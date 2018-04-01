حفل توقيع كتاب (بعث العراق وإمكانية العودة إلى الله)، للكاتب طالب الحسن.

تدعوكم دار الرافدين، للطباعة والنشر، لحضور حفل توقيع (بعث العراق وإمكانية العودة إلى الله)، وذلك يوم الأحد ١ / ٤ / ٢٠١٨ من الساعة الثانية إلى الخامسة مساء، في معرض بغداد الدولي / جناح دار الرافدين، مع التقدير
تدعوكم دار الرافدين، للطباعة والنشر، لحضور حفل توقيع (بعث العراق وإمكانية العودة إلى الله)، وذلك يوم الأحد ١ / ٤ / ٢٠١٨ من الساعة الثانية إلى الخامسة مساء، في معرض بغداد الدولي / جناح دار الرافدين، مع التقدير
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