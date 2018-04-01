حكومة كوردستان تزف خبراً ساراً للموظفين

أفادت مصادر حكومية في كوردستان، اليوم الاحد، بأن الأخيرة ستبدأ بتوزيع رواتب الموظفين بموجب التعديل الجديد على نظام الادخار، والذي تضمن تقليل نسبه.

ونقلت وسائل اعلام كوردية عن مصادر حكومية قولها ان حكومة الإقليم ستباشر بتوزيع رواتب موظفي الحكومة اعتباراً من الأسبوع الحالي، وفقاً للنظام الجديد.

وكان وزير المالية والاقتصاد بإقليم كوردستان ريباز حملان أعلن في مؤتمر صحفي مؤخراً أنه تحدث مع وزيري التربية والصحة، وأخبرهما بإمكانية توزيع الرواتب خلال هذا الأسبوع وفقاً للتعديل الجديد، على أن تقوم الوزارات بإرسال قوائم الرواتب.

وصادقت حكومة إقليم كوردستان يوم الأربعاء الماضي، على تعديل نظام ادخار الرواتب، يتضمن جعل نسبة الادخار تتراوح بين 10 إلى 30%، دون أي يشمل من تقل رواتبهم عن 400 ألف دينار.