخدمات والبطالة، فيما لجأت العديد من المناطق الى قطع الطرق التي تربط العاصمة بالمحافظات، مهددين برفع وتيرة الاعتصامات في حال عدم تلبية الحكومة مطالبهم.