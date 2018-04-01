بقلم الشاعر علاء العلاف
دمشق
ياعروسة الروح
كف يدك ممتلئ
بالحياة
كالقلب النابض بالاحساس
دمشق
ذاكرة الأمكنة
المسحورة بالجمال
المقطونة.. بالروح
المزروعة..على مر العصور
بالطيب
دمشق
ياشمسي الرائعة
تحملت
كل وجع السنين
والخراب
الحب المغروس في
أحشائنا
دمشق
يافرح النجوم
أرقصي على أوتار الكواكب
والإباء
فالنوافذ..القديمة
جسد من شجرة عالقة
بالاذهان
رائحة الشوارع
والازقة
والمكان
أتمعن وجهك في
السماء
كزهرة عاشقة
يانعة
تغازلها الريح
كجوهرة مسكونة بالذهب
دمشق
ياليلي المسكون بالفرح
دمشق
ياوتر الموسيقا
أعزفي على وتر الأحساس
فجمال الأمكنة
ذاكرة ﻻتغيب عن بصيرتي
فأنت يادمشق
ذاكرة.. وروح .. وأسرار
فشارع،، توما،، له وقع الخيال
،، والمزة،، تلد الابداع
بالحنين
قاسيون..ياجبل العشق
يامنارة الابداع الساحر
بالياسمين
اه يا،، جرمانة،، ياحبيبة الﻻجئين
بالقبل
كل الامكنة تسحبني اليك
لأسطر الوﻻء
وأعلن الحب…